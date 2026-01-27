Na devět stovek bodů v historii NHL dosáhl David Pastrňák (804 zápasů - 900 bodů za 412+488) jako teprve třetí Čech po Patriku Eliášovi (1240 zápasů - 1025 bodů za 408+617) a Jaromíru Jágrovi (1 733 zápasů - 1921 bodů za 766+1155).
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 48z. - 67b. (21+46)
2. Nečas (COL), 50z. - 62b. (22+40)
3. Hertl (VGK), 51z. - 45b. (21+24)
4. Zacha (BOS), 52z. - 36b. (14+22)
5. Hronek (VAN), 52z. - 30b. (4+26)
Stalo se tak v pondělí na ledě slavné Madison Square Garden, když český útočník nechyběl u žádné trefy Bostonu proti Rangers.
Poprvé přihrával v 11. minutě, od pravého mantinelu našel Eliase Lindholma - 1:1. V 24. minutě si oba borci spolupráci zopakovali - 2:2. Krátce na to se navíc průběžně šestý hráč produktivity NHL podílel i na zásahu kanonýra Morgana Geekieho - 3:2 pro Boston.
Rangers však ve třetí třetině zachránil vyrovnáním Will Borgen a v 64. minutě završil vítězný obrat Matthew Robertson. Asistenci si připsal i gólman Jonathan Quick, jenž tak zapsal 408. vychytané vítězství kariéry a na 12. pozici historických tabulek předčil Glenna Halla.
Společně se zmiňovaným Pastrňákem (22:30, 0+3, +/-: 0, 2 střely) v sestavě Bruins naskočil i Pavel Zacha (17:36, -3, 2 střely).
S 25 vychytanými výhrami Karel Vejmelka kraluje brankářům NHL. Druhý v pořadí Andrej Vasilevskij se však v pondělí o jeden úspěch českému reprezentantovi přiblížil, když v přímém souboji Tampa Bay proti Utahu zvítězila 2:0 a ruský gólman tak zapsal 23. výhru sezony. Vasilevskij s Lightning navíc ukončil Vejmelkovi jeho osmizápasovou vítěznou sérii.
Dlouho trvající bezbrankový stav utkání uťal využitou přesilovkou z 38. minuty obránce Darren Raddysh. Asistenci bral Nikita Kučerov, jenž figuroval i u pojistky z 60. minuty od Anthonyho Cirelliho.
Vasilevskij pochytal 28 střel Utahu a radoval se ze druhé nuly sezony, celkově 42. v kariéře. Vejmelka utkání zakončil s 27 zákroky.
Tampa Bay se po vítězství zlepšila na 70 bodů a odskočila na čele Východní konference konkurentům z Caroliny a Detroitu (oba celky mají po 69 bodech). V celé NHL je lepší pouze lídr Západní konference Colorado se 79 body.
Hokejisté Edmontonu přestříleli Anaheim 7:4. Hosté nastoupili do druhého zápasu ve dvou dnech poté, co v neděli uspěli s Lukášem Dostálem v bráně proti Calgary. Tentokrát dostal český gólman volno a kanonádě Oilers čelil při pokračujících zdravotních potížích Petra Mrázka z farmy povolaný Ville Husso.
Proti finskému gólmanovi si vylepšoval statistiky hlavně autor čtyř asistencí Leon Draisaitl. Hattrickem se blýskl obránce Mattias Ekholm a vedoucí muž tabulky produktivity NHL Connor McDavid zapsal body dva za gól a přihrávku. S 92 zápisy (33+59) si tak zvětšil odstup od druhého Nathana MacKinnona z Colorada s 88 body (38+50).
Lehká rozcvička a jde se na to. Pasta z posledních pěti zápasů přihrál už na devět branek. Celkově drží sedmizápasovou bodovou sérii s bilancí 2+10. pic.twitter.com/7x4DMGAsya— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 27, 2026
Kapitán Ducks Radko Gudas (14:59, -2) se bodově neprosadil. Útočník hostů Mikael Granlund se stejně jako Ekholm v zápase radoval z hattricku.
Výsledky
Utkání bylo kvůli sněhové kalamitě odloženo na březen.
14:29 Pageau (Cizikas, Pelech)
25:41 Barzal (George, Duclair)
32:49 DeAngelo (Barzal, Duclair)
53:38 Pageau (Cyplakov, Anders Lee)
Ersson (Kolosov) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Grundström, Pederson, Grebjonkin.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Mayfield, Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, George – Šabanov, Horvat (A), Heineman – Duclair, Barzal, Cyplakov – Anders Lee (C), Pageau, Drouin – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Charron, Sutherland – Flemington, Fournier
Počet diváků: 17942
17:14 Hyman (Nugent-Hopkins, Draisaitl)
24:36 Stastney (Emberson, Draisaitl)
26:28 Ekholm (Hyman, McDavid)
27:34 Nurse
28:25 Ekholm (Savoie)
58:12 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
59:49 Ekholm (Draisaitl)
03:24 Granlund (Kreider, C. Gauthier)
20:55 Killorn (Poehling, Trouba)
33:41 Granlund (Sennecke)
53:38 Granlund (Sennecke, LaCombe)
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Emberson, Nurse, Stastney, Walman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Savoie, Samanski, Roslovic – Janmark, Lazar, Frederic.
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – R. Strome (A), Harkins, Kreider – I. Moore, Washe, R. Johnston.
Rozhodčí: Garrett Rank, Brandon Blandina – Travis Gawryletz, Devin Berg
Počet diváků: 18347
37:38 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
59:14 Cirelli (Moser, Kučerov)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, Carlile, Crozier, Grošev – Kučerov (A), Cirelli (A), Hagel – Goncalves, James, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Paul, Finley, Bjorkstrand.
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – But, Hayton, Peterka – Guenther, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
Rozhodčí: Luxmore, Lee – Tobias, Deschamps
Počet diváků: 19096
09:45 Cuylle (Vaakanainen, Laba)
12:35 J. Miller (Perreault, Zibanejad)
53:43 Borgen (Panarin, Lafrenière)
63:53 M. Robertson (Quick)
12:09 E. Lindholm (Pastrňák)
23:18 E. Lindholm (Pastrňák, McAvoy)
28:52 M. Geekie (Pastrňák, Lohrei)
Quick (S. Martin) – Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Morrow – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Othmann, Laba, Cuylle – Rempe, Carrick, T. Raddysh.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Jokiharju – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Pochmara, Maaskant – Kovachik, Smith
Počet diváků: 17469