Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, radoval se i Edmonton

  7:29aktualizováno  7:29
Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na zápasy. Ve stejné situaci se radoval i Edmonton po výsledku 4:1 nad Anaheimem s Lukášem Dostálem v bráně. V dalším duelu Minnesota uspěla 4:2 na ledě Dallasu a odskočila do vedení 3:2 na zápasy.

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku. | foto: AP

Po raketovém vstupu do play off, když z úvodních dvou startů vytěžil pět bodů (1+4), vyšel David Pastrňák v dalších dvou duelech naprázdno a jeho Boston se postupně dostal za stavu série 1:3 na zápasy na pokraj vyřazení.

Česká „88“ se však v pátém pokračování série opět dokázala prosadit a udržela Bruins ve hře. Běžela desátá minuta nastavení, když Pastrňák (25:15, 1+0, +1, 7 střel) ujel do samostatného úniku. Brankáře domácího Buffala Alexe Lyona oklamal rychlou kličkou a puk zasunul do brány vedle jeho levé tyče.

Zámořští novináři jej vyhlásili první hvězdou zápasu, právě před gólmanem Lyonem. Ten kryl 27 z 29 střel Bostonu. Post třetí hvězdy patřil obránci Rasmusi Dahlinovi, jenž už ve 4. minutě posílal Sabres do vedení využitou přesilovkou. Na 1:1 vyrovnával Elias Lindholm v polovině řádné hrací doby. Následně se na gól čekalo až do 70. minuty. Společně s Pastrňákem vítěznou branku hostů mohl slavit i Pavel Zacha (24:19, +1, 1 střela).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
29. 4. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 1:2P (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
3:34 Dahlin (Zucker, T. Thompson)
Góly:
29:24 E. Lindholm
69:14 Pastrňák (H. Lindholm)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson, Tuch – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Östlund, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm (C), Jokiharju, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Eyssimont – Steeves, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Alphonso, Fournier

Počet diváků: 19070

Stav série: 3:2

NHL
29. 4. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Góly:
08:58 Heiskanen (J. Robertson, Duchene)
56:39 J. Robertson (Heiskanen, Rantanen)
Góly:
03:51 Zuccarello (Kaprizov, Hartman)
39:28 Boldy (Q. Hughes, Kaprizov)
47:47 McCarron (Trenin, Tarasenko)
58:00 Kaprizov (Boldy, J. Middleton)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Hryckowian – Bourque, Duchene, J. Robertson – Benn (C), Hyry, Steel – Blackwell, Faksa, Bäck.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, McCarron, Tarasenko – N. Foligno, Trenin, M. Foligno (A).

Rozhodčí: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Bevan Mills, David Brisebois

Počet diváků: 18532

Stav série: 2:3

NHL
29. 4. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Góly:
02:22 Podkolzin (Bouchard, Nugent-Hopkins)
08:33 Hyman (Nugent-Hopkins)
10:13 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
30:24 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Góly:
28:26 Killorn (McTavish, C. Gauthier)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Nurse (A), Bouchard, Walman, Murphy, Emberson, Ekholm – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – J. Dickinson, Savoie, Roslovic – C. Dach, Samanski, Lazar.
Sestavy:
Dostál (11. Husso) – LaCombe (A), Trouba, Minťukov, Carlson, Hinds, Helleson – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Kreider, Poehling, McTavish (A) – Viel, Washe, I. Moore.

Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – Mutchison, Toomey

Počet diváků: 18347

Stav série: 2:3

