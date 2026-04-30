Vladař vychytal postup čistým kontem, krok od druhého kola je i Dobeš

  8:16aktualizováno  8:33
Hokejový brankář Dan Vladař se podruhé v sérii proti Pittsburghu blýskl čistým kontem. Středeční výhra Philadelphie 1:0 po prodloužení navíc znamenala postup, když v sérii Flyers uspěli 4:2 na zápasy. Blízko druhému kolu je rovněž Jakub Dobeš, jenž vychytal Montrealu výhru nad Tampou 3:2 a s tím spojené shodné vedení i v celé sérii. Centr Tomáš Hertl jednou asistoval u výhry Vegas 5:4 po prodloužení nad Utahem s Karlem Vejmelkou v bráně.

Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje proti střele Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. | foto: AP

Po úvodních výhrách Philadelphie 3:2, 3:0 a 5:2 dokázali hokejisté Pittsburghu sérii zdramatizovat, když uspěli v zápasech číslo čtyři a pět výsledky 4:2 a 3:2. Rozhodující sedmé partie se však fanoušci Penguins nakonec nedočkali, Flyers využili výhody domácího ledu a v šestém klání vybojovali fotbalový výsledek 1:0 po prodloužení.

Hrdinou se stal v 78. minutě jediný střelec obránce Cam York, jenž využil zakrytého výhledu brankáře Arturse Šilovse. Hlavní hvězdou rozhodujícího zápasu byl však brankář Daniel Vladař, jenž pochytal všech 42 střel Pittsburghu a podruhé v sérii udržel čisté konto.

Ve druhém kole play off Philadelphia narazí na Carolinu, která přejela Ottawu hladce 4:0 na zápasy.

„Byli jsme jeden zásah od návratu do Pittsburghu na zápas číslo sedm. Někdy je to na odrazech puku a drobných věcech. Být v takové pozici je složité. Všichni jsme věřili, že to dokážeme vybojovat. Bohužel jsme nezvládli vstup do série a to rozhodlo,“ hodnotil konec sezony zklamaný kapitán Penguins Sidney Crosby.

V souboji Tampy s Montrealem se počtvrté z dosavadních pěti duelů zrodil výsledek 3:2. Naposledy se takto radovali na ledě soupeře hokejisté Canadiens, kteří jsou za stavu série rovněž 3:2 na zápasy krok od postupu.

Výrazný podíl na tom má česká jednička kanadského celku Jakub Dobeš, jenž naposledy pochytal vysoký počet 38 z 40 střel Lightning.

Na úvodní dva zásahy Montrealu dokázali domácí vždy odpovědět. Gól veterána Brendana Gallaghera vymazal Dominic James a zásah Kirby Dacha eliminoval Jake Guentzel. Až na branku Alexandra Texiera z 42. minuty Tampa přes pozorného Dobeše nedokázala reagovat.

Hokejisté Vegas uhráli podruhé za sebou proti Utahu výhru 5:4 po prodloužení a v sérii tak vedou 3:2 na zápasy. Poslední duel rozhodl až v šesté minutě druhého nastavení útočník Brett Howden, jenž dokázal skórovat při hře v oslabení.

Brankář týmu Mammoth Karel Vejmelka celkově zastavil 31 z 36 střel Golden Knights, kteří přitom v řádné hrací době byli již blízko porážky. Zachráncem domácích se však stal gólem na 4:4 z času 59:07 Pavel Dorofejev, jenž tak završil svůj hattrick. U jeho první trefy v zápasu mu v 20. minutě během přesilové hry asistoval i Tomáš Hertl (16:19, 0+1, +/-: 0, 2 střely).

Výsledky

NHL
30. 4. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:4P (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly:
19:19 Dorofejev (Hertl, Eichel)
35:39 Dorofejev (Theodore, Barbašov)
37:17 Theodore (Stone)
59:07 Dorofejev (R. Smith, Eichel)
85:28 Howden (Marner)
Góly:
17:10 Marino (Keller, Schmaltz)
30:40 Crouse (Keller, Sergačov)
45:54 Guenther (Yamamoto, Weegar)
52:42 Carcone (Kerfoot)
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel, Howden – R. Smith, Marner, Stone – Dorofejev, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Durzi, Cole – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – O'Brien, Kerfoot, Carcone – Peterka, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: Brenk, St. Laurent – Murray, Murray

Počet diváků: 18033

Stav série: 3:2

NHL
30. 4. 2026 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:0P (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
77:32 York (Mičkov, Cates)
Góly:
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Martone, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Barkey – Mičkov, Cates, Bump – Foerster, Couturier (C), Glendening.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Solovjov, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Pierre Lambert – Travis Gawryletz, Matt MacPherson

Počet diváků: 20005

Stav série: 4:2

NHL
30. 4. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly:
26:49 James (Goncalves, Gourde)
37:23 Guentzel
Góly:
03:00 Gallagher (Newhook)
27:00 K. Dach (Z. Bolduc, Guhle)
41:06 Texier (L. Hutson, Suzuki)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Hagel – Guentzel (A), Cirelli, Goncalves – C. Geekie, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, James, Perry.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson – Z. Bolduc, J. Evans, K. Dach.

Rozhodčí: F. South, J. Hebert – S. Cherrey, K. McNamara

Počet diváků: 19092

Stav série: 2:3

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.