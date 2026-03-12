Slafkovský překonal Richarda, brankáři Dobeš s Vladařem dostali volno

Ve středu se základní část hokejové NHL posunula jen o dva zápasy. Z Čechů tentokrát nikdo v akci nebyl poté, co brankáři Dan Vladař z Philadelphie i Jakub Dobeš z Montrealu plnili shodně jen role náhradníků. Flyers doma porazili 4:1 Washington a v kanadském derby Canadiens i díky rekordnímu bodu Slováka Juraje Slafkovského dobyli led Ottawy těsně 3:2.
Útočník Montrealu Juraj Slafkovský slaví se spoluhráči svou trefu v zápase...

Útočník Montrealu Juraj Slafkovský slaví se spoluhráči svou trefu v zápase proti Ottawě. | foto: Reuters

Tom Wilson z Washingtonu pokřikuje na soupeře během utkání proti Philadelphii.
Brankář Montrealu Jacob Fowler zasahuje v utkání proti Ottawě.
Travis Konecny z Philadelphie střílí na branku Washingtonu.
Claude Giroux (vlevo) z Ottawy kontroluje puk v rohu kluziště během utkání...
Dan Vladař ve středu sledoval výkon spoluhráčů z Philadelphie v domácí partii proti Washingtonu jen v roli náhradníka. Po předešlém startu, kdy český dlouhán u prohry 2:6 šestkrát inkasoval od Rangers, dostal přednost Samuel Ersson.

Capitals poslal v zahajovací třetině do trháku využitou přesilovkou Ryan Leonard, ve druhém dějství ale skóre otočili Travis Konecny s Trevorem Zegrasem. Třetí třetina nabídla ještě pojistky obránce Jamieho Drysdalea a Owena Tippetta. Ersson v zápase pochytal 21 z 22 střel.

Montreal den po domácí výhře 3:1 nad Torontem nastoupil na ledě dalšího kanadského rivala Ottawy. Rozjeté Canadiens už ve druhé minutě poslal do vedení slovenský reprezentant Juraj Slafkovský. Svým 164. bodem kariéry se zapsal do bohaté klubové historie, když se stal nejproduktivnějším hráčem klubu před dovršením 22 let. Překonal zápis legendárního Henri Richarda (163 bodů).

Za Ottawu následně dvěma góly otočil skóre Drake Batherson. Po akcích Alexandrea Texiera a v 53. minutě dorážejícího Ivana Děmidova se však nakonec radovali hosté, kteří měli v publiku Canadian Tire Centre výraznou fanouškovskou převahu.

Výsledky

NHL
12. 3. 2026 0:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly:
16:42 Batherson (B. Tkachuk, Stützle)
18:41 Batherson (Stützle, Giroux)
Góly:
01:16 Slafkovský (Děmidov, Suzuki)
37:29 Texier (L. Hutson, J. Evans)
52:40 Děmidov (Newhook, Guhle)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Texier – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Mitch Dunning – Bevan Mills, Jonny Murray

Počet diváků: 17229

NHL
12. 3. 2026 0:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Washington Capitals Washington Capitals 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly:
24:23 Konecny (Sanheim, Bump)
32:13 Zegras (Tippett, Grundström)
47:17 Drysdale (Cates, York)
58:57 Tippett (Dvorak, Cates)
Góly:
09:51 R. Leonard (Ovečkin, Dubois)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny, Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Grundström – Mičkov, Cates, Barkey – Glendening, Couturier (C), Grebjonkin.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, Liljegren, Fehérváry – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – R. Leonard, Dubois, McMichael – Wilson (A), D. Strome (A), Protas – Frank, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Kovachik, Blujus

Počet diváků: 19053

