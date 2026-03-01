Sobotní konfrontace Philadelphie s Bostonem nabídla góly až ve třetí třetině. Jako první v ní skórovali hosté, kvůli postavení útočícího Eyssimonta v brankovišti pozorného Dana Vladaře však akce z 42. minuty nebyla uznána. První změnu stavu tak přinesl až domácí Travis Konecny, jenž v 44. minutě těžil z chytré nabídky Christiana Dvoraka před odkrytou bránu.
Druhou asistenci bral obránce Jamie Drysdale. Stejné trio navíc neřeklo své poslední slovo, když v 52. minutě pálil přesně pro změnu Drysdale a přihrávky zapsali Konecny a Dvorak. Skvěle chytajícího Vladaře připravil o nulu až v 54. minutě zadák Charlie McAvoy, který pálil po vyhraném buly Pavla Zachy (18:27, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Drama se ale nekonalo. Vedení Flyers v samém závěru do prázdné klece pojistil Sean Couturier.
Vladař, jenž dvakrát vychytal i hvězdného krajana Davida Pastrňáka (24:29, -2, 2 střely), tak celkově zastavil 26 ran a zámořskými novináři byl zvolen první hvězdou večera.
Výhru Colorada řídil Cale Makar, který dvěma góly pomohl k obratu z 0:1 na konečných 3:1. U obou branek si připsal druhou asistenci Nečas, který si po olympijské přestávce připsal šest bodů (3+3) ve třech zápasech.
Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 48. minutě z dorážky Gavin Brindley. Chicago vedlo trefou Connora Bedarda.
Výsledky
35:36 Laferriere (Byfield, T. Moore)
59:23 Kempe (Panarin)
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare, Dumoulin – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Foegele, Turcotte, Perry – Malott, S. Helenius, Ward.
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Hanley, Parekh – Šarangovič, Backlund (C), Coronato – Zary, Kadri (A), Farabee – Coleman, Frost, Gridin – Pospíšil, Beecher, Klapka.
Rozhodčí: Lee, Markovic – Murchison, Murray
Počet diváků: 18145
02:52 Rielly (Matthews, McCabe)
33:56 Nylander (Laughton, Maccelli)
10:59 Chabot (B. Tkachuk, Cozens)
23:03 Cozens (Chabot, Zetterlund)
33:05 Batherson
35:15 Batherson
36:06 Cozens (Stützle, Sanderson)
Woll (37. Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Stecher, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, N. Roy, Cowan – N. Robertson, Laughton, Joshua.
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Halliday.
Rozhodčí: Garrett Rank, Thomas John Luxmore – Scott Cherrey, David Brisebois
Počet diváků: 18952
39:51 C. Makar (MacKinnon, Nečas)
47:31 Brindley (Malinski, D. Toews)
58:33 C. Makar (MacKinnon, Nečas)
06:31 Bedard (Bertuzzi, Teräväinen)
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Bardakov.
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Korchinski, Murphy (A), Levšunov, Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Greene – Teräväinen, Nazar, O. Moore – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – C. Dach, N. Foligno (C), Donato.
Rozhodčí: Syvret, Rehman – Apperson, Knorr
Počet diváků: 18152
07:36 Dunn (Stephenson)
10:20 Stephenson (Larsson, Schwartz)
33:47 Eberle
51:56 Beniers (Eberle, Stephenson)
57:00 Eberle (McCann, Oleksiak)
28:28 Öhgren (Garland, P. Joseph)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, C. Fleury, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Gaudreau, Meyers.
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – DeBrusk, Elias Pettersson (A), E. Kane – Boeser (A), Rossi, O'Connor – Garland, Blueger, Öhgren – L. Karlsson, Kämpf, Höglander.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Peter MacDougall – Brandon Gawryletz, Joe Mahon
Počet diváků: 17151
00:30 Caufield
14:19 Caufield (Suzuki, Struble)
32:22 Matheson (Z. Bolduc, Newhook)
36:34 K. Dach (Suzuki)
56:44 Suzuki
58:35 J. Evans
13:16 Ovečkin (Beauvillier, Chisholm)
52:12 Ovečkin (D. Strome, Beauvillier)
Dobeš (Montembeault) – Dobson, L. Hutson, Guhle, Matheson (A), A. Carrier, Struble – K. Dach, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson – Newhook, J. Evans, Z. Bolduc.
C. Lindgren (L. Thompson) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Dowd (A), Duhaime.
Rozhodčí: Beach, Brenk – Berg, Toomey
36:03 James (Bjorkstrand, Hedman)
45:27 Hedman (D. Raddysh)
05:25 Dahlin (Power)
06:15 Norris (Doan, Metsa)
08:18 Norris (Byram, Benson)
15:06 T. Thompson (Krebs, Dahlin)
21:54 Metsa
43:43 Tuch (Dahlin, Quinn)
Vasilevskij (22. J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous, Hedman (C) – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, Cirelli, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, James.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch (A), T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Kozak, Benson.
Rozhodčí: Hebert, South – Murray, Fournier
Počet diváků: 19092
14:05 Hall
19:52 Sebastian Aho (Gostisbehere, Jarvis)
22:52 Robinson (W. Carrier, S. Walker)
42:18 Gostisbehere (Blake, Hall)
45:30 Blake (Hall, Gostisbehere)
38:26 Edvinsson (DeBrincat, Larkin)
39:13 P. Kane (Seider, Compher)
Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – J. van Riemsdyk, Rasmussen, Shine.
Rozhodčí: O'Rourke, Blandina – Shewchyk, Hughes
Počet diváků: 18571
02:30 Lundeström (Fabbro, Miles Wood)
23:58 Marchment (Coyle, Werenski)
38:58 Fantilli (Werenski)
31:37 Anders Lee (Mayfield, Pageau)
31:59 Pageau
37:10 Mayfield (Barzal)
61:47 Holmström (DeAngelo, Barzal)
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson (A) – Marchment, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Heinen – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Voronkov, Lundeström, Miles Wood.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Palát, Horvat (A), Barzal – Drouin, Ritchie, Heineman – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: McCauley, Hiff – Blujus, Deschamps
Počet diváků: 18925
36:18 W. Johnston (Benn, J. Robertson)
45:31 Bastian (Harley)
61:47 J. Robertson (Heiskanen, W. Johnston)
14:26 Bunting (Matthew Wood, Evangelista)
15:35 Stamkos (Evangelista)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Erne, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Bastian.
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Wilsby, Perbix, Hague, Blankenburg – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – L'Heureux, Jost, Matthew Wood.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Sullivan – Grillo, McNamara
Počet diváků: 18532
58:42 Bučněvič (Suter)
25:37 Meier (Pesce, L. Hughes)
39:44 Hamilton (J. Hughes, Markström)
59:55 Hischier (Bratt, C. Brown)
Binnington (Hofer) – Broberg, Kessel, Tucker, Faulk, C. Fowler, Mailloux – B. Schenn (C), Dvorský, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Holloway, Suter, Berggren – Toropčenko, Finley, N. Walker.
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes, C. Brown – Gricjuk, Glass, Hämeenaho – Cotter, Bjugstad, Cyplakov.
Rozhodčí: Chmielewski, Schrader – Flemington, Kovachik
Počet diváků: 18096
43:41 Konecny (Dvorak, Drysdale)
51:55 Drysdale (Konecny, Dvorak)
59:07 Couturier (Cates)
53:03 McAvoy (H. Lindholm, Zacha)
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Seeler, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Mičkov – Tippett, Couturier (C), Deslauriers – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Nicholson, Charron – Tobias, Daisy
Počet diváků: 19872
29:58 Zibanejad (Trocheck, J. Miller)
42:57 T. Raddysh (Gavrikov, Brisson)
Trocheck
02:08 Mantha (E. Karlsson, Rust)
21:59 Shea (Clifton, Lizotte)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Schneider, Morrow, M. Robertson – Perreault, Zibanejad, J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – Brisson, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Kartye.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Girard – Malkin (A), Novak, Činachov – Rust (A), Rakell, A. Hayes – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Dwyer, Sutherland – Smith, Barton
Počet diváků: 17889
08:34 Celebrini (W. Smith)
11:07 Misa (Toffoli)
17:05 Goodrow (Ostapchuk, Klingberg)
45:30 Wennberg (Kurashev, Ferraro)
49:25 Muchamadullin (Eklund, Misa)
14:51 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
35:49 Bouchard (McDavid, Ekholm)
42:54 Frederic (Savoie)
47:13 Walman (McDavid, Bouchard)
Askarov – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Sherwood – Eklund, Misa, Toffoli – Graf, Wennberg, Kurashev – Goodrow, Ostapchuk, Regenda.
Ingram – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl, Savoie – K. Kapanen, Henrique, Podkolzin – Frederic, Lazar, Mangiapane.
Rozhodčí: Francois St. Laurent, Justin Kea – Bevan Mills, Jeremy Faucher