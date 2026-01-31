Po čtyřech porážkách z posledních pěti startů hokejisté Colorada zabrali. Triumf 5:0 proti domácímu Detroitu režíroval hlavně suverénní Nathan MacKinnon, jenž vstřelil dva góly a na třetí přihrál.
Český útočník Martin Nečas v sestavě Avalanche chyběl kvůli blíže nespecifikovanému zranění v dolní části těla.
Hokejisté Los Angeles úspěšně vstoupili do nabitého víkendu. V sobotu zvítězili 3:2 po prodloužení na ledě Philadelphie. Kings, které v neděli čeká souboj s Carolinou, skvěle vyšel vstup do zápasu, když zásahy útočníka Adriana Kempeho ze 4. a 8. minuty rychle odskočili do vedení.
V další fázi se ale Flyers zvedli a s podporou zákroků Daniela Vladaře, jenž celkově pochytal 18 střel, dokázali ztrátu postupně vymazat. Krátce po startu druhého dějství využil přesilovku Trevor Zegras a na 2:2 stav upravoval pro změnu v úvodních vteřinách třetí třetiny Travis Konecny.
Vítěze nakonec určilo až prodloužení, v jehož třetí minutě Vladaře dokázal propálit Quinton Byfield.
Výsledky
03:11 W. Smith (Wennberg)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Farabee, Lomberg.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Gaudette, Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Beach, Sandlak – Apperson, Toomey
06:44 Burns (MacKinnon, Ničuškin)
10:03 MacKinnon (Lehkonen)
21:24 Colton (Nelson, Manson)
33:33 MacKinnon (Lehkonen)
47:35 Kelly (Kiviranta, Drury)
Gibson (41. Talbot) – A. Johansson, Seider, Chiarot, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, E. Gustafsson – Kasper, Larkin, Raymond – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, C. Makar, Manson, Burns, K. Middleton, Girard – Lehkonen, MacKinnon, Ničuškin – Olofsson, Nelson, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Bardakov, T. Makar.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Garrett Rank – Jesse Marquis, Ryan Daisy
Lyon (Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – K. Helenius, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Kozak.
Dobeš (Montembeault) – Guhle, Matheson, Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – Texier, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher, Danault, Josh Anderson – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc.
L. Thompson (C. Lindgren) – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin, Wilson, Sourdif, Protas – R. Leonard, Dowd, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime – Carlson, Fehérváry, T. van Riemsdyk – Chychrun, Chisholm, Sandin.
Andersen (Bussi) – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov, Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, W. Carrier – Chatfield, Slavin, S. Walker – K. Miller, Nikišin, Gostisbehere.
02:37 Mantha (McGroarty)
06:05 Acciari (Lizotte)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Kulak, Shea, Solovjov – Brazeau, Crosby, Rakell – Hayes, Novak, Činachov – Mantha, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Quick (S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Perreault, Zibanejad, J. Miller – Lafrenière, Trocheck, Cuylle – T. Raddysh, Laba, Othmann – Rempe, Carrick, Berard.
Rozhodčí: Furlatt, Lee – Baker, Alphonso
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad, Mikkola, Balinskis, Björnfot, Petry – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk – Luostarinen, Schwindt, Kunin – Vilmanis, J. Boqvist, Greer.
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Salomonsson, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Niederreiter, J. Toews, Naměstnikov – Koepke, M. Barron, Nyquist.
Rozhodčí: Sutherland, Hebert – Cherrey, Grillo
20:39 Zegras (Brink, Konecny)
40:25 Konecny (Ristolainen, Grebjonkin)
03:10 Kempe (Laferriere, Perry)
07:08 Kempe (Perry, Laferriere)
62:48 Byfield (Kempe, Doughty)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Konecny (A), Dvorak, Grebjonkin – Tippett, Cates, Barkey – Brink, Zegras, Mičkov – Hathaway, Couturier (C), Deslauriers.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar, Perry – Foegele, Byfield, T. Moore – Kuzmenko, Laferriere, Fiala – Armia, S. Helenius, Malott.
Rozhodčí: McCauley, Schrader – Faucher, Brisebois