7:18 , aktualizováno 7:18

Hokejový brankář David Rittich v nedělním zápase NHL kryl všech 19 střel Seattlu a uspěl i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu, po kterém Islanders zvítězili fotbalovým výsledkem 1:0. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou duelu. Do výčtu nejlepších hráčů zápasu se dostal i David Pastrňák, přestože asistencí jen mírnil prohru Bostonu 1:3 v San Jose. Obránce Filip Hronek pálil za Vancouver proti Calgary.