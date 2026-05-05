Carolina je v play off dále bez porážky, Vegas uspělo nad Anaheimem

  7:34
Hokejisté Caroliny si v bojích o Stanley Cup i po šestém startu drží neporazitelnost. Po hladkém postupu nad Ottawou vedou ve druhém kole už 2:0 na zápasy nad Philadelphií, rozhodla o tom pondělní výhra 3:2 po prodloužení. Dana Vladaře v 79. minutě překonal Taylor Hall. Porážkou do druhého kola vstoupil i brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. Na domácím ledě se 3:1 radovalo Vegas.
Dan Vladař v bráně Philadelphia Flyers zastavuje puk.

Dan Vladař v bráně Philadelphia Flyers zastavuje puk. | foto: AP

Lukáš Dostál v bráně Anaheimu se vrhá po puku v utkání s Vegas Golden Knights.
Jack Eichel z Vegas se snaží přerušit akci Tima Washe (42) z Anaheimu.
Útočník Vegas Brett Howden slaví překonání anaheimského brankáře Lukáše Dostále.
Taylor Hall slaví gól Caroliny v prodloužení s Flyers.
7 fotografií

Na úvodní triumf 3:0 navázali rozjetí hokejisté Caroliny proti Philadelphii výhrou 3:2 po prodloužení, které rozhodl v 79. minutě Taylor Hall. Českého gólmana Flyers Dana Vladaře, jenž kryl vysoký počet 40 z celkových 43 střel, překonal po pádu na led pohotovou dorážkou z brankoviště.

„Když se vám podaří rozhodnout prodloužení, často si tu situaci ani pořádně nezapamatujete. Na pár sekund jsem byl v jiném časovém pásmu,“ nebyl schopen blíže popsat svůj gól nadšený Hall.

V řádné hrací době hostům skvěle vyšel vstup do druhého zápasu série, když v průběhu páté minuty dokázali skórovat Jamie Drysdale a Sean Couturier.

Jejich trhák však přibrzdil využitou přesilovkou z 11. minuty Nikolaj Ehlers a vyrovnání se Hurricanes dočkali v 52. minutě zásluhou Setha Jarvise. Dánský gólman domácích Frederik Andersen kryl 34 z 36 střel a v letošním play off vychytal už svou šestou výhru.

Připravujeme podrobnosti...

Výsledky

NHL
5. 5. 2026 3:50
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly:
23:14 Howden (Marner, Andersson)
55:02 Barbašov (Dorofejev)
59:54 Marner
Góly:
53:57 Granlund (LaCombe, Carlson)
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Howden – Kolesar, W. Karlsson (A), Hertl – Sissons, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – McTavish (A), Poehling, Kreider – I. Moore, Washe, Viel.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Jean Hebert – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 17838

Stav série: 1:0

NHL
5. 5. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2P (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
10:21 Ehlers (Blake, K. Miller)
51:21 Jarvis (Ehlers, Staal)
78:54 Hall (Blake, S. Walker)
Góly:
04:02 Drysdale
04:41 Couturier (Grundström)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Martone, Zegras, Bump – Konecny (A), Dvorak, Barkey – Mičkov, Cates, Foerster – Glendening, Couturier (C), Grundström.

Rozhodčí: F. Charron, G. Dwyer – S. Alphonso, R. Daisy

Počet diváků: 18647

Stav série: 2:0

Vstoupit do diskuse

Výbuch v čínské továrně na pyrotechniku zabil 21 lidí. Podobná fabrika zabíjela už loni

Hasiči bojují s požárem po výbuchu v továrně na zábavní pyrotechniku v čínské...

Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, Mrázová ji chce schválit zrychleně

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Krize v Hormuzu nemá vojenské řešení, míní šéf íránské diplomacie

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Pracující důchodci? Firmy je potřebují, stát je hodlá zvýhodnit

(ilustrační snímek)

Komentář

„Lampasák v záloze.“ Urážky padaly za Fialy i Babiše. Ale odpovědnost nesou ti, kteří jsou právě u moci

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotické Trumpovy reformy

ilustrační snímek

Rusko a Ukrajina oznámily kolem Dne vítězství příměří. Zelenskyj navrhl dřívější

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

USA zasáhly proti Íráncům v Hormuzu: v akci byly vrtulníky a torpédoborce

Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Budeme to hrát po celé Trumpovo funkční období, ale nedáme se, reaguje EU na cla

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Auto se řítilo v Lipsku pěší zónou a srazilo několik lidí. Hlášeni jsou mrtví i zranění

V centru Lipska najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury....

Poslední slovo

Kvantový jev. V otázce sudetoněmeckého sjezdu v Brně nelze nezaujmout stanovisko

Ondřej Neff

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.