Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Nečas se v polovině první třetiny zapojil do přesilovkové kombinace Colorada a pomohl připravit gól na 1:0 pro Devona Toewse. Svou 61. asistencí v ročníku se bodově dotáhl na krajana Davida Pastrňáka.
Oba čeští reprezentanti aktuálně mají na kontě 99 bodů a v produktivitě NHL jsou na pátém a sedmém místě. Vegas nepříznivé skóre otočili i díky Hertlově asistenci u branky Marka Stonea na 1:1.
Český útočník bodoval podruhé za sebou a vylepšil svou bilanci na 57 bodů za 24 gólů a 33 nahrávek.
Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě. Český útočník, který většinu aktuální sezony promarodil, v úvodu druhé třetiny po spolupráci s obráncem Alsherem zvýšil na 3:0 pro Floridu a v závěru zápasu gólem do prázdné branky pečetil vítězství 6:2. Alsher ve svém druhém duelu v NHL zaznamenal první bod.
Boston v případě sobotní výhry mohl nabýt definitivní jistoty účasti v play off. Dlouhé čekání na úvodní branku bitvy již s jistým účastníkem vyřazovacích bojů týmem Tampa Bay ukončil k velké radosti fanoušků v TD Garden v 31. minutě domácí kanonýr Morgan Geekie, jenž proměnil samostatný únik.
Hubené skóre 1:0 následně vydrželo až do 47. minuty, kdy hosty vrátil zpět do hry navrátilec z marodky Brandon Hagel. Do prodloužení však vyrovnané utkání nakonec nedospělo. V čase 58:25 totiž Lightning dokonali obrat trefou obránce Emila Lilleberga. Bruins už na vyrovnání nezbyl dostatek času, v závěrečné hře bez brankáře se neprosadili Pavel Zacha (17:11, -1, 2 střely) ani jubilejní stý bod atakující David Pastrňák (18:53, +/-: 0, 2 střely).
Výsledky
16:19 Černyšov (Celebrini)
29:02 Toffoli (S. Dickinson, Misa)
52:44 Černyšov (Celebrini, Orlov)
25:56 Rossi (Mancini)
37:37 DeBrusk (Hronek, Elias Pettersson)
57:01 Blueger (L. Karlsson)
L. Karlsson
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Desharnais, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Leddy – Černyšov, Celebrini, W. Smith – Eklund, Wennberg, Sherwood – Graf, Misa, Toffoli – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Mancini – Öhgren, Elias Pettersson, Boeser – D. O'Connor, Rossi, L. Karlsson – DeBrusk, Blueger, Höglander – Sasson, Mueller, Räty.
Rozhodčí: Pochmara, Samuels-Thomas – Gibbons, Gawryletz
Počet diváků: 17435
7:34 Panarin
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, S. Helenius, Ward.
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – M. Jones, Nugent-Hopkins, K. Kapanen – C. Dach, Samanski, Frederic – Roslovic, Henrique, Lazar.
Rozhodčí: Sutherland, Syvret – Deschamps, O'Quinn
Počet diváků: 18145
52:49 J. Robertson (Duchene, W. Johnston)
59:01 J. Robertson (Duchene, Bourque)
Oettinger (DeSmith) – Harley, T. Myers, Lindell (A), Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene (A), Bourque – Erne, Hyry, Benn (C) – C. Hughes, Bäck, Blackwell.
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), Schneider, Vaakanainen, M. Robertson, Borgen – Perreault, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Sheary – Cuylle, Trocheck, Brodzinski – Sýkora, Laba, Chmelař.
Rozhodčí: Stephen Hiff, Eric Furlatt – Kyle Flemington, Kiel Murchison
06:57 H. Fleury (Koepke, J. Toews)
01:17 Martone (Konecny)
08:24 Mičkov (Cates, Barkey)
08:49 Couturier
31:41 Sanheim (Ristolainen, Couturier)
39:28 Cates (Dvorak, Ristolainen)
46:23 Couturier
53:32 Seeler (Cates, Mičkov)
Hellebuyck (40. Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Koepke – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Hathaway – Glendening, Couturier (C), Barkey.
Rozhodčí: Ch. Schlenker, T. Hanson – J. Tobias, T. Knorr
Počet diváků: 15225
42:43 Guenther (Keller, Sergačov)
04:23 Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere)
13:25 Staal (Ehlers, Martinook)
55:32 Sebastian Aho (Gostisbehere, Jaccob Slavin)
59:37 S. Walker (Martinook, Staal)
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Simašev, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, Kerfoot, Peterka – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, Jaccob Slavin (A), S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers – Nadeau, Brind'Amour, Josiah Slavin.
Rozhodčí: Chmielewski, Rehman – Murray, Apperson
Počet diváků: 12478
15:01 Stamkos (Evangelista, O'Reilly)
26:34 Matthew Wood (Stamkos, Perbix)
46:54 McCarron (Brodin)
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Perbix, Wilsby, J. Barron, Ufko – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Jost.
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Brodin (A), Daemon Hunt, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Tarasenko – M. Johansson, Jurov, Boldy – Trenin, McCarron, Brink – N. Foligno (A), Sturm, M. Foligno.
Rozhodčí: McCauley, Blandina – Fournier, Gawryletz
Počet diváků: 17761
30:47 M. Geekie (McAvoy)
46:37 Hagel (Goncalves, McDonagh)
58:25 Lilleberg (Guentzel, Point)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy, Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm – Pastrňák, E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Černák, McDonagh, Lilleberg, D'Astous, Carlile – Kučerov, Point, Guentzel – Perry, Cirelli, Goncalves – Bjorkstrand, Gourde, Sabourin – Paul, C. Geekie, Hagel.
Rozhodčí: South, Dwyer – Kelly, Shewchyk
Počet diváků: 17850
30:55 Nylander (Tavares, Cowan)
33:16 Nylander
00:23 Luostarinen (Samoskevich)
05:32 Reinhardt (Sebrango, Hinostroza)
21:32 Nosek (Alscher)
44:13 Samoskevich (Greer, Luostarinen)
55:56 Greer (Luostarinen, Samoskevich)
58:07 Nosek (Gregor)
Woll (Achťamov) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Villeneuve, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Maccelli – Knies, Domi, Cowan – N. Robertson, Haymes, Lorentz – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.
Tarasov (Bobrovskij) – Jansson, Forsling (A), Mike Benning, Björnfot, Sebrango, Alscher – Samoskevich, Luostarinen (A), Greer (A) – J. Boqvist, Schwindt, Skoog – Gregor, Nosek, Foote – Hinostroza, Kunin, Reinhardt.
Rozhodčí: Justin Kea, Morgan MacPhee – Andrew Smith, Devin Berg
Počet diváků: 18327
09:17 D. Toews (Nelson, Nečas)
30:56 Blankenburg (N. Roy)
13:47 Stone (Hertl, Marner)
22:09 Dorofejev (Barbašov, Korczak)
61:19 Eichel
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, D. Toews (A), Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Landeskog (C), MacKinnon (A), Lehkonen – Nečas, Nelson, Ničuškin – Kiviranta, N. Roy, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner, Howden – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Charron, Beach – Marquis, Toomey
Počet diváků: 18152
22:05 Mantha (Shea, Novak)
31:47 Acciari (E. Söderblom, Girard)
36:50 K. Hayes (Shea)
21:39 A. Protas (T. Wilson, I. Protas)
26:02 R. Leonard (Dubois, McMichael)
28:08 T. Wilson (I. Protas, A. Protas)
31:58 R. Leonard (C. Hutson, Sourdif)
45:56 I. Protas (C. Hutson, D. Strome)
56:22 Ovečkin (T. Wilson)
Šilovs (S. Skinner) – Clifton, Shea, St. Ivany, Girard, Solovjov, Graves – Koivunen, Rakell, Činachov – Brazeau, Novak, Mantha – A. Hayes, K. Hayes, McGroarty – Acciari, Koppanen, E. Söderblom.
L. Thompson (M. Gibson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), I. Protas, A. Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Mirošničenko, Sourdif, Duhaime.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – MacPherson, Murray
Počet diváků: 18410
13:06 Greig (Amadio)
52:36 Sanderson (Cozens, Stützle)
57:29 Amadio (Pinto, Greig)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: Rooney, Brenk – Suchánek, McNamara
Počet diváků: 17255
22:05 Gaudreau (Kakko, McCann)
33:16 Stephenson (Dunn, Schwartz)
39:56 Beniers (R. Evans, Oleksiak)
58:31 Eberle (R. Evans)
21:11 Brzustewicz (Coronato, Määttä)
Kokko (Östman) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Kakko, Gaudreau, McCann – Winterton, Mølgaard, Catton.
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Wiebe – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Gridin, Frost, Farabee – Sunijev, R. Strome, Coleman (A) – Pospíšil, Gross, Zary.
Rozhodčí: Schrader, Skilliter – Mils, Mahon
Počet diváků: 17151
15:07 Greene (Bedard)
23:04 Michejev (Boisvert)
53:35 Michejev (Bertuzzi, Frondell)
09:26 Snuggerud (Tucker, Holloway)
24:10 Toropčenko (Suter, Sundqvist)
32:06 Kyrou (Mailloux, Bučněvič)
37:20 C. Fowler (Berggren, Tucker)
47:04 Dvorský (Neighbours, Berggren)
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Korchinski, Lafferty – Greene, Bedard (A), Lardis – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Donato, Nazar, Burakovsky – Mangiapane, Boisvert, Teräväinen.
Hofer (Binnington) – Broberg, Mailloux, Lindstein, Parayko (A), C. Fowler, Tucker – Holloway, R. Thomas (A), Snuggerud – Stenberg, Bučněvič, Kyrou – Neighbours (A), Dvorský, Berggren – Toropčenko, Suter, Sundqvist.
Rozhodčí: McIsaac, Nicholson – Barton, Brisebois
Počet diváků: 20761
11:48 Josh Anderson (J. Evans, L. Hutson)
43:58 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
01:12 Jenner (Werenski, Heinen)
05:42 Coyle (Christiansen, Marchment)
21:24 Marčenko (Provorov, Fantilli)
30:36 Monahan (K. Johnson)
49:59 Coyle (Marčenko, Fantilli)
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Texier, O. Kapanen, Děmidov – Newhook, Danault, K. Dach – Veleno, J. Evans, Josh Anderson (A).
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson (A) – Marčenko, Fantilli, Lundeström – C. Sillinger, Coyle, Heinen – Marchment, Jenner (C), Garland – Miles Wood, Monahan, K. Johnson.
Rozhodčí: Rank, Lambert – Alphonso, Faucher
Počet diváků: 20962
09:41 Faulk (Larkin, Finnie)
31:59 Perron (Compher)
47:00 Finnie (Raymond, Larkin)
10:40 J. Hughes (Bratt)
35:16 Bratt (Kovacevic, Cholowski)
51:18 Glass (Meier, Siegenthaler)
56:26 Bratt (J. Hughes, C. Brown)
59:00 Mercer (Hischier, Hamilton)
J. Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Compher, Perron – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Allen (Daws) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Cholowski, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Michael Markovic – Scott Cherrey, Tyson Baker
Počet diváků: 19515