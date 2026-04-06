Výsledky:
New York Rangers : Washington Capitals 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)
Góly:
00:23 Sheary (Kartye, Fox)
23:07 J. Miller (Zibanejad, Fox)
25:53 Cuylle (Schneider, Brodzinski)
28:33 Cuylle (Trocheck, Gavrikov)
33:22 Sýkora (Laba, Chmelař)
38:27 Fox (Zibanejad, J. Miller)
42:27 Trocheck
59:28 Cuylle (Zibanejad, Lafrenière)
00:23 Sheary (Kartye, Fox)
23:07 J. Miller (Zibanejad, Fox)
25:53 Cuylle (Schneider, Brodzinski)
28:33 Cuylle (Trocheck, Gavrikov)
33:22 Sýkora (Laba, Chmelař)
38:27 Fox (Zibanejad, J. Miller)
42:27 Trocheck
59:28 Cuylle (Zibanejad, Lafrenière)
Góly:
13:45 McMichael (T. Wilson, Fehérváry)
13:45 McMichael (T. Wilson, Fehérváry)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy (A), C. Hutson – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, McMichael – R. Leonard, Sourdif, Beauvillier – Frank, Lapierre, Duhaime.
C. Lindgren (L. Thompson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy (A), C. Hutson – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, McMichael – R. Leonard, Sourdif, Beauvillier – Frank, Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: Hamilton, Pochmara – Tobias, Berg
Počet diváků: 17335
Colorado Avalanche : St. Louis Blues 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly:
15:10 Kelly (Burns, L. O'Connor)
23:40 Burns (Blankenburg, Nelson)
15:10 Kelly (Burns, L. O'Connor)
23:40 Burns (Blankenburg, Nelson)
Góly:
12:01 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
24:09 R. Thomas (Holloway, Snuggerud)
57:10 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
12:01 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
24:09 R. Thomas (Holloway, Snuggerud)
57:10 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, D. Toews (A), Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Bardakov, Nelson, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kadri, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly.
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, D. Toews (A), Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Bardakov, Nelson, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kadri, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, Drouin – Berggren, Suter, Neighbours (A) – Bučněvič, Finley, Toropčenko.
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, Drouin – Berggren, Suter, Neighbours (A) – Bučněvič, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Corey Syvret, Pierre Lambert – Brandon Gawryletz, Travis Gawryletz
Počet diváků: 18101
Montreal Canadiens : New Jersey Devils 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
10:47 Meier (J. Hughes)
38:12 Glass
56:35 C. Brown (J. Hughes, Bratt)
10:47 Meier (J. Hughes)
38:12 Glass
56:35 C. Brown (J. Hughes, Bratt)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Xhekaj, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Guhle, A. Xhekaj, Struble, L. Hutson – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes (A), C. Brown – Hämeenaho, Glass, Bjugstad – Cotter, McLaughlin, Halonen.
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes (A), C. Brown – Hämeenaho, Glass, Bjugstad – Cotter, McLaughlin, Halonen.
Rozhodčí: Beach, Hanson – Cherrey, Barton
Počet diváků: 20962
Ottawa Senators : Carolina Hurricanes 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly:
07:17 Cozens (Stützle, Batherson)
08:51 Stützle
28:33 B. Tkachuk (Zub, Greig)
42:50 Pinto (Zetterlund)
46:33 B. Tkachuk (Greig, Cozens)
59:03 Giroux (Pinto, Sanderson)
07:17 Cozens (Stützle, Batherson)
08:51 Stützle
28:33 B. Tkachuk (Zub, Greig)
42:50 Pinto (Zetterlund)
46:33 B. Tkachuk (Greig, Cozens)
59:03 Giroux (Pinto, Sanderson)
Góly:
05:22 Stankoven (Ehlers, Blake)
19:40 Svečnikov
57:30 Hall (S. Walker, Blake)
05:22 Stankoven (Ehlers, Blake)
19:40 Svečnikov
57:30 Hall (S. Walker, Blake)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Matinpalo, Crotty, Thomson – Batherson, Stützle (A), Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Foegele.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Matinpalo, Crotty, Thomson – Batherson, Stützle (A), Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Foegele.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Kotkaniemi, Robinson, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Kotkaniemi, Robinson, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Jean Hebert – Trent Knorr, Jeremy Faucher
Počet diváků: 16857
Philadelphia Flyers : Boston Bruins 2:1P (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
4:18 Dvorak (Martone, Ristolainen)
62:31 Martone (Dvorak, Zegras)
4:18 Dvorak (Martone, Ristolainen)
62:31 Martone (Dvorak, Zegras)
Góly:
40:35 Zacha (Mittelstadt, Pastrňák)
40:35 Zacha (Mittelstadt, Pastrňák)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Martone – Bump, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Grundström.
Vladař (Ersson) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny, Dvorak, Martone – Bump, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Grundström.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm (C), Lohrei, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Korpisalo (Swayman) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm (C), Lohrei, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: South, L ́Ecuyer – Alphonso, Kelly
Počet diváků: 19133
Detroit Red Wings : Minnesota Wild 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)
Góly:
01:40 A. Johansson (Sandin-Pellikka, P. Kane)
47:18 Sandin-Pellikka (Larkin, Raymond)
51:14 Compher (Edvinsson, Kasper)
54:36 P. Kane (DeBrincat, Copp)
01:40 A. Johansson (Sandin-Pellikka, P. Kane)
47:18 Sandin-Pellikka (Larkin, Raymond)
51:14 Compher (Edvinsson, Kasper)
54:36 P. Kane (DeBrincat, Copp)
Góly:
20:18 Boldy (Eriksson Ek)
21:25 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
27:03 Tarasenko (J. Middleton, Hartman)
32:32 Kaprizov (Faber)
58:09 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
20:18 Boldy (Eriksson Ek)
21:25 Kaprizov (Hartman, Zuccarello)
27:03 Tarasenko (J. Middleton, Hartman)
32:32 Kaprizov (Faber)
58:09 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Rasmussen – DeBrincat, Copp, P. Kane – Perron, Compher, Raymond (A) – J. van Riemsdyk, Kasper, Mazur.
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Rasmussen – DeBrincat, Copp, P. Kane – Perron, Compher, Raymond (A) – J. van Riemsdyk, Kasper, Mazur.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – N. Foligno, McCarron, M. Foligno (A).
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – N. Foligno, McCarron, M. Foligno (A).
Rozhodčí: McCauley, Kea – Smith, Flemington
Počet diváků: 17892
Pittsburgh Penguins : Florida Panthers 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Góly:
11:00 E. Söderblom
16:50 Crosby (Činachov, Rust)
19:12 Rakell (Crosby, Malkin)
38:08 Rakell (Malkin, Novak)
43:48 Rust (Crosby, Činachov)
11:00 E. Söderblom
16:50 Crosby (Činachov, Rust)
19:12 Rakell (Crosby, Malkin)
38:08 Rakell (Malkin, Novak)
43:48 Rust (Crosby, Činachov)
Góly:
16:15 Schwindt (Hinostroza, Forsling)
54:15 Verhaeghe (S. Jones, M. Tkachuk)
16:15 Schwindt (Hinostroza, Forsling)
54:15 Verhaeghe (S. Jones, M. Tkachuk)
Sestavy:
Šilovs (T. Gauthier) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Šilovs (T. Gauthier) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Kulikov, Forsling (A), S. Jones, Björnfot, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Bennett (A), Verhaeghe – Greer, Luostarinen, Samoskevich – J. Boqvist, Nosek, Gregor – Hinostroza, Schwindt, Foote.
Tarasov (Bobrovskij) – Kulikov, Forsling (A), S. Jones, Björnfot, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Bennett (A), Verhaeghe – Greer, Luostarinen, Samoskevich – J. Boqvist, Nosek, Gregor – Hinostroza, Schwindt, Foote.
Rozhodčí: Brenk, Dunning – Shewchyk, Blujus
Počet diváků: 17028