Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

  7:14aktualizováno  7:41
Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22 střel. Premiérovou branku kariéry v NHL slavil z farmy povolaný útočník Rangers Jaroslav Chmelař, centr Pavel Zacha zapsal za Boston dvě asistence.

Vítek Vaněček v bráně Utah Mammoth | foto: Nick TurchiaroReuters

Zápas plný jubilejních zápisů odchytal náhradník Utahu Vítek Vaněček. Vítěz Stanley Cupu s Floridou z loňské sezony v pozici dvojky týmu Mammoth nedostává za skvěle chytajícím krajanem Karlem Vejmelkou mnoho prostoru, čtvrteční duel na ledě Philadelphie mu však vyšel náramně.

U výhry 3:0 si díky 16 zákrokům zapsal první nulu sezony (12. kariérní) a celkově 100. vychytané vítězství dosavadní kariéry v NHL. 30letý rodák z Havlíčkova Brodu, jenž kromě dresu Utahu a zmiňované Floridy nastupoval také za San Jose, New Jersey a Washington, na to potřeboval 202 startů. V sezoně se představil popatnácté a bylo z toho páté vítěstzví.

Stalo se tak navíc v konfrontaci s dalším českým maskovaným mužem Danem Vladařem. Jednička Philadelphie zastavila 20 z 22 střel týmu Mammoth, za který ve druhé třetině skórovali Nick Schmaltz a Clayton Keller. V samém závěru pak ještě přidal pojistku do prázdné klece Michael Carcone.

V souboji týmů ze spodních pater Východní konference Rangers přestříleli 6:2 Toronto i díky premiérové trefě začínající kariéry v NHL útočníka Jaroslava Chmelaře (9:32, 1+0, +1, 1 střela). 22letý mladík byl před zápasem povolán z farmy v AHL a ve svém sedmém startu v nejlepší lize světa uspěl v 51. minutě, když proměnil samostatný únik. Zvyšoval tak průběžné vedení New Yorku na 4:2 a za svůj výkon byl nakonec zvolen třetí hvězdou duelu.

Dvakrát se za domácí, kteří na ledě Madison Square Garden zvítězili po řádné hrací době vůbec poprvé od 24. listopadu loňského roku, trefil bojovník Will Cuylle, po třech bodech brali Alexis Lafreniere s Mikou Zibanejadem (oba 1+2).

Nashville si poradil s Bostonem 6:3. Velký zápas odehrál tříbodový útočník Predators Filip Forsberg (1+2) a rovněž dvougólový Matthew Wood.

V dresu hostujících Bruins u dvou branek asistoval centr Pavel Zacha (14:17, 0+2, +/-: 0, 1 střela), jeho parťák David Pastrňák (18:02, -3, 3 střely) naopak potřetí ze čtyř poolympijských startů vyšel naprázdno.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
6. 3. 2026 3:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New York Islanders New York Islanders 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Góly:
03:17 Panarin (Kopitar, M. Anderson)
34:20 S. Helenius (Malott, Ward)
35:51 M. Anderson (Doughty, Kempe)
42:30 Laferriere (B. Clarke, Kuemper)
48:30 Kempe (B. Clarke, Panarin)
Góly:
39:59 Horvat (Pageau)
44:30 Pelech (Pageau)
58:01 Heineman (M. Schaefer, Barzal)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Turcotte, J. Wright – T. Moore, Connors, Perry – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Palát – Heineman, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Chmielewski, Lambert – Knorr, Berg

Počet diváků: 17078

NHL
6. 3. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly:
14:48 Rust (Kindel)
Góly:
12:00 McLeod
24:10 Norris (Doan, Byram)
26:18 Tuch (Power, T. Thompson)
30:30 Power (Norris, Östlund)
56:53 Samuelsson
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Dunne, Benson.

Rozhodčí: South, Blandina – Murray, O'Quinn

Počet diváků: 17572

NHL
6. 3. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly:
35:31 M. Barron (Koepke, Pearson)
39:42 Scheifele (Iafallo, Connor)
45:34 Nyquist (J. Toews, Pearson)
57:59 Connor (Scheifele, Iafallo)
Góly:
41:52 Point (Guentzel, D. Raddysh)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Salomonsson, Samberg, DeMelo, Heinola, Phillips, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Duehr, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Bjorkstrand, Cirelli, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Carlile, C. Geekie, Sabourin.

Rozhodčí: G. Rank, J. McIsaac – D. Brisebois, D. Kelly

Počet diváků: 13473

NHL
6. 3. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Góly:
06:45 Cuylle (Schneider)
27:29 Gavrikov (T. Raddysh, Brodzinski)
45:38 Lafrenière (Zibanejad)
50:27 Chmelař
51:19 Zibanejad (Lafrenière, Fox)
57:09 Cuylle (Lafrenière, Zibanejad)
Góly:
00:13 Maccelli (Nylander)
25:27 Cowan (Knies, Tavares)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov (A), Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), Cuylle – Lafrenière, Brodzinski, T. Raddysh – Sheary, Laba, Kartye – Pärssinen, Chmelař, Edström.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Stecher, P. Myers, Benoit – Nylander, Matthews (C), Cowan – Domi, Tavares (A), Knies – Joshua, Quillan, Maccelli – Lorentz, Järnkrok, N. Robertson.

Rozhodčí: Wes McCauley, Frederick L'Ecuyer – Brad Kovachik, Matt MacPherson

Počet diváků: 17262

NHL
6. 3. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Boston Bruins Boston Bruins 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Góly:
13:53 Hague (Wiesblatt, Svečkov)
21:24 Matthew Wood (Perbix)
30:18 Haula (Skjei, Stamkos)
32:37 F. Forsberg (Stamkos, Ufko)
34:44 Matthew Wood (Josi, F. Forsberg)
57:33 Evangelista (F. Forsberg)
Góly:
23:30 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)
46:05 McAvoy (Arvidsson, Zacha)
55:32 Arvidsson (Mittelstadt, Zacha)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Ufko – Evangelista, Haula, F. Forsberg (A) – Marchessault, Svečkov, Stamkos (A) – Matthew Wood, Jost, Kemell – L'Heureux, Wiesblatt, R. Schaefer.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Harris, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Hebert, Samuels-Thomas – Fournier, Suchánek

Počet diváků: 17330

NHL
6. 3. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly:
17:03 Pospíšil (Gridin, Šarangovič)
Góly:
29:35 Eller (Greig, Zetterlund)
46:33 Cozens (B. Tkachuk)
57:59 Stützle
59:46 Pinto (Amadio, Zub)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud, Hanley, Pachal, Kuzněcov, Parekh – Zary, Kadri (A), Farabee – Coleman (A), Backlund (C), Coronato – Šarangovič, Frost, Gridin – Lomberg, Pospíšil, Klapka.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux (A) – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Charron, Schrader – Cherrey, Gibbons

Počet diváků: 17195

NHL
6. 3. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
21:38 Schmaltz (Guenther, Durzi)
28:03 Keller (Guenther)
58:12 Carcone (Stenlund, Marino)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Andrae, Juulsen – Zegras, Dvorak, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier, Grebjonkin – Deslauriers, Grundström, Hathaway.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Durzi, Sergačov, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Guenther, Schmaltz, Keller – Crouse, L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Chris Rooney – Steve Barton, Brandon Grill

NHL
6. 3. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Florida Panthers Florida Panthers 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Góly:
05:08 Provorov (Monahan, Marčenko)
30:50 Olivier (Zamula, Provorov)
41:41 Jenner (K. Johnson)
58:18 Olivier (Coyle, Provorov)
Góly:
49:08 Mikkola (Ekblad, Reinhart)
54:44 Bennett (Ekblad, M. Tkachuk)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Severson, Zamula, Provorov, Christiansen, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – C. Sillinger, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Kulikov, Sebrango, Balinskis – Rodrigues, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Luostarinen, Marchand – Vilmanis, Nosek, J. Boqvist.

Rozhodčí: Lee, MacDougall – Baker, McNamara

Počet diváků: 16669

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.