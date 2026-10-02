V posledním zápase přípravy Utah porazil 2:0 Colorado a 25 zákroky se pod to podepsal bezchybný Karel Vejmelka. Česká jednička týmu Mammoth následně ve stejném stylu vstoupila i do nové sezony NHL, když pro změnu 15 zákroky dala základ k triumfu 6:0 nad Chicagem.
Nejčastěji nasazovaný gólman minulé sezony byl zvolen třetí hvězdou duelu, přednost v hlasování zámořských novinářů dostali jen jeho spoluhráči Clayton Keller (0+2) a Dylan Guenther (2+0).
Po prohře 0:3 s Bostonem si hokejisté Rangers spravili náladu výsledkem 5:1 nad celkem Tampa Bay. Jasnou první hvězdou duelu byl gólman New Yorku Igor Šesťorkin.
Ruská jednička týmu pochytala 24 z 25 střel soupeře a hlavně se v závěru trefou do prázdné klece stala historicky prvním střelcem Rangers mezi gólmany. Celkově NHL poznala již 18 různých střelců mezi muži v maskách. V součtu nastříleli 21 gólů. V základní části 19 a v play off 2. Martin Brodeur to dokázal třikrát a Ron Hextall dvakrát.
Gólman Igor Šesťorkin se stal prvním gólmanem v historii Rangers, jenž se dokázal zapsat mezi střelce. Takto do prázdné klece pečetil výhru proti týmu Tampy: pic.twitter.com/uxqTC4VFdD— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 2, 2026
V ofenzivě Blueshirts táhli především útočníci Mika Zibanejad a letní posila z Vegas Pavel Dorofejev (oba 1+1). Do sestavy domácích se z pozice náhradníka tentokrát dostal český útočník Jaroslav Chmelař (6:18, +/-: 0, 1 střela).
Ve čtvrtém útoku Buffala nastoupil mladý centr Jiří Kulich (8:45, -2, 1 střela), jenž minulou sezonu dlouho laboroval se zdravotními potíži. Na ledě Columbusu však vládli domácí.
Vítězství Blue Jackets 6:3 režírovala hlavně čerstvá posila po výměně z Toronta Matthew Knies (2+1). Tři body zapsal i centr Charlie Coyle (0+3), hvězdný zadák Zach Werenski asistoval u dvou gólů.
Vstup do sezony nevyšel Calgary, když padlo jasně 1:6 se Seattlem. Zklamaný tak do kabin odcházel i český dlouhán Adam Klapka (11:29, +/-: 0) společně s trojicí slovenských parťáků Samuelem Honzekem, Martinem Pospíšilem a Šimonem Nemecem. V týmu Kraken zazářili obránce Vince Dunn (1+2) a útočník Jared McCann (0+3).
Fanoušci Floridy jsou v napětí. Poté, co kvůli zranění kolene vynechal celou loňskou sezonu NHL, kapitán Aleksander Barkov odstoupil z duelu se San Jose.pic.twitter.com/C3NrRbCtWg— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 2, 2026
Po hrozivém debaklu 0:7 v derby s Pittsburghem hokejisté Philadelphie zabrali a na ledě New Jersey vybojovali první bod sezony za remízu 2:2. V prodloužení se však radovali domácí Devils, když skóroval hvězdný Jack Hughes. V bráně Flyers překonal Josepha Wolla, jenž tentokrát dostal přednost před odpočívajícím Danem Vladařem. Český gólman v předešlém startu inkasoval všech sedm branek od Penguins. Opět jen z pozice náhradníka duel sledoval obránce Philadelphie David Jiříček.
V soubojích Vancouveru s Edmontonem se fanoušci rozhodně nenudí. Na ledě Oilers se v úvodní partii překvapivě radovali po výsledku 5:6 po prodloužení hostující Canucks. Favorit s hvězdným duem Connor McDavid - Leon Draisaitl však soupeři záhy nato porážku oplatil, když na ledě vancouverské Rogers Arény zvládl přestřelku 7:9.
McDavid (1+4) byl u pěti vstřelených branek Edmontonu. Po třech zápisech brali Draisaitl (2+1) a obránce Evan Bouchard (1+2), jenž tak navazoval na bilanci 3+2 z předchozí partie. Bodově se na startu sezony daří i českému lídrovi obrany Vancouveru Filipu Hronkovi (23:02, 0+2, -2, 1 střela), jenž v obou startech zapsal po dvou asistencích. Centr Filip Chytil po zranění ramene z přípravy stále není k dispozici.
Výsledky NHL
24:31 Cotter (Öhgren)
25:47 Boeser (Cotter, Oleksiak)
39:59 Bains (Elias Pettersson, Hronek)
41:53 Rossi (Lekkerimäki, Willander)
44:43 Rossi (Bains, L. Schenn)
47:37 Elias Pettersson (Rossi, Boeser)
58:31 Oleksiak (Hronek, Elias Pettersson)
09:26 Podkolzin (K. Kapanen, McDavid)
14:26 Michaels (Joseph, Bouchard)
14:42 Bouchard (McDavid, Podkolzin)
19:32 Shea (McDavid, Draisaitl)
20:27 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
25:04 Frederic (Howard)
27:49 McDavid
28:23 K. Kapanen
49:26 Draisaitl (McDavid, Podkolzin)
Lankinen (29. Meriläinen) – Hronek (A), Buium, Willander, Oleksiak, L. Schenn, Elias Pettersson – Lekkerimäki, Elias Pettersson, DeBrusk – Boeser, Rossi, Öhgren – L. Karlsson (A), Sasson, D. O'Connor (A) – Gallagher, Cotter, Bains.
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Muchamadullin, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, C. Dach, M. Jones – Joseph, Michaels, Formenton – Frederic, Samanski, Howard.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Michael Markovic – Bevan Mills, Jeremy Faucher
Počet diváků: 18677
14:20 Marchment
25:52 W. Smith (Celebrini)
30:37 W. Smith (Celebrini, Cagnoni)
63:14 Cagnoni (W. Smith, Celebrini)
37:10 Luostarinen (Eller, Ekblad)
45:01 Luostarinen (Kulikov, Lundell)
45:18 M. Tkachuk (Bennett)
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, Allan, Cagnoni, Orlov – W. Smith, Celebrini, Marchment – Toffoli, Misa, Černyšov – Graf, Wennberg, Stenberg – Sherwood, Ostapchuk, Goodrow.
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – Reinhart, Barkov, B. Tkachuk – M. Tkachuk, Bennett, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Imama, Eller, Hathaway.
Rozhodčí: Rehman, Skilliter – Smith, Kelly
Počet diváků: 17435
37:58 Hamilton
49:44 L. Hughes (Evangelista)
63:23 J. Hughes (Bratt)
11:12 Ristolainen (Sanheim, Konecny)
45:33 Sanheim (Couturier)
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Chisholm, Dillon – Evangelista, Hischier (C), Meier – Mantha, J. Hughes (A), Bratt (A) – Mercer, Rodrigues, Gricjuk – Noesen, Glass, Lombardi.
Woll (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Benoit, Seeler – Martone, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Mičkov, Cates, Bump – Acciari, Couturier (C), Grundström.
Rozhodčí: McCauley, South – Flemington, Deschamps
Počet diváků: 16539
12:51 Sillinger (Coyle, Mateychuk)
17:58 Knies (Coyle, Werenski)
18:44 Fantilli (Werenski, Knies)
27:45 Knies (Andrae, Johnson)
54:21 Monahan (Ničuškin, Voronkov)
57:53 Olivier (Coyle)
07:21 Samuelsson (Östlund, Power)
21:25 Quinn (Benson, Östlund)
33:14 K. Helenius (McLeod, Power)
Greaves (Talbot) – Werenski (A), Mateychuk, Christiansen, Gudbranson, Andrae, Soucy – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan, Garland – Sillinger, Coyle (A), Olivier (A) – Lomberg, Heinen, Voronkov.
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Crevier, Grzelcyk, Metsa – Norris, T. Thompson (A), Doan – Benson, Östlund, Quinn – Krebs, McLeod, K. Helenius – Malenstyn, Kulich, Carrick.
Rozhodčí: McIsaac, Charron – Suchánek, Marquis
Počet diváků: 18207
16:40 Guenther (L. Cooley, Keller)
17:20 Carcone (Stenlund)
29:47 Schmaltz (Trocheck, Sergačov)
33:06 Anders Lee (Peeke, Simašev)
35:28 Guenther (Keller, Crouse)
52:50 But (Carcone, Schmidt)
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Peeke, Simašev – Keller (C), Schmaltz, Trocheck – Anders Lee, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, But.
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Byram, Kaiser, Levšunov, Cole, Rinzel – Bertuzzi (A), Frondell, Kane (A) – Teräväinen, Kantserov, Lardis – Donato, Nazar, O. Moore – C. Smith, Greene, Greenway.
Rozhodčí: St. Laurent, Sandlak – Hughes, Toomey
Počet diváků: 14111
05:34 Zibanejad (Dorofejev, Fox)
10:51 Dorofejev (Bjorkstrand)
21:40 Tolvanen (Laba)
36:01 Perreault (Fox, Zibanejad)
57:26 Šesťorkin
27:59 Kučerov (Michejev, Point)
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Veleno, Kartye.
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, D'Astous, Hedman (C), Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Michejev – Guentzel, Cirelli, Hagel – Holmberg, Girgensons, Viel – C. Geekie, Harkins, Goncalves.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, M. MacPhee – T. Gawryletz, R. Daisy
Počet diváků: 18006
56:35 R. Strome (Šarangovič, Zary)
09:10 Eberle (McCann, Dunn)
09:42 Dunn (Winterton, Wright)
19:30 Gaudreau (Kakko, R. Evans)
43:13 Stephenson (Dunn, Daccord)
44:04 Beniers (McCann)
57:01 Kakko (McCann, Beniers)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Whitecloud (A), Middleton, Parekh – Gridin, Frost, Coronato – Honzek, Backlund (C), Farabee – Zary, R. Strome (A), Šarangovič – Cyplakov, Pospíšil, Klapka.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Evans, Montour, R. Lindgren, Mahura – McCann, Beniers (A), Kakko – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Winterton, Catton, Wright – Douglas, Gaudreau, Melanson.
Rozhodčí: Furlatt, MacDougall – Shewchyk, Mahon
Počet diváků: 18494
29:23 Josi (F. Forsberg, Stamkos)
09:35 N. Foligno (McCarron, Määttä)
13:48 Coleman (Brink, Jurov)
44:42 Kaprizov (Q. Hughes, Spurgeon)
Saros (Annunen) – Josi (C), Ufko, Skjei, Perbix, Hague, Wilsby – Stamkos (A), O'Reilly, Kerfoot – F. Forsberg (A), Wood, Höglander – Colton, Bourque, Marchessault – Schaefer, Drury, Edström.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Määttä, Brodin, Hunt, Bogosian – Coleman, Eriksson Ek, Boldy – Kaprizov (A), Jurov, Šabanov – Trenin, Hartman, Brink – M. Foligno (A), McCarron, N. Foligno.
Rozhodčí: Rooney, Brenk – Gibbons, O'Quinn
Počet diváků: 17284