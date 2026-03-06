Zápas plný jubilejních zápisů odchytal náhradník Utahu Vítek Vaněček. Vítěz Stanley Cupu s Floridou z loňské sezony v pozici dvojky týmu Mammoth nedostává za skvěle chytajícím krajanem Karlem Vejmelkou mnoho prostoru, čtvrteční duel na ledě Philadelphie mu však vyšel náramně.
U výhry 3:0 si díky 16 zákrokům zapsal první nulu sezony (12. kariérní) a celkově 100. vychytané vítězství dosavadní kariéry v NHL. 30letý rodák z Havlíčkova Brodu, jenž kromě dresu Utahu a zmiňované Floridy nastupoval také za San Jose, New Jersey a Washington, na to potřeboval 202 startů. V sezoně se představil popatnácté a bylo z toho páté vítěstzví.
Stalo se tak navíc v konfrontaci s dalším českým maskovaným mužem Danem Vladařem. Jednička Philadelphie zastavila 20 z 22 střel týmu Mammoth, za který ve druhé třetině skórovali Nick Schmaltz a Clayton Keller. V samém závěru pak ještě přidal pojistku do prázdné klece Michael Carcone.
V souboji týmů ze spodních pater Východní konference Rangers přestříleli 6:2 Toronto i díky premiérové trefě začínající kariéry v NHL útočníka Jaroslava Chmelaře (9:32, 1+0, +1, 1 střela). 22letý mladík byl před zápasem povolán z farmy v AHL a ve svém sedmém startu v nejlepší lize světa uspěl v 51. minutě, když proměnil samostatný únik. Zvyšoval tak průběžné vedení New Yorku na 4:2 a za svůj výkon byl nakonec zvolen třetí hvězdou duelu.
Dvakrát se za domácí, kteří na ledě Madison Square Garden zvítězili po řádné hrací době vůbec poprvé od 24. listopadu loňského roku, trefil bojovník Will Cuylle, po třech bodech brali Alexis Lafreniere s Mikou Zibanejadem (oba 1+2).
Nashville si poradil s Bostonem 6:3. Velký zápas odehrál tříbodový útočník Predators Filip Forsberg (1+2) a rovněž dvougólový Matthew Wood.
V dresu hostujících Bruins u dvou branek asistoval centr Pavel Zacha (14:17, 0+2, +/-: 0, 1 střela), jeho parťák David Pastrňák (18:02, -3, 3 střely) naopak potřetí ze čtyř poolympijských startů vyšel naprázdno.
Výsledky
03:17 Panarin (Kopitar, M. Anderson)
34:20 S. Helenius (Malott, Ward)
35:51 M. Anderson (Doughty, Kempe)
42:30 Laferriere (B. Clarke, Kuemper)
48:30 Kempe (B. Clarke, Panarin)
39:59 Horvat (Pageau)
44:30 Pelech (Pageau)
58:01 Heineman (M. Schaefer, Barzal)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Turcotte, J. Wright – T. Moore, Connors, Perry – Ward, S. Helenius, Malott.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Chmielewski, Lambert – Knorr, Berg
Počet diváků: 17078
14:48 Rust (Kindel)
12:00 McLeod
24:10 Norris (Doan, Byram)
26:18 Tuch (Power, T. Thompson)
30:30 Power (Norris, Östlund)
56:53 Samuelsson
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Dunne, Benson.
Rozhodčí: South, Blandina – Murray, O'Quinn
Počet diváků: 17572
35:31 M. Barron (Koepke, Pearson)
39:42 Scheifele (Iafallo, Connor)
45:34 Nyquist (J. Toews, Pearson)
57:59 Connor (Scheifele, Iafallo)
41:52 Point (Guentzel, D. Raddysh)
Hellebuyck (Comrie) – Salomonsson, Samberg, DeMelo, Heinola, Phillips, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Duehr, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Bjorkstrand, Cirelli, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Carlile, C. Geekie, Sabourin.
Rozhodčí: G. Rank, J. McIsaac – D. Brisebois, D. Kelly
Počet diváků: 13473
06:45 Cuylle (Schneider)
27:29 Gavrikov (T. Raddysh, Brodzinski)
45:38 Lafrenière (Zibanejad)
50:27 Chmelař
51:19 Zibanejad (Lafrenière, Fox)
57:09 Cuylle (Lafrenière, Zibanejad)
00:13 Maccelli (Nylander)
25:27 Cowan (Knies, Tavares)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov (A), Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), Cuylle – Lafrenière, Brodzinski, T. Raddysh – Sheary, Laba, Kartye – Pärssinen, Chmelař, Edström.
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Stecher, P. Myers, Benoit – Nylander, Matthews (C), Cowan – Domi, Tavares (A), Knies – Joshua, Quillan, Maccelli – Lorentz, Järnkrok, N. Robertson.
Rozhodčí: Wes McCauley, Frederick L'Ecuyer – Brad Kovachik, Matt MacPherson
Počet diváků: 17262
13:53 Hague (Wiesblatt, Svečkov)
21:24 Matthew Wood (Perbix)
30:18 Haula (Skjei, Stamkos)
32:37 F. Forsberg (Stamkos, Ufko)
34:44 Matthew Wood (Josi, F. Forsberg)
57:33 Evangelista (F. Forsberg)
23:30 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)
46:05 McAvoy (Arvidsson, Zacha)
55:32 Arvidsson (Mittelstadt, Zacha)
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Ufko – Evangelista, Haula, F. Forsberg (A) – Marchessault, Svečkov, Stamkos (A) – Matthew Wood, Jost, Kemell – L'Heureux, Wiesblatt, R. Schaefer.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Harris, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Hebert, Samuels-Thomas – Fournier, Suchánek
Počet diváků: 17330
17:03 Pospíšil (Gridin, Šarangovič)
29:35 Eller (Greig, Zetterlund)
46:33 Cozens (B. Tkachuk)
57:59 Stützle
59:46 Pinto (Amadio, Zub)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud, Hanley, Pachal, Kuzněcov, Parekh – Zary, Kadri (A), Farabee – Coleman (A), Backlund (C), Coronato – Šarangovič, Frost, Gridin – Lomberg, Pospíšil, Klapka.
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Charron, Schrader – Cherrey, Gibbons
Počet diváků: 17195
21:38 Schmaltz (Guenther, Durzi)
28:03 Keller (Guenther)
58:12 Carcone (Stenlund, Marino)
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Andrae, Juulsen – Zegras, Dvorak, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier, Grebjonkin – Deslauriers, Grundström, Hathaway.
Vaněček (Vejmelka) – Durzi, Sergačov, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Guenther, Schmaltz, Keller – Crouse, L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Chris Rooney – Steve Barton, Brandon Grill
05:08 Provorov (Monahan, Marčenko)
30:50 Olivier (Zamula, Provorov)
41:41 Jenner (K. Johnson)
58:18 Olivier (Coyle, Provorov)
49:08 Mikkola (Ekblad, Reinhart)
54:44 Bennett (Ekblad, M. Tkachuk)
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Severson, Zamula, Provorov, Christiansen, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – C. Sillinger, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Kulikov, Sebrango, Balinskis – Rodrigues, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Luostarinen, Marchand – Vilmanis, Nosek, J. Boqvist.
Rozhodčí: Lee, MacDougall – Baker, McNamara
Počet diváků: 16669