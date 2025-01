Hertl otevíral skóre proti Nečasovi. Za Pittsburgh se trefil gólman

Gólmani NHL se vstřelenou brankou Billy Smith - New York Islanders - 1979/80 Ron Hextall (2) - Philadelphia Flyers - 1987/88, 1989 play off Chris Osgood - Detroit Red Wings - 1995/96 Martin Brodeur (3) - New Jersey Devils - 1997 play off, 1999/2000, 2012/13 Damian Rhodes - Ottawa Senators - 1998/99 Jose Theodore - Montreal Canadiens - 2000/01 Jevgenij Nabokov - San Jose Sharks - 2001/02 Mika Noronen - Buffalo Sabres - 2003/04 Chris Mason - Nashville Predators - 2005/06 Cam Ward - Carolina Hurricanes - 2011/12 Mike Smith - Phoenix Coyotes - 2013/14 Pekka Rinne - Nashville Predators - 2019/20 Linus Ullmark - Boston Bruins - 2022/23 Tristan Jarry - Pittsburgh Penguins - 2023/24 Filip Gustavsson - Minnesota Wild - 2024/25 Alex Nedeljkovic - Pittsburgh Penguins - 2024/25