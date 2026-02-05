Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

  8:07aktualizováno  8:27
Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč Pavel Zacha stejně jako colorádský Martin Nečas vinou zranění opět nenastoupili. Dařilo se brankáři Karlu Vejmelkovi, jenž 29 zákroky podpořil výhru Utahu 4:1 nad Detroitem.

Karel Vejmelka a Nate Schmidt slaví vítězství Utahu proti Seattlu. | foto: Reuters

Vítězové posledních dvou Stanley Cupů, hokejisté Floridy, po čtyřech porážkách konečně zabrali. Panthers, kterým dlouhodobě chybí zraněný kapitán Aleksander Barkov a postupové pozice do play off se jim v tabulce Východní konference začínají nebezpečně vzdalovat, ve středu porazili 5:4 po samostatných nájezdech Boston.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 52z. - 71b.(22+49)

2. Nečas (COL), 52z. - 62b.(22+40)

3. Hertl (VGK), 56z. - 48b.(22+26)

4. Zacha (BOS), 54z. - 37b.(15+22)

5. Hronek (VAN), 57z. - 32b.(5+27)

Blíže k úspěchu měli domácí už v řádné hrací době, když do třetí třetiny nastupovali za vedení 4:2 zejména díky tříbodovému výkonu finského centra Antona Lundella (1+2). Mark Kastelic a Casey Mittelstadt, kterému v přesilovce z 51. minuty asistoval i David Pastrňák (27:52, 0+1, -2, 2 střely), však dokázali dostat Bruins zpátky do hry.

Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, v jehož čtvrté sérii Brad Marchand předčil Caseyho Mittelstadta. V dresu Bostonu kvůli zranění vynechal před blížící se olympiádou druhý zápas v řadě český reprezentant Pavel Zacha.

Gólman Karel Vejmelka byl zvolen první hvězdou u vítězství Utahu 4:1 nad Detroitem. Svou 27. vychytanou výhru sezony podpořil 29 zákroky a o čisté konto přišel až v samém závěru, když v 56. minutě výsledek z přesilovky jen korigoval hostující kapitán Dylan Larkin.

Výhry českých gólmanů v NHL:

1. Vejmelka (UTA) - 27

9. Dostál (ANA) - 21

15. Dobeš (MTL) - 18

18. Vladař (PHI) - 17

34. Rittich (NYI) - 12

Vejmelka tak dále kraluje všem gólmanům soutěže. Druhý Andrej Vasilevskij z týmu Tampa Bay je mu však v patách s 26 výhrami. Třetí je Jake Oettinger z Dallasu s 23 úspěchy.

Domácí šli do vedení už v první minutě trefou obránce Seana Durziho. V 9. minutě z početní výhody zvyšoval na 2:0 Nick Schmaltz a na další změnu skóre se pak čekalo až do 45. minuty, kdy uspěl kanonýr Dylan Guenther. Po zmiňovaném snížení Larkina si poslední slovo zápasu vzal střelou do prázdné klece soupeře Clayton Keller.

Ve svém posledním startu před olympijskou přestávkou lídři NHL z Colorada na domácím ledě potvrdili roli favorita po výsledku 4:2 nad San Jose. Hvězdný Kanaďan Nathan MacKinnon dvakrát asistoval, dva góly vstřelil Fin Artturi Lehkonen.

Český reprezentant Martin Nečas měl původně proti Sharks již nastoupit, nakonec ovšem kvůli potížím v dolní části těla vynechal třetí duel za sebou. Hosté do sestavy poprvé nasadili posilu z Vancouveru Kiefera Sherwooda, o místo tak přišel slovenský reprezentant Pavol Regenda.

Povinné vítězství proti poslednímu Vancouveru uhráli hokejisté Vegas. Celkově pětizápasovou sérii porážek ukončili po výsledku 5:2. Elitní centr Jack Eichel (1+1) a kapitán Mark Stone (0+2) byli u dvou branek Golden Knights.

Český reprezentant Tomáš Hertl (16:18, +/-: 0) se tentokrát neprosadil, stejně jako hostující Filip Hronek (17:06, -1) s Davidem Kämpfem (15:11, -3, 1 střela). Centr Filip Chytil po odstoupení z předchozího zápasu zůstal kvůli zdravotním potížím mimo sestavu.

Calgary s českým bijcem Adamem Klapkou (9:53, +1) si v bitvě o Albertu vyšláplo na Edmonton. Těsnou výhru 4:3 pro Flames zařídil v 47. minutě Ryan Lomberg.

V dresu Oilers dvakrát pálil německý reprezentant Leon Draisaitl, vedoucí muž tabulky produktivity Connor McDavid bral jednu asistenci a zlepšil se tak na 96 zápisů (34+62) z 58 startů.

Výsledky

NHL
5. 2. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Góly:
25:09 Eichel (Andersson, Stone)
26:34 Reinhardt (Bowman, Theodore)
27:39 Barbašov (Stone, Eichel)
42:31 Dorofejev (Marner)
43:31 Holtz (Kolesar, Lauzon)
Góly:
27:11 Elias Pettersson (Öhgren, Blueger)
39:51 P. Joseph (Garland, Blueger)
Sestavy:
Schmid (Hill) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Holtz, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, R. Smith – Bowman, Uchacz, Reinhardt.
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander, M. Pettersson – O'Connor, Elias Pettersson (A), E. Kane – L. Karlsson, Kämpf, DeBrusk – Garland, Blueger, Öhgren – Lekkerimäki, Räty, Sasson.

Rozhodčí: Cody Beach, Tom Chmielewski – Caleb Apperson, Kiel Murchison

Počet diváků: 17622

NHL
5. 2. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly:
04:46 Werenski (C. Sillinger, Coyle)
12:50 Provorov (Fantilli, Marchment)
25:17 Heinen (Coyle)
55:33 Monahan
Góly:
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Heinen, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Bertuzzi, Bedard, Nazar – Burakovsky, O. Moore, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.

Rozhodčí: K. Nicholson, B. Blandina – B. Kovachik, K. Flemington

Počet diváků: 18575

NHL
5. 2. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Boston Bruins Boston Bruins 5:4N (1:2, 3:0, 0:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
04:22 Luostarinen
20:30 Balinskis (M. Tkachuk, Lundell)
22:47 M. Tkachuk (Lundell, Balinskis)
38:33 Lundell (Reinhart)
Marchand
Góly:
07:18 Eyssimont (Steeves, H. Lindholm)
12:43 Eyssimont (Chusnutdinov, Peeke)
47:52 Kastelic (McAvoy, H. Lindholm)
50:30 Mittelstadt (Pastrňák, M. Geekie)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Luostarinen – Marchand, Rodrigues, Greer – Samoskevich, Schwindt, Vilmanis.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.

Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, McNamara

Počet diváků: 18843

NHL
5. 2. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Góly:
07:42 Kuzmenko (B. Clarke, Fiala)
30:27 Kuzmenko (Kempe, Fiala)
Góly:
09:16 S. Wright (Winterton)
10:14 Larsson (Stephenson, Gaudreau)
15:21 Dunn (McCann, Stephenson)
45:52 S. Wright (Gaudreau, Kakko)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Laferriere, Perry – Armia, Kopitar (C), T. Moore – Kuzmenko, Byfield, Fiala – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Winterton, Stephenson, Tolvanen – Kakko, S. Wright, Schwartz (A) – Melanson, Gaudreau, Kartye.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, MacDougall – Gibbons, Oliver

Počet diváků: 18145

NHL
5. 2. 2026 3:30
Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Góly:
11:37 J. Robertson (Rantanen)
21:56 Duchene (Harley, Benn)
23:58 Bourque (J. Robertson, Hintz)
31:57 Benn (Duchene, Lindell)
59:37 Benn (Heiskanen)
Góly:
07:29 Bučněvič (Kyrou, Faulk)
18:33 Kyrou (Faulk, Tucker)
51:05 Snuggerud
55:31 Toropčenko (Broberg, Snuggerud)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Capobianco, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn, Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Fabbri, Suter, N. Walker – Toropčenko, Sundqvist.
NHL
5. 2. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly:
00:57 Durzi
08:11 Schmaltz (Hayton, Keller)
44:40 Guenther
57:42 Keller (Schmaltz, Crouse)
Góly:
55:52 Larkin (Seider, P. Kane)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Yamamoto – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Hamilton – Mills, Mahon

Počet diváků: 12478

NHL
5. 2. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:6P (3:3, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
09:26 F. Forsberg (Josi, Marchessault)
16:45 Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly)
18:21 Haula (Marchessault, Perbix)
20:41 Evangelista (Stamkos, O'Reilly)
55:48 Josi (O'Reilly, Stamkos)
Góly:
01:49 Boldy (Bogosian, Eriksson Ek)
03:39 Boldy (Q. Hughes, Zuccarello)
12:58 Boldy (Q. Hughes, Faber)
36:06 Trenin
55:14 Tarasenko (J. Middleton, Jurov)
64:14 Spurgeon (Boldy, Kaprizov)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Hague, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – R. Schaefer, Jost, Matthew Wood.
Sestavy:
Gustavsson (Petersen) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Hinostroza, Sturm, Pitlick.

Rozhodčí: McCauley, Markovic – Grillo, Baker

Počet diváků: 17235

NHL
5. 2. 2026 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly:
03:12 Huberdeau (Weegar, Gridin)
14:44 Gridin (Weegar, D. Cooley)
31:43 Zary (Whitecloud, Kadri)
46:44 Lomberg (Kadri, Whitecloud)
Góly:
05:14 Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard)
38:26 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
44:17 K. Kapanen (Podkolzin, Bouchard)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Parekh, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Samanski, Savoie – Lazar, Janmark, Mangiapane.

Rozhodčí: Skilliter, Hebert – Knorr, Shewchyk

Počet diváků: 19289

NHL
5. 2. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly:
21:05 Lehkonen (Ničuškin, C. Makar)
35:47 Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin)
52:44 Manson (Ničuškin, MacKinnon)
58:43 Nelson
Góly:
40:43 Liljegren (Wennberg, Klingberg)
43:34 Kurashev
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Girard – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Toffoli (A), Misa, Eklund – Graf, Wennberg (A), Kurashev – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: syvret, Dwyer – B. Gawryletz, Deschamps

Počet diváků: 18136

NHL
5. 2. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Góly:
06:07 Connor (Vilardi, Scheifele)
Góly:
16:26 O. Kapanen (Dobson, Slafkovský)
25:28 Josh Anderson (Struble, Gallagher)
26:44 L. Hutson (Josh Anderson, Gallagher)
50:57 Gallagher (K. Dach, Z. Bolduc)
59:46 Danault (Josh Anderson, Dobson)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Naměstnikov, J. Toews, Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Guhle, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Z. Bolduc, J. Evans, Veleno – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Travis Gawryletz, Travis Toomey

Počet diváků: 15225

