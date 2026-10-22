Do sezony vstoupili s černým rekordem bohaté klubové historie v podobě devíti proher. Pak ale přišel zlom. Hokejisté Philadelphie se chytli výhrou 3:1 nad Ottawou, na což navázali i v následném těžkém testu 3:2 proti Coloradu a zlepšení potvrdili i ve středeční partii na ledě Buffala.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 10z. - 12b. (4+8)
2. Nečas (COL), 10z. - 11b. (5+6)
3. Hertl (VGK), 11z. - 7b. (4+3)
4. Hronek (VAN), 11z. - 6b. (0+6)
5. Zacha (BOS), 10z. - 5b. (2+3)
Klíčovou roli v posledních úspěších Flyers sehrál i český brankář Dan Vladař, jenž chytal proti Ottawě i Buffalu. Naposledy mu statistici napočítali 27 zákroků proti 28 střelám Sabres. Odměnou mu byla nejen výhra, ale také zařazení mezi tři hvězdy duelu.
V ofenzivě Philadelphii táhli nováčci. Své první dva góly začínající kariéry vstřelil forvard Cole Knuble, syn bývalého dlouholetého útočníka v NHL Mika Knubla (1 068 zápasů - 548 bodů v dresu pěti klubů včetně Philadelphie). V obou případech mu asistoval talentovaný kanadský bek Oliver Bonk, pro změnu syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.
Vladaře v jednom případě prověřil i krajan Jiří Kulich (13:41, -2, 1 střela), na vítězné straně se tentokrát do sestavy nevešel obránce David Jiříček.
Jiříček v sestavě Philadelphie chyběl, naopak v dresu Floridy se po třízápasové absenci kvůli zranění vrátil veterán Radko Gudas (17:03, -2). Mnoho důvodů k radosti však neměl, když jeho Panthers podlehli v úvodu sezony skvěle hrající Ottawě.
Senators se v prvním duelu proti bývalému kapitánovi Brady Tkachukovi, jenž v létě zamířil z Kanady za bratrem Matthewem na slunnou Floridu, dopracovali k jasnému triumfu 5:1. Po dvou bodech brali útočníci Tim Stützle a Stephen Halliday (oba 1+1), dvakrát asistoval uzdravený obránce Jake Sanderson.
Brady Tkachuk si chladné přijetí od fanoušků Ottawy užíval po svém. Během zápasu vše navíc pokračovalo slogany jako: "My tě nepotřebujeme!", "Neumíš ani číst!", "Z.... podcast" a řadou dalších. https://t.co/rzxmN6nNkW— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 22, 2026
Za Floridu se pod jedinou branku podepsal právě navrátilec Brady Tkachuk, fanoušci mu však nepřátelským skandováním během zápasu dali svůj postoj jasně najevo. Kaňkou pro domácí tak bylo jen zranění brankáře Linuse Ullmarka (17 zákroků proti 18 střelám), jehož v 44. minutě nahradil Samuel Ersson.
Výsledky NHL:
39:25 Zucker (Quinn, Östlund)
14:49 Knuble (Bonk, Barkey)
19:17 Zegras (Mičkov, Drysdale)
43:03 Knuble (Bonk)
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – T. Thompson (A), Kulich, Doan – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, Norris, Zucker – Malenstyn, McLeod, Krebs.
Vladař (Woll) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Benoit, McDonald – Acciari, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Gaucher, Couturier (C), Foerster – Knuble, Barkey, Bump.
Rozhodčí: Syvret, Rank – Brisebois, Jackson
Počet diváků: 19070
14:13 Stützle (Sanderson, Halliday)
29:34 Giroux (Matinpalo)
37:18 Pinto (Sanderson)
47:58 Foegele (Cozens, Batherson)
54:57 Halliday (Stützle)
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
Ullmark (44. Ersson) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle (A), Giroux (A) – Foegele, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Cousins, Halliday, Hodgson.
Schmid (Black) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Imama, Schwindt, Hathaway.
Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 17010