Na ledě Buffala ze dvou startů David Pastrňák vyprodukoval skvělých pět bodů. Po přesunu série do Bostonu za stavu 1:1 na zápasy se však český útočník (21:21, -3, 5 střel) poprvé neprosadil, navíc byl na ledě u všech inkasovaných branek.
Domácí Bruins se ujali vedení v 24. minutě gólem člena čtvrté formace Tannera Jeannota. Krátce na to mohl navíc náskok navýšit Viktor Arvidsson, z trestného střílení si však na Alexe Lyona nepřišel. Hubené skóre 1:0 tak vydrželo až do 31. minuty, kdy Sabres vrátil do hry obránce Bowen Byram.
Poprvé šli hosté do vedení v 45. minutě poté, co se střelou z kraje levého kruhu prosadil Alex Tuch. Při závěrečné hře Bostonu bez brankáře navíc do prázdné klece výsledek pro Buffalo pojistil Noah Östlund. Stejně jako Pastrňák tak odcházel do kabin zklamaný i Pavel Zacha (19:54, -2, 5 střel).
Po domácích těsných výhrách 2:1 a 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles hokejisté Colorada triumfovali 4:2. Vítěz Prezidentovy trofeje tak suverénně míří za postupem do druhého kola play off.
Vedení se Avalanche ujali už v 6. minutě trefou kapitána Gabriela Landeskoga. Když v 26. minutě srovnal Trevor Moore, smírný stav vydržel jen dalších sedm minut hry. Zpátky do vedení hosty dostal obránce Cale Makar. Ve třetím dějství se při hře v oslabení prosadil Artturi Lehkonen.
Kings vývoj zdramatizovali kontaktní brankou z 56. minuty, kdy přesilovku využil Adrian Kempe. Při následné hře bez brankáře ale na vyrovnání nedosáhli. Colorado naopak pojistilo výsledek trefou Brocka Nelsona. Třetí výhru série tak se spoluhráči slavil i Martin Nečas (17:37, +/-: 0, 1 střela).
Na domácí úspěchy 2:0 a 3:2 hokejisté Caroliny navázali po přesunu do Ottawy výhrou 2:1. Postarali se o ní útočníci Logan Stankoven a Jackson Blake. Gólman Frederik Andersen zastavil 21 z 22 střel Senators, za které jedinou trefu obstaral Drake Batherson.
Den po vyloučení kapitána Pittsburghu Sidneyho Crosbyho za přisimulování faulu, dostala stejný dvouminutový trest i hvězda Colorada Nathan MacKinnon.
Třízápasovou ztrátu v historii play off NHL dokázaly otočit jen čtyři celky. Pro Pittsburgh, Los Angeles a Ottawu se tak konec letošní sezony výrazně přiblížil.
Výsledky
25:55 T. Moore (Laferriere, Byfield)
55:57 Kempe (Panarin, Laferriere)
05:29 Landeskog (N. Roy, Manson)
32:12 C. Makar (D. Toews, Lehkonen)
47:39 Lehkonen
57:42 Nelson
A. Forsberg – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kempe, T. Moore – Byfield, Laferriere, Armia – Kopitar, Laughton, Kuzmenko – Malott, S. Helenius, J. Wright.
Wedgewood – C. Makar, D. Toews, Manson, Burns, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Kelly – N. Roy, Kadri, Landeskog – L. O'Connor, Drury, Kiviranta.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Corey Syvret – Matt MacPherson, Travis Gawryletz
Počet diváků: 18145
Stav série: 0:3
36:06 Batherson (Cousins)
05:13 Stankoven (Hall, Robinson)
37:29 Blake (K. Miller, Hall)
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Crotty, Kleven – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Foegele – Zetterlund, Eller, Cousins.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Charron, McIsaac – Alphonso, Fournier
Počet diváků: 18753
Stav série: 0:3
23:26 Jeannot (Kastelic, McAvoy)
30:58 Byram (Östlund, Power)
44:03 Tuch (Krebs, Byram)
58:36 Östlund
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: Rank, Rehman – Daisy, Flemington
Počet diváků: 17851
Stav série: 1:2