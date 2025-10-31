Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v prodloužení nad Buffalem. Centr Radek Faksa asistoval u jediné trefy Dallasu proti Tampě. Skvělý výkon podal gólman Dan Vladař, jenž s Philadelphií porazil 4:1 Nashville. Naopak zklamaný byl tentokrát po šesti inkasovaných gólech David Rittich z Islanders.
Útočník David Pastrňák (uprostřed) se raduje se svým bostonským spoluhráčem

Útočník David Pastrňák (uprostřed) se raduje se svým bostonským spoluhráčem Eliasem Lindholmem z branky v utkání proti Buffalu. | foto: ČTK

Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání s Nashvillem.
Útočník J. T. Miller si užil oslavu gólu New York Rangers i vleže.
Gólman Cam Talbot (Detroit) zírá, jak vysoko dokáže útočník Andrej Kuzmenko...
Hokejisté San Jose Sharks se v retrodresech radují z gólu do sítě New Jersey...
V úterý Boston porazil 5:2 Islanders a ve čtvrtek pro změnu 4:3 po prodloužení Buffalo. V obou případech si post druhé hvězdy zápasu shodně za bilanci gólu a asistence vysloužila česká ofenzivní hvězda David Pastrňák. Jeho Bruins se tak odrazili ze dna Atlantické divize, kam je dostala nedávná série šesti nezdarů.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 13z. - 17b. (7+10)

2. Nečas (COL), 11z. - 13b. (7+6)

3. Zacha (BOS), 13z. - 11b. (2+9)

4. Hertl (VGK), 10z. - 9b. (4+5)

5. Hronek (VAN), 12z. - 6b. (0+6)

Se 17 body průběžně šestý muž tabulky produktivity NHL se ve čtvrtek poprvé prosadil ve 14. minutě, kdy společně s krajanem Pavlem Zachou (17:22, 0+1, -1, 1 střela) v přesilovce vymysleli úvodní gól střetnutí pro Morgana Geekieho. V 16. minutě se Pastrňák (20:17, 1+1, +1, 4 střely) řítil do brejku 2 na 1 a střelou z levého kruhu zvyšoval na 2:0 pro Boston.

Po dvou třetinách se odcházelo do kabin za stavu 3:1. V závěrečném dějství ovšem střelecky výrazně aktivnější hosté (22:40) dokázali dvěma góly poslat duel do prodloužení. V jeho třetí minutě se ale opět radovali domácí. Do šance se z pravé strany dostal Marat Chusnutdinov a po střele nad lapačku Alexe Lyona bylo hotovo.

Parádní start v novém angažmá zažívá Dan Vladař. Po letním přesunu z Calgary slavil už čtvrtou výhru z šestého startu v sezoně. Navíc s 93,9 procenty úspěšnosti zákroků je třetí nejlepší v lize a 1,67 inkasovanými góly na zápas čtvrtý v pořadí. Naposledy Philadelphii pomohl 32 zákroky k úspěchu 4:1 nad Nashvillem, za což jej zámořští novináři zvolili druhou hvězdou večera.

O čisté konto jej připravil jediný úspěšný střelec Predators, když v závěru druhé třetiny snižoval průběžný stav 1:2 Matthew Wood. Klid do řad Flyers ale vnesl v 47. minutě svou druhou brankou zápasu forvard Trevor Zegras. Po něm ještě zamířil do prázdné klece soupeře Travis Konecny.

Na rozdíl od Vladaře prožil smolný večer jiný český gólman David Rittich. Po dvou výhrách (4:2 nad Edmontonem a 7:2 nad Detroitem) za Islanders dostal ve čtvrtek šanci předvést své kvality potřetí v sezoně, na ledě Caroliny ale se svými spoluhráči propadl.

Hurricanes nedali soupeři šanci po výsledku 6:2, Rittich inkasoval šestkrát z 33 střel. Dva body za domácí brali útočníci Logan Stankoven a Andrej Svečnikov (oba 1+1).

Po nevýrazném vstupu do sezony urvali už čtvrtou výhru v řadě hokejisté celku Tampa Bay. V jejich posledním startu proti Dallasu se dlouho čekalo na první gól. Stav 0:0 rozsekl až v 36. minutě domácí forvard Brandon Hagel.

I díky asistenci jediného českého účastníka duelu, centra Stars Radka Faksy (11:42, 0+1, +1), zápas ale nakonec dospěl do prodloužení, v jehož třetí minutě rozjásal fanoušky v Benchmark International Areně centr domácích Anthony Cirelli. Jubilejní tisící start v NHL hostujícího Tylera Seguina, na daný milník mimochodem dosáhl jako 406. hráč historie, tak zůstal ve stínu porážky.

Už potřetí z posledních čtyř startů odcházeli poraženi hokejisté Edmontonu. Proti Rangers přitom finalisté posledních dvou Stanley Cupů vedli po dvou třetinách 3:1, když se dvakrát za celek českého útočníka Davida Tomáška (11:43, -1) prosadil bek Darnell Nurse.

Nadějný vývoj ale Oilers nedotáhli poté, co ve třetí třetině inkasovali od Bradena Schneidera a Taylora Raddyshe. Obrat New Yorku pak v prodloužení dokonal centr J. T. Miller. Rangers, kteří po pěti nezdarech stále čekají na první domácí výhru, naopak z ledu soupeřů urvali průběžně pátý dvoubodový zisk.

Výsledky

NHL
31. 10. 2025 0:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Dallas Stars Dallas Stars 2:1P (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
35:02 Hagel (Goncalves, D'Astous)
62:36 Cirelli
Góly:
42:03 Erne (Petrovic, Faksa)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D'Astous, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Douglas, Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel, Capobianco – Rantanen, Seguin (A), Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Bastian, Faksa, Hryckowian – Blackwell, Erne.

Rozhodčí: Dan O'Rourke, Carter Sandlak – Andrew Smith, James Tobias

Počet diváků: 19092

NHL
31. 10. 2025 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly:
32:45 Zegras (Mičkov, Tippett)
35:40 Drysdale (Mičkov, Zegras)
47:00 Zegras (York, Cates)
55:54 Konecny (Dvorak)
Góly:
38:03 Matthew Wood (Bunting, Haula)
Sestavy:
Vladař (Kolosov) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Foerster, Cates, Brink – Zegras, Dvorak, Mičkov – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Hague, Blankenburg, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Matthew Wood – Stamkos (A), Svečkov, Marchessault – Bunting, Haula, Evangelista – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.

Rozhodčí: Sutherland, Lepkowski – MacPherson, Hughes

Počet diváků: 15812

NHL
31. 10. 2025 3:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:4N (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
32:39 Laferriere (Byfield, Ceci)
57:47 Perry (Kempe, Fiala)
58:27 Perry (Byfield, Kopitar)
Góly:
33:22 DeBrincat (Raymond, Seider)
35:46 Kasper (Sandin-Pellikka, Copp)
54:45 Kasper (Appleton, DeBrincat)
65:00 Raymond
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson, Moverare – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Perry, Byfield, Fiala – Armia, Danault (A), Laferriere – Turcotte, Malott.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: South, Hanson – Apperson, McNamara

Počet diváků: 16013

NHL
31. 10. 2025 3:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly:
00:42 Eklund (Kurashev)
12:12 Kurashev (Wennberg)
15:47 Wennberg (Ferraro, Liljegren)
36:50 W. Smith (Celebrini)
38:30 Toffoli (Orlov, Liljegren)
Góly:
19:00 Mercer (J. Hughes, Hamilton)
44:19 Mercer (Hamilton, Bratt)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Liljegren, Ferraro, Klingberg, S. Dickinson, Muchamadullin – Toffoli (A), Celebrini (A), W. Smith – Kurashev, Wennberg, Eklund – J. Skinner, Dellandrea, Graf – Goodrow (A), Giles, Reaves.
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec, L. Hughes, Casey – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Gricjuk, Lammikko, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.

Rozhodčí: McCauley, Syvret – Brisebois, Flemington

Počet diváků: 12930

NHL
31. 10. 2025 1:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly:
10:16 Kaprizov (M. Johansson, Rossi)
Góly:
22:18 Shea (Novak, Letang)
46:29 Rust (Shea, Letang)
47:30 Kindel (Rust, Malkin)
57:18 Mantha
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Buium – M. Johansson, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Jurov, Trenin.
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Dumba, Pickering – Rust, Crosby (C), Hållander – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Koivunen, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Rank, Dwyer – Blujus, Knorr

Počet diváků: 16203

NHL
31. 10. 2025 0:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Calgary Flames Calgary Flames 4:3N (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
07:37 Eller (Pinto, Chabot)
42:36 Zub (Eller, Batherson)
57:11 Sanderson (Stützle, Spence)
Batherson
Góly:
05:51 Šarangovič (Farabee, Weegar)
15:53 Coronato (Frost, Andersson)
48:16 Kadri (Huberdeau)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Cousins, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Frost – Honzek, Backlund (C), Coleman (A) – Farabee, Šarangovič, Coronato – Lomberg, Kirkland, Klapka.

Rozhodčí: Nicholson, Maaskant – Berg, Murray

Počet diváků: 16790

NHL
31. 10. 2025 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly:
01:42 Naměstnikov (Nyquist, Niederreiter)
16:56 Vilardi (Scheifele, Connor)
21:54 Scheifele (Connor)
31:19 Vilardi (DeMelo, Morrissey)
50:12 Morrissey (DeMelo, J. Toews)
57:19 Connor (Scheifele, Vilardi)
Góly:
08:57 Teräväinen (Murphy)
53:02 Vlasic
55:03 Burakovsky (Bedard, Levšunov)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, J. Toews, Naměstnikov – Nyquist, Niederreiter, M. Barron – Pearson, Koepke, Ford.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Crevier – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – C. Dach, J. Dickinson (A), Donato – N. Foligno (C), Slaggert.

Rozhodčí: McIsaac, Furlatt – Toomey, Shewchyk

Počet diváků: 13682

NHL
31. 10. 2025 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:4N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
03:23 Holloway (Sundqvist, Suter)
20:58 Snuggerud (Fowler, Binnington)
50:48 Suter (Fowler, Sundqvist)
Góly:
13:08 Sherwood (E. Kane)
30:42 Sherwood (O'Connor, M. Pettersson)
47:04 Sherwood (Räty, O'Connor)
DeBrusk
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk (A), Fowler, Mailloux, Tucker – Snuggerud, B. Schenn (C), Bučněvič – Kyrou, Dvorský, M. Joseph – Sundqvist, Suter, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Sestavy:
Lankinen (Demko) – Hronek, Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph – Boeser (A), Elias Pettersson (A), DeBrusk – Sherwood, Reichel, E. Kane – MacEachern, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Bains.

Rozhodčí: J. Hebert, P. Lambert – J. Fournier, B. O ́Quinn

Počet diváků: 16848

NHL
31. 10. 2025 0:00
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:3P (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Góly:
13:07 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
15:07 Pastrňák
39:39 Kastelic (Jeannot, Kuraly)
62:07 Chusnutdinov (Minten)
Góly:
36:01 Dahlin (Benson, T. Thompson)
47:00 Doan (Tuch, Power)
54:25 Tuch (Dahlin, McLeod)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, E. Lindholm – Zacha, Arvidsson, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Jeannot – Kuraly, Kastelic, Eyssimont.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Power, Kesselring, Byram – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch (A), McLeod, Doan – Zucker, Greenway, Quinn – Malenstyn, Krebs, Dunne.

Rozhodčí: Lee, Halkidis – Barton, Kelly

Počet diváků: 17850

NHL
31. 10. 2025 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : New York Rangers New York Rangers 3:4P (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly:
06:51 Nurse (Walman, Roslovic)
28:48 Savoie (Henrique, Draisaitl)
30:24 Nurse (Howard, Walman)
Góly:
05:44 Brodzinski
48:18 Schneider (Cuylle, Vaakanainen)
52:04 T. Raddysh (Sheary)
62:49 J. Miller (Schneider, Lafrenière)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Emberson, Kulak, Stecher – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Howard.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, J. Miller (C), Sheary – T. Raddysh, Laba, Pärssinen – Brodzinski, Carrick, Edström.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Peter MacDougall – Kiel Murchison, Jesse Marquis

Počet diváků: 17787

NHL
31. 10. 2025 0:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Islanders New York Islanders 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Góly:
02:33 Nadeau
05:21 Reilly
10:21 Martinook (Staal, Svečnikov)
41:51 Blake (Hall, Bussi)
50:59 Svečnikov (Nikišin, Stankoven)
59:49 Stankoven (Ehlers)
Góly:
13:20 Schaefer (Palmieri, Drouin)
50:48 Holmström (DeAngelo)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – S. Walker, Nikišin, Nyström, Chatfield, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Svečnikov – Nadeau, Kotkaniemi, Jankowski.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Duclair, Holmström – Pageau, Lee (C), Cyplakov – Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: L’Ecuyer, Markovic – Jackson, Cormier

Počet diváků: 18299

