Český reprezentační gólman Lukáš Dostál se naladil na olympiádu osmi výhrami z posledních devíti startů v bráně Anaheimu. Naposledy v úterý předvedl 26 zákroků u vítězství 4:2 nad Seattlem.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 51z. - 70b.(22+48)
2. Nečas (COL), 52z. - 62b.(22+40)
3. Hertl (VGK), 55z. - 48b.(22+26)
4. Zacha (BOS), 54z. - 37b.(15+22)
5. Hronek (VAN), 56z. - 32b.(5+27)
Ducks si postupně vypracovali vedení 4:0, když se ve druhém dějství prosadili Cutter Gauthier a Jacob Trouba. Do třetí třetiny domácí vstoupili třetím gólem Alexe Killorna už po 24 vteřinách hry v dané fázi a v 54. minutě se radoval ještě Ross Johnston.
Tým Kraken obral Dostála o nulu až v samém závěru, kdy výsledek alespoň zkorigovali Jordan Eberle a Tye Kartye. Posledně jmenovaný trestal nevydařený pokus českého gólmana, jenž se snažil o zakončení přes celé kluziště do prázdné brány soupeře. K výhře Anaheimu svým výkonem v obraně přispěl i kapitán mužstva Radko Gudas (17:19, +1, 2 střely).
Hokejisté Philadelphie ukončili čtyřzápasovou sérii porážek výsledkem 4:2 nad Washingtonem. Celkově 26 zákroky proti 28 střelám soupeře se na tom podílel i český gólman Dan Vladař.
Flyers díky trefám Owena Tippetta a Carla Grundstroma z 6. a 25. minuty vedli 2:0. Při hře v oslabení ale hosty v polovině řádné hrací doby dostal do kontaktu Alexej Protas a na startu třetí dvacetiminutovky srovnal na 2:2 Anthony Beauvillier.
O vítězi tak nakonec rozhodla až využitá přesilovka domácích z 55. minuty, kdy se prosadil bek Jamie Drysdale. Poslední slovo si vzal v 60. minutě střelou do prázdné klece další bek Rasmus Ristolainen.
Ve svém pátém startu po přestupu z New Jersey se útočník Ondřej Palát (14:51, 0+1, +1, 1 střela) za Islanders podruhé bodově prosadil. Na bilanci 1+1 z premiéry v novém dresu navázal asistencí v úterní přestřelce Ostrovanů 5:4 po prodloužení s Pittsburghem.
Hlavními tahouny ofenzivy New Yorku byli Bo Horvat (2+1) a Mathew Barzal (1+2). Prvně jmenovaný vstřelil dva góly včetně toho rozdílového z první minuty nastavení. Barzal ve třetí třetině pomohl ke dvěma vyrovnávacím trefám na 3:3 a 4:4, načež v nastavení společně s ofenzivním obráncem Matthewem Schaeferem přispěli k vítězné akci.
Toronto překvapilo výhrou 5:2 na ledě Edmontonu a po nedávné černé sérii šesti proher urvalo už třetí dvoubodový zisk v řadě. Na úvodní dva góly Maple Leafs ještě domácí vždy našli odpověď.
Využité přesilovky Johna Tavarese a Matiase Maccelliho z 48. a 49. minuty ovšem utkání definitivně zlomily ve prospěch hostů. Do prázdné klece navíc vše potvrdil v 58. minutě Bobby McMann. Domácí hvězdy Connor McDavid a Leon Draisaitl tak zůtaly bez bodu a musely přijmout porážku. Pro Toronto stejně jako Anaheim šlo o poslední start před dlouhou olympijskou přestávkou.
Výsledky:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Carlile, Hedman – Kučerov, Guentzel, Hagel – Goncalves, James, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Finley, Douglas.
Ellis (Lyon) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson, Zucker – Quinn, McLeod, Doan – Östlund, Krebs, K. Helenius – Malenstyn, Kozak, I. Rosén.