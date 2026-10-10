Pátý zápas a pátá prohra. Hokejisté Philadelphie zažívají hrozivý vstup do nové sezony NHL. Naposledy se prezentovali dalším nevýrazným výkonem v otevíracím duelu sobotního programu na ledě Bostonu. Parta kolem kapitána Davida Pastrňáka zcela zaslouženě dokráčela k vítězství 5:1, poté co měla střeleckou převahu 32:15.
Byl to právě Pastrňák (19:29, 0+1, +1, 4 střely), kdo ve 13. minutě v útočném pásmu vybídl ke střele krajana Pavla Zachu (19:16, 1+0, +1, 1 střela). Ten se radoval z první trefy sezony i díky snaze o oblok od bránícího hráče. V dalším průběhu přibývaly hlavně zákroky na kontě brankáře Flyers Dana Vladaře, v 38. minutě ale nedosáhl na přesnou střelu beka Masona Lohreie a Boston vedl o dva góly.
Ve třetím dějství navíc udeřil i Marat Chusnutdinov. Philadelphia sice odpověděla využitou přesilovkou talentovaného Portera Martona, jemuž asistoval i David Jiříček (17:46, 0+1, -3, 1 střela). Drama se však nekonalo. Klid do řad Bostonu totiž dodaly trefy Caseyho Mittelstadta a Frasera Mintena. Vladař utkání zakončil s bilancí 27 zákroků proti 32 střelám. Jiříček byl na ledě u tří inkasovaných gólů.
Výsledky NHL
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, S. Dickinson, Cagnoni, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Marchment – Sherwood, Wennberg (A), Stenberg – Toffoli, Misa, Graf – Černyšov, Ostapchuk, Goodrow (A).
Jarry (Levi) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, J. Dickinson, Hållander – Joseph, Michaels, Formenton – Howard, Samanski, Frederic.
Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gibbons, O'Quinn
05:27 L. Karlsson
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Chisholm, Dillon – Evangelista, Hischier, Meier – Mantha, J. Hughes, Bratt – Mercer, Rodrigues, Gricjuk – Boqvist, Glass, Lombardi.
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Buium, Willander, Oleksiak, Mancini, Elias Pettersson – Lekkerimäki, Elias Pettersson, DeBrusk – Boeser, Rossi, Cotter – L. Karlsson, Sasson, Öhgren – Räty, D. O'Connor, Bains.
Rozhodčí: Hiff, St. Laurent – Fournier, Grillo
12:21 Zacha (Pastrňák)
37:12 Lohrei (Peterka, Minten)
41:55 Chusnutdinov (Minten, Borgen)
49:21 Mittelstadt (E. Lindholm, Hagens)
55:59 Minten (Peterka, H. Lindholm)
46:32 Martone (D. Jiříček, Barkey)
Swayman (DiPietro) – Borgen, H. Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, M. Geekie – Peterka, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim (A), D. Jiříček, Grans, Benoit, Seeler – Martone, Couturier (C), G. Wilson – Tippett, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Barkey, Foerster – Acciari, Cates, Bunting.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Alex Lepkowski – Joe Mahon, Jeremy Faucher
Počet diváků: 17850