Vladař slavil výhru nad Vancouverem, Gudas byl mezi hvězdami duelu

  7:41aktualizováno  7:44
Pondělí v zámoří nabídlo čtyři zápasy hokejové NHL. Gólman Dan Vladař pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Vancouverem. Naopak Lukáš Dostál odcházel poražen po výsledku 1:3 se Seattlem. Kapitán Anaheimu obránce Radko Gudas byl za svůj výkon zvolen třetí hvězdou duelu.
Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad...

Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad Vancouverem. | foto: AP

Gritty, maskot Philadelphia Flyers, předvádí zběsilé kousky ve vánočním kostýmu.
Bobby Brink (Philadelphie) se snaží prchnout Zeevu Buiumovi (Vancouver).
Losangeleský gólman Anton Forsberg si kryje přední tyč.
Anaheimský útočník Mikael Granlund se raduje z branky.
9 fotografií

Kvůli drobným zdravotním potížím nezasáhl Dan Vladař do předešlých dvou zápasů Philadelphie. V pondělním klání proti Vancouveru již ale byl zpět a 23 zákroky proti 25 střelám kanadského celku pomohl Flyers k výhře 5:2.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 35z. - 47b. (16+31)

2. Pastrňák (BOS), 32z. - 39b. (14+25)

3. Hertl (VGK), 34z. - 27b. (14+13)

4. Zacha (BOS), 36z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 36z. - 20b. (2+18)

Na první gól utkání se čekalo až do 34. minuty, kdy domácí publikum poprvé rozjásal Nikita Grebenkin. Nejvíce zábavy pak přinesla až třetí dvacetiminutovka, v níž v součtu padlo dalších šest branek. Za Philadelphii skóre navyšovali Carl Grundström, Christina Dvorak, Owen Tippett a Matvej Mičkov.

V barvách Vancouveru, za který nastoupili i obránce Filip Hronek (22:09, -4, 2 střely) a centr David Kämpf (14:38, -1, 1 střela), alespoň zmírnili porážku Max Sasson a Drew O’Connor.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
23. 12. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
35:40 Granlund (Trouba, LaCombe)
Góly:
24:48 Gaudreau (S. Wright, Kakko)
50:03 Eberle (Beniers, Kakko)
59:25 Eberle (Tolvanen)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Gudas (C), Zellweger, I. Moore – Kreider, Granlund, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Harkins, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans, Mahura – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Nyman, S. Wright, Winterton – Kartye, Meyers, Melanson.

Rozhodčí: Hanson, Lepkowski – Gibbons, Gawryletz

Počet diváků: 16214

NHL
23. 12. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly:
38:41 Kuzmenko (M. Anderson, Doughty)
Góly:
04:07 Marchment (Severson, Voronkov)
19:36 Marchment (Severson, Jenner)
54:16 Marčenko (Mateychuk, Fantilli)
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – T. Moore, Kopitar (C), Kempe (A) – Fiala, Byfield, Laferriere – Foegele, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Fabbro, Mateychuk, Severson, B. Smith, Christiansen – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, Monahan (A), Miles Wood – Jenner (C), Coyle (A), K. Johnson – C. Sillinger, Del Bel Belluz, Lundeström.

Rozhodčí: Skilliter, Brace – Knorr, Murchison

Počet diváků: 18145

NHL
23. 12. 2025 1:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)
Góly:
33:13 Grebjonkin (Andrae, Abols)
45:58 Grundström (Grebjonkin, Abols)
47:49 Dvorak (Zegras, Konecny)
55:33 Tippett (York)
58:49 Mičkov (Cates)
Góly:
53:05 Sasson (Garland, T. Myers)
59:43 O'Connor (Buium, Elias Pettersson)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grebjonkin, Abols, Grundström.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Rossi, Boeser (A) – DeBrusk, Kämpf, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – Öhgren, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: South, Maaskant – Alphonso, Tobias

Počet diváků: 19994

NHL
23. 12. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
00:21 Holmberg (D. Raddysh, Girgensons)
09:12 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
28:01 Cirelli (D. Raddysh)
45:36 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
Góly:
26:43 Faulk (Tucker, Stenberg)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, D'Astous, McDonagh (A), Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Point – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Finley, Goncalves.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Berggren – Stenberg, B. Schenn (C), Neighbours – Fabbri, Dvorský, Suter – M. Joseph, Sundqvist, Toropčenko.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Michael Markovic – Tommy Hughes, Michel Cormier

Počet diváků: 19092

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Postavíme největší bitevní lodě v historii světa, oznámil Trump a zkritizoval zbrojaře

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...

V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě

Malé letadlo mexického námořnictva se zřítilo u pobřeží Texasu, při nehodě...

USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď...

Řidič v německém Giessenu vjel do lidí na zastávce, čtyři zranil

Na místě, kde muž z Ázerbájdžánu narazil svým autem do autobusové zastávky a...

Povánoční slevy začínají už po Štědrém dni nejen u nás, ale i v Německu

Ilustrační snímek.

Žloutenka není jen o žluté kůži. Jak se chránit? Jaké jsou příznaky a jak se nemoc léčí?

Ilustrační foto

Rozhovor

Putin válku potřebuje a jejího konce se bojí, říká ruský právník Ivan Pavlov, obhájce Navalného

Premium
Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, reagují politici

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Vůz srbské policie (ilustrační foto)

Slepý fond to není, tápou odborníci nad věrohodností převodu Agrofertu

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Nápis „Romové musí dodržovat zákon“ musí pryč, rozhodl soud k volební kampani

Andre Ventura, předseda strany Chega, po komunálních volbách v sídle strany v...

Poslední slovo

Chanuka, učitelka Jedličková a Terezín. Je třeba si uchovat úsměv v duši

Ondřej Neff

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.