Po úvodních výhrách Philadelphie 3:2, 3:0 a 5:2 dokázali hokejisté Pittsburghu sérii zdramatizovat, když uspěli v zápasech číslo čtyři a pět výsledky 4:2 a 3:2. Rozhodující sedmé partie se však fanoušci Penguins nakonec nedočkali, Flyers využili výhody domácího ledu a v šestém klání vybojovali fotbalový výsledek 1:0 po prodloužení.
Hrdinou se stal v 78. minutě jediný střelec obránce Cam York, jenž využil zakrytého výhledu brankáře Arturse Šilovse. Hlavní hvězdou rozhodujícího zápasu byl však brankář Daniel Vladař, jenž pochytal všech 42 střel Pittsburghu a podruhé v sérii udržel čisté konto.
42 zákroků Dana Vladaře dovedly Philadelphii do druhého kola proti Carolině. https://t.co/RnQ8exWitM— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 30, 2026
Ve druhém kole play off Philadelphia narazí na Carolinu, která přejela Ottawu hladce 4:0 na zápasy.
„Byli jsme jeden zásah od návratu do Pittsburghu na zápas číslo sedm. Někdy je to na odrazech puku a drobných věcech. Být v takové pozici je složité. Všichni jsme věřili, že to dokážeme vybojovat. Bohužel jsme nezvládli vstup do série a to rozhodlo,“ hodnotil konec sezony zklamaný kapitán Penguins Sidney Crosby.
V souboji Tampy s Montrealem se počtvrté z dosavadních pěti duelů zrodil výsledek 3:2. Naposledy se takto radovali na ledě soupeře hokejisté Canadiens, kteří jsou za stavu série rovněž 3:2 na zápasy krok od postupu.
Výrazný podíl na tom má česká jednička kanadského celku Jakub Dobeš, jenž naposledy pochytal vysoký počet 38 z 40 střel Lightning.
Na úvodní dva zásahy Montrealu dokázali domácí vždy odpovědět. Gól veterána Brendana Gallaghera vymazal Dominic James a zásah Kirby Dacha eliminoval Jake Guentzel. Až na branku Alexandra Texiera z 42. minuty Tampa přes pozorného Dobeše nedokázala reagovat.
Hokejisté Vegas uhráli podruhé za sebou proti Utahu výhru 5:4 po prodloužení a v sérii tak vedou 3:2 na zápasy. Poslední duel rozhodl až v šesté minutě druhého nastavení útočník Brett Howden, jenž dokázal skórovat při hře v oslabení.
Brankář týmu Mammoth Karel Vejmelka celkově zastavil 31 z 36 střel Golden Knights, kteří přitom v řádné hrací době byli již blízko porážky. Zachráncem domácích se však stal gólem na 4:4 z času 59:07 Pavel Dorofejev, jenž tak završil svůj hattrick. U jeho první trefy v zápasu mu v 20. minutě během přesilové hry asistoval i Tomáš Hertl (16:19, 0+1, +/-: 0, 2 střely).
Výsledky
19:19 Dorofejev (Hertl, Eichel)
35:39 Dorofejev (Theodore, Barbašov)
37:17 Theodore (Stone)
59:07 Dorofejev (R. Smith, Eichel)
85:28 Howden (Marner)
17:10 Marino (Keller, Schmaltz)
30:40 Crouse (Keller, Sergačov)
45:54 Guenther (Yamamoto, Weegar)
52:42 Carcone (Kerfoot)
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel, Howden – R. Smith, Marner, Stone – Dorofejev, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Durzi, Cole – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – O'Brien, Kerfoot, Carcone – Peterka, Stenlund, B. Tanev.
Rozhodčí: Brenk, St. Laurent – Murray, Murray
Počet diváků: 18033
Stav série: 3:2
77:32 York (Mičkov, Cates)
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Martone, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Barkey – Mičkov, Cates, Bump – Foerster, Couturier (C), Glendening.
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Solovjov, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Pierre Lambert – Travis Gawryletz, Matt MacPherson
Počet diváků: 20005
Stav série: 4:2
26:49 James (Goncalves, Gourde)
37:23 Guentzel
03:00 Gallagher (Newhook)
27:00 K. Dach (Z. Bolduc, Guhle)
41:06 Texier (L. Hutson, Suzuki)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Hagel – Guentzel (A), Cirelli, Goncalves – C. Geekie, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, James, Perry.
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson – Z. Bolduc, J. Evans, K. Dach.
Rozhodčí: F. South, J. Hebert – S. Cherrey, K. McNamara
Počet diváků: 19092
Stav série: 2:3