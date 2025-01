Nečas znova přihrál na dva góly, bodovali i Kulich, Pastrňák a Hertl

Martin Nečas z Colorado Avalanche sleduje, jak zasahuje brankář Ilja Sorokin z New York Islanders. | foto: Reuters

Třetí zápas v novém dresu a čtyři body na kontě, všechny za asistence. Český útočník Martin Nečas se po přestupu z Caroliny do Colorada uvedl skvěle.

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 52z. - 60b. (24+36) 2. M. Nečas (CAR) 52z. - 59b. (16+43) 3. T. Hertl (VEG) 51z. - 40b. (19+21) 4. P. Zacha (BOS) 52z. - 29b. (11+18) 5. F. Chytil (NYR) 41z. - 20b. (11+9)

V úterý mu však radost zakalila porážka 2:5 na ledě Islanders. Ve druhé třetině Nečas (24:42, 0+2, +/-: 0, 2 střely) asistoval u vyrovnání na 1:1 od Artturiho Lehkonena a v 55. minutě pomohl ke kontaktní trefě Jacka Druryho. Vyrovnat se ale hostům nepodařilo a naopak New York v závěru góly Alexandera Romanova a Simona Holmströma (v zápase celkově 2+1) výsledek ještě pojistil.

Zdravotní potíže brankářů Islanders Semjona Varlamova a Marcuse Högberga zajistly Jakubu Škarkovi povolání z farmy do prvního týmu. Ze střídačky kryl záda Iljovi Sorokinovi, jenž pochytal 30 z 32 střel Avalanche.

Nečas je průběžně s 59 body (16+43) desátý a bostonský David Pastrňák s 60 zápisy (24+36) devátým hráčem tabulky produktivity NHL.

Jednoznačným výsledkem 7:2 skončil souboj Buffala s Bostonem. Hlavní role v zápase sehráli domácí útočníci Tage Thompson a JJ Peterka, kteří se shodně blýskli hattrickem a jednou asistencí. Pro Thompsona šlo o sedmý třígólový zápas v NHL, Němec Peterka se z hattricku radoval poprvé.

„Ani neumím popsat, jak důležité je zapojení obránců do našich útočných akcí. Otevírá to mnohem více možností a samozřejmě Kulich zahrál taky skvěle, umí nám najít volné prostory. Čím víc, se do toho zapojují, tím více se toho naskytne. Oba faktory byly pro náš úspěch klíčové,“ chválil kanonýr Thompson práci beků a také českého nováčka Jiřího Kulicha (13:51, 0+1, +4, 1 střela), který si ze zápasu odnesl asistenci.

V dresu Bostonu byl u využité přesilovky z 51. minuty od kapitána Brada Marchanda také David Pastrňák (19:04, 0+1, -2, 2 střely), jenž bodoval už poosmé za sebou. Vysokou porážku ale tentokrát dokázal jen kosmeticky upravit. Jeho parťák Pavel Zacha (18:01, -2, 1 střela) nebodoval.

I díky 19. trefě sezony ve formě hrajícího Tomáše Hertla (15:53, 1+0, +/-: 0, 2 střely), který bodoval už v desátém startu za sebou, vedli hokejisté Vegas na startu druhé třetiny nad Dallasem už 3:1.

Hosty ovšem zachránil útočník Wyatt Johnston. V 26. minutě se prosadil v oslabení a v 52. minutě si gólovou oslavu zopakoval - 3:3. Johnston navíc neřekl své poslední slovo, když už po 20 vteřinách hry nastavení zkompletoval hattrick a zařídil tak týmu Stars vítězství.

Hokejisté Seattlu nastoupili ke druhému zápasu ve dvou dnech. V pondělí nestačili 2:4 na domácí Edmonton a v úterý pro změnu před svými fanoušky podlehli 4:6 Anaheimu. 26 zákroky proti 30 střelám týmu Kraken se na tom podílel také český gólman Lukáš Dostál.

Ofenzivu Ducks táhli hlavně útočníci Frank Vatrano, Mason McTavish, Robby Fabbri a obránce Jackson LaCombe (všichni 1+1). Kapitán vítězů Radko Gudas (19:52, +3, 2 střely) rozdal soupeři pět bodyčeků a zblokoval stejný počet střel.

Výsledky

New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

00:56 Svečnikov (Hall, Kotkaniemi)

39:29 Svečnikov (Rantanen, Blake)

41:04 Sebastian Aho (Svečnikov)

42:30 Jarvis (Martinook) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox, R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin – R. Smith, Zibanejad (A), Cuylle – Kaliyev, Chytil, Kreider (A) – Rempe, Carrick, Edström. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere, Stillman – Blake, Sebastian Aho, Rantanen – Svečnikov, Kotkaniemi, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook (A) – Jääskä, Robinson. Rozhodčí: McCauley, Dwyer – Kovachik, Kelly Počet diváků: 17 629

New York Islanders New York Islanders : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) Góly:

24:11 Anders Lee (Nelson, DeAngelo)

41:54 Holmström (Pageau)

51:23 Horvat (Anders Lee, Perunovich)

57:31 Romanov (Holmström, Cizikas)

58:50 Holmström (Pageau) Góly:

33:00 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)

54:55 Drury (Nečas, Manson) Sestavy:

Sorokin (Škarek) – Perunovich, Pelech, DeAngelo, Romanov, Mayfield, George – Barzal, Horvat, Anders Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Duclair – Holmström, Pageau, Cizikas – Gatcomb, MacLean, Cyplakov. Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews (A), Manson, Girard, Malinski, de Haan – Nečas, MacKinnon (A), Drouin – Lehkonen, Mittelstadt, Pärssinen – Colton, Drury, Wood – L. O'Connor, Kelly, Kiviranta. Rozhodčí: Rooney, Sandlak – Jackson, McNamara Počet diváků: 15 735

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Dallas Stars Dallas Stars 3:4P (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1) Góly:

01:54 Eichel (Barbašev, Stone)

06:37 Hertl (Hague, Dorofejev)

23:56 Dorofejev (Stone, Eichel) Góly:

03:41 Bourque (Duchene, Heiskanen)

25:04 W. Johnston (Hintz)

51:54 W. Johnston (Hintz, J. Robertson)

60:20 W. Johnston (Hintz, Lindell) Sestavy:

Hill (Samsonov) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Stone (C) – Olofsson, Hertl, Dorofejev – Pearson, N. Roy, Kolesar – Röndbjerg, Howden, Lavoie. Sestavy:

Oettinger (Hellberg) – Harley, Heiskanen (A), Lindell, Ljubuškin, Bichsel, Dumba, B. Smith – J. Robertson, W. Johnston, Dadonov – Benn (C), Duchene, Bourque – Steel, Hintz (A), Stankoven – Bäck, Blackwell. Rozhodčí: L'Ecuyer, Lambert – Marquis, Gibbons Počet diváků: 17 811

Seattle Kraken Seattle Kraken : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:6 (3:2, 0:3, 1:1) Góly:

06:43 Tolvanen (Montour)

08:20 Stephens (Oleksiak, Kartye)

14:01 Schwartz (Kakko, Beniers)

46:15 Wright (McCann, Montour) Góly:

01:23 Terry (R. Strome, Vatrano)

11:59 C. Gauthier (Fabbri)

21:04 McTavish (R. Strome, LaCombe)

25:39 Fabbri (McTavish)

27:58 LaCombe (Lundeström, Leason)

58:44 Vatrano Sestavy:

Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Evans, Montour, Oleksiak, Mahura – Schwartz (A), Beniers (A), Kakko – Burakovsky, Stephenson, Bjorkstrand – McCann, Wright, Tolvanen – Kartye, Stephens, B. Tanev. Sestavy:

Dostál (Gibson) – LaCombe, Gudas (C), Minťukov, Trouba, Dumoulin, Helleson – Zegras, Leo Carlsson, Killorn (A) – Vatrano, R. Strome (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Fabbri – Harkins, Lundeström, Leason. Rozhodčí: Charron, Beach – Mills, Murchison Počet diváků: 17151

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Góly:

03:34 Point (Kučerov, Guentzel) Góly:

30:19 Bedard (S. Jones, N. Foligno)

38:14 Slaggert (Reichel)

48:02 Donato (S. Jones, Kurashev)

59:03 Teräväinen (Dickinson) Sestavy:

J. Johansson (Konin) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Carlile – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Goncalves, Paul, Girgensons – Chaffee, Glendening, Eyssimont. Sestavy:

A. Söderblom (Mrázek) – S. Jones (A), Martinez, Crevier, A. Vlasic, Del Mastro, Brodie – Nazar, Bedard, Bertuzzi – Michejev, Dickinson (A), Teräväinen – N. Foligno (C), Reichel, Slaggert – Kurashev, Donato, Maroon. Rozhodčí: Rehman, Syvret -Suchanek Shewchyk Počet diváků: 19 092

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Góly:

11:03 Slafkovský (Suzuki, Caufield) Góly:

15:36 Connor (Vilardi, DeMelo)

30:44 Scheifele (Vilardi, Morrissey)

39:58 Connor (D. Gustafsson)

58:15 Kupari (Ehlers, Perfetti) Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – Hutson, Matheson (A), Guhle, A. Carrier, Xhekaj, Savard – Caufield (C), Suzuki, Slafkovský – Newhook, K. Dach, Laine – Josh Anderson, J. Evans, Armia – Pezzetta, Dvorak, Gallagher (A). Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, H. Fleury, Stanley – Connor, Scheifele, Vilardi – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Niederreiter, Kupari, Appleton – M. Barron, D. Gustafsson, Iafallo. Rozhodčí: Rank, O'Rourke – Daisy, Fournier Počet diváků: 21 105

Calgary Flames Calgary Flames : Washington Capitals Washington Capitals 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Góly:

32:16 Coleman (Barrie, Kuzmenko) Góly:

01:51 Dubois

35:11 D. Strome (Carlson, Chychrun)

57:35 Protas (Eller, T. van Riemsdyk) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Hanley, Andersson, Bean, Weegar (A), Barrie, Pachal – Huberdeau (A), Kadri, Pelletier – Coleman, Backlund (C), Coronato – Pospíšil, Šarangovič, Kuzmenko – Lomberg, Bishop, Klapka. Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Wilson (A) – Protas, Dubois, McMichael – T. Raddysh, Eller, Frank – Duhaime, Dowd, Mangiapane. Rozhodčí: StLaurent, MacDougall – Gawryletz, Gawryletz Počet diváků: 14 455