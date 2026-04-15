Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

  8:46aktualizováno  8:46
Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a Martin Nečas z Colorada naopak napínal fanoušky až do finální minuty duelu s Calgary. Ve stejný den brali po asistenci rovněž Pavel Zacha a Filip Hronek. V bráně se představili hned čtyři čeští gólmani, výhru ale vychytal jen Karel Vejmelka z Utahu.
Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku Colorada. | foto: AP

David Rittich čelí střele Marka Jankowského.
Adam Klapka u mantinelu sráží Calea Makara.
Karel Vejmelka vyráží střelu.
Jakub Dobeš vyráží puk.
7 fotografií

Ani v době kralování Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku NHL pokořili sto bodů. Blízko tomu bylo v sezoně 1995/96, kdy se právě Jágr a Petr Nedvěd jako spoluhráči v Pittsburghu zastavili na 149. a 99. bodech.

Bájnou metu tak pokořila až dvojice útočníků s „88“ na zádech v sezoně 2025/26. David Pastrňák s Martinem Nečasem se tak zapsali do historie soutěže tučným písmem.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 77z. - 100b.(29+71)

2. Nečas (COL), 78z. - 100b.(38+62)

3. Zacha (BOS), 78z. - 65b.(30+35)

4. Hertl (VGK), 81z. - 57b.(24+33)

5. Hronek (VAN), 81z. - 49b.(8+41)

Hvězda Bostonu (29+71, 100 bodů) to dokázala počtvrté za sebou a blíží se vyrovnání českého rekordu Jágra, jenž má na kontě pět stobodových sezon. Nečas (38+62, 100 bodů) z Colorada se z dané mety radoval poprvé a navíc má k dispozici ještě jeden start.

Pastrňák (17:08, 0+1, +1, 3 střely), jenž nebodoval v předešlých dvou startech, se vytouženého zápisu do produktivity dočkal už po 53. vteřinách od zahajovacího buly zápasu Bostonu proti New Jersey. Asistoval u otevírací branky Morgana Geekieho, na kterého záhy nato navázali ještě střelec dvou zásahů Mark Kastelic a Viktor Arvidsson.

Posledně jmenovanému asistoval i Pavel Zacha (4:58, 0+1, +1), který kvůli zdravotním potížím po první třetině raději odstoupil. Podle trenérů Bostonu by ale ve vyřazovacích bojích týmu neměl chybět. Skóre 4:0 z první třetiny nakonec zůstalo bez změny. Boston se tak s bezchybným brankářem Jeremym Swaymanem ve svém finálním startu v základní části naladil na boje v play off proti Buffalu vítězně.

V konfrontaci Calgary s Coloradem se skóre poprvé měnilo až v 28. minutě, kdy domácí Flames s Adamem Klapkou (12:41, +/-: 0, 2 střely) v sestavě poslal do vedení Blake Colemana. Za hostujícího favorita ještě ve druhém dějství srovnal Artturi Lehkonen a na 56. minutu si schoval obrat kapitán Avalanche Gabriel Landeskog.

Produktivní duo Nathan MacKinnon - Martin Nečas (22:36, 0+1, +2, 5 střel) se v utkání prosadilo až při závěrečné hře Calgary bez brankáře v čase 59:43. Prvně jmenovaný si 53. trefou upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže a český reprezentant díky asistenci dosáhl jako osmý hráč sezony na sto bodů. U všech tří branek Colorada asistoval navrátilec z marodky obránce Cale Makar.

V elitní společnosti tak Nečas doplnil krajana Davida Pastrňáka z Bostonu (100 bodů), kapitána Montrealu Nicka Suzukiho (101), lídra Winnipegu Marka Scheifeleho (103), supertalent ze San Jose Macklina Celebriniho (112), parťáka MacKinnona (127), Nikitu Kučerova z Tampy (130) a lídra soutěže Connora McDavida z Edmontonu (134).

Utah si poradil s Winnipegem 5:3 a nejvytíženější gólman ligy Karel Vejmelka, jenž zasáhl do 63 z dosavadních 80 zápasů Mammoth, tak mohl slavit svou 38. výhru sezony.

Lepší je pouze Andrej Vasilevskij z Tampy s 39 výhrami. Tým Mammoth čeká v základní části ještě domácí partie proti St. Louis, český reprezentant tak má stále šanci jej dorovnat. Lightning však mají rovněž ještě jeden zápas před play off, doma proti Rangers.

Utah táhl dvougólový centr Nick Schmaltz, dva zápisy vyprodukoval i Logan Cooley (1+1). Vejmelka pochytal 21 z 24 střel soupeře a ve vyřazovacích bojích bude čelit vítězi Pacifické divize. Rozhodnou o tom poslední starty v podání Vegas a Edmontonu.

Na rozdíl od Vejmelky se výhry v úterním programu nedočkali další tři čeští gólmani. Anaheim bez odpočívajícího Radko Gudase padl na ledě Minnesoty těsně 2:3 a Lukáš Dostál kryl 17 z 20 střel Wild.

Islanders brankáře Davida Ritticha (zastavil 19 z 21 střel) před svými fanoušky podlehli 1:2 Carolině a Jakub Dobeš (kryl 21 z 25 střel) čtyřikrát inkasoval od Philadelphie.

Flyers porazili Montreal 4:2 poté, co se dvěma zápisy (1+1) ve svém debutu v NHL blýskl mladý obránce Oliver Bonk. 21letý Kanaďan, jehož otec je bývalý český reprezentant Radek Bonk, byl na draftu 2023 volen v prvním kole jako 22. v pořadí.

Poprvé v dresu Philadelphie nastoupil v NHL i český bek David Jiříček (19:37, +/-: 0, 1 střela), jenž se po nedávné výměně z Minnesoty dočkal povální z farmy.

České bodové rekordy v sezonách NHL:

Jaromír Jágr (PIT), 1995/96, 149 bodů

Jaromír Jágr (PIT), 1998/99, 127 bodů

Jaromír Jágr (NYR), 2005/06, 123 bodů

Jaromír Jágr (PIT), 2000/01, 121 bodů

David Pastrňák (BOS), 2022/23, 113 bodů

David Pastrňák (BOS), 2023/24, 110 bodů

David Pastrňák (BOS), 2024/25, 106 bodů

Jaromír Jágr (PIT), 1997/98, 102 bodů

David Pastrňák (BOS), 2025/26, 100 bodů

Martin Nečas (COL), 2025/26, 100 bodů

Petr Nedvěd (PIT), 1995/96, 99 bodů

Jaromír Jágr (PIT), 1993/94, 99 bodů

Milan Hejduk (COL), 2002/03, 98 bodů

Jaromír Jágr (PIT), 1999/00, 96 bodů

Patrik Eliáš (NJD), 2000/01, 96 bodů

Jaromír Jágr (NYR), 2006/07, 96 bodů

Výsledky

NHL
15. 4. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly:
33:14 Horvat (Barzal, Eklund)
Góly:
03:05 Ehlers (Unger Sörum, Stankoven)
54:38 Jankowski (Nyström, Nikišin)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield, George – Eklund, Horvat (A), Holmström – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Anders Lee (C) – Foudy, Cizikas, Palát.
Sestavy:
Bussi – Nikišin, Gostisbehere, Legault, Reilly, Nyström, Seeley – Blake, Stankoven, Nadeau – Unger Sörum, Kotkaniemi, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier – Martinook, Brind'Amour, Deslauriers.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, P. Lambert – J. Fournier, S. Cherrey

Počet diváků: 15231

NHL
15. 4. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
27:22 Coleman (Backlund)
Góly:
31:25 Lehkonen (C. Makar, Malinski)
55:07 Landeskog (Kulak, C. Makar)
59:43 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Parekh, Brzustewicz, Määttä, Pachal, Wiebe – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, Frost, Gridin – Klapka, Kerins, Zary – Sunijev, Gross, Šarangovič.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Burns, Malinski, Blankenburg, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, N. Roy, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kelly, Colton – Kiviranta, Drury, Bardakov.

Rozhodčí: Cody Beach, Graedy Hamilton – Andrew Smith, Caleb Apperson

Počet diváků: 17650

NHL
15. 4. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3P (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Góly:
09:19 Elias Pettersson (Kudrjavcev, Rossi)
20:52 DeBrusk (Boeser, Hronek)
29:20 Buium (Höglander, Elias Pettersson)
62:57 DeBrusk (Elias Pettersson, Willander)
Góly:
17:15 Byfield (Laferriere, T. Moore)
21:04 Kempe (Kopitar, Panarin)
22:17 Laferriere (Doughty, Byfield)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Kudrjavcev – D. O'Connor, Rossi, L. Karlsson – Öhgren, Blueger, Boeser – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Douglas, Mueller, Räty.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, S. Helenius, Ward.

Rozhodčí: Charron, Schlenker – Murchison, Mills

Počet diváků: 18969

NHL
15. 4. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly:
08:08 Martone (Mičkov, Bonk)
14:42 Bonk (Mičkov, H. McDonald)
33:52 Mičkov
52:00 Bump (Martone)
Góly:
26:50 Gallagher (Guhle, Texier)
39:49 J. Evans (A. Xhekaj, Veleno)
Sestavy:
Ersson (Kolosov) – Jiříček, Seeler (A), Juulsen, Andrae, H. McDonald, Bonk – Mičkov, Cates, Foerster – Martone, Barkey, Bump – Hathaway (A), Glendening (A), G. Wilson – Richard, J. Gaucher, Grundström.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Guhle, Engström, Reinbacher, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Texier, Newhook, Děmidov – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Gallagher (A), J. Evans (A), Veleno.

Rozhodčí: Brenk, MacDougall – McNamara, Shewchyk

Počet diváků: 20041

NHL
15. 4. 2026 3:30
St. Louis Blues St. Louis Blues : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 7:5 (1:3, 3:1, 3:1)
Góly:
18:44 Snuggerud (R. Thomas)
24:51 Sundqvist (Toropčenko, Broberg)
30:37 Mailloux (Drouin, Neighbours)
35:49 Snuggerud (Neighbours, Holloway)
44:11 Holloway (Snuggerud)
44:54 Bučněvič (Kyrou, Binnington)
58:17 Holloway (Snuggerud, Mailloux)
Góly:
10:14 McGroarty (K. Hayes)
16:40 A. Hayes
17:23 Mantha (K. Hayes)
22:58 E. Söderblom (Kindel, Mantha)
52:20 A. Hayes (Shea, Šilovs)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Mailloux, C. Fowler, Parayko, Tucker, Kessel – Holloway, R. Thomas, Snuggerud – Bučněvič, Suter, Kyrou – Neighbours, Dvorský, Drouin – Sundqvist, N. Walker, Toropčenko.
Sestavy:
S. Skinner (41. Šilovs) – Shea, Clifton, St. Ivany, Graves, Solovjov, Livanavage – Koivunen, Novak, Brazeau – E. Söderblom, Kindel, Mantha – McGroarty, K. Hayes, A. Hayes – Harvey-Pinard, Koppanen, Acciari.

Rozhodčí: Dwyer, Markovic – Marquis,Deschamps

Počet diváků: 18096

NHL
15. 4. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Góly:
00:53 M. Geekie (Pastrňák, Minten)
06:14 Kastelic (Jeannot, Kuraly)
17:42 Kastelic (Kuraly, Lohrei)
19:53 Arvidsson (Zacha, H. Lindholm)
Góly:
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Eyssimont – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Daws (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Vilén – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Cyplakov – Dadonov, McLaughlin, Cotter.

Rozhodčí: Justin Kea, Mitch Dunning – Shawn Oliver, Devin Berg

Počet diváků: 17850

NHL
15. 4. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly:
16:40 Jurov (Tarasenko)
31:24 Haight (N. Foligno, M. Johansson)
53:03 Fabbri (Aube-Kubel, B. Jones)
Góly:
10:26 McTavish (LaCombe, C. Gauthier)
59:14 McTavish (Granlund, C. Gauthier)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Brodin (A), Daemon Hunt, Petry, J. Middleton, Kiersted, V. Gustafsson – Tarasenko, Jurov, Brink – Haight, M. Johansson (A), N. Foligno (A) – Trenin, McCarron, Sturm – Aube-Kubel, B. Jones, Fabbri.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson (A), Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, Viel – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish – Washe, I. Moore, Vatrano.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Carter Sandlak – Ben O’Quinn, Brandon Grillo

NHL
15. 4. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Góly:
08:05 L. Cooley (Schmidt)
24:54 Schmaltz (Sergačov, Guenther)
47:16 Schmaltz (L. Cooley, Keller)
47:42 Peterka
59:36 Kerfoot
Góly:
37:10 Connor (Vilardi, Scheifele)
52:36 Scheifele (Connor, Vilardi)
54:23 I. Rosén
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, C. Miller, Heinola, Bryson – Connor, Scheifele (A), I. Rosén – Perfetti, Lowry (C), Lambert – Čibrikov, J. Toews, Vilardi – Niederreiter, Yager, Koepke.

Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Gibbons, Gawryletz

Počet diváků: 12478

NHL
15. 4. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Washington Capitals Washington Capitals 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly:
20:27 Jenner (Marchment, Heinen)
Góly:
30:46 Beauvillier (T. van Riemsdyk)
55:53 Chychrun (T. Wilson, Ovečkin)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson (A) – Marčenko, Fantilli, Lundeström – C. Sillinger, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Miles Wood, Monahan, K. Johnson.
Sestavy:
Stevenson (L. Thompson) – Fehérváry, McIlrath, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – McMichael, Lapierre, R. Leonard – A. Protas, I. Protas, T. Wilson (A) – Duhaime, Sourdif, Mirošničenko.

Rozhodčí: McCauley, Blandina – Alphonso, Brisebois

Počet diváků: 18244

