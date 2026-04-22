V zahajovacím duelu série Boston ve třetí třetině neudržel nadějné vedení a po čtyřbrankové smršti Buffala se k velké radosti bouřlivého publika radovali 4:3 domácí. V odvetě Bruins vedli dokonce rozdílem čtyř gólů, když ve třetí třetině Sabres opět začali ztrátu stahovat. Tentokrát ovšem dvěma zásahy jen upravili skóre, série se tak přesune do Bostonu za stavu 1:1 na zápasy.
Boston nakročil za úspěchem ve druhé třetině, kdy brankáře Ukko-Pekka Luukkonena překonali Viktor Arvidsson, šťastným nahozením ze středního pásma Morgan Geekie a z přesilovky Pavel Zacha (14:24, 1+0, +1, 2 střely). V české spolupráci v prostoru mezi kruhy změnil směr střílené přihrávky od Davida Pastrňáka (20:04, 0+2, +/-: 0), jenž po dvou startech s pěti body kraluje produktivitě play off NHL.
Na play off nevídaná věc. Morgan Geekie nachytal Ukko-Pekka Luukkonena bekhendovým nahozením ze středního pásma.... pic.twitter.com/DsdnmxLmjq— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 22, 2026
Když se pouhých šestnáct vteřin po startu třetí třetiny podruhé v zápase radoval útočník Bruins Arvidsson, nahradil Luukkonena v domácí bráně Alex Lyon. Ten ze zbylých sedmi pokusů hostů neinkasoval a naopak sledoval, jak Bowen Byram a Peyton Krebs v 54. a 56. minutě vykřesali pro Sabres naději. Další senzační obrat se však nekonal.
Také ve druhém duelu série mezi Tampou a Montrealem se prodlužovalo. Úvodní partii rozhodl hattrickovým gólem na 3:4PP hostující Juraj Slafkovský, v odvětě se pro změnu hrdinou stal švýcarský obránce domácích Lightning J.J. Moser. Na 3:2 po prodloužení stanovil výsledek v 73. minutě.
V řádné hrací době skóre otevíral v 9. minutě Brandon Hagel, jenž si ze zápasu odnesl hattrick Gordie Howea díky gólu, asistenci a pěstnímu souboji se Slafkovským. Následně Canadiens vývoj otočili, když se v 17. minutě z přesilovky prosadil obránce Lane Hutson a jediným střelcem druhé dvacetiminutovky byl bourák ze čtvrté formace kanadského celku Josh Anderson.
Tampu zachránil až v 53. minutě lídr ofenzivy Nikita Kučerov, jenž si nejrychleji našel odražený puk za bránou a bleskovým výpadem jej zasunul do brány před přemísťujícím se Jakubem Dobešem. Jednička Montrealu pochytala 31 z 34 střel, domácí Andrej Vasilevskij zastavil 25 z 27 pokusů.
Výsledky
53:54 Byram (Malenstyn, Power)
55:08 Krebs (Dahlin, Tuch)
24:54 Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt)
36:29 M. Geekie (Pastrňák, Kuraly)
38:10 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
40:16 Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot)
Luukkonen (41. Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Byram, Power, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson (A), Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Lohrei, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – Tobias, Berg
Počet diváků: 19070
Stav série: 1:1
08:40 Hagel (Guentzel, Černák)
52:33 Kučerov (Cirelli, Hagel)
72:48 Moser (Cirelli)
16:11 L. Hutson (Suzuki, Caufield)
38:36 Josh Anderson (Danault, J. Evans)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli, Hagel – Paul, Gourde, Girgensons – Sabourin, James, Perry.
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, J. Evans.
Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Graham Skilliter – Andrew Smith, Jesse Marquis
Počet diváků: 19092
Stav série: 1:1
56:25 Landeskog (Nečas, D. Toews)
67:44 N. Roy (Manson, Kadri)
53:04 Panarin (T. Moore, Byfield)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Malott, S. Helenius, M. Joseph.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Kiel Murchison, Travis Toomey
Počet diváků: 18142
Stav série: 2:0
11:42 Stone (Eichel, Marner)
35:57 Barbašov (Eichel)
16:59 Weegar
34:54 Guenther (Yamamoto)
54:00 L. Cooley (Guenther, Yamamoto)
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Korczak, Lauzon – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Durzi, Cole – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Kerfoot, Peterka, Carcone – O'Brien, B. Tanev, Stenlund.
Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Cherrey, McNamara
Počet diváků: 17871
Stav série: 1:1