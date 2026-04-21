Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

  7:35aktualizováno  8:00
Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy. Stejný vývoj nabírá i Carolina v souboji s Ottawou. Dallas naopak po úvodním nezdaru srovnal proti Minnesotě sérii na 1:1 a v prvním duelu mezi Edmontonem a Anaheimem se proti Lukáši Dostálovi radovali hráči kanadského celku po těsném skóre 4:3.
Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

Pennsylvánské derby mezi Pittsburghem a Philadelphií v prvním kole play off nabírá jasný vývoj. Po úvodní těsné výhře 3:2 v odvetě na ledě soupeře Flyers vyhráli pro změnu 3:0 a jsou na půli cesty od postupu. Velkou zásluhu na daném vývoji má český gólman Dan Vladař, jenž byl za výkony v základní části zvolen nejužitečnějším hráčem klubu a ve vyřazovacích bojích to opět potvrzuje.

28letý rodák z Prahy ve své třetí účasti v play off dosavadní kariéry (v sezoně 2019/20 jednou naskočil za Boston a v sezoně 2021/22 odchytal jeden duel play off za Calgary) slavil první dvě výhry. Tu poslední navíc okořenil čistým kontem poté, co zastavil všech 27 pokusů Penguins.

„Stejný standard ukazuje celou sezonu. Kluci si před ním hokej užívají,“ vysekl Vladařovi pochvalu kouč Rick Tocchet. Skóre odvety otevíral v 34. minutě 19letý talent Porter Martone, jenž tak navázal na svůj rozdílový gól i z úvodní partie. Při hře v oslabení náskok Philadelphie pojišťoval v 38. minutě Garnet Hathaway a poslední slovo patřilo v 58. minutě trefou do prázdné klece Luke Glendening.

Stejný vývoj jako Philadelphia v play off nabrala i Carolina, která si v domácích duelech poradila s Ottawou výsledky 2:0 a 3:2 po prodloužení. V odvetě sice úvodní góly od Logana Stankovena a Sebastiana Aha ve druhé třetině vymazali Drake Batherson s Dylanem Cozensem.

Ve druhém prodloužení však skóre na stranu Hurricanes naklonil bojovník a sváteční střelec Jordan Martinook. Jeden z nejdůležitějších gólů své kariéry vstřelil v 94. minutě. Hrdinou se přitom člen třetího útoku Caroliny mohl stát už během prvního nastavení, nařízené trestné střílení ale neproměnil.

„Hokej a celkově sport občas umí být opravdu šílený. Abych dal gól po tom trestném střílení. Jednou o tom budu vyprávět svým vnoučatům,“ kroutil hlavou nečekaný hrdina Martinook, jenž v základní části ze 77 startů vytěžil 12 zásahů.

Výsledky

NHL
21. 4. 2026 1:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2P (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly:
06:31 Stankoven (Hall, Blake)
27:50 Sebastian Aho (Staal)
93:53 Martinook (Ehlers, K. Miller)
Góly:
30:47 Batherson (Sanderson)
36:40 Cozens (Greig, Sanderson)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Matinpalo, Sanderson, Spence, Chabot (A), Thomson, Gilbert – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.

Rozhodčí: F. South, J. Hebert – R. Gibbons, L. Suchánek

Počet diváků: 18591

Stav série: 2:0

NHL
21. 4. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Góly:
17:21 J. Dickinson (Walman, Emberson)
18:21 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
51:30 J. Dickinson (Ekholm, Walman)
58:06 K. Kapanen (Podkolzin, Draisaitl)
Góly:
20:19 Terry (Leo Carlsson, LaCombe)
24:37 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
34:29 Terry (Carlson, Granlund)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse, Emberson, Walman – Hyman, McDavid (C), Savoie – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Nugent-Hopkins (A) – Frederic, Henrique, C. Dach.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Gudas (C), Hinds – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, McTavish (A) – I. Moore, Washe, Viel.

Rozhodčí: Dwyer, Lambert, Brisebois, Mills

Počet diváků: 18347

Stav série: 1:0

NHL
21. 4. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
33:39 Martone (Konecny, Dvorak)
37:43 Hathaway (Tippett)
57:55 Glendening (Couturier, Hathaway)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Mantha, Kindel, E. Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Hathaway, Couturier (C), Glendening.

Rozhodčí: Rank, Rehman – MacPherson, T. Gawryletz

Počet diváků: 18308

Stav série: 0:2

NHL
21. 4. 2026 3:30
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly:
08:58 W. Johnston (Lundkvist, Bäck)
24:02 Duchene (Rantanen, Heiskanen)
47:09 J. Robertson (Lundkvist, Duchene)
59:10 W. Johnston (Hryckowian, Lindell)
Góly:
11:33 Faber (Q. Hughes, Kaprizov)
49:47 Faber (Eriksson Ek, Q. Hughes)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Rantanen, Hryckowian, W. Johnston – J. Robertson, Duchene, Bourque – Benn (C), Steel, Hyry – Blackwell, Bäck, Faksa.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Eriksson Ek, Kaprizov (A), Boldy – Tarasenko, Hartman, Trenin – Jurov, M. Johansson, M. Foligno (A) – N. Foligno, McCarron, Brink.

Rozhodčí: Wes McCauley, Brandon Blandina – Trent Knorr, Tyson Baker

Počet diváků: 18532

Stav série: 1:1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

