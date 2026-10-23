Ve formě hrající hokejisté Bostonu v NHL zvítězili pošesté z posledních sedmi startů. Naposledy nedali šanci triumfem 6:0 Nashvillu, proti němuž čtyřmi zápisy řádili David Pastrňák (16:37, 2+2, +4, 3 střely) a obránce Charlie McAvoy (0+4).
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 11z. - 16b. (6+10)
2. Nečas (COL), 10z. - 11b. (5+6)
3. Zacha (BOS), 10z. - 7b. (2+5)
4. Hertl (VGK), 12z. - 7b. (4+3)
5. Hronek (VAN), 12z. - 7b. (0+7)
Centr Pavel Zacha (16:11, 0+2, +4, 1 střela) posbíral dvě asistence, gólman Bruins Michael DiPietro na první nulu kariéry potřeboval 28 zákroků.
Boston se v každé třetině dokázal dvakrát prosadit. Skóre otevíral Casey Mittelstadt a v přesilovce zvyšoval Elias Lindholm. V polovině řádné hrací doby se netradičně tečí poprvé v zápase prosadil Pastrňák a na 4:0 následně zvyšoval JJ Peterka. V závěrečném dějství ještě náskok navýšili Mark Kastelic a v 55. minutě z vrcholu pravého kruhu zakončující Pastrňák.
Nejproduktivnější Čech úvodu sezony NHL se tak zlepšil na 16 bodů (6+10) z 11 startů. Společně se svým dobrým známým Williamem Nylanderem z Toronta (16b.) a Sebastianem Ahem z Caroliny (16b.) tak uzavírají elitní desítku produktivity soutěže, které suverénně dominuje Connor McDavid z Edmontonu s 31 zápisy (8+23).
Podobně jako Philadelphia či Los Angeles se po špatném vstupu do sezony zvedají i hokejisté Calgary, kteří zvítězili potřetí z posledních čtyř duelů. Na těsný úspěch 3:2 proti obhájcům Stanley Cupu z Caroliny ve čtvrtek Flames navázali výhrou 2:1 nad rovněž silnou Minnesotou.
Oba gólové zářezy kanadský celek slavil již v zahajovací třetině, kdy se v přesilových hrách prosadili Ajdar Sunijev a Joel Farabee. Prvně jmenovanému od zadního mantinelu do střelecké pozice nahrával český dlouhán Adam Klapka (11:09, 0+1, -1, 1 střela).
Calgary za body děkovalo hlavně brankáři Devinu Cooleymu, jenž zastavil 36 z 37 střel Wild. Hosté jej obrali o nulu až v 45. minutě, kdy se jako jediný z jejich řad prosadil Michael McCarron. Český obránce David Špaček tentokrát plnil jen roli náhradníka Minnesoty.
Tým Vegas s centrem Tomášem Hertlem v sestavě (14:20, +/-: 0, 2 střely) nezabránil podruhé za sebou výprasku 2:6. Po domácím krachu proti Tampě nevyšel týmu z města hazardu ani souboj na ledě St. Louis.
Domácí táhli tříbodový forvard Dylan Holloway (2+1) a dokonce autor čtyř zápisů obránce Justin Barron (1+3). Do statistik se zapsal i český nováček v dresu Blues Adam Jiříček (16:20, 0+1, +2, 2 střely). 20letý rodák z Plzně ve svém desátém startu v nejlepší hokejové lize světa k premiérové brance přidal i svou první asistenci.
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
10:49 Sunijev (Klapka)
14:06 Farabee (Frost, Coronato)
44:39 McCarron (Sturm, Brodin)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh – Farabee (A), Jones, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome (A) – Othmann, Castagna, Klapka.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Määttä, Brodin, Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Pitlick – Sturm, McCarron, Lorenz.
Rozhodčí: Charron, Brace – Alphonso, Gawryletz
Počet diváků: 16834
03:38 Eberle (R. Evans)
18:23 Beniers (Kakko, Catton)
22:23 Montour (Eberle, Dunn)
54:35 Samoskevich (McMann, Montour)
59:00 Gaudreau
17:57 Trocheck (Yamamoto)
40:27 L. Cooley (Sergačov, Keller)
47:42 L. Cooley (Sergačov, Weegar)
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Samoskevich, Stephenson, McMann – S. Wright, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Vejmelka (Cossa) – Weegar, Sergačov (A), Peeke, Schmidt, DeSimone, Simašev – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Trocheck, L. Cooley – Yamamoto, Hayton, Anders Lee – But, Stenlund, McBain.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Mike Sullivan – Caleb Apperson, Joe Mahon
Počet diváků: 17151
06:16 Stützle (Batherson, Foegele)
46:24 Spence (Zetterlund, Matinpalo)
11:04 Allan (Orlov)
29:13 Toffoli (Sherwood, Trouba)
32:00 Graf (Dellandrea, S. Dickinson)
33:18 Trouba (Graf, Nurse)
56:31 Ostapchuk (Goodrow)
59:43 I. Stenberg (Sherwood, Misa)
Ersson (J. Johansson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Yakemchuk, Matinpalo – Giroux (A), Stützle (A), Zetterlund – Batherson, Cozens, Foegele – Amadio, Pinto, Greig – Hodgson, Halliday, Cousins.
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Orlov, Allan – W. Smith, Celebrini (C), Černyšov – Sherwood, Misa, I. Stenberg – Toffoli (A), Graf, Marchment – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Luxmore, St. Laurent – Murray, Marquis
Počet diváků: 15469
21:16 W. Johnston (Rantanen, J. Robertson)
58:00 Hintz (Rantanen, W. Johnston)
63:47 Hintz (Heiskanen)
30:50 Vilardi (Samberg, Iafallo)
32:38 Connor (Pionk)
Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Bichsel, Lundkvist, Capobianco, Myers – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin – Hryckowian, Hyry, Benn – Kiviranta, Faksa, Blackwell.
Skinner (Stevenson) – Samberg, Pionk, Ferraro, DeMelo, H. Fleury, Bauer – Connor, Scheifele, Perfetti – Iafallo, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry, Niederreiter – M. Barron, Lambert.
01:36 Cowan (McCabe, Roslovic)
10:01 Blugers (Duhaime, MacEwen)
28:00 Duhaime (MacEwen, Blugers)
39:09 Marčenko (McKenna, Nylander)
59:32 Stecher (Rielly, Duhaime)
05:39 Zibanejad (Gavrikov, Fox)
22:37 Bjorkstrand (Dowling, Fox)
26:30 Kartye (Fox, Dorofejev)
54:25 Lafrenière (Fox, Zibanejad)
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson, Blankenburg – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Marčenko, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Garand (Martin) – Gavrikov, Fox (A), M. Pettersson, Durzi, Šmits, Schneider – Perreault, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Dorofejev – Cuylle, Laba, Tolvanen – Bjorkstrand, Dowling, T. Raddysh.
Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Lapointe, Jackson
Počet diváků: 18872
04:38 Gricjuk (J. Hughes, Bratt)
19:19 Hischier (Evangelista, Bratt)
53:27 Mantha (Pesce)
59:53 J. Hughes
48:20 Washe (LaCombe, Colangelo)
Daws (Allen) – Pesce, L. Hughes (A), Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Bratt (A), J. Hughes, Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Mercer, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Boqvist.
Husso (Dostál) – LaCombe (A), Colangelo, Helleson, Hinds, Warren, Washe, Luneau – Minťukov, Jensen, Killorn – Carlsson (A), Gauthier, Nesterenko – Granlund (C), Sennecke, Malott – McQueen, Vatrano, Greer.
Rozhodčí: Lambert, Lepkowski – Grillo, Shewchyk
Počet diváků: 16049
10:00 Bučněvič (Berggren, McMichael)
13:49 J. Barron (Kaskimäki, O. Stenberg)
28:30 McTavish (A. Jiříček, J. Barron)
48:20 Snuggerud (Holloway, J. Barron)
50:29 Holloway (Thomas, J. Barron)
56:01 Holloway (Neighbours, Snuggerud)
25:38 Howden (Hanifin)
44:06 Eichel (Barbašov, McNabb)
Hofer (Binnington) – Broberg, J. Barron, A. Jiříček, Parayko, Carlo, C. Fowler – Holloway, Thomas, Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Bučněvič – Kaskimäki, Suter, O. Stenberg.
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Coghlan, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Connelly, Hertl, Lavoie – Howden, W. Karlsson, Bowman – Dowd, Gatcomb.
Počet diváků: 18096
07:02 Elias Pettersson (Hronek, Lekkerimäki)
50:37 Lekkerimäki (Rossi, Buium)
04:18 Raymond (Albert Johansson, Brandsegg-Nygård)
06:04 Wallinder (Raymond, Brandsegg-Nygård)
08:56 Raymond (Arvidsson, DeBrincat)
34:58 Rasmussen (Anton Johansson, Compher)
44:00 Finnie (Arvidsson)
Lankinen (Meriläinen) – Elias Pettersson, Hronek (A), Oleksiak, Willander, Buium, Mancini – D. O'Connor (A), Elias Pettersson, L. Karlsson (A) – DeBrusk, Chytil, Lekkerimäki – Cotter, Rossi, Boeser – Bains, Sasson, Gallagher.
Gibson (41. Postava) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Larkin, Raymond (A) – Rasmussen, Copp, Compher – Mazur, Danielson, Kolesar.
Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Gibbons, Toomey
Počet diváků: 17523
03:49 Mittelstadt (Pastrňák, McAvoy)
16:38 E. Lindholm (McAvoy, Zacha)
29:46 Pastrňák (McAvoy, Zacha)
37:21 Peterka (Pastrňák)
46:50 Kastelic (Poitras, Jeannot)
55:00 Pastrňák (Brunet, McAvoy)
DiPietro (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Hague, Struble, Ljubuškin, Skjei – Stamkos (A), O'Reilly, F. Forsberg (A) – Marchessault, Bourque, Kerfoot – Höglander, Wood, Colton – Edström, Drury, R. Schaefer.
Rozhodčí: Chris Rooney, Brandon Blandina – Shawn Oliver, Matt MacPherson
Počet diváků: 17850
34:06 V. Eklund (DeAngelo, Heineman)
47:06 M. Schaefer (L. Stanley, B. Schenn)
05:51 Panarin (Laferriere, Clarke)
16:37 Panarin
62:43 Clarke (Kempe, Kuemper)
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock, Pelech, DeAngelo, Kessel – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Kuemper (A. Forsberg) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Haula, Andre Lee – Armia, Laughton, T. Moore – Perry, S. Helenius, J. Wright.
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Suchánek, Hughes
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15:19 N. Robertson (Dewar, Letang)
29:59 Lapierre (Koivunen, Malkin)
41:40 Malkin (Lapierre, Stastney)
57:34 N. Robertson (Dewar, Lizotte)
Šilovs (Murašov) – Stastney, E. Karlsson, Carlile, Korczak, Solovjov, Letang (A) – Novak, Crosby (C), Rakell – Koivunen, Lapierre, Malkin (A) – Kuzmenko, Lizotte, McGroarty – E. Söderblom, Dewar, N. Robertson.
Black (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Balinskis – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Lundell, Reinhardt – Imama, Schwindt, Hathaway.
Rozhodčí: Syvret, MacDougall – Blujus, Gawryletz
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08:07 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
24:20 Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl)
40:26 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
42:51 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid)
58:32 McDavid (Draisaitl)
65:00 Nugent-Hopkins
10:30 Blake (Gostisbehere, Aho)
20:30 Aho (W. Carrier)
32:59 Jarvis (Martinook)
37:53 Stankoven (Ehlers, Blake)
57:20 Välimäki (Martinook, Gostisbehere)
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – Frederic, C. Dach, Howard.
Bussi (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Kotkaniemi, Jarvis – Robinson, Brind'Amour, Deslauriers.
Rozhodčí: Nicholson, Thomas – Murchison, Deschamps
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