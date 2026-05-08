Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení

  7:42aktualizováno  7:43
Sedmý start v letošním play off NHL a sedmá výhra. Hokejisté Caroliny pokračují ve vítězné jízdě za stříbrným pohárem. Po hladkém postupu 4:0 nad Ottawou vedou ve druhém kole již 3:0 na zápasy proti Philadelphii poté, co naposledy triumfovali na ledě soupeře 4:1. Gólman Flyers Dan Vladař inkasoval všechny čtyři góly.
Jordan Staal, Andrej Svečnikov a Seth Jarvis z Carolina Hurricanes slaví gól. | foto: Matt SlocumAP

Se 113 body hokejisté Caroliny v letošní základní části ovládli Metropolitní divizi i celou Východní konferenci. V rámci soutěže bylo lepší jen Colorado se 121 body. V ještě suverénnějším tempu pak oba celky pokračují i ve vyřazovacích bojích.

Vítěz Prezidentovy trofeje vyřadil 4:0 Los Angeles a vede průběžně 2:0 nad Minnesotou, ještě o jeden start delší neporazitelnost uhrála Carolina. Ve čtvrtek triumfovala 4:1 na ledě Philadelphie a slavila už posedmé za sebou. Svěřenci kouče Roda Brind’Amoura jsou třináctým celkem historie, který to v play off dokázal. Osm z jejich stejně úspěšných předchůdců pak v daném ročníku dokráčelo až ke Stanley Cupu.

Naopak Philadelphia musí doufat v zázrak. Ze stavu 0:3 otočili sérii v historii jen čtyři mužstva. V roce 1942 Toronto Maple Leafs, 1980 New York Islanders, 2010 právě Flyers a 2014 Los Angeles Kings.

Po domácích výhrách 3:0 a 3:2 po prodloužení Carolina po přesunu na led Philadelphie soupeře přestřílela 30:19 a k vítězství nakročila prvním gólem v 18. minutě využitou přesilovkou kapitána Jordana Staala. Na startu druhého dějství Trevor Zegras dostal Flyers zpátky do hry.

Smírný stav ovšem vydržel jen do 36. minuty, kdy při hře v oslabení za Hurricanes skóroval bek Jalen Chatfield. V 44. minutě přidal ze druhé využité početní výhody pojistku Andrej Svečnikov a poslední slovo si vzal v 48. minutě Nikolaj Ehlers.

Brankář domácích Dan Vladař utkání zakončil s 26 zákroky proti 30 střelám, lídr gólmanských statistik play off Frederik Andersen kryl 18 z 19 pokusů.

Výsledek

NHL
8. 5. 2026 2:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
22:31 Zegras (Andrae, Martone)
17:27 Staal (Svečnikov, Gostisbehere)
35:59 Chatfield (Staal, Martinook)
43:52 Svečnikov (Sebastian Aho, Gostisbehere)
47:08 Ehlers (Martinook, K. Miller)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Martone, Zegras, Bump – Mičkov, Barkey, Grundström – Hathaway, Couturier (C), Glendening.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Rank, Rehman – Mills, Murchison

Počet diváků: 19970

Stav série: 0:3

