Buffalo těsně zdolalo New Jersey, do akce vyrazil Nečas s Coloradem

Buffalo nakročilo k výhře nad New Jersey třemi zásahy z úvodní třetiny, kdy se prosadili produktivní Tage Thompson, John Jason Peterka a v oslabení Ryan McLeod. Když v 25. minutě vymazal nulu na kontě hostů Paul Cotter, přispěchal s odpovědí domácí Jason Zucker a podruhé do kabin se šlo za stavu 4:1.

Cotter však neřekl poslední slovo a ve 41. minutě svou druhou trefou dal Devils šanci na návrat do duelu, jímž výrazně otřásla 46. minuta. Útočník New Jersey Stefan Noesen v ní zasáhl loktem do hlavy domácí superstar Thompsona. Od rozhodčích dostal po právu pětiminutový trest a zamířil do sprch. Utkání ovšem skončilo i pro otřeseného Thompsona, jehož absence byla na následném výkonu Sabres znát. Během dlouhé přesilovky si nevytvořili pořádnou šanci a navíc inkasovali z protiútoku Jespera Bratta s Jackem Hughesem. Vyrovnat však už Devils nestihli, výsledek 4:3 nicméně domácím zakalila ztráta Thompsona.

Aby toho pro fanoušky Sabres nebylo málo, na pár střídání v závěrečném dějství opustil střídačku i další člen elitní formace Jiří Kulich (15:11, +/-: 0, 2 střely), na závěr duelu se ale vrátil do akce. Do statistik se nezapsal, stejně jako hostující Ondřej Palát (14:43, -3, 1 střela).

Výsledky

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:0 (0:0, -:-, -:-) Góly:

28:33 Girard (Mittelstadt, Drouin) Góly:

Sestavy:

Blackwood (Miner) – Toews (A), Makar (A), Manson, Girard, K. Middleton, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Drouin, Mittelstadt, Pärssinen – Wood, Drury, Colton – Kelly, L. O'Connor, Megna – Kiviranta. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – Sanheim, York, Ristolainen, Ginning, Drysdale, Seeler – Konecny (A), Cates, Foerster – Mičkov, Couturier (C), Richard – Brink, Abols, Laughton (A) – Hathaway, Deslauriers, Gaucher. Rozhodčí: Skilliter, Syvret – Johnson, Gawryletz

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Dostál (Gibson) – LaCombe, Gudas, Minťukov, Trouba, Dumoulin, Helleson – Vatrano, R. Strome, Terry – Zegras, Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, McTavish, Fabbri – Harkins, Lundeström, Leason. Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – Hutson, Matheson, Xhekaj, A. Carrier, Struble, Savard – Caufield, N. Suzuki, Slafkovský – Newhook, K. Dach, Laine – Josh Anderson, J. Evans, Armia – Pezzetta, Dvorak, Gallagher. Rozhodčí: Hanson, Schlenker – Hunt, Mills