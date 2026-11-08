V součtu 124 udělených trestných minut posunulo nedělní bitvu Bostonu s Floridou do čela sezonní statistiky nejvyhrocenějších zápasů NHL. Kromě řady pěstních soubojů a šarvátek byly k vidění i parádní gólové akce.
Fanoušci v TD Garden, které dostala do varu hned po úvodním buly bitka Nikity Zadorova s Brady Tkachukem, se poprvé radovali z gólu v 5. minutě. Jásat však mohli až se zpožděním poté, co trefu Eliase Lindholma musel potvrdit videorozhodčí. Brankář Jacob Markström totiž překryl lapačkou puk za brankovou čarou.
NIKITA ZADOROV AND BRADY TKACHUK DROP THE GLOVES OFF THE OPENING DRAW 😱👊 https://t.co/yh6ITYOR0w— Gino Hard (@GinoHard_) November 8, 2026
Na 2:0 krátce nato zvyšoval z farmy povolaný Michael Eyssimont a v 16. minutě Bruins úřadovali v přesilovce. Pavel Zacha (21:51, 0+2, +1, 1 střela) s Davidem Pastrňákem (21:16, 0+2, +1, 3 střely) připravili střeleckou pozici pro Morgana Geekieho.
Ještě před prvním odchodem do kabin za Panthers kontroval Carter Verhaeghe. Stav 3:1 ovšem následně vydržel až do třetí třetiny, v jejímž úvodu opět zafungovala česká souhra v útoku Bostonu. Z gólu se tentokrát radoval JJ Peterka, jenž stanovil konečnou podobu skóre na 4:1. Po dvou zápasech pouze v roli nehrajícího náhradníka se do sestavy Floridy opět dostal zkušený bek Radko Gudas (13:14, +/-: 0, 1 střela).
Výsledky NHL
44:26 Malenstyn (Kozak, Samuelsson)
32:17 Marner
33:43 Eichel (Barbašov)
45:43 Hertl (Marner)
50:01 Hertl (Barbašov, Theodore)
Ellis (Luukkonen) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Timmins – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Kulich, Norris, Zucker – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Coghlan – Howden, Eichel, Stone – Barbašov, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Gatcomb, Dowd, Bowman.
Rozhodčí: Chmielewski, Kea – Alphonso, Toomey
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Hanley, Whitecloud, Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – Sunijev, Frost, Šarangovič – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Strömgren.
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim, Bonk, York, Benoit, Seeler – Konecny, Dvorak, Foerster – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Knuble, Zegras – Acciari, Couturier, Barkey.
04:53 E. Lindholm (Mittelstadt, McAvoy)
06:11 Eyssimont (Minten)
15:59 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
40:58 Peterka (Pastrňák, Zacha)
18:05 Verhaeghe (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Poitras – Chusnutdinov, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Eyssimont, Jeannot (A).
Markström (Schmid) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Balinskis – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Lundell, Reinhart (A), Verhaeghe – Reinhardt, Eller, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.
Rozhodčí: Blandina, Lambert – Baker, Grillo
Počet diváků: 17850