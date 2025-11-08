Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži pro z farmy povolaného útočníka Jaroslava Chmelaře, jenž s Rangers uspěl 4:1 v Detroitu. 22letý mladík se uvedl čtyřmi hity a vítězným pěstním soubojem.
Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty. | foto: AP

Jaroslav Chmelař (vlevo) brání puk před Simonem Edvinssonem.
Hokejisté Minnesoty nastoupili v pátek na ledě Islanders ke druhému zápasu ve dvou dnech. Po čtvrtečním těsném nezdaru 3:4 s Carolinou si dokázali Wild spravit chuť, když domácí Ostrovany porazili 5:2.

Českého brankáře New Yorku Davida Ritticha, jenž kryl 21 z 26 střel, postupně překonali Vinnie Hinostroza, Danila Jurov, Brock Faber, Marco Rossi a třetí muž ligové produktivity Kirill Kaprizov. Do sestavy Wild se tentokrát nevešel obránce David Jiříček, jenž letos zatím naskočil do deseti duelů.

22letý křídelník Jaroslav Chmelař (6:27, +/-: 0, 4 hity) v pátek prožil vítězný debut v NHL. Stalo se tak po výhře Rangers 4:1 na ledě Detroitu.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 14z. - 18b. (9+9)

2. Pastrňák (BOS), 16z. - 18b. (7+11)

3. Zacha (BOS), 16z. - 14b. (4+10)

4. Hertl (VGK), 13z. - 11b. (5+6)

5. Hronek (VAN), 15z. - 7b. (0+7)

Rodák z Nového Města nad Metují letos v devíti startech AHL za Hartford Wolf Pack vyprodukoval 5 bodů (2+3) a po nedávném povolání při debutu ve čtvrté formaci New Yorku vytěžil z malého vytížení maximum. Během pouhých devíti střídání soupeři naložil čtyři hity a blýskl se i vítězným pěstním soubojem nad Travisem Hamonicem.

Chmelař se stal 14. českým hokejistou v poli, jenž zasáhl do letošní sezony. Společně s brankáři celkově 21. Čechem ročníku. Rangers uspěli díky zásahům Willa Cuyllea, Noaha Laby, Artěmije Panarina a Alexise Lafrenierea.

Do sezony vstoupili šesti nezdary za sebou. Z následujících devíti startů již ale šestkrát odcházeli jako vítězové. Naposledy hokejisté San Jose porazili 2:1 silný Winnipeg, když u obou branek Sharks figuroval lídr produktivity NHL Macklin Celebrini.

Ve 14. minutě proměněným samostatným únikem srovnával na 1:1 a dlouho trvající smírný stav pomohl ukončit asistencí v 56. minutě u akce spoluhráče Willa Smitha. S 23 body (9+14) tak 19letá jednička draftu 2024 vévodí produktivitě NHL před dalším mladíkem Connorem Bedardem z Chicaga (22 bodů, 8+14). Ten ve stejný den posbíral čtyři zápisy (1+3) u triumfu Blackhawks 4:0 v Calgary.

Výsledky

NHL
8. 11. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Góly:
Góly:
12:32 Bertuzzi (Bedard, Levšunov)
41:11 Bertuzzi (Bedard, Burakovsky)
47:56 Burakovsky (Bedard)
58:01 Bedard
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Hanley, Weegar (A), Kuzněcov, Andersson, Pachal, Parekh – Zary, Kadri, Farabee – Huberdeau (A), Frost, Coronato – Honzek, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Šarangovič, Klapka.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – O. Moore, Donato, Michejev – N. Foligno (C), C. Dach.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Markovic – Alphonso, Suchánek

Počet diváků: 17425

NHL
8. 11. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly:
24:38 Heineman (Horvat, Barzal)
38:51 Pageau (Lee, Pulock)
Góly:
07:24 Hinostroza (Brodin, M. Johansson)
12:32 Jurov (Trenin, M. Foligno)
25:56 Faber
29:05 Rossi (Kaprizov, Daemon Hunt)
48:33 Kaprizov (Zuccarello)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov – Barzal, Horvat (A), Heineman – Palmieri (A), Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Lee (C) – Duclair, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, Hartman, M. Foligno (A) – Jurov, Hinostroza, Trenin.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Carter Sandlak – Brad Kovachik, Ben O'Quinn

Počet diváků: 15792

NHL
8. 11. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly:
13:46 Celebrini (Toffoli, Muchamadullin)
55:39 W. Smith (Celebrini, Kurashev)
Góly:
12:34 Morrissey (Niederreiter)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini (A), Toffoli (A) – Graf, Wennberg, Kurashev – Cardwell, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow (A).
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Naměstnikov – Čibrikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, Ford, Koepke.

Rozhodčí: Cody Beach, Chris Lee – Travis Gawryletz, Jeremy Faucher

Počet diváků: 13053

NHL
8. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Rangers New York Rangers 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly:
11:06 Compher (Appleton, Copp)
Góly:
06:46 Cuylle (Zibanejad, Panarin)
24:52 Laba (Lafrenière, Panarin)
47:29 Panarin (Zibanejad, T. Raddysh)
48:27 Lafrenière (Sheary)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, M. Robertson – T. Raddysh, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, J. Miller (C), Cuylle – Brodzinski, Laba, Sheary – Chmelař, Carrick, Pärssinen.

Rozhodčí: Lambert, Blandina – Flemington, Murray

Počet diváků: 19515

