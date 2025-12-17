Po prohře 2:6 s Minnesotou, kterou přerušili svou čtyřdílnou výherní sérii, se hokejisté Bostonu vrátili na vítěznou vlnu, když v úterý na domácím ledě porazili 4:1 Utah. Asistencemi se pod výsledek podepsali i čeští forvardi Bruins David Pastrňák (19:40, 0+2, +1, 5 střel) s Pavlem Zachou (18:29, 0+1, +1, 1 střela).
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 33z. - 45b. (14+31)
2. Pastrňák (BOS), 29z. - 38b. (13+25)
3. Hertl (VGK), 31z. - 22b. (13+9)
4. Zacha (BOS), 32z. - 22b. (8+14)
5. Hronek (VAN), 33z. - 17b. (2+15)
Jako první v zápase ale skórovali hosté. Tým Mammoth poslal do vedení využitou přesilovkou z 9. minuty centr Barrett Hayton. Vítka Vaněčka, jenž dostal přednost před odpočívajícím Karlem Vejmelkou, však ještě v prvním dějství připravil o šanci na nulu kanonýr Morgan Geekie.
Stejný hráč se navíc prosadil podruhé už po 23. vteřinách hry prostředního dějství. S průběžnými 24 zásahy si tak Geekie upevnil druhou pozici v tabulce střelců NHL za odskočeným Nathanem MacKinnonem z Colorada (28 gólů).
Na tréninku Bostonu mezi navrátilci z marodky (Harris, Callahan, Aspirot, Jokiharju) nechyběl i Matěj Blümel. pic.twitter.com/vxxypH3fWV— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 16, 2025
Ve třetí třetině si Boston pohlídal náskok a Casey Mittelstadt s Michaelem Eyssimontem skóre navíc ještě navýšili. Vaněček duel zakončil s bilancí 19 zákrok proti 23 střelám soupeře.
Colorado potvrdilo pozici lídra soutěže výhrou 5:3 na ledě trápícího se Seattlu. Domácím proti velkému favoritovi vyšlo druhé dějství, v němž třemi zásahy otočili průběžný stav ve svůj prospěch zásluhou Shanea Wrighta, kapitána Jordana Eberleho a Chandlera Stephensona. V závěrečné dvacetiminutovce ovšem zabral hvězdný Nathan MacKinnon, jenž dvěma góly a asistencí zařídil vítězný obrat Avalanche.
Zároveň si s 58 zápisy (28+30) udržel prvenství v tabulce produktivity před dotírajícím krajanem Connorem McDavidem z Edmontonu (56 bodů, 20+36), jenž ve stejný den čtyřmi body řádil proti Pittsburghu. Dvě asistence v dresu Avalanche posbíral i český reprezentant Martin Nečas (21:16, 0+2, +2, 1 střela), jenž se tak s 45 zápisy posunul na průběžnou pátou pozici v NHL přes Connora Bedarda z Chicaga (44 bodů) a Mikko Rantanena z Dallasu (44 bodů).
Hokejisté Rangers do náročného týdne, ve kterém odehrají celkově pět duelů, nevstoupili vůbec dobře. Po pondělním nezdaru 1:4 s Anaheimem totiž nezvládli ani další domácí start. Proti poslednímu Vancouveru selhali 0:3 poté, co je vychytal gólman Thatcher Demko. Ten na čisté konto potřeboval 23 zákroků.
Canucks vyslali na domácí bránu jen 16 puků. Brankáře Jonathana Quicka překonali Evander Kane a Liam Ohgren. U pojistky do prázdné klece od Conora Garlanada pak v závěru asistoval i Filip Hronek (24:05, 0+1, +2, 2 střely). Centr vítězů David Kämpf (14:08, +/-: 0) vyhrál 9 z celkových 20 buly, na svůj první bodový zápis však čeká i po třináctém startu v dresu Vancouveru. Za domácí New York nastoupil z farmy povolaný mladík Jaroslav Chmelař (6:01, -1).
Skvělý výkon podal Dan Vladař, jenž na ledě Montrealu zastavil 21 z 22 střel Canadiens a výrazně tak podpořil výhru Philadelphie 4:1. Za domácí svůj třetí zápas začínající kariéry v NHL, první na domácím ledě, odchytal talentovaný Jacob Fowler. Konkurent Jakuba Dobeše kryl 17 z 20 střel. Překonat jej dokázali Carl Grundstrom, Trevor Zegras a Bobby Brink. Do prázdné klece skóre uzavíral Travis Konecny.
Výsledky
49:59 Ekman-Larsson (Matthews, Nylander)
56:51 Matthews (Nylander)
56:59 Joshua (Stecher, McCabe)
10:21 Kaiser (Toninato)
14:58 J. Dickinson (Michejev, Crevier)
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Thrun, Benoit – Nylander, Matthews (C), Knies – N. Robertson, Tavares (A), McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Domi, N. Roy, Joshua.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A), Del Mastro – Burakovsky, Nazar, Bertuzzi – Lardis, Greene, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Teräväinen – Donato, Toninato, C. Dach.
Rozhodčí: Carter Sandlak, Kendrick Nicholson – Michel Cormier, Mark Shewchyk
Počet diváků: 18568
08:21 Werenski (Jenner, Činachov)
23:59 Werenski (Gaunce, K. Johnson)
24:18 Jenner (Provorov)
63:32 Fantilli (K. Johnson, Werenski)
23:35 R. Strome (Poehling, I. Moore)
25:29 Granlund (Vatrano)
56:44 LaCombe (Poehling, Granlund)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), Činachov – Miles Wood, Coyle, C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, K. Johnson.
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Killorn (A) – Kreider, McTavish, Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, R. Strome.
Rozhodčí: Charron, Schrader – Deschamps, MacPherson
Počet diváků: 14120
23:02 S. Wright (Nyman, Kakko)
25:48 Eberle (Beniers, Larsson)
39:25 Stephenson (Tolvanen, Dunn)
12:19 Lehkonen (Nečas, Manson)
33:29 Girard (Ničuškin, Burns)
42:40 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
48:24 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
59:37 MacKinnon (Ničuškin, Landeskog)
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Beniers (A), Marchment, Eberle (C) – Kakko, S. Wright, Nyman – Winterton, Meyers, Melanson.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Brindley, Colton, Olofsson – Kiviranta, Drury, Kelly.
Rozhodčí: Cody Beach, Kelly Sutherland – Ryan Gibbons, Joe Mahon
02:09 Tarasenko (Jurov, Faber)
32:51 Kaprizov (Eriksson Ek, Q. Hughes)
44:23 Tarasenko (Jurov)
48:53 Jurov (Tarasenko)
54:12 Boldy (Kiersted)
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Tarasenko, Jurov, Trenin – Aube-Kubel, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Sturm, B. Jones.
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, Lapierre, Milano – McMichael, Dowd, Duhaime.
Rozhodčí: Syvret, Rehman – Toomey, McNamara
Počet diváků: 18044
19:14 Novak (Mantha)
26:24 E. Karlsson (Crosby, Rakell)
56:51 Rust (Mantha, E. Karlsson)
59:46 Heinen (Novak, Shea)
11:38 Hyman (McDavid, Draisaitl)
11:52 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
24:35 Savoie (Regula, Janmark)
29:36 Bouchard (McDavid, Draisaitl)
46:47 Podkolzin (Draisaitl, Ekholm)
58:41 McDavid (Hyman)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, St. Ivany, Kulak – Crosby (C), Rakell, Rust (A) – Brazeau, Kindel, McGroarty – Hayes, Mantha, Novak – Acciari, Heinen, Dewar.
Jarry (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Nurse, Regula, Stastney, Emberson – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Draisaitl (A), Podkolzin, Savoie – Henrique, Janmark, Mangiapane – Frederic, Q. Hutson, Lazar.
Rozhodčí: Brenk, Dunning – Murray, Knorr
Počet diváků: 15285
01:02 Klingberg (Celebrini)
06:00 Goodrow (Ostapchuk, Iorio)
19:41 Goodrow (Celebrini, Dellandrea)
42:46 Celebrini (Graf)
52:53 Toffoli (Eklund, Wennberg)
58:50 Celebrini (Orlov, Goodrow)
11:01 Coleman (Weegar, Zary)
14:23 Lomberg (Klapka)
53:31 Kadri (Huberdeau)
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro, Iorio, Muchamadullin – Černišev, Celebrini (A), Graf – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Cardwell, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Zary, Backlund (C) – Klapka, Beecher, Lomberg.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Graedy Hamilton – Travis Gawryletz, Ryan Jackson
Počet diváků: 14261
19:00 Texier (J. Evans, Josh Anderson)
19:38 Grundström (Tippett, Couturier)
26:25 Zegras (Konecny, Andrae)
39:09 Brink (Mičkov)
58:24 Konecny (Dvorak, Couturier)
J. Fowler (Dobeš) – Struble, Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki, Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Texier, Josh Anderson, J. Evans – Veleno, Beck, Gallagher.
Vladař (Ersson) – York, Sanheim, Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny – Grundström, Couturier, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Rozhodčí: South, Lambert – Barton, Oliver
Počet diváků: 20962
16:01 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
20:23 M. Geekie (Pastrňák, Zadorov)
50:16 Mittelstadt (Zacha, Chusnutdinov)
56:02 Eyssimont
08:34 Hayton (Durzi, But)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei, Söderström – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Vaněček (Vejmelka) – Durzi, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Peterka, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Crouse (A) – But, McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Kovachik, Brisebois
Počet diváků: 17850
42:03 Sandin-Pellikka (Raymond)
43:55 DeBrincat (Seider, Raymond)
57:43 DeBrincat (Seider, Raymond)
04:27 Heineman (Barzal, Drouin)
51:26 Mayfield (Pageau, Lee)
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – Leonard, Copp, DeBrincat – E. Söderblom, Danielson, Kasper – J. van Riemsdyk, Compher, Rasmussen.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, T. Mitchell – Heineman, Barzal, Drouin – Šabanov, Ritchie, Duclair – Holmström, Pageau, Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, T. Hanson – S. Alphonso, T. Baker
Počet diváků: 19515
01:46 E. Kane (Boeser, Elias Pettersson)
23:24 Öhgren (L. Karlsson)
56:44 Garland (Hronek)
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, Morrow, M. Robertson – Panarin, Zibanejad (A), Lafrenière – Cuylle, Trocheck (A), J. Miller (C) – Sheary, Laba, T. Raddysh – Chmelař, Carrick, Rempe.
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – DeBrusk, Rossi, Boeser (A) – Höglander, Kämpf, Garland – Sherwood, O'Connor, E. Kane – Öhgren, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Halkidis, St. Laurent – Berg, O ́Quinn
Počet diváků: 17452