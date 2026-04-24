Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

  7:33aktualizováno  7:59
Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2 a Hurricanes porazili Ottawu 2:1. Také třetí čtvrteční zápas skončil vítězstvím hostů, když se Buffalo radovalo 3:1 na ledě Bostonu. V sérii tak vede 2:1.
foto: AP

Na ledě Buffala ze dvou startů David Pastrňák vyprodukoval skvělých pět bodů. Po přesunu série do Bostonu za stavu 1:1 na zápasy se však český útočník (21:21, -3, 5 střel) poprvé neprosadil, navíc byl na ledě u všech inkasovaných branek.

Domácí Bruins se ujali vedení v 24. minutě gólem člena čtvrté formace Tannera Jeannota. Krátce na to mohl navíc náskok navýšit Viktor Arvidsson, z trestného střílení si však na Alexe Lyona nepřišel. Hubené skóre 1:0 tak vydrželo až do 31. minuty, kdy Sabres vrátil do hry obránce Bowen Byram.

Poprvé šli hosté do vedení v 45. minutě poté, co se střelou z kraje levého kruhu prosadil Alex Tuch. Při závěrečné hře Bostonu bez brankáře navíc do prázdné klece výsledek pro Buffalo pojistil Noah Östlund. Stejně jako Pastrňák tak odcházel do kabin zklamaný i Pavel Zacha (19:54, -2, 5 střel).

Po domácích těsných výhrách 2:1 a 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles hokejisté Colorada triumfovali 4:2. Vítěz Prezidentovy trofeje tak suverénně míří za postupem do druhého kola play off.

Vedení se Avalanche ujali už v 6. minutě trefou kapitána Gabriela Landeskoga. Když v 26. minutě srovnal Trevor Moore, smírný stav vydržel jen dalších sedm minut hry. Zpátky do vedení hosty dostal obránce Cale Makar. Ve třetím dějství se při hře v oslabení prosadil Artturi Lehkonen.

Alex Lyon, brankář Buffala, během utkání proti Bostonu.
Hokejisté Caroliny se radují, zatímco ottawský útočník Shane Pinto vstřebává porážku.
Útočník William Carrier z Caroliny tečuje puk před ottawským gólmanem Linusem Ullmarkem.
Losangeleský brankář Anton Forsberg propouští za svá záda pokus Nazema Kadriho z Colorada.
Kings vývoj zdramatizovali kontaktní brankou z 56. minuty, kdy přesilovku využil Adrian Kempe. Při následné hře bez brankáře ale na vyrovnání nedosáhli. Colorado naopak pojistilo výsledek trefou Brocka Nelsona. Třetí výhru série tak se spoluhráči slavil i Martin Nečas (17:37, +/-: 0, 1 střela).

Na domácí úspěchy 2:0 a 3:2 hokejisté Caroliny navázali po přesunu do Ottawy výhrou 2:1. Postarali se o ní útočníci Logan Stankoven a Jackson Blake. Gólman Frederik Andersen zastavil 21 z 22 střel Senators, za které jedinou trefu obstaral Drake Batherson.

Třízápasovou ztrátu v historii play off NHL dokázaly otočit jen čtyři celky. Pro Pittsburgh, Los Angeles a Ottawu se tak konec letošní sezony výrazně přiblížil.

Výsledky

NHL
24. 4. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
25:55 T. Moore (Laferriere, Byfield)
55:57 Kempe (Panarin, Laferriere)
Góly:
05:29 Landeskog (N. Roy, Manson)
32:12 C. Makar (D. Toews, Lehkonen)
47:39 Lehkonen
57:42 Nelson
Sestavy:
A. Forsberg – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kempe, T. Moore – Byfield, Laferriere, Armia – Kopitar, Laughton, Kuzmenko – Malott, S. Helenius, J. Wright.
Sestavy:
Wedgewood – C. Makar, D. Toews, Manson, Burns, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Corey Syvret – Matt MacPherson, Travis Gawryletz

Počet diváků: 18145

Stav série: 0:3

NHL
24. 4. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
36:06 Batherson (Cousins)
Góly:
05:13 Stankoven (Hall, Robinson)
37:29 Blake (K. Miller, Hall)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Crotty, Kleven – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Foegele – Zetterlund, Eller, Cousins.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Charron, McIsaac – Alphonso, Fournier

Počet diváků: 18753

Stav série: 0:3

NHL
24. 4. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
23:26 Jeannot (Kastelic, McAvoy)
Góly:
30:58 Byram (Östlund, Power)
44:03 Tuch (Krebs, Byram)
58:36 Östlund
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: Rank, Rehman – Daisy, Flemington

Počet diváků: 17851

Stav série: 1:2

