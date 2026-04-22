Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

  7:29aktualizováno  7:53
Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off NHL. Srovnáno na 1:1 na zápasy je i v sérii Tampy s Montrealem a Vegas s Utahem. Jakub Dobeš tak tentokrát odcházel poražen a slavit mohl naopak Karel Vejmelka. Duel Colorada s Los Angeles i díky asistenci Martina Nečase míří do prodloužení.
Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku. | foto: AP

V zahajovacím duelu série Boston ve třetí třetině neudržel nadějné vedení a po čtyřbrankové smršti Buffala se k velké radosti bouřlivého publika radovali 4:3 domácí. V odvetě Bruins vedli dokonce rozdílem čtyř gólů, když ve třetí třetině Sabres opět začali ztrátu stahovat. Tentokrát ovšem dvěma zásahy jen upravili skóre, série se tak přesune do Bostonu za stavu 1:1 na zápasy.

Boston nakročil za úspěchem ve druhé třetině, kdy brankáře Ukko-Pekka Luukkonena překonali Viktor Arvidsson, šťastným nahozením ze středního pásma Morgan Geekie a z přesilovky Pavel Zacha (14:24, 1+0, +1, 2 střely). V české spolupráci v prostoru mezi kruhy změnil směr střílené přihrávky od Davida Pastrňáka (20:04, 0+2, +/-: 0), jenž po dvou startech s pěti body kraluje produktivitě play off NHL.

Když se pouhých šestnáct vteřin po startu třetí třetiny podruhé v zápase radoval útočník Bruins Arvidsson, nahradil Luukkonena v domácí bráně Alex Lyon. Ten ze zbylých sedmi pokusů hostů neinkasoval a naopak sledoval, jak Bowen Byram a Peyton Krebs v 54. a 56. minutě vykřesali pro Sabres naději. Další senzační obrat se však nekonal.

Také ve druhém duelu série mezi Tampou a Montrealem se prodlužovalo. Úvodní partii rozhodl hattrickovým gólem na 3:4PP hostující Juraj Slafkovský, v odvětě se pro změnu hrdinou stal švýcarský obránce domácích Lightning J.J. Moser. Na 3:2 po prodloužení stanovil výsledek v 73. minutě.

V řádné hrací době skóre otevíral v 9. minutě Brandon Hagel, jenž si ze zápasu odnesl hattrick Gordie Howea díky gólu, asistenci a pěstnímu souboji se Slafkovským. Následně Canadiens vývoj otočili, když se v 17. minutě z přesilovky prosadil obránce Lane Hutson a jediným střelcem druhé dvacetiminutovky byl bourák ze čtvrté formace kanadského celku Josh Anderson.

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.
Tomáš Hertl v souboji s Ianem Colem.
Pavel Zacha slaví svoji branku.
Jakub Dobeš se soustředí před startem druhého utkání.
Tampu zachránil až v 53. minutě lídr ofenzivy Nikita Kučerov, jenž si nejrychleji našel odražený puk za bránou a bleskovým výpadem jej zasunul do brány před přemísťujícím se Jakubem Dobešem. Jednička Montrealu pochytala 31 z 34 střel, domácí Andrej Vasilevskij zastavil 25 z 27 pokusů.

Výsledky

NHL
22. 4. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly:
53:54 Byram (Malenstyn, Power)
55:08 Krebs (Dahlin, Tuch)
Góly:
24:54 Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt)
36:29 M. Geekie (Pastrňák, Kuraly)
38:10 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
40:16 Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot)
Sestavy:
Luukkonen (41. Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Byram, Power, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Lohrei, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – Tobias, Berg

Počet diváků: 19070

Stav série: 1:1

NHL
22. 4. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
08:40 Hagel (Guentzel, Černák)
52:33 Kučerov (Cirelli, Hagel)
72:48 Moser (Cirelli)
Góly:
16:11 L. Hutson (Suzuki, Caufield)
38:36 Josh Anderson (Danault, J. Evans)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli, Hagel – Paul, Gourde, Girgensons – Sabourin, James, Perry.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, J. Evans.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Graham Skilliter – Andrew Smith, Jesse Marquis

Počet diváků: 19092

Stav série: 1:1

NHL
22. 4. 2026 4:20
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:1P (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
56:25 Landeskog (Nečas, D. Toews)
67:44 N. Roy (Manson, Kadri)
Góly:
53:04 Panarin (T. Moore, Byfield)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Malott, S. Helenius, M. Joseph.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Kiel Murchison, Travis Toomey

Počet diváků: 18142

Stav série: 2:0

NHL
22. 4. 2026 3:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly:
11:42 Stone (Eichel, Marner)
35:57 Barbašov (Eichel)
Góly:
16:59 Weegar
34:54 Guenther (Yamamoto)
54:00 L. Cooley (Guenther, Yamamoto)
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Korczak, Lauzon – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Durzi, Cole – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Kerfoot, Peterka, Carcone – O'Brien, B. Tanev, Stenlund.

Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Cherrey, McNamara

Počet diváků: 17871

Stav série: 1:1

