Fanoušci Utahu prožili skvělý den. Ve středu NHL oznámila, že v příští sezoně bude tým Mammoth hostit speciální duel pod širým nebem Winter Classic a krátce na to jejich oblíbenci porazili 3:1 Ottawu.
32 zákroky k tomu přispěla brankářská jednička Utahu Karel Vejmelka, jenž byl zámořskými novináři zvolen první hvězdou. Český reprezentant se tak 19. triumfem v sezoně osamostatnil na čele ligové statistiky vychytaných výher. Dosud sdílel prvenství se Scottem Wedgewoodem z Colorada (18 výher).
Domácí nasměřovaly za ziskem dvou bodů rychlé góly ze 4. a 8. minuty v podání Lawsona Crouseho a Johna Marinoa. Senators korigovali v 18. minutě akcí Ridlyho Greiga, více toho ovšem Vejmelka soupeři nedovolil. Stav 2:1 pak vydržel až do třetí třetiny, v níž Utahu pojistil úspěch Daniil But.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 42z. - 53b. (19+34)
2. Pastrňák (BOS), 38z. - 48b. (19+29)
3. Hertl (VGK), 41z. - 32b. (16+16)
4. Zacha (BOS), 42z. - 27b. (10+17)
5. Hronek (VAN), 42z. - 26b. (3+23)
6. Faksa (DAL), 43z. - 16b. (2+14)
Hokejisté Dallasu se dlouhodobě drželi na druhé příčce Západní konference i celé NHL za suverénním Coloradem. V poslední době se jim však přestalo dařit a po šesti prohrách v řadě se na Stars dotáhli konkurenti z Minnesoty. Zlom přišel až ve středu, kdy černou sérii Dallas uťal výhrou 4:1 z ledu Washingtonu.
Prvním gólem se na výsledku přičinil také český centr Radek Faksa (10:47, 1+0, +1, 3 střely). Ve 4. minutě byl na ledě při hře v oslabení a individuální akcí otevřel skóre. Své druhé trefy sezony docílil poté, co před brankářem Loganem Thompsonem dorazil svou předchozí střelu z pravého kruhu.
V dalším průběhu se za Stars prosadili ještě Sam Steel, Wyatt Johnston a svým v pořadí 12. střeleckým pokusem v zápase i Roope Hintz. Gólman vítězů Casey DeSmith přišel o nulu až v samém závěru, když jej v 58. minutě pokořil nejlepší střelec historie NHL Alex Ovečkin. Dosáhl tak 18. branky sezony a 915. kariéry.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
23:10 Texier (A. Carrier, Caufield)
27:05 L. Hutson (Danault, Texier)
28:11 O. Kapanen (Slafkovský)
43:56 Caufield (Texier, Suzuki)
37:39 Farabee (Šarangovič, Brzustewicz)
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Beck – Blais, Veleno, Gallagher (A).
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Brzustewicz – Šarangovič, Kadri, Farabee – Huberdeau (A), Frost, Klapka – Coleman, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Zary, Strömgren.
Rozhodčí: Rank, Dwyer – Oliver, Daisy
Počet diváků: 20962
03:59 Crouse (Keller, Sergačov)
07:20 Marino (Keller, Schmidt)
45:42 But (McBain, B. Tanev)
17:41 Greig (Zub, Sanderson)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – B. Tanev, Kerfoot, Yamamoto.
Meriläinen (Sögaard) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Cozens – B. Tkachuk (C), Pinto, Zetterlund – Amadio, Greig, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Perron.
Rozhodčí: Hanson, Sandlak – Gibbons, Murchison
Počet diváků: 12478
31:34 Turcotte (Fiala)
46:40 Fiala (Turcotte, Edmundson)
57:50 Laferriere (Edmundson, Ceci)
24:10 Toffoli (Wennberg, Celebrini)
45:38 Gaudette (Liljegren, J. Skinner)
58:53 Celebrini
63:08 Eklund (Celebrini)
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin, Moverare – Kempe (A), Laferriere, Ward – Malott, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Helenius, Lee.
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Graf, Gaudette, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Corey Syvret, Kendrick Nicholson – Caleb Apperson, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 17473
57:41 Ovečkin (Carlson, Chychrun)
03:06 Faksa (Lindell)
22:37 Steel (Harley, Duchene)
53:29 W. Johnston (Steel)
59:41 Hintz
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, McIlrath – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – McMichael, Sourdif, R. Leonard – Duhaime, Dowd (A), Frank – Milano, Lapierre, Leason.
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Capobianco, Ljubuškin, Lundkvist – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Bourque – Hryckowian, Steel, Bastian – Bäck, Faksa, Blackwell.
Rozhodčí: L ́Ecuyer, Maaskant – Alphonso, Murray
Počet diváků: 18347
09:26 Lardis (O. Moore, Grzelcyk)
27:41 O. Moore (Grzelcyk, N. Foligno)
28:56 Murphy
32:27 Slaggert (C. Dach, Murphy)
37:23 J. Dickinson (Crevier)
45:11 Burakovsky (Greene, Teräväinen)
52:56 Crevier (Slaggert, Vlasic)
00:27 Tucker (B. Schenn)
28:22 Stenberg
53:19 N. Walker (Toropčenko, Broberg)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Donato, J. Dickinson, Michejev – Teräväinen, O. Moore, Lardis – C. Dach, N. Foligno, Slaggert.
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas, Kyrou – Bučněvič, B. Schenn, Snuggerud – Stenberg, Dvorský, Berggren – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.
Rozhodčí: Charron, Schrader – Gawrylerz, Fournier