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Pastrňák se Zachou nasměrovali Boston za výhrou, za hosty asistoval Jiříček

  21:42aktualizováno  21:49
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Bostonský útočník Pavel Zacha (čelem) slaví svůj gól s Davidem Pastrňákem,...

Bostonský útočník Pavel Zacha (čelem) slaví svůj gól s Davidem Pastrňákem, který mu asistoval, před obráncem Davidem Jiříčkem z Philadelphie. | foto: AP

Bostonský brankář Jeremy Swayman
Útočník Denver Barkey z Philadelphie padá v souboji s Connorem Cliftonem z...
Brankář Dan Vladař z Philadelphie inkasuje gól v utkání proti Bostonu.
Bostonští hokejisté slaví gól Pavla Zachy.
5 fotografií
V úvodním zápase sobotního programu hokejové NHL Boston porazil 5:1 Philadelphii. Domácí nasměrovali za úspěchem otevírací brankou ze 13. minuty přihrávající David Pastrňák a zakončující Pavel Zacha. Za trápící se Flyers všech pět branek inkasoval Dan Vladař, obránce David Jiříček v přesilovce přihrával u jediné trefy hostů.

Pátý zápas a pátá prohra. Hokejisté Philadelphie zažívají hrozivý vstup do nové sezony NHL. Naposledy se prezentovali dalším nevýrazným výkonem v otevíracím duelu sobotního programu na ledě Bostonu. Parta kolem kapitána Davida Pastrňáka zcela zaslouženě dokráčela k vítězství 5:1, poté co měla střeleckou převahu 32:15.

Byl to právě Pastrňák (19:29, 0+1, +1, 4 střely), kdo ve 13. minutě v útočném pásmu vybídl ke střele krajana Pavla Zachu (19:16, 1+0, +1, 1 střela). Ten se radoval z první trefy sezony i díky snaze o oblok od bránícího hráče. V dalším průběhu přibývaly hlavně zákroky na kontě brankáře Flyers Dana Vladaře, v 38. minutě ale nedosáhl na přesnou střelu beka Masona Lohreie a Boston vedl o dva góly.

Ve třetím dějství navíc udeřil i Marat Chusnutdinov. Philadelphia sice odpověděla využitou přesilovkou talentovaného Portera Martona, jemuž asistoval i David Jiříček (17:46, 0+1, -3, 1 střela). Drama se však nekonalo. Klid do řad Bostonu totiž dodaly trefy Caseyho Mittelstadta a Frasera Mintena. Vladař utkání zakončil s bilancí 27 zákroků proti 32 střelám. Jiříček byl na ledě u tří inkasovaných gólů.

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Jarry (Levi) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, J. Dickinson, Hållander – Joseph, Michaels, Formenton – Howard, Samanski, Frederic.

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Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Buium, Willander, Oleksiak, Mancini, Elias Pettersson – Lekkerimäki, Elias Pettersson, DeBrusk – Boeser, Rossi, Cotter – L. Karlsson, Sasson, Öhgren – Räty, D. O'Connor, Bains.

Rozhodčí: Hiff, St. Laurent – Fournier, Grillo

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Boston Bruins Boston Bruins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Góly:
12:21 Zacha (Pastrňák)
37:12 Lohrei (Peterka, Minten)
41:55 Chusnutdinov (Minten, Borgen)
49:21 Mittelstadt (E. Lindholm, Hagens)
55:59 Minten (Peterka, H. Lindholm)
Góly:
46:32 Martone (D. Jiříček, Barkey)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – Borgen, H. Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, M. Geekie – Peterka, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Sestavy:
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim (A), D. Jiříček, Grans, Benoit, Seeler – Martone, Couturier (C), G. Wilson – Tippett, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Barkey, Foerster – Acciari, Cates, Bunting.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Alex Lepkowski – Joe Mahon, Jeremy Faucher

Počet diváků: 17850

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