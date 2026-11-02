Brankář Dan Vladař dokázal s Philadelphií bodovat už ve svém pátém startu za sebou poté, co v neděli 19 zákroky přispěl k výhře 6:3 nad Utahem s krajanem Karlem Vejmelkou v bráně.
Češi v NHL
1. David Pastrňák (BOS), 15z. - 19b. (8+11)
Ten se zatím v sezoně z českých brankářů s šesti vychytanými výhrami radoval nejčastěji, tentokrát však odcházel v roli poraženého. Flyers jej z 20 pokusů pětkrát překonali, finální trefu přidali do prázdné klece.
Hned tři asistence za domácí zapsal obránce Jamie Drysdale. Ze svého druhého gólu v NHL se radoval 21letý Kanaďan Oliver Bonk, syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.
Bilanci 1+1 si připsali tři útočníci Philadelphie Noah Cates, Christian Dvorak a navrátilec z marodky Travis Konecny. Za hostující Mammoth stejným bodovým zápisem (1+1) navázal na předchozí hattrick proti Pittsburghu centr Logan Cooley.
V NHL obránce David Špaček (12:27, 0+1, +1) debutoval v minulé sezoně dvěma odehranými zápasy. Letos zatím stihl přidat dalších osm a v nedělním programu nejlepší hokejové ligy světa premiérově promluvil i do skóre, když v závěru duelu na ledě Washingtonu asistoval u finální trefy na 5:1 pro Minnesotu.
Nashville se dohodl na výměně se Seattlem. Působiště si prohodili útočníci z prvního kola draftu Matthew Wood (15. draftu 2023) a Shane Wright (4. draftu 2022).— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 2, 2026
Wild nakročili za ziskem dvou bodů hned v úvodu zápasu, když se ve 4. a 6. minutě prosadili Quinn Hughes a Michael McCarron. Ve druhém dějství domácí dostal do kontaktu Justin Sourdif, třetí třetinu ovšem opět ovládli hráči Minnesoty. Přesilovku využil Maxim Šabanov a do prázdné klece skóre navyšovali Kirill Kaprizov a Danila Jurov, kterému asistoval i výše zmiňovaný český obránce.
Jedenáctou výhru z dosavadních patnácti startů vybojovali rozjetí hokejisté Edmontonu, když porazili 4:1 domácí Rangers. S průběžnými 24 body tak kralují Západní konferenci, v celé NHL jsou lepší jen obhájci Stanley Cupu z Caroliny na čele Východu s 26 body.
Suverénní lídr produktivity Connor McDavid se na úspěchu Oilers podílel dvěma body (1+1) a zlepšil se na 39 zápisů (9+30). Druhé a třetí místo bodování NHL přitom také patří hráčům Edmontonu. Leon Draisaitl se zlepšil na 28 bodů (12+16) díky dvěma asistencím proti New Yorku a třetí obránce Evan Bouchard si na součet 26 zápisů (8+18) naposledy pomohl bilancí 1+2.
Divákům v Madison Square Garden už po 50 vteřinách hry ukázal, kdo kraluje soutěži. McDavid se blýskl nádherným sólem a nasměroval Oilers za další výhrou. https://t.co/VKIyYECzUL— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 2, 2026
McDavid vylepšil svůj rekord NHL, když dokázal asistovat už v patnáctém startu na začátku sezony a nově navíc jako nejrychlejší hráč historie dokráčel k úvodním 30 přihrávkám. Do historie se navíc zapsal i Bouchard, jenž se stal teprve třetím obráncem s pokořenými 25 body během úvodních 15 zápasů ročníku. Před ním to dokázali pouze Bobby Orr, Al MacInnis a Denis Potvin.
Skvěle hrající Carolina odsoudila Winnipeg po debaklu 7:0 už k deváté prohře v řadě. Bezchybný brankář Pjotr Kočetkov zastavil všech 26 ran Jets a z výhry se radoval i ve svém desátém startu sezony, což před ním dokázali v historii NHL jen dva další gólmani.
Úvodních deset startů sezony 2016/17 slavil za Montreal Carey Price a ještě o jednu výhru navíc dokázal na startu ročníku 2020/21 přidat Jack Campbell v dresu Toronta.
V ofenzivě se za Hurricanes dařilo Loganu Stankovenovi (1+2), dvakrát se z gólu radoval obránce Sean Walker.
Výsledky NHL
05:16 S. Walker (Jarvis, Aho)
21:55 Välimäki (Gostisbehere, Stankoven)
22:19 Aho (Svečnikov, Ehlers)
27:41 S. Walker (Jarvis)
29:09 Stankoven (Blake, Ehlers)
46:53 Jankowski (Stankoven)
48:38 Kotkaniemi (Robinson, Gostisbehere)
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Skinner (30. Stevenson) – Samberg, Pionk (A), Ferraro, Salomonsson, H. Fleury, DeMelo, Bauer – Perfetti, Scheifele (A), Mercer – Connor, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry (C), Iafallo – Niederreiter, M. Barron.
Rozhodčí: Rehman, Kea – Fournier, Hautamaeki
39:54 Sourdif (C. Hutson, Beauvillier)
03:42 Q. Hughes (Brodin, Sturm)
05:27 McCarron (Coleman, Brink)
57:37 Šabanov (Eriksson Ek)
59:02 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)
59:35 Jurov (Špaček, Brink)
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Ovečkin, I. Protas, Beauvillier – Jenner, Sourdif, Leonard.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy – Šabanov, Jurov, Trenin – Coleman, McCarron, Brink – Sturm, Hartman, Pitlick.
Rozhodčí: Riley Brace, Peter MacDougall – CJ Murray, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 17393
33:22 Dorofejev (Morrow, Zibanejad)
00:50 McDavid (Bouchard)
06:19 C. Dach (Bouchard)
29:49 Bouchard (Draisaitl, McDavid)
59:20 C. Dach (Draisaitl, Shea)
Garand (Reimer) – Gavrikov, Fox (A), Pettersson, Schneider, Šmits, Morrow – Dorofejev, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Bjorkstrand – Cuylle, Laba, Perreault – Tolvanen, Glendening, T. Raddysh.
Tomkins (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – C. Dach, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Formenton, J. Dickinson, Joseph – Frederic, Michaels, Hållander.
Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Tobias, O'Quinn
Počet diváků: 18006
12:49 Mičkov (Cates, Martone)
21:06 Konecny (Drysdale, Dvorak)
25:50 Cates (Sanheim, Drysdale)
41:02 Dvorak (Konecny, Sanheim)
45:35 Bonk (York, Couturier)
58:26 Knuble (Acciari, Drysdale)
14:24 Simašev (Trocheck, L. Cooley)
56:00 Sergačov (Schmaltz, Keller)
57:07 L. Cooley (Schmaltz, Keller)
Vladař (Woll) – Drysdale, Sanheim (A), Seeler, York, Bonk, Benoit – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Barkey, Foerster – Acciari, Couturier (C), Knuble.
Vejmelka (Cossa) – Weegar, Sergačov (A), Peeke, Schmidt, Duda, Simašev – Guenther, Schmaltz, Keller (C) – Crouse (A), Trocheck, L. Cooley – O'Brien, Hayton, Anders Lee – Carcone, Stenlund, McBain.
Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Murray, Hughes
Počet diváků: 18378
21:45 Gauthier
23:33 Caulfield (Warren, Carlsson)
39:18 Caulfield (Luneau, Nesterenko)
41:50 Gauthier (LaCombe, Carlsson)
42:26 Gauthier (Carlsson, Granlund)
55:19 McQueen (Caulfield, Luneau)
06:00 Tomasino (Chabot, Batherson)
07:02 Giroux (Sanderson, Zub)
17:37 Amadio (Giroux)
Brossoit (Dostál) – LaCombe (A), Helleson, Mitchell, Luneau, Minťukov, Warren – Killorn (A), Carlsson, Caulfield – Gauthier, Granlund (C), Sennecke – Greer, Washe, Colangelo – Malott, McQueen, Nesterenko.
J. Johansson (Ersson) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux – Cousins, Halliday, Bourgault.
Rozhodčí: Hanson, Halkidis – Gibbons, Lapointe
Počet diváků: 17174