Rangers se na ledě Bostonu ujali vedení už ve 2. minutě, když se prosadil Mika Zibanejad. V dalším průběhu si ale domácí nezastavitelnou kanonádou vzali náskok jasně na svou stranu.
Podstatnou roli u toho sehráli oba Češi v útoku Bostonu. Aktivní David Pastrňák (19:26, 0+6, +5, 5 střel) sbíral jednu asistenci za druhou a Pavel Zacha (15:26, 3+0, +1, 3 střely) se prostřílel k prvnímu hattricku v NHL, na nějž čekal až do svého 672. startu. Poprvé slavil v 8. minutě poté, co se naznačením střely elegantně zbavil obránce a následně z levého kruhu prostřelil Jonathana Quicka - 2:1.
Na svou druhou trefu v zápase pak bude vzpomínat ještě hodně dlouho. Oba celky se po první třetině již odebraly do šaten, rozhodčí však zkoumali situaci z času 19:27 a dopátrali se k záběru s pukem za brankovou čarou New Yorku. Stalo se tak v přesilové hře domácích, kdy dorážel Zacha a těsně za brankovou čarou puk odpaloval jeden z bránících hráčů. Oba tábory se tak musely vrátit na střídačky a třetina se dohrála za stavu 3:1 pro Boston.
Zpátky v čase... Hráči Bostonu se dozvěděli o své třetí brance proti Rangers až při cestě do šaten... Opožděnou oslavu si mohl užít Pavel Zacha. pic.twitter.com/UrFxowKVlG— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 10, 2026
Ve druhém dějství rozjetí Bruins navyšovali skóre zásluhou Frasera Mintena a podruhé skórujícího Marata Chusnutdinova. Velká sláva pro Zachu přišla v 32. minutě, kdy další ranou z levého kruhu trestal ztrátu puku Rangers v obranném pásmu - 6:1. Veterán Quick po dané akci dohrál a pustil do akce Spencera Martina, po jehož příchodu J. T. Miller z přesilovky snížil.
Boston ale nezpomalil a ve zbytku duelu naložil nevýraznému soupeři další čtyři branky. V 36. minutě Pastrňák parádně našel nabrusleného beka Charlieho McAvoye a roli tvůrce hry si užíval i ve třetí třetině. Po střele havířovského rodáka z 44. minuty se přesnou tečí radoval z hattricku po Zachovi také Marat Chusnutdinov a nový osobní rekord v NHL v podobě šestého bodu si česká „88“ vytvořila v 52. minutě po další brance Mintena.
Pastrňák se tak ve svém 40. startu zlepšil na sezonních 55 bodů (19+36) a na osmé pozici kanadského bodování soutěže se dotáhl na sedmého krajana Martina Nečase z Colorada (43 zápasů - 55 bodů, 20+35). Poslední slovo duelu pak měl další přesnou tečí z 59. minuty počtvrté skórující Chusnutdinov, jenž Rangers odsoudil k potupné desítce.
Výsledky
02:33 Zary
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Kulak, St. Ivany, Shea – Hayes, Crosby, Rakell – Činachov, Kindel, Malkin – Brazeau, Novak, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
D. Cooley (Wolf) – Andersson, Bahl, Weegar, Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Farabee, Kadri, Huberdeau – Coronato, Backlund, Coleman – Šarangovič, Frost, Zary – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Rozhodčí: F. St-Laurent, A. Lepkowski – K. Flemington, CJ Murray
07:33 Hryckowian
19:03 J. Robertson (Rantanen, Hintz)
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Graf, Gaudette, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Capobianco, Harley, Lundkvist, Ljubuškin – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz (A), J. Robertson – Blackwell, Duchene, Hryckowian – Erne, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Suchánek, Mills
13:58 Burns (Brindley, Colton)
17:28 Olofsson (Drury, Kelly)
Miner (Wedgewood) – Malinski, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Solovjov – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson (A), Ničuškin – Kelly, Drury, Olofsson – Bardakov, Brindley, Tynan.
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Severson, Zamula, Fabbro – Marčenko, Fantilli, Coyle – Jenner (C), Monahan (A), K. Johnson – Voronkov, C. Sillinger, Olivier – Heinen, Gaunce, Pyyhtiä.
Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Gawryletz, McNamara
02:31 Chusnutdinov (Pastrňák, Jokiharju)
07:16 Zacha (McAvoy)
19:27 Zacha (E. Lindholm, Pastrňák)
22:13 Minten (Arvidsson, Steeves)
26:41 Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm)
31:26 Zacha (Mittelstadt)
35:47 McAvoy (Pastrňák, Aspirot)
43:51 Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov)
51:26 Minten (Pastrňák, Chusnutdinov)
58:31 Chusnutdinov (Jokiharju, Minten)
01:24 Zibanejad (Panarin, M. Robertson)
34:04 J. Miller (Zibanejad, Trocheck)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Jokiharju, Zadorov, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Quick (32. S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, Trocheck (A), J. Miller (C) – T. Raddysh, Laba, Perreault – Rempe, Carrick, Brodzinski.
Rozhodčí: Furman South, Graham Skilliter – Michel Cormier, Jesse Marquis
Počet diváků: 17850
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Anders Lee (C), Barzal, Duclair – Drouin, Ritchie, Heineman – Šabanov, Pageau, Holmström – Cyplakov, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Charron, Beach – Deschamps, Gawryletz
Ersson (Vladař) – York, Sanheim, Andrae, Juulsen, Seeler, Ristolainen – Mičkov, Dvorak, Zegras – Barkey, Couturier, Tippett – Grebjonkin, Cates, Grundström – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, Černák, D'Astous, Carlile, Crozier – Goncalves, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Guentzel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Paul, James, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Dan O’Rourke, Liam Maaskant – Tyson Baker, Ben O’Quinn