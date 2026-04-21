Pennsylvánské derby mezi Pittsburghem a Philadelphií v prvním kole play off nabírá jasný vývoj. Po úvodní těsné výhře 3:2 v odvetě na ledě soupeře Flyers vyhráli pro změnu 3:0 a jsou na půli cesty od postupu. Velkou zásluhu na daném vývoji má český gólman Dan Vladař, jenž byl za výkony v základní části zvolen nejužitečnějším hráčem klubu a ve vyřazovacích bojích to opět potvrzuje.
28letý rodák z Prahy ve své třetí účasti v play off dosavadní kariéry (v sezoně 2019/20 jednou naskočil za Boston a v sezoně 2021/22 odchytal jeden duel play off za Calgary) slavil první dvě výhry. Tu poslední navíc okořenil čistým kontem poté, co zastavil všech 27 pokusů Penguins.
Skvělé výkony Dana Vladaře ocenil i slavný Wayne Gretzky, jenž českého gólmana označil za "černého koně" na zisk Hart Trophy. Tu si odnese jeden z trojice McDavid - Kučerov - MacKinnon. Slavná "99" by však ocenila i Caufielda, Celebriniho či právě Vladaře.pic.twitter.com/dsyus387v2— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 21, 2026
„Stejný standard ukazuje celou sezonu. Kluci si před ním hokej užívají,“ vysekl Vladařovi pochvalu kouč Rick Tocchet. Skóre odvety otevíral v 34. minutě 19letý talent Porter Martone, jenž tak navázal na svůj rozdílový gól i z úvodní partie. Při hře v oslabení náskok Philadelphie pojišťoval v 38. minutě Garnet Hathaway a poslední slovo patřilo v 58. minutě trefou do prázdné klece Luke Glendening.
Stejný vývoj jako Philadelphia v play off nabrala i Carolina, která si v domácích duelech poradila s Ottawou výsledky 2:0 a 3:2 po prodloužení. V odvetě sice úvodní góly od Logana Stankovena a Sebastiana Aha ve druhé třetině vymazali Drake Batherson s Dylanem Cozensem.
Ve druhém prodloužení však skóre na stranu Hurricanes naklonil bojovník a sváteční střelec Jordan Martinook. Jeden z nejdůležitějších gólů své kariéry vstřelil v 94. minutě. Hrdinou se přitom člen třetího útoku Caroliny mohl stát už během prvního nastavení, nařízené trestné střílení ale neproměnil.
„Hokej a celkově sport občas umí být opravdu šílený. Abych dal gól po tom trestném střílení. Jednou o tom budu vyprávět svým vnoučatům,“ kroutil hlavou nečekaný hrdina Martinook, jenž v základní části ze 77 startů vytěžil 12 zásahů.
Výsledky
06:31 Stankoven (Hall, Blake)
27:50 Sebastian Aho (Staal)
93:53 Martinook (Ehlers, K. Miller)
30:47 Batherson (Sanderson)
36:40 Cozens (Greig, Sanderson)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Thomson, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: F. South, J. Hebert – R. Gibbons, L. Suchánek
Počet diváků: 18591
Stav série: 2:0
17:21 J. Dickinson (Walman, Emberson)
18:21 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
51:30 J. Dickinson (Ekholm, Walman)
58:06 K. Kapanen (Podkolzin, Draisaitl)
20:19 Terry (Leo Carlsson, LaCombe)
24:37 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
34:29 Terry (Carlson, Granlund)
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse, Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Nugent-Hopkins (A) – Frederic, Henrique, C. Dach.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Gudas (C), Hinds – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Washe, Viel.
Rozhodčí: Dwyer, Lambert, Brisebois, Mills
Počet diváků: 18347
Stav série: 1:0
33:39 Martone (Konecny, Dvorak)
37:43 Hathaway (Tippett)
57:55 Glendening (Couturier, Hathaway)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Rozhodčí: Rank, Rehman – MacPherson, T. Gawryletz
Počet diváků: 18308
Stav série: 0:2
08:58 W. Johnston (Lundkvist, Bäck)
24:02 Duchene (Rantanen, Heiskanen)
47:09 J. Robertson (Lundkvist, Duchene)
59:10 W. Johnston (Hryckowian, Lindell)
11:33 Faber (Q. Hughes, Kaprizov)
49:47 Faber (Eriksson Ek, Q. Hughes)
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, Hryckowian, W. Johnston – J. Robertson, Duchene, Bourque – Benn (C), Steel, Hyry – Blackwell, Bäck, Faksa.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Eriksson Ek, Kaprizov (A), Boldy – Tarasenko, Hartman, Trenin – Jurov, M. Johansson, M. Foligno (A) – N. Foligno, McCarron, Brink.
Rozhodčí: Wes McCauley, Brandon Blandina – Trent Knorr, Tyson Baker
Počet diváků: 18532
Stav série: 1:1