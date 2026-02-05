Vítězové posledních dvou Stanley Cupů, hokejisté Floridy, po čtyřech porážkách konečně zabrali. Panthers, kterým dlouhodobě chybí zraněný kapitán Aleksander Barkov a postupové pozice do play off se jim v tabulce Východní konference začínají nebezpečně vzdalovat, ve středu porazili 5:4 po samostatných nájezdech Boston.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 52z. - 71b.(22+49)
2. Nečas (COL), 52z. - 62b.(22+40)
3. Hertl (VGK), 56z. - 48b.(22+26)
4. Zacha (BOS), 54z. - 37b.(15+22)
5. Hronek (VAN), 57z. - 32b.(5+27)
Blíže k úspěchu měli domácí už v řádné hrací době, když do třetí třetiny nastupovali za vedení 4:2 zejména díky tříbodovému výkonu finského centra Antona Lundella (1+2). Mark Kastelic a Casey Mittelstadt, kterému v přesilovce z 51. minuty asistoval i David Pastrňák (27:52, 0+1, -2, 2 střely), však dokázali dostat Bruins zpátky do hry.
Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, v jehož čtvrté sérii Brad Marchand předčil Caseyho Mittelstadta. V dresu Bostonu kvůli zranění vynechal před blížící se olympiádou druhý zápas v řadě český reprezentant Pavel Zacha.
Gólman Karel Vejmelka byl zvolen první hvězdou u vítězství Utahu 4:1 nad Detroitem. Svou 27. vychytanou výhru sezony podpořil 29 zákroky a o čisté konto přišel až v samém závěru, když v 56. minutě výsledek z přesilovky jen korigoval hostující kapitán Dylan Larkin.
Výhry českých gólmanů v NHL:
1. Vejmelka (UTA) - 27
9. Dostál (ANA) - 21
15. Dobeš (MTL) - 18
18. Vladař (PHI) - 17
34. Rittich (NYI) - 12
Vejmelka tak dále kraluje všem gólmanům soutěže. Druhý Andrej Vasilevskij z týmu Tampa Bay je mu však v patách s 26 výhrami. Třetí je Jake Oettinger z Dallasu s 23 úspěchy.
Domácí šli do vedení už v první minutě trefou obránce Seana Durziho. V 9. minutě z početní výhody zvyšoval na 2:0 Nick Schmaltz a na další změnu skóre se pak čekalo až do 45. minuty, kdy uspěl kanonýr Dylan Guenther. Po zmiňovaném snížení Larkina si poslední slovo zápasu vzal střelou do prázdné klece soupeře Clayton Keller.
Ve svém posledním startu před olympijskou přestávkou lídři NHL z Colorada na domácím ledě potvrdili roli favorita po výsledku 4:2 nad San Jose. Hvězdný Kanaďan Nathan MacKinnon dvakrát asistoval, dva góly vstřelil Fin Artturi Lehkonen.
Pastův poslední rozhovor v zámoří před odletem do Milána. pic.twitter.com/UNgmgnJEgz— Martin Korbas (@MKidnesNHL) February 5, 2026
Český reprezentant Martin Nečas měl původně proti Sharks již nastoupit, nakonec ovšem kvůli potížím v dolní části těla vynechal třetí duel za sebou. Hosté do sestavy poprvé nasadili posilu z Vancouveru Kiefera Sherwooda, o místo tak přišel slovenský reprezentant Pavol Regenda.
Povinné vítězství proti poslednímu Vancouveru uhráli hokejisté Vegas. Celkově pětizápasovou sérii porážek ukončili po výsledku 5:2. Elitní centr Jack Eichel (1+1) a kapitán Mark Stone (0+2) byli u dvou branek Golden Knights.
Český reprezentant Tomáš Hertl (16:18, +/-: 0) se tentokrát neprosadil, stejně jako hostující Filip Hronek (17:06, -1) s Davidem Kämpfem (15:11, -3, 1 střela). Centr Filip Chytil po odstoupení z předchozího zápasu zůstal kvůli zdravotním potížím mimo sestavu.
Calgary s českým bijcem Adamem Klapkou (9:53, +1) si v bitvě o Albertu vyšláplo na Edmonton. Těsnou výhru 4:3 pro Flames zařídil v 47. minutě Ryan Lomberg.
Anaheim připravil menší ceremonii pro své vyslance na olympiádu. Kapitána Radka Gudase na ledě vítal syn Kvído. pic.twitter.com/JqCVjv7rbo— Martin Korbas (@MKidnesNHL) February 5, 2026
V dresu Oilers dvakrát pálil německý reprezentant Leon Draisaitl, vedoucí muž tabulky produktivity Connor McDavid bral jednu asistenci a zlepšil se tak na 96 zápisů (34+62) z 58 startů.
Výsledky
25:09 Eichel (Andersson, Stone)
26:34 Reinhardt (Bowman, Theodore)
27:39 Barbašov (Stone, Eichel)
42:31 Dorofejev (Marner)
43:31 Holtz (Kolesar, Lauzon)
27:11 Elias Pettersson (Öhgren, Blueger)
39:51 P. Joseph (Garland, Blueger)
Schmid (Hill) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Holtz, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, R. Smith – Bowman, Uchacz, Reinhardt.
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander, M. Pettersson – O'Connor, Elias Pettersson (A), E. Kane – L. Karlsson, Kämpf, DeBrusk – Garland, Blueger, Öhgren – Lekkerimäki, Räty, Sasson.
Rozhodčí: Cody Beach, Tom Chmielewski – Caleb Apperson, Kiel Murchison
Počet diváků: 17622
04:46 Werenski (C. Sillinger, Coyle)
12:50 Provorov (Fantilli, Marchment)
25:17 Heinen (Coyle)
55:33 Monahan
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Heinen, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Bertuzzi, Bedard, Nazar – Burakovsky, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.
Rozhodčí: K. Nicholson, B. Blandina – B. Kovachik, K. Flemington
Počet diváků: 18575
04:22 Luostarinen
20:30 Balinskis (M. Tkachuk, Lundell)
22:47 M. Tkachuk (Lundell, Balinskis)
38:33 Lundell (Reinhart)
Marchand
07:18 Eyssimont (Steeves, H. Lindholm)
12:43 Eyssimont (Chusnutdinov, Peeke)
47:52 Kastelic (McAvoy, H. Lindholm)
50:30 Mittelstadt (Pastrňák, M. Geekie)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Luostarinen – Marchand, Rodrigues, Greer – Samoskevich, Schwindt, Vilmanis.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.
Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, McNamara
Počet diváků: 18843
07:42 Kuzmenko (B. Clarke, Fiala)
30:27 Kuzmenko (Kempe, Fiala)
09:16 S. Wright (Winterton)
10:14 Larsson (Stephenson, Gaudreau)
15:21 Dunn (McCann, Stephenson)
45:52 S. Wright (Gaudreau, Kakko)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Laferriere, Perry – Armia, Kopitar (C), T. Moore – Kuzmenko, Byfield, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Winterton, Stephenson, Tolvanen – Kakko, S. Wright, Schwartz (A) – Melanson, Gaudreau, Kartye.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, MacDougall – Gibbons, Oliver
Počet diváků: 18145
11:37 J. Robertson (Rantanen)
21:56 Duchene (Harley, Benn)
23:58 Bourque (J. Robertson, Hintz)
31:57 Benn (Duchene, Lindell)
59:37 Benn (Heiskanen)
07:29 Bučněvič (Kyrou, Faulk)
18:33 Kyrou (Faulk, Tucker)
51:05 Snuggerud
55:31 Toropčenko (Broberg, Snuggerud)
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Capobianco, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bäck, Faksa, Erne.
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Fabbri, Suter, N. Walker – Toropčenko, Sundqvist.
00:57 Durzi
08:11 Schmaltz (Hayton, Keller)
44:40 Guenther
57:42 Keller (Schmaltz, Crouse)
55:52 Larkin (Seider, P. Kane)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Yamamoto – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Gibson (Talbot) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Hamilton – Mills, Mahon
Počet diváků: 12478
09:26 F. Forsberg (Josi, Marchessault)
16:45 Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly)
18:21 Haula (Marchessault, Perbix)
20:41 Evangelista (Stamkos, O'Reilly)
55:48 Josi (O'Reilly, Stamkos)
01:49 Boldy (Bogosian, Eriksson Ek)
03:39 Boldy (Q. Hughes, Zuccarello)
12:58 Boldy (Q. Hughes, Faber)
36:06 Trenin
55:14 Tarasenko (J. Middleton, Jurov)
64:14 Spurgeon (Boldy, Kaprizov)
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Hague, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – R. Schaefer, Jost, Matthew Wood.
Gustavsson (Petersen) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Hinostroza, Sturm, Pitlick.
Rozhodčí: McCauley, Markovic – Grillo, Baker
Počet diváků: 17235
03:12 Huberdeau (Weegar, Gridin)
14:44 Gridin (Weegar, D. Cooley)
31:43 Zary (Whitecloud, Kadri)
46:44 Lomberg (Kadri, Whitecloud)
05:14 Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard)
38:26 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
44:17 K. Kapanen (Podkolzin, Bouchard)
D. Cooley (Wolf) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Samanski, Savoie – Lazar, Janmark, Mangiapane.
Rozhodčí: Skilliter, Hebert – Knorr, Shewchyk
Počet diváků: 19289
21:05 Lehkonen (Ničuškin, C. Makar)
35:47 Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin)
52:44 Manson (Ničuškin, MacKinnon)
58:43 Nelson
40:43 Liljegren (Wennberg, Klingberg)
43:34 Kurashev
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Girard – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg (A), Kurashev – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: syvret, Dwyer – B. Gawryletz, Deschamps
Počet diváků: 18136
06:07 Connor (Vilardi, Scheifele)
16:26 O. Kapanen (Dobson, Slafkovský)
25:28 Josh Anderson (Struble, Gallagher)
26:44 L. Hutson (Josh Anderson, Gallagher)
50:57 Gallagher (K. Dach, Z. Bolduc)
59:46 Danault (Josh Anderson, Dobson)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Naměstnikov, J. Toews, Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Koepke.
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Z. Bolduc, J. Evans, Veleno – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Travis Gawryletz, Travis Toomey
Počet diváků: 15225