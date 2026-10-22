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Vladař vychytal výhru na ledě Buffala, Ottawa pěti góly přejela Floridu

  7:05aktualizováno  7:33
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Oliver Bonk (59) a Dan Vladař (80) slaví výhru Philadelphia Flyers.

Oliver Bonk (59) a Dan Vladař (80) slaví výhru Philadelphia Flyers. | foto: Jeffrey T. BarnesAP

Jiří Kulich (20) z Buffalo Sabres a Oliver Bonk (59) z Philadelphia Flyers se...
Jake Sanderson (85) z Ottawa Senators a Eetu Luostarinen (27) z Florida...
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Dan Vladaři z Philadelphie inkasuje gól.
8 fotografií
Hokejový brankář Dan Vladař byl s 27 zákroky zvolen druhou hvězdou u výhry Philadelphie 3:1 na ledě Buffala. Po hrozivém vstupu do sezony tak Flyers uspěli už potřetí za sebou. Ve druhém středečním zápase NHL Ottawa porazila jasně 5:1 Floridu.

Do sezony vstoupili s černým rekordem bohaté klubové historie v podobě devíti proher. Pak ale přišel zlom. Hokejisté Philadelphie se chytli výhrou 3:1 nad Ottawou, na což navázali i v následném těžkém testu 3:2 proti Coloradu a zlepšení potvrdili i ve středeční partii na ledě Buffala.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 10z. - 12b. (4+8)

2. Nečas (COL), 10z. - 11b. (5+6)

3. Hertl (VGK), 11z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 11z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 10z. - 5b. (2+3)

Klíčovou roli v posledních úspěších Flyers sehrál i český brankář Dan Vladař, jenž chytal proti Ottawě i Buffalu. Naposledy mu statistici napočítali 27 zákroků proti 28 střelám Sabres. Odměnou mu byla nejen výhra, ale také zařazení mezi tři hvězdy duelu.

V ofenzivě Philadelphii táhli nováčci. Své první dva góly začínající kariéry vstřelil forvard Cole Knuble, syn bývalého dlouholetého útočníka v NHL Mika Knubla (1 068 zápasů - 548 bodů v dresu pěti klubů včetně Philadelphie). V obou případech mu asistoval talentovaný kanadský bek Oliver Bonk, pro změnu syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.

Vladaře v jednom případě prověřil i krajan Jiří Kulich (13:41, -2, 1 střela), na vítězné straně se tentokrát do sestavy nevešel obránce David Jiříček.

Jiříček v sestavě Philadelphie chyběl, naopak v dresu Floridy se po třízápasové absenci kvůli zranění vrátil veterán Radko Gudas (17:03, -2). Mnoho důvodů k radosti však neměl, když jeho Panthers podlehli v úvodu sezony skvěle hrající Ottawě.

Senators se v prvním duelu proti bývalému kapitánovi Brady Tkachukovi, jenž v létě zamířil z Kanady za bratrem Matthewem na slunnou Floridu, dopracovali k jasnému triumfu 5:1. Po dvou bodech brali útočníci Tim Stützle a Stephen Halliday (oba 1+1), dvakrát asistoval uzdravený obránce Jake Sanderson.

Za Floridu se pod jedinou branku podepsal právě navrátilec Brady Tkachuk, fanoušci mu však nepřátelským skandováním během zápasu dali svůj postoj jasně najevo. Kaňkou pro domácí tak bylo jen zranění brankáře Linuse Ullmarka (17 zákroků proti 18 střelám), jehož v 44. minutě nahradil Samuel Ersson.

Výsledky NHL:

NHL
22. 10. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly:
39:25 Zucker (Quinn, Östlund)
Góly:
14:49 Knuble (Bonk, Barkey)
19:17 Zegras (Mičkov, Drysdale)
43:03 Knuble (Bonk)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – T. Thompson (A), Kulich, Doan – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, Norris, Zucker – Malenstyn, McLeod, Krebs.
Sestavy:
Vladař (Woll) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Benoit, McDonald – Acciari, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Gaucher, Couturier (C), Foerster – Knuble, Barkey, Bump.

Rozhodčí: Syvret, Rank – Brisebois, Jackson

Počet diváků: 19070

NHL
22. 10. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly:
14:13 Stützle (Sanderson, Halliday)
29:34 Giroux (Matinpalo)
37:18 Pinto (Sanderson)
47:58 Foegele (Cozens, Batherson)
54:57 Halliday (Stützle)
Góly:
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
Sestavy:
Ullmark (44. Ersson) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle (A), Giroux (A) – Foegele, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Cousins, Halliday, Hodgson.
Sestavy:
Schmid (Black) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Imama, Schwindt, Hathaway.

Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 17010

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