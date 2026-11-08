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Bitka hned po buly, 124 trestných minut. Pastrňák se Zachou sbírali asistence

  23:13aktualizováno  23:13
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Seth Jones z Floridy se snaží zastavit průnik Pavla Zachy.

Seth Jones z Floridy se snaží zastavit průnik Pavla Zachy. | foto: AP

David Pastrňák (vlevo) slaví gól se spoluhráči z Bostonu.
Michael Eyssimont z Bostonu ujíždí Forslingovi z Floridy.
Hráči Bostonu slaví vítězství nad Floridou.
Pavel Zacha zakončuje na bránu Floridy.
5 fotografií
Otevírací zápas nedělního programu NHL přinesl pravou hokejovou bitvu. Rozhodčí v souboji Bostonu s Floridou rozdali přes sto trestných minut. Gólově byli produktivnější domácí Bruins. Na výsledku 4:1 se výrazně podepsali i čeští útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou (oba 0+2). Po dvou absencích se do obrany Panthers vrátil Radko Gudas.

V součtu 124 udělených trestných minut posunulo nedělní bitvu Bostonu s Floridou do čela sezonní statistiky nejvyhrocenějších zápasů NHL. Kromě řady pěstních soubojů a šarvátek byly k vidění i parádní gólové akce.

Fanoušci v TD Garden, které dostala do varu hned po úvodním buly bitka Nikity Zadorova s Brady Tkachukem, se poprvé radovali z gólu v 5. minutě. Jásat však mohli až se zpožděním poté, co trefu Eliase Lindholma musel potvrdit videorozhodčí. Brankář Jacob Markström totiž překryl lapačkou puk za brankovou čarou.

Na 2:0 krátce nato zvyšoval z farmy povolaný Michael Eyssimont a v 16. minutě Bruins úřadovali v přesilovce. Pavel Zacha (21:51, 0+2, +1, 1 střela) s Davidem Pastrňákem (21:16, 0+2, +1, 3 střely) připravili střeleckou pozici pro Morgana Geekieho.

Ještě před prvním odchodem do kabin za Panthers kontroval Carter Verhaeghe. Stav 3:1 ovšem následně vydržel až do třetí třetiny, v jejímž úvodu opět zafungovala česká souhra v útoku Bostonu. Z gólu se tentokrát radoval JJ Peterka, jenž stanovil konečnou podobu skóre na 4:1. Po dvou zápasech pouze v roli nehrajícího náhradníka se do sestavy Floridy opět dostal zkušený bek Radko Gudas (13:14, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL

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8. 11. 2026 21:30
zápas probíhá
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:4 (0:0, 0:2, -:-)
Góly:
44:26 Malenstyn (Kozak, Samuelsson)
Góly:
32:17 Marner
33:43 Eichel (Barbašov)
45:43 Hertl (Marner)
50:01 Hertl (Barbašov, Theodore)
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Timmins – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Kulich, Norris, Zucker – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Sestavy:
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Coghlan – Howden, Eichel, Stone – Barbašov, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Gatcomb, Dowd, Bowman.

Rozhodčí: Chmielewski, Kea – Alphonso, Toomey

NHL
9. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
9. 11. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Hanley, Whitecloud, Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – Sunijev, Frost, Šarangovič – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Strömgren.
Sestavy:
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim, Bonk, York, Benoit, Seeler – Konecny, Dvorak, Foerster – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Knuble, Zegras – Acciari, Couturier, Barkey.
NHL
9. 11. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
9. 11. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
8. 11. 2026 19:00
Boston Bruins Boston Bruins : Florida Panthers Florida Panthers 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Góly:
04:53 E. Lindholm (Mittelstadt, McAvoy)
06:11 Eyssimont (Minten)
15:59 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
40:58 Peterka (Pastrňák, Zacha)
Góly:
18:05 Verhaeghe (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Poitras – Chusnutdinov, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Eyssimont, Jeannot (A).
Sestavy:
Markström (Schmid) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Balinskis – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Lundell, Reinhart (A), Verhaeghe – Reinhardt, Eller, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.

Rozhodčí: Blandina, Lambert – Baker, Grillo

Počet diváků: 17850

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