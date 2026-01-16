Souboj Vegas s Torontem měl speciální nádech hlavně pro velké kamarády Mitche Marnera a Austona Matthewse, kteří se po devíti letech spolupráce v dresu Maple Leafs po letním přesunu Marnera do města hazardu utkali poprvé jako soupeři.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 43z. - 57b. (20+37)
2. Nečas (COL), 45z. - 57b. (21+36)
3. Hertl (VGK), 46z. - 41b. (19+22)
4. Zacha (BOS), 47z. - 33b. (14+19)
5. Hronek (VAN), 47z. - 27b. (3+24)
Šťastnější nakonec odcházel do kabin domácí Marner (v zápase 0+2), jehož Golden Knights v přestřelce s kanadským celkem uspěli 6:5 po prodloužení. Navázali tak na včerejší výhru 3:2 rovněž po prodloužení proti Los Angeles. Oba duely v nastaveném čase rozhodla dvojice Jack Eichel (v zápase 1+3) - Mark Stone (1+2). Proti Kings zakončoval kapitán Stone, přičemž v souboji s Maple Leafs si role asistenta a střelce oba borci prohodili.
Významnou roli v úspěchu Vegas sehrál také český centr Tomáš Hertl (17:40, 1+1, -1, 2 střely), jenž byl s bilancí gólu a asistence zvolen druhou hvězdou večera. Důležitý byl hlavně jeho vyrovnávající gól na 5:5 z času 59:53, kdy z prostoru v mezikruží usměrnil do sítě prudký pas Eichela. Ve svém 46. startu sezony se tak Hertl zlepšil na 41 bodů (19+22) a v historickém bodování Čechů v NHL s 590 zápisy (271+319 z 837 startů) přeskočil na dvacáté pozici Radka Dvořáka. Ten na stejný počet 590 bodů (227+363) potřeboval startů 1 260.
Jízda Bostonu dál pokračuje. Již pátou výhru v řadě Bruins uhráli po výsledku 4:2 nad Seattlem. Zápasu navíc přidal na váze slavnostní ceremoniál, při kterém byl vyřazen pod strop TD Garden dres s číslem „33“ legendárního slovenského obránce Zdena Cháry. Čerstvý člen Síně hokejové slávy, jenž Boston v roce 2011 dovedl ke Stanley Cupu v roli kapitána, obdržel gratulace i od dalších klubových legend Johnnyho Bucyka, Bobbyho Orra a Cama Neelyho.
Při slavnostní ceremonii Zdena Cháry doprovázel klubovou legendu Johnnyho Bucyka český kanonýr David Pastrňák. pic.twitter.com/2MlCXIADbI— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 16, 2026
V zápase pak Cháru hned ze startu potěšili Marat Chusnutdinov a Viktor Arvidsson, kteří skórovali už v 1. a 4. minutě. Druhému jmenovanému asistoval i český centr Pavel Zacha (16:22, 0+1, +1). Hosté v dalším průběhu dokázali dvakrát snížit, Boston si však trefou Marka Kastelice z oslabení vedení udržel a v poslední minutě do prázdné klece výsledek svou jubilejní 20. brankou sezony uzavíral hvězdný David Pastrňák (19:23, 1+0, +1, 4 střely).
Gólman Karel Vejmelka se proměnil ve stroj na výhry. Česká jednička Utahu ve čtvrtek 26 zákroky pomohla k cennému vítězství 2:1 nad silným Dallasem a uspěla tak už ve svém pátém startu za sebou.
Celkově v sezoně Vejmelka slavil už ve 22. případech a na čele dané ligové statistiky tak navyšuje náskok od čtyř pronásledovatelů s 19 výhrami: Sergeje Bobrovského z Floridy, Scotta Wedgewooda z Colorada, Andreje Vasilevského z Tampy a Jeremy Swaymana z Bostonu.
U obou branek týmu Mammoth byli centr Nick Schmaltz a obránce John Marino (oba 1+1). Pozornost svého reprezentačního kolegy Vejmelky v jednom případě ověřil i centr Stars Radek Faksa (10:42, -1, 1 střela).
Výsledky
04:05 T. Thompson (Östlund, Zucker)
10:30 Doan (T. Thompson, Östlund)
28:55 Tuch (T. Thompson, Dahlin)
45:12 T. Thompson (Doan)
58:20 T. Thompson (Benson)
03:11 Caufield (Dobson)
14:20 Děmidov (L. Hutson, Suzuki)
23:05 Suzuki (L. Hutson, Caufield)
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Bryson, Byram, Metsa, Power – Tuch, T. Thompson (A), Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Krebs, Östlund – Malenstyn, Kozak, Greenway.
J. Fowler (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.
Rozhodčí: J. McIsaac, A. Lepkowski – M. MacPherson, J. Marquis
Počet diváků: 19070
00:54 Chusnutdinov (McAvoy)
03:45 Arvidsson (Zacha, Mittelstadt)
24:40 Kastelic
59:45 Pastrňák (McAvoy)
07:29 Stephenson (McCann, Dunn)
32:27 Tolvanen (Montour, Kakko)
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Chusnutdinov, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, C. Fleury, Montour, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Rozhodčí: O'Rourke, Kea – Brisebois, Faucher
Počet diváků: 17850
17:25 Coyle (Marčenko, Fantilli)
25:49 Marčenko
30:14 Werenski (K. Johnson)
50:13 K. Johnson (Jenner, Severson)
34:09 Boeser (Elias Pettersson, Buium)
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Severson, Christiansen, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, Marčenko – Jenner, Monahan, K. Johnson – Voronkov, Coyle, Olivier – Heinen, Gaunce, Pyyhtiä.
Lankinen (Tolopilo) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers, Willander, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – O'Connor, Sasson, Boeser (A) – Öhgren, Kämpf, Garland – E. Kane, Räty, Bains.
Rozhodčí: South, L'Ecuyer – Oliver, Gawryletz
Počet diváků: 14918
08:12 Dorofejev (Marner, Eichel)
25:51 Kolesar (Bowman, Hanifin)
42:10 Dorofejev (Marner, Hertl)
50:14 Stone (Barbašov, Eichel)
59:53 Hertl (Eichel, Stone)
62:44 Eichel (Stone)
02:05 Rielly (Nylander, Tavares)
05:03 Nylander (Maccelli, Carlo)
09:57 Matthews (McCabe, Stecher)
32:46 Tavares (Maccelli, Knies)
48:58 Laughton (Knies, Lorentz)
Hill (Schmid) – Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Theodore, Hutton, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner (A), Dorofejev – Bowman, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Laczynski, Holtz.
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson, P. Myers – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Nylander – Knies, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Cowan.
Rozhodčí: Rank, Syvret – Tobias, Knorr
Počet diváků: 17975
24:53 Jurov (J. Middleton, Tarasenko)
57:18 M. Johansson (Boldy, Hartman)
14:08 J. Toews (Vilardi, Scheifele)
19:49 Pearson (M. Barron, DeMelo)
19:57 Morrissey (Scheifele, J. Toews)
29:33 Stanley
32:51 Vilardi (Morrissey, Scheifele)
37:12 Scheifele (Iafallo, Connor)
Wallstedt (41. Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Špaček, Daemon Hunt – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Hartman, M. Johansson – Pitlick, B. Jones, Tarasenko – Trenin, Sturm, M. Foligno (A).
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Morgan MacPhee – CJ Murray, Tyson Baker
Počet diváků: 18275
30:58 D. Strome (Ovečkin, Chychrun)
49:11 R. Leonard (Carlson, Fehérváry)
33:27 Ostapchuk (Orlov, Eklund)
34:53 Graf (Regenda)
36:13 Regenda (Celebrini, Graf)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Frank, D. Strome, Ovečkin (C) – R. Leonard, McMichael, Protas – Beauvillier, Dowd (A), Duhaime – Leason, Lapierre, Milano.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Graf, Celebrini, Černyšov – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Misa, Regenda – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Sandlak, Furlatt – Murray, O'Quinn
Počet diváků: 18347
53:42 Duclair (Ritchie, Barzal)
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Emberson, Walman, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – Howard, Roslovic, Savoie – Janmark, Lazar, Frederic.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Anders Lee, Barzal, Duclair – Drouin, Ritchie, Heineman – Šabanov, Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Graedy Hamilton, Tom Chmielewski – Travis Toomey, Shandor Alphons
39:53 Schmaltz (Marino, Keller)
44:03 Marino (Schmaltz)
42:04 Rantanen (W. Johnston, J. Robertson)
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – But, Hayton, Peterka – Guenther, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Lindell (A), Petrovic, Harley, Ljubuškin, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz (A), J. Robertson – Hryckowian, Duchene, Benn (C) – Erne, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Schrader, McCauley – Daisy, Shewchyk
Počet diváků: 12478
02:16 Brazeau (Kindel, Mantha)
12:25 Rust (Letang, Crosby)
21:16 Činachov (Malkin, Novak)
38:29 Lizotte (Acciari)
43:10 Crosby (Malkin, Rakell)
44:27 Dewar (Novak)
22:17 Abols (York, Grundström)
50:54 Seeler (Barkey, Juulsen)
57:25 Mičkov (Barkey, Couturier)
S. Skinner (Šilovs) – Letang (A), Kulak, St. Ivany, Wotherspoon, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Ersson (23. Kolosov) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Tippett, Cates, Zegras – Konecny (A), Dvorak, Grebjonkin – Barkey, Couturier (C), Mičkov – Hathaway, Abols, Grundström.
Rozhodčí: Sutherland, Blandina – Fournier, Cherrey
Počet diváků: 17963
02:38 N. Foligno (C. Dach, Slaggert)
03:14 Šarangovič (Backlund, Zary)
06:05 Backlund
58:59 Coronato (Šarangovič)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Greene – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Donato – Slaggert, N. Foligno (C), C. Dach.
D. Cooley (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Klapka, Kadri, Zary – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Frost, Huberdeau (A) – Dryden Hunt, Kirkland, Lomberg.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, St. Lauret – McNamara, Smith
Počet diváků: 16652