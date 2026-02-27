Skvělou olympijskou formu si útočník Martin Nečas přenesl i do NHL. Po návratu do sestavy Colorada byl hned v prvním startu zvolen první hvězdou s bilancí 1+1 u výhry 4:2 nad Utahem a o den později pro změnu dvakrát přesně pálil proti Minnesotě.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 53z. - 72b.(22+50)
2. Nečas (COL), 54z. - 66b.(25+41)
3. Hertl (VGK), 58z. - 50b.(22+28)
4. Zacha (BOS), 55z. - 37b.(15+22)
5. Hronek (VAN), 58z. - 32b.(5+27)
Z konfrontace dvou elitních celků Západní konference i celé soutěže vyšli nakonec vítězně hostující Wild, kterým k vítězství 5:2 pomohli hlavně autor 44 zákroků Filip Gustavsson a čtyřbodový forvard Matt Boldy (2+2). Dva góly za hosty vstřelil také centr Joel Eriksson Ek.
Nečas (24:21, 2+0, +/-: 0, 7 střel) se poprvé prosadil v 34. minutě, kdy srovnával průběžný stav na 1:1 střelou z pravého kruhu. Asistoval mu Kanaďan Nathan MacKinnon a stejně tomu bylo i v 60. minutě, když při závěrečné snaze Avalanche bez brankáře zakončoval do odkryté brány. Nečas tak snížil na 2:4, krátce nato ovšem Minnesota uťala snahu domácích pojistkou do prázdné klece v podání Boldyho.
Boston si na domácím ledě poradil 4:2 s Columbusem. Dvakrát přesně zakončoval švédský forvard Viktor Arvidsson, jenž v první třetině srovnával na 1:1 a v samém závěru přidal pojistku do prázdné brány Blue Jackets.
David Pastrňák (22:20, 0+1, +/-: 0, 2 střely), největší hvězda Bruins, si připsal jednu asistenci poté, co v prostředním dějství byl u využité přesilovky Morgana Geekieho. Autorem rozdílové trefy domácích byl v 52. minutě útočník Sean Kuraly. Výhru Bostonu slavil i navrátilec z marodky Pavel Zacha (15:29, +1, 1 střela).
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
21:17 Toffoli (Ferraro, Misa)
35:02 Kadri (Farabee, Weegar)
45:22 Zary (Backlund, Kuzněcov)
51:56 Kadri (Zary)
57:30 Backlund (Coronato, Whitecloud)
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Ferraro, Klingberg, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – Sherwood, Celebrini (A), W. Smith – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Coleman – Klapka, Beecher, Pospíšil.
Rozhodčí: Syvret, MacDougall – Mahon, Gavryletz
Počet diváků: 17435
12:15 Foegele (Edmundson)
07:25 Emberson (Roslovic, Savoie)
08:19 Podkolzin (Mangiapane, Nurse)
22:59 Mangiapane (Hyman, Ekholm)
24:58 McDavid (Hyman)
28:44 Hyman (Draisaitl, Bouchard)
40:31 Draisaitl (McDavid)
45:24 Walman (Savoie, Draisaitl)
47:37 Walman (Draisaitl)
Kuemper (27. A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe (A), Laferriere, Panarin – T. Moore, Kopitar (C), Byfield – Malott, Turcotte, Foegele – Perry, Ward, Armia.
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Savoie – Frederic, Henrique, Podkolzin – Lazar, Mangiapane.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Chris Lee – Shandor Alphonso, Jesse Marquis
Počet diváků: 17037
33:29 Nečas (MacKinnon)
59:03 Nečas (MacKinnon, Landeskog)
27:47 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
37:37 Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes)
55:08 Zuccarello (Hartman, Kaprizov)
56:38 Boldy
59:28 Boldy (Faber, J. Middleton)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Malinski, Kulak – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.
Gustavsson (59. Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Hinostroza.
Rozhodčí: Hanson, Kea – Knorr, Gibbons
Počet diváků: 18148
07:58 Holloway (Berggren, Suter)
21:12 Kyrou (Bučněvič, Parayko)
21:35 Holloway (Berggren, Suter)
41:52 Suter (Holloway, Faulk)
56:57 Holloway (Faulk)
12:32 Kakko (S. Wright, Montour)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, Mailloux, C. Fowler – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Holloway, Suter, Berggren – Toropčenko, Fabbri, N. Walker.
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle, Beniers, McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Gaudreau, S. Wright, Schwartz – Melanson, Meyers, Winterton – Kakko.
Rozhodčí: Garrett Rank, Brandon Schrader – Brad Kovachik, Kyle Flemington
09:55 Carrick (T. Raddysh, Borgen)
21:23 Lafrenière (Cuylle, Trocheck)
30:26 Mičkov (Cates, Tippett)
40:39 Zegras (Konecny, Sanheim)
62:10 Mičkov (Couturier, Seeler)
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), Schneider, Borgen, M. Robertson, Iorio – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Cuylle, Trocheck (A), Lafrenière – Sheary, Laba, Brisson – Othmann, Carrick, T. Raddysh.
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Grebjonkin, Grundström, Hathaway.
Rozhodčí: Charron, Sutherland – Smith, Kelly
Počet diváků: 16867
15:51 Arvidsson (Aspirot)
26:54 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
51:15 Kuraly (Jeannot)
59:27 Arvidsson (McAvoy)
04:32 Marčenko (Marchment, Fantilli)
53:45 Fantilli (Marchment, Werenski)
Korpisalo (27.–33. DiPietro) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Rozhodčí: MacPhee, McIsaac – Deschamps, Oliver
Počet diváků: 17850
18:44 B. Tkachuk (Sanderson, Stützle)
25:24 Larkin (Raymond, Seider)
61:50 Larkin (Raymond)
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Halliday, Eller, Zetterlund.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: Beach, Brenk – Berg, Toomey
Počet diváků: 17190
03:18 Marchand (Lundell)
05:13 Verhaeghe (Rodrigues, Lundell)
16:40 Rodrigues
56:51 Marchand
58:08 M. Tkachuk (Bennett, Reinhart)
40:47 Tavares (Matthews, Ekman-Larsson)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis (A), Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart – Vilmanis, Schwindt, Greer.
Woll (Stolarz) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – Knies, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Nylander – Joshua, N. Roy, McMann – Lorentz, Laughton, N. Robertson.
Rozhodčí: South, Skilliter – Baker, Fournier
Počet diváků: 19372
13:50 F. Forsberg
47:12 Matthew Wood (Haula)
56:44 O'Reilly (Josi)
59:12 Stamkos
24:13 Bedard (Greene)
43:16 Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel)
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, Blankenburg, Hague – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos – Marchessault, Haula, F. Forsberg (A) – McCarron, C. Smith, Bunting – Matthew Wood, Jost, L'Heureux.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Grzelcyk, Rinzel, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), Teräväinen.
Rozhodčí: Halkidis, L'Ecuyer – Apperson, McNamara
Počet diváků: 17224
01:43 Ehlers (K. Miller, Martinook)
02:56 Stankoven (Hall, Chatfield)
06:41 Hall (Blake, Stankoven)
27:21 Jarvis (Svečnikov)
47:17 Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov)
16:30 Hagel (Sabourin, Guentzel)
17:05 Kučerov (Point, Moser)
21:58 James (Guentzel, McDonagh)
34:02 Point (Guentzel, D. Raddysh)
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A), Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, James, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Sabourin.
Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Hughes, Shewcyk
18:51 Novak (Letang, Malkin)
46:30 Clifton (Shea, Mantha)
47:20 Činachov (Malkin)
58:01 Lizotte
24:56 Cotter (Hamilton, J. Hughes)
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Rakell, K. Hayes – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar – A. Hayes.
Markström (Allen) – Kovacevic, Pesce, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Rozhodčí: T. Chmielewski, S. Hiff – CJ Murray, D. Blujus
Počet diváků: 18288
12:11 Dobson (L. Hutson)
30:06 Dobson (Texier, Newhook)
49:11 Caufield (Děmidov, Slafkovský)
37:56 M. Schaefer (Barzal, Ritchie)
38:51 M. Schaefer (DeAngelo, Sorokin)
58:19 Anders Lee (Horvat, Holmström)
61:46 Pageau (Holmström)
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Newhook, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Eric Furlatt – Steve Barton, Jeremy Faucher
Počet diváků: 20962