Pastrňák 28. trefou v sezoně v čase 25:07 srovnal při početní převaze pěti proti třem na 1:1. Nejproduktivnější hráč Bostonu skóroval dělovkou bez přípravy z levého kruhu.
Detroit pak i podruhé šel do vedení a Boston o své výhře rozhodl až v posledních třinácti minutách základní hrací doby, kdy nastřílel tři branky. Na tu poslední, kterou dal v 59. minutě do prázdné branky Marat Chusnutdinov, asistoval havířovský rodák Pastrňák. V této sezoně přihrával na gól po osmapadesáté a s 86 body je nejproduktivnějším Čechem soutěže.
Pavel Zacha odehrál za hostující tým více jak šestnáct minut a měl tři střely na branku.
Boston bodoval v pátém zápase v řadě a ve Východní konferenci NHL poskočil na šestou pozici, Detroit je se ztrátou dvou bodů na osmém místě.
Pittsburgh v domácí bitvě s Winnipegem nejprve dvakrát vedl, 2:0 a později 3:2. Hostujícím Jets ovšem skvěle vyšel nástup do třetí třetiny, když zásahy Neala Pionka a Brada Lamberta otočily vývoj na 3:4.
Penguins se však mohou spolehnout na do parádní formy rozehraného beka Erika Karlssona, jenž v 53. minutě svou druhou brankou večera duel poslal do prodloužení.
V něm hokej 3 na 3 nabídl velké drama. Přestože se šance střídaly na obou stranách a fanoušci PPG Paints Areně byli na nohou, vítěze nakonec musel určit až penaltový rozstřel.
Na jedničku Winnipegu Connora Hellebuycka vyzrál Sidney Crosby a Rickard Rakell, za hosty naopak na Arturse Šilovse nikdo z nájezdu recept nenašel.
Výsledky
02:48 Heinen (Jenner, Werenski)
08:58 Severson (C. Sillinger, Werenski)
15:16 Olivier (C. Sillinger, Mateychuk)
29:33 K. Johnson (Garland, Fantilli)
57:34 C. Sillinger (Olivier)
16:17 Dunn (Kakko, Gaudreau)
28:31 Kakko (Tolvanen, Montour)
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner (C), Lundeström.
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Kakko, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, Tolvanen – Melanson, Meyers, Nyman.
Rozhodčí: South, Markovic – Marquis, Suchánek
Počet diváků: 18864
01:06 Činachov (Malkin, Wotherspoon)
02:02 Rakell (Rust, Girard)
35:22 E. Karlsson (Wotherspoon, Činachov)
52:45 E. Karlsson (Rust, Crosby)
Crosby
03:50 M. Barron (Lambert)
26:10 Koepke (Lowry)
44:04 Pionk (J. Toews, Nyquist)
48:36 Lambert
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Carter Sandlak – Kyle Flemington, James Tobias
Počet diváků: 18360
33:12 Orlov (Eklund, Celebrini)
22:26 Tippett (Zegras, Juulsen)
41:47 Dvorak (Konecny, Mičkov)
58:48 Sanheim
59:24 Cates (Dvorak)
Nedeljkovic (Brossoit) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Sherwood, Misa, Eklund – Gaudette, Wennberg, Graf – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler, Andrae – Konecny (A), Dvorak (A), Bump – Tippett, Zegras, Grebjonkin – Mičkov, Cates, Grundström – G. Wilson, Hathaway.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – Travis Gawryletz, Travis Toomey
Počet diváků: 17435
10:48 Panarin (Kopitar, Kempe)
24:05 T. Thompson (Krebs, Samuelsson)
51:12 Carrick (Benson, Metsa)
52:11 Dahlin (Norris, T. Thompson)
57:35 Benson (Norris, Malenstyn)
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty, M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar, Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – Armia, Laughton, J. Wright – Ward, S. Helenius, Malott.
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson, Dahlin, Power, Byram, Metsa, Stanley – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Krebs.
Rozhodčí: Cody Beach, Trevor Hanson – Brandon Gawryletz, Ryan Gibbons
14:58 Stützle (Chabot, Batherson)
29:09 Giroux (Kleven, Spence)
37:53 Foegele
49:41 Amadio (Spence, Pinto)
53:11 Greig (Cozens, Kleven)
38:14 Tavares (Cowan, Carlo)
44:52 Cowan (Benoit, Nylander)
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Woll (Stolarz) – Ekman-Larsson, McCabe (A), Carlo, P. Myers, Stecher, Benoit – N. Robertson, Tavares (A), Cowan – Nylander (A), Domi, Knies – Joshua, Groulx, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Rozhodčí: Garrett Rank, Pierre Lambert – David Brisebois, Jeremy Faucher
Počet diváků: 17331
00:40 Stamkos (O'Reilly)
21:24 Stamkos (F. Forsberg, Haula)
31:56 Jost (Skjei)
34:53 O'Reilly (Stamkos, Josi)
33:10 Theodore (Barbašov, Howden)
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos, Evangelista, O'Reilly (A) – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Wiesblatt.
Schmid (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Hutton, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – Howden, Sissons, Bowman – C. Smith, Dowd, W. Karlsson.
Rozhodčí: Lee, Luxmore – Kovachik, Cherrey
Počet diváků: 17439
30:45 Brink (Q. Hughes, Spurgeon)
63:06 Tarasenko (Brink, Q. Hughes)
14:21 J. Robertson (Heiskanen, Duchene)
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes (A), Spurgeon (C), Brodin, Faber, J. Middleton, Bogosian – M. Johansson, Jurov, Boldy – Tarasenko, Hartman, Zuccarello (A) – N. Foligno, McCarron, Brink – Sturm, Haight, Trenin.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Bäck, Erne.
Rozhodčí: St-Laurent, Sullivan – Fournier, McNamara
23:35 Raymond (Copp, P. Kane)
44:04 DeBrincat (Seider)
25:07 Pastrňák (McAvoy, M. Geekie)
46:22 E. Lindholm (M. Geekie, Lohrei)
49:42 Zadorov (M. Geekie, McAvoy)
58:08 Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm)
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Finnie, Perron – Appleton, Copp, Kasper – Shine, Dries, J. van Riemsdyk.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Brandon Blandina, Graham Skilliter – Devin Berg, Shandor Alphonso
Počet diváků: 19515
19:37 McDavid (Bouchard)
47:16 Samanski
21:37 Cirelli (Kučerov, Hagel)
32:13 Guentzel (Kučerov, Point)
36:58 Kučerov (Moser)
55:32 Kučerov (Hagel)
59:28 Cirelli
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Nugent-Hopkins (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, M. Jones – Järventie, Henrique, Samanski.
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, Černák, Lilleberg, D'Astous, McDonagh (A) – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Guentzel, Point, Goncalves – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Paul, Perry.
Rozhodčí: Mitch Dunning, Corey Syvret – Jonathan Deschamps, Dan Kelly
Počet diváků: 18347
48:32 Hronek (Elias Pettersson, Rossi)
30:17 Suter (R. Thomas, Holloway)
31:36 Bučněvič (Broberg, Mailloux)
59:12 Kyrou (Bučněvič, Mailloux)
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, Mancini, Buium – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), O'Connor – Boeser (A), Rossi, Öhgren – DeBrusk, Blueger, Höglander – E. Kane, Räty, Douglas.
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Stenberg, Dvorský, Drouin – Suter, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Furlatt, Samuels-Thomas – Knorr, Apperson
Počet diváků: 18719
04:10 Slafkovský (Suzuki, Caufield)
37:49 Newhook (Guhle, O. Kapanen)
39:08 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
43:14 Guhle (A. Carrier, Gallagher)
48:08 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
51:20 Caufield (Slafkovský, Guhle)
54:59 Caufield (Suzuki)
06:46 Heineman (Anders Lee)
13:19 Holmström (Pelech)
40:45 M. Schaefer (Barzal, Horvat)
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, J. Evans, Texier – Gallagher, Danault, Veleno.
Sorokin (52. Rittich) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat, Anders Lee – Heineman, B. Schenn, Duclair – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, Ritchie.
Rozhodčí: Rooney, MacDougall – MacPherson, Daisy
Počet diváků: 20962