New Jersey padlo počtvrté za sebou, výhru Ottawy trefil obránce Zub

V sobotu New Jersey doma nestačilo 1:3 na Philadelphii a své fanoušky Devils nepotěšili ani v nedělní partii. Už čtvrtou prohru v řadě neodvrátili po výsledku 1:2 s Ottawou. Nic na tom nezměnila ani výrazná střelecká převaha domácích hokejistů 17:2 ze zahajovací třetiny.

Jako první v utkání skóroval v 34. minutě člen čtvrté formace Senators Zack Ostapchuk, pro kterého to byla premiérová trefa v NHL. New Jersey krátce na to vrátil do hry vyrovnáním veterán Tomáš Tatar, stav 1:1 ovšem vydržel jen do 43. minuty. Krátce po startu třetí třetiny utkání zlomil ve prospěch hostí bek Arťom Zub. Jediný český zástupce v zápase, útočník Devils Ondřej Palát (12:28, +/-: 0), nebodoval.

Výsledky

New Jersey Devils New Jersey Devils : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Góly:

34:34 Tatar (Lazar, L. Hughes) Góly:

33:16 Ostapchuk (Amadio, Highmore)

42:50 Zub (Pinto) Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Pesce, Siegenthaler, L. Hughes – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Noesen, Hischier (C), Meier – Dowling, Mercer, Cotter – Bastian, Lazar, Tatar. Sestavy:

A. Forsberg (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Gaudette, Stützle, Giroux (A) – Greig, Pinto, Cousins – Amadio, Ostapchuk, Highmore. Rozhodčí: O'Rourke, Syvret – Tobias, Jackson Počet diváků: 16 514

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)