O první hvězdě pondělního souboje Utahu s Vegas nemohlo být pochyb. Po životním pětibodovém (4+1) výkonu se jím stal útočník domácího týmu Mammoth Logan Cooley. 21letý rodák z Pittsburghu v první třetině asistoval u otevírací trefy Dylana Guenthera a pak v 17. minutě zvyšoval na průběžných 2:0.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 24z. - 29b. (11+18)
2. Nečas (COL), 22z. - 28b. (13+15)
3. Hertl (VGK), 22z. - 18b. (9+9)
4. Zacha (BOS), 24z. - 17b. (5+12)
5. Hronek (VAN), 23z. - 13b. (2+11)
Ve druhém dějství Golden Knights dostal do kontaktu Ivan Barbašev. Více toho ovšem skvěle chytající Karel Vejmelka, jenž si 33 zákroky vysloužil pozici druhé hvězdy duelu, soupeři nepovolil a závěrečnou dvacetiminutovku si podmanil zmiňovaný Cooley. Góly z 45., 56. a 58. minuty navýšil skóre na finálních 5:1. Centr Vegas Tomáš Hertl (17:50, -3) se tentokrát neprosadil a navíc byl na ledě u tří inkasovaných gólů.
Vejmelka se zlepšil na devět vychytaných výher, které jej řadí na průběžnou šestou pozici v NHL. Z Čechů je lepší jen druhý Lukáš Dostál z Anaheimu s 11 triumfy. Vedoucím mužem dané statistiky je již delší dobu Scott Wedgewood z Colorada se 13 triumfy.
Trápení hokejistů Nashvillu, kteří padli na dno Západní konference i celé NHL, nebere konce. Po návratu ze švédského Stockholmu, kde ze dvou startů jednou uspěli nad Pittsburghem, prohráli 0:3 s Coloradem a naposledy utrpěli debakl 3:8 od Floridy.
Obhájce Stanley Cupu hnali tříbodoví forvardi A.J. Greer (2+1), Sam Reinhart a Carter Verhaeghe (oba 1+2). Skóre se poprvé měnilo už po 11 vteřinách od zahajovacího buly, když se za Panthers poprvé radoval zmiňovaný Greer. Na osm střelených gólů Floridě stačilo jen 26 střeleckých pokusů. Jednička Predators Juuse Saros (11 zákroků) inkasoval pětkrát a střídající Justus Annunen (7 zákroků) lovil ze sítě tři puky.
Hokejisté Washingtonu přejeli 5:1 oslabený Columbus. Hosté do zápasu nastoupili bez zraněného lídra klubového bodování Kirilla Marčenkova a navíc v průběhu duelu přišli také o ofenzivního beka Zacha Werenskiho a bojovníka Mathieua Oliviera.
V ofenzivě se Capitals mohli opřít o produktivní obránce Jakoba Chychruna (2+0) s Johnem Carlsonem (1+1). Svého druhého zásahu v sezoně se dočkal i slovenský zadák Martin Fehérváry. Gólman vítězů Logan Thompson zastavil 22 z 23 střel Blue Jackets.
V desátém domácím startu uhráli Rangers svou teprve druhou výhru sezony. Fanoušky v Madison Square Garden v pondělí po delší době potěšili výsledkem 3:2 nad St. Louis. Průběžnou remízu 1:1 ve třetí třetině rozsekli útočníci Alexis Lafreniere a Adam Edstrom. Blues již dokázali jen snížit v 59. minutě zásluhou Braydena Schenna.
Výsledky
45:31 Foegele (Armia, Edmundson)
53:50 B. Clarke (Edmundson, Perry)
50:49 Zetterlund (Matinpalo, Jensen)
Kuemper (A. Forsberg) – Edmundson, M. Anderson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci, Moverare – Kempe (A), Byfield, Fiala – T. Moore, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Danault (A), Armia – Perry, Helenius, Foegele.
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Eller – Giroux (A), Pinto, Amadio – Hodgson, Halliday, Cousins.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Michael Markovic – Travis Gawryletz, Caleb Apperson
Počet diváků: 17421
12:54 Meier (Noesen, Hischier)
17:58 Hischier (Bratt, Meier)
19:04 Glass (L. Hughes, C. Brown)
28:38 C. Brown (Mercer)
16:33 DeBrincat (P. Kane, Seider)
21:29 J. van Riemsdyk (Copp, Finnie)
50:12 Larkin (Raymond, Seider)
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, White, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Dadonov – Noesen, Glendening, Cotter.
Talbot (Gibson) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Bernard-Docker, Hamonic, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Compher, DeBrincat – Appleton, Danielson, Kasper – J. van Riemsdyk, Copp, Berggren.
Rozhodčí: Chmielewski, Lee – Deschamps, MacPherson
Počet diváků: 16541
30:06 Trocheck (Brodzinski, Fox)
40:40 Lafrenière (Gavrikov, Cuylle)
48:55 Edström (Gavrikov, Fox)
17:36 Holloway (Broberg, Parayko)
58:45 B. Schenn (Bučněvič, Faulk)
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Schneider, Vaakanainen, M. Robertson – Cuylle, Zibanejad (A), Lafrenière – Panarin (A), Trocheck, Brodzinski – Sheary, Laba, Berard – Edström, Carrick, T. Raddysh.
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk, Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Snuggerud – B. Schenn (C), Dvorský, Bučněvič – Holloway, Suter, Kyrou – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.
Rozhodčí: Dunning, Luxmore – Cormier, Brisebois
Počet diváků: 18006
14:54 Guenther (L. Cooley, Schmidt)
16:11 L. Cooley (Guenther, Schmidt)
44:19 L. Cooley
55:41 L. Cooley (Cole)
57:43 L. Cooley
25:24 Barbašev (Eichel, Bowman)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), DeSimone, Schmidt, Marino, Simašev, Cole – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Carcone.
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: MacPhee, Dwyer – Gibbons, Mills
Počet diváků: 12478
06:52 F. Forsberg (Evangelista, Josi)
10:32 Svečkov (Wiesblatt, Jost)
42:11 Blankenburg (Bunting, Haula)
00:15 Greer (Verhaeghe, S. Jones)
05:42 Rodrigues (Balinskis, Reinhart)
11:31 J. Boqvist (Forsling, Reinhart)
15:46 Bennett
21:24 Forsling (Samoskevich, Marchand)
44:52 Greer (Verhaeghe, Balinskis)
48:33 Reinhart (Rodrigues, Ekblad)
52:49 Verhaeghe (Greer)
Saros (22. Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Matthew Wood, Haula, Stamkos (A) – Marchessault, McCarron, Bunting – Wiesblatt, Svečkov, Jost.
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Rozhodčí: Rehman K., Lambert P. – Kovachik B., Murray CJ
Počet diváků: 17431
06:05 Chychrun (Leonard, Lapierre)
36:29 Wilson (Protas, Sourdif)
39:45 Chychrun (Wilson)
39:57 Carlson (Ovečkin, Sourdif)
44:05 Fehérváry (McMichael, Carlson)
45:50 Mateychuk (Gaunce, Christiansen)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Činachov, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, Aston-Reese.
Rozhodčí: J. Hebert, J. Kea – J. Tobias, J. Fournier
Počet diváků: 17337
15:34 Hagel (Lilleberg, Kučerov)
36:00 Cirelli (Hagel, Kučerov)
59:45 Hagel (Kučerov, Cirelli)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Santini, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, James, Guentzel (A) – Gourde, Paul, Girgensons – Bjorkstrand, Finley, Douglas.
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Zamula, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Rozhodčí: McCauley, L'Ecuyer – Smith, Murray
Počet diváků: 19092