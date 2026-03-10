Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po prodloužení.

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání proti Floridě. | foto: Reuters

Brankář Dan Vladař prožil jeden ze svých nejčernějších zápasů sezony, když na domácím ledě Philadelphie v úvodních dvou třetinách partie proti Rangers inkasoval z 24 střel šest gólů. Pro závěrečnou třetinu jej již za rozhodnutého stavu střídal Samuel Ersson, jenž ze zbylých tří pokusů New Yorku gól nepustil.

Ofenzivu hostí, kteří celkově využili tři přesilové hry, táhli hlavně útočníci Mika Zibanejad (2+1) a Vincent Trocheck (0+3), český mladík povolaný z farmy Jaroslav Chmelař (10:53, +/-: 0, 2 střely) se bodově neprosadil.

Vítek Vaněček, jenž v pondělí dostal v bráně Utahu přednost před jedničkou Karlem Vejmelkou, zastavil 23 z 26 střel domácího Chicaga. Hrdinou večera se nakonec stal útočník Blackhawks Frank Nazar, jenž ve třetí minutě nastavení využil přesilovou hru.

V řádné hrací době hostující tým Mammoth díky trefám Barretta Haytona a Dylana Guenthera dvakrát vedl, nová tvář z Edmontonu Andrew Mangiapane a Andre Burakovsky ovšem Chicago vždy dokázali dostat zpátky do hry.

Výsledky

NHL
10. 3. 2026 1:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:2P (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
13:46 Mangiapane (Donato, Michejev)
35:35 Burakovsky (Bedard, Greene)
62:36 Nazar (Teräväinen, Bedard)
Góly:
09:43 Hayton (DeSimone, Cole)
16:26 Guenther (Keller, Schmaltz)
Sestavy:
Commesso (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Mangiapane – Lardis, Lafferty, Slaggert.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Weegar, Durzi, Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Guenther, Schmaltz (A), Keller (C) – Crouse (A), L. Cooley, Peterka – Yamamoto, Hayton, McBain – Carcone, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: Brace, Lee – MacPherson, Marquis

Počet diváků: 18320

NHL
10. 3. 2026 0:00
Washington Capitals Washington Capitals : Calgary Flames Calgary Flames 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Góly:
02:46 Lapierre (Fehérváry, Chisholm)
09:13 Wilson (Protas, D. Strome)
17:43 McMichael (Sourdif, Beauvillier)
50:52 McMichael
51:15 Sourdif
57:14 Frank (Duhaime, Lapierre)
59:44 R. Leonard (Sourdif)
Góly:
36:08 Gridin (Määttä, R. Strome)
37:39 Coleman (Backlund, Kuzněcov)
38:55 Šarangovič (Farabee)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry, Chisholm – Ovečkin (C), Sourdif, Beauvillier – McMichael, Dubois, R. Leonard – Protas, D. Strome (A), Wilson (A) – Duhaime, Lapierre, Frank.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl (A), Kuzněcov, Määttä, Pachal, Hanley, Parekh – Farabee, Frost, Coleman (A) – Zary, R. Strome, Gridin – Olofsson, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Šarangovič, Klapka.

Rozhodčí: McIsaac, South – Hughes, Kelly

Počet diváků: 17724

NHL
10. 3. 2026 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Rangers New York Rangers 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Góly:
23:54 Mičkov (Drysdale, Zegras)
55:28 Couturier (Grebjonkin, Glendening)
Góly:
01:04 Laba (M. Robertson, Kartye)
13:07 Zibanejad (Lafrenière, Gavrikov)
19:23 Lafrenière (Zibanejad, Trocheck)
26:40 Perreault (Trocheck, Fox)
38:40 Zibanejad (Perreault, Trocheck)
39:00 Kartye (Gavrikov, Laba)
Sestavy:
Vladař (41. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny, Dvorak (A), Bump – Mičkov, Cates, Barkey – Tippett, Zegras, Grundström – Glendening, Couturier (C), Grebjonkin.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Borgen, Vaakanainen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Edström.

Rozhodčí: M. Markovic, F. Charron – B. Kovalchik, D. Blujus

Počet diváků: 19557

NHL
9. 3. 2026 21:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:5P (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
17:35 Garland (Monahan, Provorov)
30:53 Mateychuk (Lundeström, Jenner)
32:13 Garland (Mateychuk)
58:04 Marčenko (Werenski, Coyle)
Góly:
06:46 Laughton (Dumoulin, Turcotte)
14:48 Panarin (S. Helenius)
34:09 Kempe (Kopitar, Dumoulin)
50:07 Dumoulin (M. Anderson, Laughton)
62:34 Kempe (Panarin, Doughty)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Jenner (C), Lundeström.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Turcotte – Ward, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Peter MacDougall – Tyson Baker, Kilian McNamara

Počet diváků: 14838

