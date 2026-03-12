Dan Vladař ve středu sledoval výkon spoluhráčů z Philadelphie v domácí partii proti Washingtonu jen v roli náhradníka. Po předešlém startu, kdy český dlouhán u prohry 2:6 šestkrát inkasoval od Rangers, dostal přednost Samuel Ersson.
Capitals poslal v zahajovací třetině do trháku využitou přesilovkou Ryan Leonard, ve druhém dějství ale skóre otočili Travis Konecny s Trevorem Zegrasem. Třetí třetina nabídla ještě pojistky obránce Jamieho Drysdalea a Owena Tippetta. Ersson v zápase pochytal 21 z 22 střel.
Montreal den po domácí výhře 3:1 nad Torontem nastoupil na ledě dalšího kanadského rivala Ottawy. Rozjeté Canadiens už ve druhé minutě poslal do vedení slovenský reprezentant Juraj Slafkovský. Svým 164. bodem kariéry se zapsal do bohaté klubové historie, když se stal nejproduktivnějším hráčem klubu před dovršením 22 let. Překonal zápis legendárního Henri Richarda (163 bodů).
Za Ottawu následně dvěma góly otočil skóre Drake Batherson. Po akcích Alexandrea Texiera a v 53. minutě dorážejícího Ivana Děmidova se však nakonec radovali hosté, kteří měli v publiku Canadian Tire Centre výraznou fanouškovskou převahu.
Výsledky
16:42 Batherson (B. Tkachuk, Stützle)
18:41 Batherson (Stützle, Giroux)
01:16 Slafkovský (Děmidov, Suzuki)
37:29 Texier (L. Hutson, J. Evans)
52:40 Děmidov (Newhook, Guhle)
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Texier – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Mitch Dunning – Bevan Mills, Jonny Murray
Počet diváků: 17229
24:23 Konecny (Sanheim, Bump)
32:13 Zegras (Tippett, Grundström)
47:17 Drysdale (Cates, York)
58:57 Tippett (Dvorak, Cates)
09:51 R. Leonard (Ovečkin, Dubois)
Ersson (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny, Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Grundström – Mičkov, Cates, Barkey – Glendening, Couturier (C), Grebjonkin.
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, Liljegren, Fehérváry – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – R. Leonard, Dubois, McMichael – Wilson (A), D. Strome (A), Protas – Frank, Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Kovachik, Blujus
Počet diváků: 19053