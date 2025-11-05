Pastrňák s Nečasem asistovali, tři čeští gólmani v NHL brali výhru

Hokejisté Bostonu se v NHL radovali z výhry už počtvrté v řadě. Na úterním úspěchu 4:3 po nájezdech nad Islanders se podíleli i Češi, Pastrňák (0+1) se Zachou (1+0). Jednu přihrávku ve stejný den bral i Martin Nečas z Colorada. Dařilo se rovněž tuzemským gólmanům. Výhru vychytal Karel Vejmelka z Utahu, Dan Vladař z Philadelphie i Lukáš Dostál z Anaheimu.

David Pastrňák, Pavel Zacha a Elias Lindholm z Boston Bruins slaví gól proti Utah Mammoth. | foto: Melissa MajchrzakAP

Mladý centr Marat Chusnutdinov se stal ústřední postavou úterní partie mezi Islanders a Bostonem. Spoluhráč české hvězdy Davida Pastrňáka (20:54, 0+1, -1, 2 střely) z elitní formace Bruins nejprve v 56. minutě zařídil vyrovnávací branku na 3:3 a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu platil za jediného úspěšného střelce.

Boston se tak mohl radovat už ze čtvrté výhry za sebou. Vstřeleným gólem se na výsledku 4:3 po nájezdech podílel i Pavel Zacha (18:36, 1+0, +1, 3 střely), jenž v 38. minutě z přesilovky pohotově dorážel z pravého kruhu. 28letý rodák z Brna se tak zlepšil na 13 bodů (3+10) z 15 startů a je průběžně třetím Čechem v NHL za hvězdným duem Pastrňák - Nečas (oba mají 18 zápisů).

Výsledky

NHL
5. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
33:45 Barbašev (Saad, Lauzon)
Góly:
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – Theodore, McNabb (A), Whitecloud, Hanifin, Korczak, Lauzon – Howden, Eichel (A), Barbašev – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, W. Karlsson (A), Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: Nicholson, Hamilton – Knorr, Berg

Počet diváků: 18025

NHL
5. 11. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Boston Bruins Boston Bruins 3:4N (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
25:11 Duclair (Cizikas, MacLean)
33:06 Horvat (Barzal, Heineman)
45:05 Horvat (Schaefer, Palmieri)
Góly:
32:21 Arvidsson (H. Lindholm, Mittelstadt)
37:29 Zacha (McAvoy, M. Geekie)
55:06 Chusnutdinov (Minten, Pastrňák)
Chusnutdinov
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov – Barzal, Horvat (A), Heineman – Palmieri, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Lee (C) – Duclair, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Beecher.

Rozhodčí: Kea, McCauley – Murray, Tobias

Počet diváků: 15585

NHL
5. 11. 2025 3:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Góly:
13:51 Olofsson (MacKinnon, Nečas)
24:08 Olofsson (Drury, Landeskog)
25:21 Colton (Malinski, Nelson)
Góly:
01:35 Kučerov
43:32 Point (D'Astous, Hedman)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Ahcan, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Nielsen, Bardakov.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg, Crozier – Hagel, Point, Kučerov (A) – Guentzel, Cirelli, Bjorkstrand – James, Goncalves, Girgensons – Gourde, Holmberg.

Rozhodčí: Dwyer, Syvret – Mills, Faucher

Počet diváků: 18071

NHL
5. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Florida Panthers Florida Panthers 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Góly:
03:09 C. Gauthier (Leo Carlsson)
15:17 C. Gauthier (Terry)
35:36 C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson)
37:19 Nesterenko (Poehling, Killorn)
51:43 Trouba (C. Gauthier, McTavish)
53:21 Kreider (Nesterenko, Terry)
54:47 Harkins
Góly:
10:14 Marchand (Petry)
25:21 Rodrigues (Samoskevich, Forsling)
30:37 Luostarinen (Rodrigues, Bennett)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn (A) – R. Johnston, Harkins, Vatrano.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart (A) – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Greer, Schwindt, Gregor.

Rozhodčí: Schlenker, Rehman – Gawryletz, Toomey

Počet diváků: 14514

NHL
5. 11. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
13:30 Ehlers (S. Walker, Sebastian Aho)
37:07 S. Walker (Reilly, Jankowski)
58:21 Jarvis (Staal, Reilly)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox (A), Borgen, Soucy, M. Robertson, Schneider – Panarin (A), Zibanejad, J. Miller (C) – Cuylle, Laba, Lafrenière – Sheary, Pärssinen, T. Raddysh – Edström, Carrick, Brodzinski.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Nikišin, S. Walker, Chatfield, Nyström, Reilly, Legault – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Hall – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), Jarvis – Kotkaniemi, Jankowski, Nadeau.

Rozhodčí: Hebert, MacPhee – Smigh, Deschamps

Počet diváků: 17147

NHL
5. 11. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Utah Mammoth Utah Mammoth 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
47:50 Östlund (I. Rosén)
Góly:
43:58 Schmaltz (Keller, Marino)
60:47 Keller (Sergačjov, Vejmelka)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Power, Kesselring, Byram – Quinn, T. Thompson (A), Greenway – Tuch (A), McLeod, Doan – I. Rosén, Krebs, Östlund – Malenstyn, Dunne, Geertsen.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: TJ Luxmore, M. Dunning – S. Oliver, M. Shewchyk

Počet diváků: 16202

NHL
5. 11. 2025 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly:
17:09 Kempe (Armia, M. Anderson)
55:00 Fiala (Perry, Byfield)
59:06 Doughty
Góly:
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Kuzmenko – Perry, Turcotte, Malott.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Stanley, H. Fleury, C. Miller – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Naměstnikov – Pearson, Lowry (C), Niederreiter – Lambert, Ford, Koepke.

Rozhodčí: Jordan Samuels-Thomas, Tom Chmielewski – Julien Fournier, Ryan Gibbons

Počet diváků: 14671

NHL
5. 11. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3N (0:2, 1:0, 2:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
29:10 Rantanen (W. Johnston, J. Robertson)
48:35 Rantanen (W. Johnston, Petrovic)
52:20 Heiskanen (Rantanen, W. Johnston)
W. Johnston
Góly:
03:40 Podkolzin (Roslovic, Bouchard)
07:07 Draisaitl (Roslovic, McDavid)
47:51 McDavid (Nugent-Hopkins, Mangiapane)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Bourque, Steel, Seguin (A) – Blackwell, Hryckowian, Bäck – Bastian, Erne.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Regula, Kulak – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Philp, Howard.

Rozhodčí: Francis Charron, Jake Brenk – Tyson Baker, Ben O'Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
5. 11. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Nashville Predators Nashville Predators 3:2P (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly:
10:44 Kaprizov (Spurgeon, Tarasenko)
36:01 Buium (Faber, M. Johansson)
63:38 M. Johansson (Kaprizov, Faber)
Góly:
25:16 Matthew Wood (McCarron, Jost)
59:59 Stamkos (Blankenburg)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Buium – M. Johansson, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, B. Jones, Trenin.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.

Rozhodčí: South, Hanson – Gawryletz, McNamara

Počet diváků: 16253

NHL
5. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:5N (0:3, 4:0, 0:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
23:12 K. Dach (Dobson, Gallagher)
24:15 Suzuki (Děmidov, Caufield)
33:28 K. Dach (L. Hutson, Struble)
35:57 Děmidov (Slafkovský, L. Hutson)
Góly:
01:56 Brink (Sanheim, York)
07:07 York (Zegras, Konecny)
07:50 Brink (Cates, Zegras)
50:51 Grebjonkin (Konecny, Drysdale)
Zegras
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Sestavy:
Vladař (Kolosov) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Tippett, Dvorak, Zegras – Mičkov, Couturier (C), Brink – Grebjonkin, Cates, Konecny (A) – Abols, Gaucher, Deslauriers – Hathaway.

Rozhodčí: Rank, Lambert – Kovachik, Jackson

Počet diváků: 20962

