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Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem

  7:10aktualizováno  8:10
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Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Connor McDavid (97) z...

Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Connor McDavid (97) z Edmonton Oilers. | foto: Perry NelsonReuters

Michal Postava, gólman Detroit Red Wings, leží na ledě. V zápase s Edmonton...
Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Ryan Nugent-Hopkins (93) z...
Michal Postava (35) z Detroit Red Wings se raduje z výhry.
Adam Klapka (43) z Calgary Flames před gólmanem Sergejem Bobrovským z Toronto...
10 fotografií
Po nedávném debutu v NHL, když ve třetí třetině nahrazoval zraněného kolegu, si český hokejový brankář Michal Postava v pondělí za Detroit zachytal i celý zápas. Na ledě rozjetého Edmontonu zastavil 25 z 28 střel a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu si poradil s pokusy hvězdných soupeřů McDavida s Draisaitlem a výrazně tak pomohl k výhře Red Wings 4:3.

Raketově se vyvíjející kariéra 24letého brankáře Michala Postavy v pondělí dosáhla na další milník. Před třemi roky hájil bránu Přerova ve druhé nejvyšší soutěži v Česku. Následně si udělal jméno, když vychytal titul v extralize Kometě Brno a po loňském působení v týmu AHL Grand Rapids došlo i na slavnou NHL.

Zranění Daniila Tarasova mu zajistilo pozvánku Detroitu do nejlepší ligy světa a přes Johna Gibsona se již podruhé dostal do akce.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 12 z. - 17 b. (7+10)

2. Nečas (COL), 12 z. - 16 b. (6+10)

3. Hertl (VGK), 13 z. - 8 b. (5+3)

4. Hronek (VAN), 13 z. - 8 b. (0+8)

5. Zacha (BOS), 11 z. - 7 b. (2+5)

Poprvé to byla jen třetí třetina vyhrané partie ve Vancouveru, kdy měl jeho parťák menší zdravotní potíže. V pondělí na ledě rozjetého Edmontonu již začal od úvodní minuty a výkonem rozhodně nezklamal.

Pochytal 25 z 28 střel a zazářil v rozhodujícím penaltovém rozstřelu, kdy proti němu neuspěli suverénní lídr produktivity soutěže Connor McDavid, druhý v bodování Leon Draisaitl ani uzdravený veterán Oilers Ryan Nugent-Hopkins. Za Red Wings naopak hned v první sérii uspěl Lucas Raymond a výhra hostů 4:3 po nájezdech byla na světě.

Mnoho však nechybělo a všechny body brali hráči Edmontonu. Detroit totiž zachraňoval remízu 3:3 až v 59. minutě, kdy se prosadil bývalý kapitán čekající na výměnu Dylan Larkin. Draisaitl (24 bodů z 12 startů) s McDavidem (34 bodů z 12 startů) si ze zápasu odnesli po jedné asistenci.

Po Karlu Vejmelkovi (Utah), Lukáši Dostálovi (Anaheim), Danu Vladařovi (Philadelphia) a Jakubu Dobešovi (Montreal) se tak Postava stal již pátým českým gólmanem se startem v NHL během letošní sezony.

Hokejisté Calgary pokračují ve zlepšených výkonech. Do sezony vstoupili pěti navazujícími prohrami, po pondělním výsledku 5:2 nad Torontem si však připsali již pátou výhru z posledních šesti startů.

Český dlouhán v útoku Flames Adam Klapka (11:48, +/-: 0) se po asistencích z předešlých dvou duelů tentokrát bodově neprosadil, dařilo se ovšem jeho slovenským spoluhráčům. Bek Šimon Nemec bral dvě přihrávky a útočník Martin Pospíšil dal gól a na další přihrál. Statistiky si vylepšovali také Joel Farabee (1+1) a hlavně Matvej Gridin (2+1). Klíčovou postavou pro domácí byl opět brankář Devin Cooley, jenž zastavil 26 z 28 střel Maple Leafs a slavil již čtvrtou vychytanou výhru za sebou.

800. bod kariéry kapitána Toronta Austona Matthewse tak zůstal ve stínu porážky. Na danou metu 29letý Američan potřeboval 703 startů, což je nejméně v historii Toronta (překonal dosavadní rekord Darryla Sittlera s 742 zápasy na 800 bodů). Mezi hráči narozenými v USA byl rychlejší jen Pat LaFontaine, jenž to stihl již po 664 duelech.

Rangers se utápí s problémy v brankovišti. Po zranění do konce sezony suverénní jedničky Igora Šesťorkina slavný klub vložil všechnu naději do mladíka Dylana Garanda. Ten po slušném rozjezdu v posledních dnech marně hledal formu. Předávat zkušenosti mu nově má čerstvě podepsaný veterán James Reimer. Jeho pondělní premiéra v dresu New Yorku však skončila neslavně.

38letý Kanaďan, jenž v minulosti oblékal dres Toronta, San Jose, Floridy, Caroliny, Detroitu, Buffala, Anaheimu a Ottawy, si v Madison Square Garden zachytal jen v první třetině, kdy jej Los Angeles z 8 ran hned třikrát překonalo.

Michal Postava, gólman Detroit Red Wings, leží na ledě. V zápase s Edmonton Oilers inkasoval.
Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Connor McDavid (97) z Edmonton Oilers.
Michal Postava (35) v bráně Detroit Red Wings, útočí Ryan Nugent-Hopkins (93) z Edmonton Oilers.
Michal Postava (35) z Detroit Red Wings se raduje z výhry.
10 fotografií

Do akce tak šel opět Garand, jenž ze zbývajících 17 ran pustil další dva góly. Výsledkem tak nakonec byla prohra Rangers 3:6. V dresu Kings řádili hlavně obránci. Gól si připsali Mikey Anderson, Brandt Clarke, Joel Edmundson a zkušený Drew Doughty. Posledně jmenovaný veterán přidal navíc i dvě asistence.

Výsledky NHL:

NHL
27. 10. 2026 1:30
Calgary Flames Calgary Flames : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly:
10:05 Gridin (Pospíšil, Nemec)
11:50 Backlund (Coronato, Farabee)
20:25 Gridin (Parekh, D. Cooley)
58:35 Farabee (Coronato, Kuzněcov)
59:21 Pospíšil (Gridin, Nemec)
Góly:
32:54 Cowan (Stecher, Rielly)
46:06 Nylander (Roslovic, Matthews)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Bahl, Whitecloud (A), Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Sunijev, Frost, Šarangovič – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Othmann.
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – Stecher, Rielly (A), D. Raddysh, McCabe, Ekman-Larsson, Mermis – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Paul, Marčenko – Lettieri, Sissons, McKenna – MacEwen, Blugers, Duhaime.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Stephen Hiff – CJ Murray, Trent Knorr

Počet diváků: 18476

NHL
27. 10. 2026 2:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:4N (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
06:10 Podkolzin (Draisaitl, McDavid)
44:18 Howard (K. Kapanen, C. Dach)
56:32 C. Dach (Shea, Nugent-Hopkins)
Góly:
28:35 Arvidsson (Raymond, DeBrincat)
44:48 Finnie (Arvidsson)
58:43 Larkin (Raymond, Seider)
65:00 Raymond
Sestavy:
Jarry (Tomkins) – Muchamadullin, Bouchard, Shea, Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – Frederic, C. Dach, Howard.
Sestavy:
Postava (J. Gibson) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Larkin, Raymond (A) – Rasmussen, Copp, Compher – Mazur, Danielson, Kolesar.

Rozhodčí: Charron, Skilliter – Gawryletz, Toomey

Počet diváků: 17043

NHL
27. 10. 2026 0:00
New York Rangers New York Rangers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Góly:
13:01 J. Miller (Kartye)
33:05 Fox (Dorofejev, Lafrenière)
56:08 Kartye (Durzi)
Góly:
01:15 Ward (Doughty, T. Moore)
04:52 Clarke (Laughton, Armia)
17:32 Doughty (Edmundson, Panarin)
21:30 Panarin (Gustafsson, Laferriere)
26:54 M. Anderson (Perry)
56:37 Edmundson (Doughty, Laferriere)
Sestavy:
Reimer (21. Garand) – Gavrikov, Fox, M. Pettersson, Durzi, Schneider, Šmits – Perreault, Zibanejad, Lafrenière – Kartye, J. Miller, Bjorkstrand – Cuylle, Laba, Dorofejev – Tolvanen, Glendening, T. Raddysh.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty, M. Anderson, Dumoulin – Panarin, Laferriere, Kempe – T. Moore, Byfield, Laughton – Haula, Armia, Andre Lee – S. Helenius, Perry, Ward.

Rozhodčí: Hebert, Markovic – Faucher, MacPherson

Počet diváků: 18006

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Postava slavil v Edmontonu, v nájezdech vychytal McDavida s Draisaitlem

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