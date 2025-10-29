V pondělí Boston schytal debakl 2:7 v Ottawě a zaznamenal tak v NHL sedmou prohru z posledních osmi startů. Hned následující den však měli Bruins šanci na reparát, když před svými fanoušky přivítali Islanders. A výsledkem 5:2 dali na chvíli zapomenout na sérii nezdarů.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 12z. - 15b. (6+9)
2. Nečas (COL), 11z. - 13b. (7+6)
3. Zacha (BOS), 12z. - 10b. (2+8)
4. Hertl (VGK), 10z. - 9b. (4+5)
5. Hronek (VAN), 11z. - 6b. (0+6)
Úvod duelu tomu však příliš nenasvědčoval, když New York už v 5. minutě odskočil do dvougólového trháku. Domácí se nastartovali až ve druhém dějství. Česká útočná dvojka Pastrňák (16:59, 1+1, +/-: 0, 3 střely) - Zacha (16:03, 0+1, +/-: 0, 1 střela) v 24. minutě asistovala u využité přesilovky Eliase Lindholma a v 27. minutě srovnával na 2:2 sám Pastrňák.
TD Garden navíc nestačila dojásat a bylo to dokonce 3:2, když se v 28. minutě prosadil Michael Eyssimont. V závěrečném dějství se drama nekonalo poté, co Morgan Geekie potrestal další vyloučení Islanders a do prázdné klece výsledek uzavřel Fraser Minten.
V souboji předních celků obou konferencí se poměřila Carolina s Vegas. Domácí Hurricanes díky trefě Logana Stankovena z úvodu třetí třetiny odskočili do nadějného vedení 3:2, radovat se však nakonec mohli hokejisté Golden Knights. V 47. minutě totiž srovnal Brett Howden a následně se v den svých 29. narozenin dvakrát blýskl elitní centr hostí Jack Eichel.
Do prázdné klece na 3:6 navíc v samém závěru výsledek uzavíral Tomáš Hertl (19:41, 1+1, +2, 2 střely), jenž tak navázal na svou asistenci z úvodní třetiny duelu. Rodák z Prahy, jenž ve svém předchozím startu pokořil hranici osmi stovek duelů v NHL, si vylepšil sezonní bilanci na 9 zápisů z 10 duelů.
Gólově bohatou podívanou nabídli hokejisté Colorada s New Jersey. Domácí Avalanche, které už ve 2. minutě nastartoval úvodní brankou z početní výhody Martin Nečas (19:53, 1+0, -1, 2 střely), si postupně vypracovali vedení 5:0. Ve druhém dějství ale Devils sérií čtyř branek snížili na nejtěsnější rozdíl. Avalanche ovšem uklidnil v 36. minutě svou druhou trefou večera lídr Nathan MacKinnon.
Třetí hrací část si pak podmanil domácí Victor Olofsson, jenž zásahy z 44. a 58. minuty završil hattrick. Celkově si švédský forvard ze zápasu odnesl bodů pět (3+2). Pozadu nezůstal ani hvězdný obránce Colorada Cale Makar, jenž se na triumfu 8:4 podílel čtyřmi přihrávkami. Útočník New Jersey Ondřej Palát (11:13, +1, 2 střely) se v zápase bodově neprosadil.
Společně s bostonským Pastrňákem se v úterním programu dostal do výčtu tří hvězd zápasu i gólman Anaheimu Lukáš Dostál. Stalo se tak díky výhře 3:2 po nájezdech z ledu obhájců Stanley Cupu z Floridy. Jednička Ducks, kterým chybí zraněný kapitán Radko Gudas, zastavila během 65 minut hry 31 z 33 střel Panthers a v rozhodujícím rozstřelu si poradila s pokusy Sama Reinharta a Evana Rodriguese.
Za hosty naopak skórovali Troy Terry a Mason McTavish. Pikantní byl duel pro kouče Anaheimu Joela Quennevillea, jenž se letos vrátil do kolotoče NHL po kauze z roku 2021. Tehdy opouštěl právě kabinu Floridy.
Šestý start v sezoně a šestá výhra. Snový úvod v podání talentovaného gólmana Montrealu Jakuba Dobeše nebere konce. V úterý na ledě Seattlu měl však ostravský rodák namále. Jeho Canadiens sice vedli průběžně už o tři góly. Svou pátou trefou sezony se pod to podepsal i slovenský útočník Juraj Slafkovský. Tým Kraken ovšem nesložil zbraně a nakonec ve třetí třetině na skvěle chytajícího českého brankáře našel recept.
Dvě trefy beka Brandona Montoura a zásah centra Shanea Wrighta poslaly zápas za stavu 3:3 do prodloužení. Z něj ale uběhlo jen dalších 44 vteřin hry a hostující střídačku rozjásal vítěznou brankou Cole Caufield. Série dosud neporaženého Dobeše, jenž kryl 18 z 21 střel Seattlu, tak pokračuje.
V pondělí sedmi góly sestřelili Boston, úterý však pro hokejisty Ottawy přineslo pro změnu sedmigólovou porážku. Nad síly kanadského celku bylo domácí Chicago, za které u výsledku 7:3 řádil se svým prvním hattrickem v NHL talentovaný Connor Bedard (3+1).
Výsledky
20:43 Seguin (Heiskanen, Rantanen)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic, Capobianco – Steel, Seguin (A), Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Erne, Hryckowian, Blackwell – Faksa, Bastian.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin (C), McMichael, Leonard – Protas, Dubois, Wilson (A) – Beauvillier, Lapierre, Frank – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Rozhodčí: Beach, Charron – Hughes, Murray
Počet diváků: 18532
17:28 Zibanejad (Cuylle, Fox)
58:27 Carrick (Lafrenière, Fox)
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Garland – E. Kane, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Brodzinski.
Rozhodčí: Syvret, McIsaac – Mills, McNamara
Počet diváků: 18919
35:31 W. Smith (Celebrini, Toffoli)
37:16 Kurashev (Wennberg, Eklund)
44:48 Wennberg (Kurashev, J. Skinner)
10:54 Perry (B. Clarke, Laferriere)
23:21 Malott (Perry, Edmundson)
26:43 Doughty (Dumoulin, Turcotte)
53:20 B. Clarke (Kempe, Edmundson)
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Eklund, Wennberg (A), Kurashev – J. Skinner, Misa, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Armia – Perry, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: Rehman, Hamilton – Brisebois, Apperson
Počet diváků: 12804
06:47 C. Dach (Crevier, N. Foligno)
07:54 Crevier (J. Dickinson, Vlasic)
16:53 Bedard (Burakovsky, Nazar)
22:58 Bedard (Grzelcyk, Levšunov)
43:46 Bedard (Greene)
48:24 Donato (Bedard, Burakovsky)
52:44 Nazar (N. Foligno)
24:58 Sanderson (Batherson, Stützle)
27:09 Amadio (Zub)
28:31 Stützle (Matinpalo, Batherson)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser, Levšunov, Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Donato, J. Dickinson (A), C. Dach – Lafferty, N. Foligno (C).
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Lycksell, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Chmielewski, Samuels-Thomas – Suchánek, Gawryletz
Počet diváků: 15100
03:46 Svečnikov (Sebastian Aho)
32:07 Martinook
42:31 Stankoven (Chatfield, Blake)
06:27 Dorofejev (Marner, Hertl)
18:03 Dorofejev (Theodore, Eichel)
46:10 Howden (Reinhardt, Kolesar)
55:01 Eichel (Barbašev)
57:36 Eichel (Barbašev, Marner)
59:38 Hertl (W. Karlsson)
Andersen (Bussi) – Nikišin, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Fensore, Nyström – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Svečnikov, Staal (C), Martinook (A) – Jankowski, Kotkaniemi, Nadeau.
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Saad, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Marner – R. Smith, W. Karlsson (A), Holtz – Reinhardt, Howden, Kolesar.
Rozhodčí: Sandlak, Luxmore – Fournier, Kelly
Počet diváků: 18299
48:57 Montour (Catton, Marchment)
55:17 S. Wright (Montour, Tolvanen)
58:17 Montour (Dunn, Schwartz)
10:25 Caufield (Suzuki, Dobson)
17:28 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
45:55 Newhook (K. Dach, Dobson)
60:44 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Tolvanen, Stephenson, Marchment – Nyman, S. Wright, Schwartz – Winterton, Meyers, Kartye.
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), J. Evans, Josh Anderson – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.
Rozhodčí: McCauley, Schrader – Gibbons, Murchison
Počet diváků: 17151
01:24 Nečas (Makar, Ničuškin)
03:49 Bardakov (Kelly, Brindley)
22:31 Olofsson (Ahcan, Landeskog)
27:11 MacKinnon (Makar, Olofsson)
28:39 Kelly (Colton, Burns)
35:24 MacKinnon (Makar, Olofsson)
43:10 Olofsson (MacKinnon, Makar)
57:38 Olofsson (Drury)
30:08 Noesen (Cotter)
31:48 Hamilton (J. Hughes, L. Hughes)
33:42 Mercer (Hischier, Meier)
34:12 J. Hughes (Bratt)
Wedgewood (Blackwood) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Brindley, Bardakov, Kelly.
Markström (Allen) – Hamilton, L. Hughes, Nemec, Siegenthaler, Casey, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Lammikko, Gricjuk – Noesen, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Kyle Flemington, Brandon Gawryletz
Počet diváků: 18095
00:47 B. Schenn (Parayko, Broberg)
55:36 Kyrou (Suter)
12:01 Chiarot (Appleton, DeBrincat)
19:24 DeBrincat (Seider, Larkin)
31:14 Larkin (Edvinsson, Raymond)
32:56 E. Söderblom (Rasmussen, J. van Riemsdyk)
58:53 Larkin (Raymond)
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Fowler, Faulk (A), Tucker, Mailloux – Bučněvič, B. Schenn (C), Snuggerud – Holloway, Suter, Kyrou – Texier, Sundqvist, Bjugstad – Toropčenko, N. Walker, M. Joseph.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Sullivan – MacPherson, O'Quinn
Počet diváků: 16496
26:03 Kaprizov (Spurgeon, Boldy)
33:09 Faber (Rossi, Hinostroza)
43:48 M. Johansson (Faber, Rossi)
12:16 Vilardi (Scheifele, Stanley)
12:38 Naměstnikov (Pionk, Stanley)
51:34 Niederreiter (Nyquist, M. Barron)
60:46 Connor (Scheifele, Morrissey)
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Jiříček – Kaprizov (A), Rossi, M. Johansson – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – M. Foligno (A), Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, Pitlick.
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk (A), H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Iafallo – Niederreiter, M. Barron, Nyquist – Koepke, Ford, Pearson.
Rozhodčí: Dwyer, MacPhee – Grillo, Deschamps
Počet diváků: 16102
20:22 Ekholm (Draisaitl, Bouchard)
23:13 Howard (Henrique)
33:33 Draisaitl (Walman, Bouchard)
34:10 Emberson (Henrique, Ekholm)
37:56 McDavid (Nugent-Hopkins, Walman)
57:34 McDavid (Bouchard)
09:25 L. Cooley (Guenther)
17:45 Peterka
28:19 Hayton (Schmaltz, Sergačjov)
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Nurse (A), Walman, Ekholm, Emberson, Kulak, Stecher – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Howard.
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Skilliter, Rank – Marquis, Toomey
Počet diváků: 18347
23:57 E. Lindholm (Zacha, Pastrňák)
26:49 Pastrňák (H. Lindholm, Peeke)
27:48 Eyssimont (McAvoy, Zadorov)
45:48 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)
56:37 Minten (Eyssimont)
01:08 Horvat (Drouin)
04:52 Palmieri (Barzal, Horvat)
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Jeannot, Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Eyssimont.
Sorokin (Rittich) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Warren – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Barzal, Duclair – Holmström, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Sutherland, Lambert – Faucher, Murray
Počet diváků: 17850
45:05 Evangelista (Haula, Skjei)
57:54 F. Forsberg (Evangelista, Haula)
10:31 Girgensons (Holmberg, Gourde)
35:37 Hagel (Cirelli)
47:58 D'Astous (Point, Kučerov)
59:07 Kučerov (Hagel, Cirelli)
59:34 Girgensons (Holmberg, Černák)
Saros (Annunen) – Wilsby, Hague, Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Matthew Wood – Jost, Stamkos (A), Marchessault – Bunting, Haula, Evangelista – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Douglas – Bjorkstrand, James, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg.
Rozhodčí: Hebert, Halkidis – Knorr, Jackson
Počet diváků: 17159
51:12 Lundell (Samoskevich, Luostarinen)
56:54 Reinhart (S. Jones, Verhaeghe)
29:59 Leo Carlsson (Terry, Helleson)
32:26 C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson)
McTavish
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Bennett, Greer – Kunin, Schwindt, Gregor.
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Nesterenko – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, R. Johnston – Colangelo, Harkins, Vatrano.
Rozhodčí: O'Rourke, Dunning – Smith, Kovachik
Počet diváků: 19274