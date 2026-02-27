Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění prohry Colorada 2:5 s Minnesotou. Naopak výhru slavil David Pastrňák, jenž jednou asistencí podpořil triumf Bostonu 4:2 nad Columbusem. V sestavě Bruins nechyběl navrátilec z marodky Pavel Zacha.
Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě. | foto: Reuters

Coloradský gólman MacKenzie Blackwood oddechuje během přerušené hry.
Vince Dunn, obránce Seattlu, střílí v utkání proti St. Louis.
Minnesotský gólman Filip Gustavsson si prohlíží kostku nad coloradským ledem.
Nikita Kučerov, útočník Tampy, ukázal, že jeho hokejka dokáže zapružit.
Skvělou olympijskou formu si útočník Martin Nečas přenesl i do NHL. Po návratu do sestavy Colorada byl hned v prvním startu zvolen první hvězdou s bilancí 1+1 u výhry 4:2 nad Utahem a o den později pro změnu dvakrát přesně pálil proti Minnesotě.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 53z. - 72b.(22+50)

2. Nečas (COL), 54z. - 66b.(25+41)

3. Hertl (VGK), 58z. - 50b.(22+28)

4. Zacha (BOS), 55z. - 37b.(15+22)

5. Hronek (VAN), 58z. - 32b.(5+27)

Z konfrontace dvou elitních celků Západní konference i celé soutěže vyšli nakonec vítězně hostující Wild, kterým k vítězství 5:2 pomohli hlavně autor 44 zákroků Filip Gustavsson a čtyřbodový forvard Matt Boldy (2+2). Dva góly za hosty vstřelil také centr Joel Eriksson Ek.

Nečas (24:21, 2+0, +/-: 0, 7 střel) se poprvé prosadil v 34. minutě, kdy srovnával průběžný stav na 1:1 střelou z pravého kruhu. Asistoval mu Kanaďan Nathan MacKinnon a stejně tomu bylo i v 60. minutě, když při závěrečné snaze Avalanche bez brankáře zakončoval do odkryté brány. Nečas tak snížil na 2:4, krátce nato ovšem Minnesota uťala snahu domácích pojistkou do prázdné klece v podání Boldyho.

Boston si na domácím ledě poradil 4:2 s Columbusem. Dvakrát přesně zakončoval švédský forvard Viktor Arvidsson, jenž v první třetině srovnával na 1:1 a v samém závěru přidal pojistku do prázdné brány Blue Jackets.

David Pastrňák (22:20, 0+1, +/-: 0, 2 střely), největší hvězda Bruins, si připsal jednu asistenci poté, co v prostředním dějství byl u využité přesilovky Morgana Geekieho. Autorem rozdílové trefy domácích byl v 52. minutě útočník Sean Kuraly. Výhru Bostonu slavil i navrátilec z marodky Pavel Zacha (15:29, +1, 1 střela).

Výsledky

NHL
27. 2. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly:
21:17 Toffoli (Ferraro, Misa)
Góly:
35:02 Kadri (Farabee, Weegar)
45:22 Zary (Backlund, Kuzněcov)
51:56 Kadri (Zary)
57:30 Backlund (Coronato, Whitecloud)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Ferraro, Klingberg, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – Sherwood, Celebrini (A), W. Smith – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Coleman – Klapka, Beecher, Pospíšil.

Rozhodčí: Syvret, MacDougall – Mahon, Gavryletz

Počet diváků: 17435

NHL
27. 2. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Góly:
12:15 Foegele (Edmundson)
Góly:
07:25 Emberson (Roslovic, Savoie)
08:19 Podkolzin (Mangiapane, Nurse)
22:59 Mangiapane (Hyman, Ekholm)
24:58 McDavid (Hyman)
28:44 Hyman (Draisaitl, Bouchard)
40:31 Draisaitl (McDavid)
45:24 Walman (Savoie, Draisaitl)
47:37 Walman (Draisaitl)
Sestavy:
Kuemper (27. A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe (A), Laferriere, Panarin – T. Moore, Kopitar (C), Byfield – Malott, Turcotte, Foegele – Perry, Ward, Armia.
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Savoie – Frederic, Henrique, Podkolzin – Lazar, Mangiapane.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Chris Lee – Shandor Alphonso, Jesse Marquis

Počet diváků: 17037

NHL
27. 2. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly:
33:29 Nečas (MacKinnon)
59:03 Nečas (MacKinnon, Landeskog)
Góly:
27:47 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
37:37 Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes)
55:08 Zuccarello (Hartman, Kaprizov)
56:38 Boldy
59:28 Boldy (Faber, J. Middleton)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Malinski, Kulak – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.
Sestavy:
Gustavsson (59. Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Hinostroza.

Rozhodčí: Hanson, Kea – Knorr, Gibbons

Počet diváků: 18148

NHL
27. 2. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly:
07:58 Holloway (Berggren, Suter)
21:12 Kyrou (Bučněvič, Parayko)
21:35 Holloway (Berggren, Suter)
41:52 Suter (Holloway, Faulk)
56:57 Holloway (Faulk)
Góly:
12:32 Kakko (S. Wright, Montour)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, Mailloux, C. Fowler – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Holloway, Suter, Berggren – Toropčenko, Fabbri, N. Walker.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle, Beniers, McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Gaudreau, S. Wright, Schwartz – Melanson, Meyers, Winterton – Kakko.

Rozhodčí: Garrett Rank, Brandon Schrader – Brad Kovachik, Kyle Flemington

NHL
27. 2. 2026 2:00
New York Rangers New York Rangers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3P (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
09:55 Carrick (T. Raddysh, Borgen)
21:23 Lafrenière (Cuylle, Trocheck)
Góly:
30:26 Mičkov (Cates, Tippett)
40:39 Zegras (Konecny, Sanheim)
62:10 Mičkov (Couturier, Seeler)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), Schneider, Borgen, M. Robertson, Iorio – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Cuylle, Trocheck (A), Lafrenière – Sheary, Laba, Brisson – Othmann, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Grebjonkin, Grundström, Hathaway.

Rozhodčí: Charron, Sutherland – Smith, Kelly

Počet diváků: 16867

NHL
27. 2. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly:
15:51 Arvidsson (Aspirot)
26:54 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
51:15 Kuraly (Jeannot)
59:27 Arvidsson (McAvoy)
Góly:
04:32 Marčenko (Marchment, Fantilli)
53:45 Fantilli (Marchment, Werenski)
Sestavy:
Korpisalo (27.–33. DiPietro) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.

Rozhodčí: MacPhee, McIsaac – Deschamps, Oliver

Počet diváků: 17850

NHL
27. 2. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:2P (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
18:44 B. Tkachuk (Sanderson, Stützle)
Góly:
25:24 Larkin (Raymond, Seider)
61:50 Larkin (Raymond)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Halliday, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: Beach, Brenk – Berg, Toomey

Počet diváků: 17190

NHL
27. 2. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Góly:
03:18 Marchand (Lundell)
05:13 Verhaeghe (Rodrigues, Lundell)
16:40 Rodrigues
56:51 Marchand
58:08 M. Tkachuk (Bennett, Reinhart)
Góly:
40:47 Tavares (Matthews, Ekman-Larsson)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis (A), Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart – Vilmanis, Schwindt, Greer.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – Knies, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Nylander – Joshua, N. Roy, McMann – Lorentz, Laughton, N. Robertson.

Rozhodčí: South, Skilliter – Baker, Fournier

Počet diváků: 19372

NHL
27. 2. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly:
13:50 F. Forsberg
47:12 Matthew Wood (Haula)
56:44 O'Reilly (Josi)
59:12 Stamkos
Góly:
24:13 Bedard (Greene)
43:16 Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, Blankenburg, Hague – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos – Marchessault, Haula, F. Forsberg (A) – McCarron, C. Smith, Bunting – Matthew Wood, Jost, L'Heureux.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), Teräväinen.

Rozhodčí: Halkidis, L'Ecuyer – Apperson, McNamara

Počet diváků: 17224

NHL
27. 2. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Góly:
01:43 Ehlers (K. Miller, Martinook)
02:56 Stankoven (Hall, Chatfield)
06:41 Hall (Blake, Stankoven)
27:21 Jarvis (Svečnikov)
47:17 Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov)
Góly:
16:30 Hagel (Sabourin, Guentzel)
17:05 Kučerov (Point, Moser)
21:58 James (Guentzel, McDonagh)
34:02 Point (Guentzel, D. Raddysh)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A), Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, James, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Sabourin.

Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Hughes, Shewcyk

NHL
27. 2. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly:
18:51 Novak (Letang, Malkin)
46:30 Clifton (Shea, Mantha)
47:20 Činachov (Malkin)
58:01 Lizotte
Góly:
24:56 Cotter (Hamilton, J. Hughes)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Rakell, K. Hayes – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar – A. Hayes.
Sestavy:
Markström (Allen) – Kovacevic, Pesce, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.

Rozhodčí: T. Chmielewski, S. Hiff – CJ Murray, D. Blujus

Počet diváků: 18288

NHL
27. 2. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Islanders New York Islanders 3:4P (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly:
12:11 Dobson (L. Hutson)
30:06 Dobson (Texier, Newhook)
49:11 Caufield (Děmidov, Slafkovský)
Góly:
37:56 M. Schaefer (Barzal, Ritchie)
38:51 M. Schaefer (DeAngelo, Sorokin)
58:19 Anders Lee (Horvat, Holmström)
61:46 Pageau (Holmström)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Newhook, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Eric Furlatt – Steve Barton, Jeremy Faucher

Počet diváků: 20962

