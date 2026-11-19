David Pastrňák (18:00, 1+1, +/-: 0, 6 střel) první hvězda, Casey Mittelstadt (1+1) a Pavel Zacha (17:03, 1+1, +2, 3 střely) jako druhý a třetí nejlepší hráč. Boston díky jejich produktivitě ve středu přejel domácí Detroit 4:1.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 22z. - 28b. (10+18)
2. Nečas (COL), 22z. - 24b. (10+14)
3. Hertl (VGK), 23z. - 17b. (9+8)
4. Zacha (BOS), 21z. - 17b. (6+11)
5. Hronek (VAN), 23z. - 14b. (1+13)
Jako první však v utkání skórovali hráči Red Wings poté, co v 17. minutě zakončil z přečíslení 2 na 1 útočník Lucas Raymond. Bruins vrátil do hry v 23. minutě přesnou ranou z levého kruhu JJ Peterka. Obrat skóre pak zařídili Češi z přesilovky v polovině řádné hrací doby. Pastrňák z rohu kluziště nahazoval puk před bránu Detroitu, kde se nejrychleji zorientoval na šanci číhající Zacha.
V 46. minutě odvedl skvělou černou práci Mason Lohrei, když v útočném pásmu přenechal puk Pastrňákovi a následně pohybem odtáhl jednoho z beků Red Wings. Nejproduktivnější Čech v soutěži si pak najel mezi kruhy a trefil přesně prostor nad lapačkou Tarasova. V samém závěru ještě Casey Mittelstadt zamířil do prázdné brány za asistence Zachy.
Pastrňák si dvoubodovým zápisem vylepšil sezonní bilanci na 28 bodů (10+18) z 22 startů, což jej v rámci celé soutěže řadí na průběžné 12. místo. Před zápasem Detroit připravil ceremonii v rámci stoletého výročí prvního startu klubu v NHL.
Série vychytaných výher brankáře Connora Hellebuycka od přestupu do New Jersey se zastavila na sedmi zápasech. Devils s novou jedničkou v bráně narazili na přemožitele až ve středečním domácím duelu s Montrealem. Kanadský celek si odvezl těsný výsledek 2:3 poté, co v 47. minutě vstřelil rozdílovou branku Jake Evans.
Předchozí remízový stav 2:2 se zrodil už v první třetině. Devils v ní dvakrát odskočili do vedení. Trefy Lukea Evangelisty a Timo Meiera ovšem krátce na to vymazali Alex Newhook a Nick Suzuki. Bránu vítězů úspěšně hájil Jacob Fowler. Parťák náhradníka Jakuba Dobeše zastavil 28 z 30 střel, domácí Hellebuyck předvedl 25 zákroků.
Připravujeme další podrobnosti.
Výsledky NHL
16:58 Raymond (Copp, Kolesar)
22:49 Peterka (Lohrei, Mittelstadt)
31:48 Zacha (Pastrňák, M. Geekie)
45:11 Pastrňák (Lohrei, M. Geekie)
59:05 Mittelstadt (Zacha)
Tarasov (J. Gibson) – Seider (A), Anton Johansson (A), Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, Englund – Finnie, Kasper, DeBrincat (A) – Raymond, Copp, Brandsegg-Nygård – Arvidsson, Compher, Mazur – Kolesar, Dries, Rasmussen.
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Clifton, Lohrei – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Poitras – Chusnutdinov, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Rozhodčí: G. Rank, S. Hiff – J. Tobias, K. Murchison
Počet diváků: 18340
10:20 Evangelista (Meier, Hischier)
14:43 Meier (Bratt)
11:00 Newhook (L. Hutson)
19:18 Suzuki (L. Hutson, Slafkovský)
46:17 J. Evans (O. Kapanen, L. Hutson)
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Dillon, Chisholm – Bratt, J. Hughes, Gricjuk – Evangelista, Hischier, Meier – Brown, Rodrigues, Noesen – Hämeenaho, Glass, Boqvist.
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, Engström, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Texier, Danault, Bolduc – Beck, J. Evans, Berard – K. Dach, O. Kapanen, Newhook.
Rozhodčí: Kea, Hebert – McNamara, T. Hughes
Počet diváků: 16514
25:22 O'Brien (Yamamoto, Stenlund)
37:53 Trocheck (Keller, L. Cooley)
41:02 Simašev (Trocheck)
57:52 Stenlund (Hayton, Weegar)
55:01 Kelly (Schwartz)
Cossa (Vejmelka) – Peeke, Sergačov (A), Weegar, Simašev, DeSimone, Z. Jones – Keller (C), Trocheck, L. Cooley – Yamamoto, Hayton, Anders Lee – Crouse (A), McBain, Carcone – But, Stenlund, O'Brien.
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, Toews (A), Juulsen, Kulak, Burns, Gagne – Nečas, Nelson, Lehkonen – T. Hughes, Kadri (A), Schwartz – Brindley, N. Roy, Landeskog (C) – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Pierre Lambert – Ryan Gibbons, CJ Murray
Počet diváků: 14111