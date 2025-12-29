Zdravotní potíže brankářské jedničky Islanders Ilji Sorokina zajistily Davidu Rittichovi start ve čtyřech posledních zápasech, z nichž sobotní souboj s městskými rivaly Rangers (výhra 2:0) a následná návštěva Columbusu (2:4) byly ve dvou navazujících dnech. Trenéři New Yorku se rozhodli pro nezvyklý tah a přetížili českého gólmana díky jeho parádní formě. Ani ta ovšem na domácí Blue Jackets v neděli nestačila.
Rittich celkově zastavil 31 z 34 střel a do třetí třetiny jeho spoluhráči nastupovali za nadějného stavu 1:2. Ten vydržel až do samého závěru, kdy domácí dvěma slepenými góly z 56. a 57. minuty výsledek otočili. Vyrovnání zařídil obránce Ivan Provorov a v čase 56:41 podruhé českého gólmana v zápase překonal Kirill Marčenko. Poslední slovo si pak ještě vzal střelou do prázdné klece Cole Sillinger.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
22:28 Kučerov (Goncalves)
32:11 Kučerov (Point, Goncalves)
34:49 Paul (Bjorkstrand, Grošev)
41:40 Holmberg (Bjorkstrand, D'Astous)
Goncalves
41:04 Děmidov (Slafkovský, Dobson)
49:16 Slafkovský (O. Kapanen)
52:17 Dobson (Caufield, Matheson)
59:56 Slafkovský (Děmidov, L. Hutson)
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Crozier, D'Astous, Grošev, Carlile – Kučerov (C), Point, Goncalves – Guentzel, Cirelli, Hagel – Girgensons, Gourde, Holmberg – Bjorkstrand, Paul, Sabourin.
J. Fowler (Montembeault) – Dobson, Matheson, A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Texier – Gallagher, Veleno, Blais.
Rozhodčí: Beach, Nicholson – Baker, Brisebois
Počet diváků: 19092
08:09 Marčenko (Marchment, Mateychuk)
55:27 Provorov (Mateychuk, Monahan)
56:41 Marčenko (Fantilli, Severson)
58:54 C. Sillinger (Monahan)
17:16 Šabanov (Pageau, Duclair)
33:24 Horvat (Pulock)
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Fabbro, Mateychuk, Severson, Christiansen, B. Smith – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, Monahan (A), K. Johnson – Jenner (C), Coyle (A), Olivier – Miles Wood, Gaunce, C. Sillinger.
Rittich (Högberg) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Drouin, Horvat (A), Heineman – Lee (C), Barzal, Holmström – Duclair, Pageau, Šabanov – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Furlatt, Blandina – Smith, Faucher
Počet diváků: 18223
39:01 Seider (Raymond)
45:16 Appleton (Rasmussen, A. Johansson)
61:45 Edvinsson
24:25 Knies (Matthews, Tavares)
44:53 N. Robertson (Tavares)
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, Appleton – Kasper, Danielson, J. Leonard.
Hildeby (Woll) – Rielly (A), P. Myers, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Joshua, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Cowan.
Rozhodčí: Luxmore, South – Murray, Daisy
Počet diváků: 19515
23:48 Eberle (Kakko, Beniers)
45:49 Stephenson (Tolvanen)
57:31 Tolvanen (Stephenson)
58:24 Tolvanen
58:03 Grundström (Abols, Grebjonkin)
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Kartye, Meyers, Melanson.
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Seeler, Ristolainen, Andrae, Drysdale – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Grebjonkin.
Rozhodčí: Lee, Hamilton – McNamara, Murray
Počet diváků: 17151