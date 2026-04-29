Po raketovém vstupu do play off, když z úvodních dvou startů vytěžil pět bodů (1+4), vyšel David Pastrňák v dalších dvou duelech naprázdno a jeho Boston se postupně dostal za stavu série 1:3 na zápasy na pokraj vyřazení.
Česká „88“ se však v pátém pokračování série opět dokázala prosadit a udržela Bruins ve hře. Běžela desátá minuta nastavení, když Pastrňák (25:15, 1+0, +1, 7 střel) ujel do samostatného úniku. Brankáře domácího Buffala Alexe Lyona oklamal rychlou kličkou a puk zasunul do brány vedle jeho levé tyče.
Zámořští novináři jej vyhlásili první hvězdou zápasu, právě před gólmanem Lyonem. Ten kryl 27 z 29 střel Bostonu. Post třetí hvězdy patřil obránci Rasmusi Dahlinovi, jenž už ve 4. minutě posílal Sabres do vedení využitou přesilovkou. Na 1:1 vyrovnával Elias Lindholm v polovině řádné hrací doby. Následně se na gól čekalo až do 70. minuty. Společně s Pastrňákem vítěznou branku hostů mohl slavit i Pavel Zacha (24:19, +1, 1 střela).
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
3:34 Dahlin (Zucker, T. Thompson)
29:24 E. Lindholm
69:14 Pastrňák (H. Lindholm)
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson, Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Östlund, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm (C), Jokiharju, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Eyssimont – Steeves, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Alphonso, Fournier
Počet diváků: 19070
Stav série: 3:2
08:58 Heiskanen (J. Robertson, Duchene)
56:39 J. Robertson (Heiskanen, Rantanen)
03:51 Zuccarello (Kaprizov, Hartman)
39:28 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
47:47 McCarron (Trenin, Tarasenko)
58:00 Kaprizov (Boldy, J. Middleton)
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, McCarron, Tarasenko – N. Foligno, Trenin, M. Foligno (A).
Rozhodčí: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Bevan Mills, David Brisebois
Počet diváků: 18532
Stav série: 2:3
02:22 Podkolzin (Bouchard, Nugent-Hopkins)
08:33 Hyman (Nugent-Hopkins)
10:13 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
30:24 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
28:26 Killorn (McTavish, C. Gauthier)
Ingram (Jarry) – Nurse (A), Bouchard, Walman, Murphy, Emberson, Ekholm – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – J. Dickinson, Savoie, Roslovic – C. Dach, Samanski, Lazar.
Dostál (11. Husso) – LaCombe (A), Trouba, Minťukov, Carlson, Hinds, Helleson – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Kreider, Poehling, McTavish (A) – Viel, Washe, I. Moore.
Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – Mutchison, Toomey
Počet diváků: 18347
Stav série: 2:3