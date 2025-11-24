Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
Buffalo Sabres : Carolina Hurricanes 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
05:51 Tuch (McLeod, Doan)
23:55 Quinn (McLeod, Zucker)
38:31 Malenstyn (Kozak, Krebs)
59:39 T. Thompson (Benson)
Góly:
14:36 Gostisbehere
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Bryson, Power, Timmins, Byram – Tuch (A), T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Kozak – Malenstyn, Krebs, Greenway – Dunne.
Sestavy:
Andersen (Kočetkov) – S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Rank, South – Deschamps, Baker
Vancouver Canucks : Calgary Flames 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly:
01:05 Hronek (DeBrusk)
48:16 Q. Hughes (Lankinen)
Góly:
07:33 Frost (Andersson, Coronato)
08:10 Zary (Backlund, Coleman)
30:37 Bahl (Kadri, Andersson)
36:31 Šarangovič (Andersson, Kadri)
47:59 Coleman (Backlund)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Kämpf, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – MacEachern, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Pachal – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Beecher, Klapka.
Rozhodčí: St. Laurent, Blandina – Flemington, O'Quinn
Počet diváků: 18671
San Jose Sharks : Boston Bruins 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
15:53 Muchamadullin (Ferraro, Goodrow)
31:45 Celebrini (Orlov, Toffoli)
58:53 Graf (Eklund, Celebrini)
Góly:
50:02 M. Geekie (Pastrňák)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, Zadorov (A), Jokiharju, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), Zacha, Chusnutdinov – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Tufte.
Rozhodčí: Dwyer G., Markovic M. – Jackson R., Gawryletz B.
Počet diváků: 17435
Winnipeg Jets : Minnesota Wild 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
28:23 Jurov (Trenin)
38:12 Faber (M. Johansson)
46:29 Kaprizov (J. Middleton, Zuccarello)
Sestavy:
Comrie (Milic) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, C. Miller – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, Lowry (C), Perfetti – Niederreiter, J. Toews, Nyquist – Koepke, M. Barron, Iafallo.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – M. Foligno (A), Sturm, Trenin – Öhgren, B. Jones, Pitlick.
Rozhodčí: Skilliter, Halkidis – Toomey, Shewchyk
Chicago Blackhawks : Colorado Avalanche 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
38:21 C. Makar (Nielsen)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Bertuzzi, Bedard (A), Greene – O. Moore, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lafferty, C. Dach.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Polin, Bardakov, Nielsen.
Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Murray, Faucher
Počet diváků: 20441
New York Islanders : Seattle Kraken 1:0N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
Palmieri
Góly:
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Šabanov, Barzal, Drouin – Holmström, Cyplakov, Lee (C) – Duclair, Ritchie, Cizikas.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – S. Wright, Gaudreau, Catton – Winterton, Nyman, Kartye.
Rozhodčí: Chmielewski, MacDougall – Tobias, MacPherson
Počet diváků: 17255