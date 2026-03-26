Boston si středečním ziskem dvou bodů z ledu Buffala upevnil pozici s divokou kartou v tabulce Východní konference. S průběžnými 88 body navýšil svůj odstup od Ottawy (85 bodů) a konkurentů z prvních pozic pod čarou postupu Islanders (85 bodů) a Detroitem (84 bodů).
Stála za tím akce českých útočníků hned z úvodních vteřin nastavení, kdy výsledek 4:3 zařídili v obklíčení tří bránících hráčů přihrávající David Pastrňák (21:56, 1+2, +3, 3 střely) a z levého kruhu mezi betony brankáře Ukka-Pekky Luukkonena zakončující Pavel Zacha (14:33, 1+1, +2, 1 střela). Centr druhé formace Bruins si tak opět vylepšil své nové sezonní střelecké maximum, aktuálně je již na 24 gólech. Za březen Zacha zatížil konta gólmanů již devátým zásahem. Společně s Martinem Nečasem z Colorada tak za daný časový úsek patří Zacha mezi elitních pět kanonýrů NHL.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 67z. - 90b.(29+61)
2. Nečas (COL), 67z. - 88b.(34+54)
3. Hertl (VGK), 72z. - 54b.(24+30)
4. Zacha (BOS), 69z. - 54b.(24+30)
5. Hronek (VAN), 70z. - 41b.(8+33)
Češi v sestavě hostů však sbírali body i v řádné hrací době. Ve 12. minutě otevíral skóre Pastrňák pohotovou střelou z pravého kruhu po pasu Frasera Mintena od zadního mantinelu. Za lídry Atlantické divize z Buffala záhy na to odpovídal využitou přesilovkou Jason Zucker.
Hosté si znovu vzali vedení v polovině řádné hrací doby. Pastrňák sice sám před Luukkonenem neuspěl poté, co mu gólman vypíchl puk. Akci však dojížděl Viktor Arvidsson, jenž si v zakončení věděl rady.
Velkou radost fanouškům Sabres přinesla 46. minuta, kdy v rozmezí pouhých 33 vteřin otočili skóre Zach Benson a podruhé se radující Zucker. Boston se ale nevzdal a v 54. minutě vybojoval vyrovnání na 3:3 Casey Mittelstadt, jenž těžil z odrazu puku od zadního mantinelu a zakončoval do odkryté brány zmateného brankáře Luukkonena.
Pastrňák byl se třemi zápisy (1+2) zvolen první hvězdou duelu. Bodovat dokázal už v jedenáctém startu za sebou, když z dané série posbíral skvělých 18 bodů (7+11). Sezonní bilanci si vylepšil na 90 bodů, díky čemuž opět převzal vedení mezi krajany od Martina Nečase z Colorada. V dosavadní kariéře pokořil devadesátku již popáté.
Ve druhém středečním duelu NHL se poměřily celky ze spodních pater Východní konference. Toronto před svými fanoušky uspělo těsně 4:3 nad Rangers. Domácí se nakopli třemi góly z úvodu utkání, kdy se postupně radovali Jake McCabe, Nicholas Robertson a Dakota Joshua.
New York ve druhé dvacetiminutovce vrátily do hry využité přesilovky od Alexise Lafrenierea a Miky Zibanejada. Zkušený forvard John Tavares však v 52. minutě Maple Leafs uklidnil a právě jeho trefa byla nakonec rozdílovou poté, co si v 54. minutě za Rangers vzal poslední slovo podruhé skórující Zibanejad. Kromě českého mladíka Jaroslava Chmelaře (7:25, -1) v sestavě hostů figuroval i z farmy povolaný slovenský útočník Adam Sýkora, který tak prožil svůj debut ve slavné soutěži.
Výsledky:
15:18 Zucker (T. Thompson, Quinn)
45:21 Benson
45:54 Zucker (T. Thompson)
11:07 Pastrňák (Minten, Chusnutdinov)
29:45 Arvidsson (Pastrňák, Zadorov)
54:00 Mittelstadt (Aspirot, Zacha)
60:38 Zacha (Pastrňák, McAvoy)
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Carter Sandlak – James Tobias, Scott Cherrey
Počet diváků: 19070
05:15 McCabe (Maccelli, Joshua)
12:08 N. Robertson (Domi)
25:41 Joshua (Maccelli, Woll)
51:57 Tavares
30:16 Lafrenière (J. Miller, Fox)
38:01 Zibanejad (Lafrenière, Fox)
53:04 Zibanejad (Perreault, Lafrenière)
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Joshua, Groulx, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Šesťorkin (Garand) – Fox, Gavrikov, Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sýkora, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller, Kartye – Chmelař, Brodzinski, T. Raddysh.
Rozhodčí: K. Nicholson, J. Brenk – R. Daisy, J. Deschamps
Počet diváků: 18397