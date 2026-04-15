Ani v době kralování Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku NHL pokořili sto bodů. Blízko tomu bylo v sezoně 1995/96, kdy se právě Jágr a Petr Nedvěd jako spoluhráči v Pittsburghu zastavili na 149. a 99. bodech.
Bájnou metu tak pokořila až dvojice útočníků s „88“ na zádech v sezoně 2025/26. David Pastrňák s Martinem Nečasem se tak zapsali do historie soutěže tučným písmem.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 77z. - 100b.(29+71)
2. Nečas (COL), 78z. - 100b.(38+62)
3. Zacha (BOS), 78z. - 65b.(30+35)
4. Hertl (VGK), 81z. - 57b.(24+33)
5. Hronek (VAN), 81z. - 49b.(8+41)
Hvězda Bostonu (29+71, 100 bodů) to dokázala počtvrté za sebou a blíží se vyrovnání českého rekordu Jágra, jenž má na kontě pět stobodových sezon. Nečas (38+62, 100 bodů) z Colorada se z dané mety radoval poprvé a navíc má k dispozici ještě jeden start.
Pastrňák (17:08, 0+1, +1, 3 střely), jenž nebodoval v předešlých dvou startech, se vytouženého zápisu do produktivity dočkal už po 53. vteřinách od zahajovacího buly zápasu Bostonu proti New Jersey. Asistoval u otevírací branky Morgana Geekieho, na kterého záhy nato navázali ještě střelec dvou zásahů Mark Kastelic a Viktor Arvidsson.
Posledně jmenovanému asistoval i Pavel Zacha (4:58, 0+1, +1), který kvůli zdravotním potížím po první třetině raději odstoupil. Podle trenérů Bostonu by ale ve vyřazovacích bojích týmu neměl chybět. Skóre 4:0 z první třetiny nakonec zůstalo bez změny. Boston se tak s bezchybným brankářem Jeremym Swaymanem ve svém finálním startu v základní části naladil na boje v play off proti Buffalu vítězně.
V konfrontaci Calgary s Coloradem se skóre poprvé měnilo až v 28. minutě, kdy domácí Flames s Adamem Klapkou (12:41, +/-: 0, 2 střely) v sestavě poslal do vedení Blake Colemana. Za hostujícího favorita ještě ve druhém dějství srovnal Artturi Lehkonen a na 56. minutu si schoval obrat kapitán Avalanche Gabriel Landeskog.
Produktivní duo Nathan MacKinnon - Martin Nečas (22:36, 0+1, +2, 5 střel) se v utkání prosadilo až při závěrečné hře Calgary bez brankáře v čase 59:43. Prvně jmenovaný si 53. trefou upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže a český reprezentant díky asistenci dosáhl jako osmý hráč sezony na sto bodů. U všech tří branek Colorada asistoval navrátilec z marodky obránce Cale Makar.
V elitní společnosti tak Nečas doplnil krajana Davida Pastrňáka z Bostonu (100 bodů), kapitána Montrealu Nicka Suzukiho (101), lídra Winnipegu Marka Scheifeleho (103), supertalent ze San Jose Macklina Celebriniho (112), parťáka MacKinnona (127), Nikitu Kučerova z Tampy (130) a lídra soutěže Connora McDavida z Edmontonu (134).
Utah si poradil s Winnipegem 5:3 a nejvytíženější gólman ligy Karel Vejmelka, jenž zasáhl do 63 z dosavadních 80 zápasů Mammoth, tak mohl slavit svou 38. výhru sezony.
Lepší je pouze Andrej Vasilevskij z Tampy s 39 výhrami. Tým Mammoth čeká v základní části ještě domácí partie proti St. Louis, český reprezentant tak má stále šanci jej dorovnat. Lightning však mají rovněž ještě jeden zápas před play off, doma proti Rangers.
V NHL jsou zatím známy tyto dvojice pro play off:
Buffalo - Boston, Tampa Bay - Montreal, Carolina - Ottawa, Pittsburgh - Philadelphia. https://t.co/Z1LhZUH7DT
Utah táhl dvougólový centr Nick Schmaltz, dva zápisy vyprodukoval i Logan Cooley (1+1). Vejmelka pochytal 21 z 24 střel soupeře a ve vyřazovacích bojích bude čelit vítězi Pacifické divize. Rozhodnou o tom poslední starty v podání Vegas a Edmontonu.
Na rozdíl od Vejmelky se výhry v úterním programu nedočkali další tři čeští gólmani. Anaheim bez odpočívajícího Radko Gudase padl na ledě Minnesoty těsně 2:3 a Lukáš Dostál kryl 17 z 20 střel Wild.
Islanders brankáře Davida Ritticha (zastavil 19 z 21 střel) před svými fanoušky podlehli 1:2 Carolině a Jakub Dobeš (kryl 21 z 25 střel) čtyřikrát inkasoval od Philadelphie.
Flyers porazili Montreal 4:2 poté, co se dvěma zápisy (1+1) ve svém debutu v NHL blýskl mladý obránce Oliver Bonk. 21letý Kanaďan, jehož otec je bývalý český reprezentant Radek Bonk, byl na draftu 2023 volen v prvním kole jako 22. v pořadí.
O vítězi Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony mají v NHL jasno. Obránce Matthew Schaefer svými výkony v dresu Islanders nedal konkurentům včetně českého brankáře Montrealu Jakuba Dobeše šanci
Poprvé v dresu Philadelphie nastoupil v NHL i český bek David Jiříček (19:37, +/-: 0, 1 střela), jenž se po nedávné výměně z Minnesoty dočkal povální z farmy.
České bodové rekordy v sezonách NHL:
Jaromír Jágr (PIT), 1995/96, 149 bodů
Jaromír Jágr (PIT), 1998/99, 127 bodů
Jaromír Jágr (NYR), 2005/06, 123 bodů
Jaromír Jágr (PIT), 2000/01, 121 bodů
David Pastrňák (BOS), 2022/23, 113 bodů
David Pastrňák (BOS), 2023/24, 110 bodů
David Pastrňák (BOS), 2024/25, 106 bodů
Jaromír Jágr (PIT), 1997/98, 102 bodů
David Pastrňák (BOS), 2025/26, 100 bodů
Martin Nečas (COL), 2025/26, 100 bodů
Petr Nedvěd (PIT), 1995/96, 99 bodů
Jaromír Jágr (PIT), 1993/94, 99 bodů
Milan Hejduk (COL), 2002/03, 98 bodů
Jaromír Jágr (PIT), 1999/00, 96 bodů
Patrik Eliáš (NJD), 2000/01, 96 bodů
Jaromír Jágr (NYR), 2006/07, 96 bodů
Výsledky
33:14 Horvat (Barzal, Eklund)
03:05 Ehlers (Unger Sörum, Stankoven)
54:38 Jankowski (Nyström, Nikišin)
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield, George – Eklund, Horvat (A), Holmström – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Anders Lee (C) – Foudy, Cizikas, Palát.
Bussi – Nikišin, Gostisbehere, Legault, Reilly, Nyström, Seeley – Blake, Stankoven, Nadeau – Unger Sörum, Kotkaniemi, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier – Martinook, Brind'Amour, Deslauriers.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, P. Lambert – J. Fournier, S. Cherrey
Počet diváků: 15231
27:22 Coleman (Backlund)
31:25 Lehkonen (C. Makar, Malinski)
55:07 Landeskog (Kulak, C. Makar)
59:43 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Parekh, Brzustewicz, Määttä, Pachal, Wiebe – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, Frost, Gridin – Klapka, Kerins, Zary – Sunijev, Gross, Šarangovič.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Burns, Malinski, Blankenburg, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, N. Roy, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kelly, Colton – Kiviranta, Drury, Bardakov.
Rozhodčí: Cody Beach, Graedy Hamilton – Andrew Smith, Caleb Apperson
Počet diváků: 17650
09:19 Elias Pettersson (Kudrjavcev, Rossi)
20:52 DeBrusk (Boeser, Hronek)
29:20 Buium (Höglander, Elias Pettersson)
62:57 DeBrusk (Elias Pettersson, Willander)
17:15 Byfield (Laferriere, T. Moore)
21:04 Kempe (Kopitar, Panarin)
22:17 Laferriere (Doughty, Byfield)
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Kudrjavcev – D. O'Connor, Rossi, L. Karlsson – Öhgren, Blueger, Boeser – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Douglas, Mueller, Räty.
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, S. Helenius, Ward.
Rozhodčí: Charron, Schlenker – Murchison, Mills
Počet diváků: 18969
08:08 Martone (Mičkov, Bonk)
14:42 Bonk (Mičkov, H. McDonald)
33:52 Mičkov
52:00 Bump (Martone)
26:50 Gallagher (Guhle, Texier)
39:49 J. Evans (A. Xhekaj, Veleno)
Ersson (Kolosov) – Jiříček, Seeler (A), Juulsen, Andrae, H. McDonald, Bonk – Mičkov, Cates, Foerster – Martone, Barkey, Bump – Hathaway (A), Glendening (A), G. Wilson – Richard, J. Gaucher, Grundström.
Dobeš (J. Fowler) – Guhle, Engström, Reinbacher, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Texier, Newhook, Děmidov – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Gallagher (A), J. Evans (A), Veleno.
Rozhodčí: Brenk, MacDougall – McNamara, Shewchyk
Počet diváků: 20041
18:44 Snuggerud (R. Thomas)
24:51 Sundqvist (Toropčenko, Broberg)
30:37 Mailloux (Drouin, Neighbours)
35:49 Snuggerud (Neighbours, Holloway)
44:11 Holloway (Snuggerud)
44:54 Bučněvič (Kyrou, Binnington)
58:17 Holloway (Snuggerud, Mailloux)
10:14 McGroarty (K. Hayes)
16:40 A. Hayes
17:23 Mantha (K. Hayes)
22:58 E. Söderblom (Kindel, Mantha)
52:20 A. Hayes (Shea, Šilovs)
Binnington (Hofer) – Broberg, Mailloux, C. Fowler, Parayko, Tucker, Kessel – Holloway, R. Thomas, Snuggerud – Bučněvič, Suter, Kyrou – Neighbours, Dvorský, Drouin – Sundqvist, N. Walker, Toropčenko.
S. Skinner (41. Šilovs) – Shea, Clifton, St. Ivany, Graves, Solovjov, Livanavage – Koivunen, Novak, Brazeau – E. Söderblom, Kindel, Mantha – McGroarty, K. Hayes, A. Hayes – Harvey-Pinard, Koppanen, Acciari.
Rozhodčí: Dwyer, Markovic – Marquis,Deschamps
Počet diváků: 18096
00:53 M. Geekie (Pastrňák, Minten)
06:14 Kastelic (Jeannot, Kuraly)
17:42 Kastelic (Kuraly, Lohrei)
19:53 Arvidsson (Zacha, H. Lindholm)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Eyssimont – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Daws (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Vilén – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Cyplakov – Dadonov, McLaughlin, Cotter.
Rozhodčí: Justin Kea, Mitch Dunning – Shawn Oliver, Devin Berg
Počet diváků: 17850
16:40 Jurov (Tarasenko)
31:24 Haight (N. Foligno, M. Johansson)
53:03 Fabbri (Aube-Kubel, B. Jones)
10:26 McTavish (LaCombe, C. Gauthier)
59:14 McTavish (Granlund, C. Gauthier)
Wallstedt (Gustavsson) – Brodin (A), Daemon Hunt, Petry, J. Middleton, Kiersted, V. Gustafsson – Tarasenko, Jurov, Brink – Haight, M. Johansson (A), N. Foligno (A) – Trenin, McCarron, Sturm – Aube-Kubel, B. Jones, Fabbri.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson (A), Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, Viel – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish – Washe, I. Moore, Vatrano.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Carter Sandlak – Ben O’Quinn, Brandon Grillo
08:05 L. Cooley (Schmidt)
24:54 Schmaltz (Sergačov, Guenther)
47:16 Schmaltz (L. Cooley, Keller)
47:42 Peterka
59:36 Kerfoot
37:10 Connor (Vilardi, Scheifele)
52:36 Scheifele (Connor, Vilardi)
54:23 I. Rosén
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, C. Miller, Heinola, Bryson – Connor, Scheifele (A), I. Rosén – Perfetti, Lowry (C), Lambert – Čibrikov, J. Toews, Vilardi – Niederreiter, Yager, Koepke.
Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Gibbons, Gawryletz
Počet diváků: 12478
20:27 Jenner (Marchment, Heinen)
30:46 Beauvillier (T. van Riemsdyk)
55:53 Chychrun (T. Wilson, Ovečkin)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson (A) – Marčenko, Fantilli, Lundeström – C. Sillinger, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Miles Wood, Monahan, K. Johnson.
Stevenson (L. Thompson) – Fehérváry, McIlrath, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – McMichael, Lapierre, R. Leonard – A. Protas, I. Protas, T. Wilson (A) – Duhaime, Sourdif, Mirošničenko.
Rozhodčí: McCauley, Blandina – Alphonso, Brisebois
Počet diváků: 18244