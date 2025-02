Nečas se blýskl třemi body, Palát byl jediným střelcem New Jersey

Za svůj čtvrteční výkon byl Martin Nečas (24:15, 2+1, +3, 8 střel) zvolen první hvězdou zápasu. Colorado díky produktivitě elitní formace, Lehkonen (1+0) - MacKinnon (0+3) - Nečas (2+1), zvítězilo na ledě Calgary 4:2.

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 56z. - 67b. (28+39) 2. M. Nečas (COL) 56z. - 63b. (19+44) 3. T. Hertl (VEG) 55z. - 41b. (20+21) 4. P. Zacha (BOS) 56z. - 33b. (12+21) 5. F. Chytil (VAN) 43z. - 22b. (12+10) 6. O. Palát (NJD) 54z. - 22b. (12+10)

Domácí Flames, v jejichž čtvrté formaci nastoupil i český dlouhán Adam Klapka (7:17, +/-: 0, 1 střela), díky využité přesilovce Jonathana Huberdeaua vedli po prvním dějství nejtěsnějším rozdílem. Hostům ale patřila prostřední část, v níž třemi zásahy vývoj otočili. Vše odstartoval vyrovnáním produktivní bek Cale Makar, následně za asistence Nečase Avalanche poprvé poslal do vedení Artturi Lehkonen a těsně před druhým odchodem do kabin ještě český útočník potrestal faul soupeře.

Nečas v přesilovce plnil roli clonícího hráče před brankářem Dustinem Wolfem a perfektně tečoval střelu MacKinnona. Ze střídačky domácích vše mohl jen sledovat náhradní gólman Dan Vladař. Nečas navíc neřekl své poslední slovo. V 53. minutě se utrhl do samostatného úniku, který zakončil přesnou ranou nad lapačku. Calgary dokázalo již jen zkorigovat skóre, v 59. minutě se prosadil bek Rasmus Andersson.

Nečas se zlepšil na osm bodů (3+5) v sedmi startech po přestupu do Colorada. V tabulce ligové produktivity, které kraluje jeho nový parťák Nathan MacKinnon s 83 zápisy, figuruje s 63 body (19+44) na 11. pozici. Z Čechů je lepší jen 8. David Pastrňák z Bostonu s 67 body (28+39).

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem (18:28, +/-: 0, 3 střely) v sestavě přestříleli domácí New Jersey rozdílem třídy 40:15 a zaslouženě si odvezli výhru 3:1. Na první gól se čekalo do 24. minuty, kdy Golden Knights poslal do vedení Nicolas Roy. V dalším průběhu na něj navázali Shea Theodore a Jack Eichel.

Brankáře hostů Adina Hilla připravil o nulu až v 56. minutě český reprezentant v dresu Devils Ondřej Palát (14:58, 1+0, -2, 1 střela). Po přihrávce Stefana Noesena od zadního mantinelu pohotově využil přesilovou hru. Svůj první zápas NHL od října 2024 odehrál za New Jersey z farmy povolaný slovenský obránce Šimon Nemec.

Výsledky

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 2:3P (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1) Góly:

05:51 Danforth (Harris)

39:21 Provorov (Werenski) Góly:

22:06 Crouse (Doan, Kesselring)

32:33 Määttä (Bjugstad)

64:27 Guenther (Ingram) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Harris – Voronkov, Fantilli, K. Johnson – J. van Riemsdyk, Del Bel Belluz, C. Sillinger – Aston-Reese, Danforth, Olivier (A) – Pyyhtiä, Kuraly (A), J. Johnson. Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Sergačjov (A), Marino, Cole, Kesselring, Määttä, DeSimone – Keller (C), Kerfoot, Schmaltz – Carcone, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Doan – O'Brien, Stenlund, Bjugstad. Rozhodčí: Pochmara, Dwyer – Baker, McNamara Počet diváků: 18553

San Jose Sharks San Jose Sharks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

58:32 Toffoli (Eklund) Góly:

48:04 Joshua (P. Suter, T. Myers)

60:33 D. O'Connor Sestavy:

Vaněček (Georgijev) – Thrun, Walman, J. Thompson, Ferraro (A), Liljegren, Muchamadullin – Toffoli (A), Celebrini, Eklund – W. Smith, Poturalski, Zetterlund – Graf, Kunin, Goodrow (A) – Duehr, Dellandrea, Grundström. Sestavy:

Demko (Lankinen) – Hronek, Forbort, T. Myers (A), M. Pettersson, Soucy, Elias Pettersson – Garland, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Chytil, D. O'Connor – Sherwood, P. Suter, Joshua – Aman, Blueger, Höglander. Rozhodčí: South, Brenk – Smith, Flemington Počet diváků: 11509

Seattle Kraken Seattle Kraken : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Góly:

45:43 Tolvanen (Bjorkstrand, Daccord) Góly:

07:23 P. Myers (Tavares, Marner)

18:53 McMann (Rielly, Domi)

32:37 Knies (McCabe, Matthews) Sestavy:

Daccord (Stezka) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, Mahura, C. Fleury – Schwartz (A), Beniers (A), Kakko – Tolvanen, Stephenson, Bjorkstrand – McCann, Wright, Burakovsky – Kartye, Stephens, B. Tanev. Sestavy:

Stolarz (Woll) – Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, C. Tanev, Benoit, P. Myers – Knies, Matthews (C), Domi – W. Nylander, Tavares (A), Marner (A) – McMann, Holmberg, N. Robertson – Pacioretty, Kämpf, Lorentz. Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Gawryletz, Deschamps Počet diváků: 17151

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Washington Capitals Washington Capitals 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Góly:

17:31 Mičkov (Sanheim)

27:23 Foerster (Andrae, Konecny)

31:19 Mičkov (Abols, Drysdale) Góly:

19:08 Ovečkin (Fehérváry)

24:17 McMichael (Protas, Chychrun)

46:23 Eller (T. Raddysh)

52:05 Chychrun (Carlson, T. Raddysh) Sestavy:

Fedotov (Ersson) – Sanheim, York, E. Johnson, Andrae, Drysdale, Seeler – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Couturier (C), Richard – Konecny (A), Abols, Laughton (A) – Hathaway, Gaucher, Deslauriers. Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Fehérváry – Wilson (A), D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, Protas – Frank, Eller, T. Raddysh – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Rozhodčí: Beach, Hebert – Shewchyk, Marquis Počet diváků: 18 726

Calgary Flames Calgary Flames : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) Góly:

03:22 Huberdeau (Weegar, Coronato)

58:14 Andersson (Pospíšil, Kadri) Góly:

21:20 Makar (MacKinnon, Toews)

25:34 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)

39:43 Nečas (MacKinnon, Makar)

52:53 Nečas (Malinski, Kelly) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Hanley, Andersson, Miromanov, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri, Farabee – Coleman, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Pospíšil – Lomberg, Rooney, Klapka. Sestavy:

Blackwood (Miner) – Toews, Makar, Girard, Kylington, K. Middleton, Malinski, de Haan – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Drouin, Mittelstadt, Pärssinen – Wood, Drury, Colton – Kiviranta, Kelly, L. O'Connor.

Minnesota Wild Minnesota Wild : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly:

02:55 Trenin (Chusnutdinov, Bogosian)

40:49 Hinostroza (Spurgeon, Brodin) Góly:

57:12 Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov) Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, Chisholm – Zuccarello, Rossi, Boldy – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Öhgren – Hinostroza, Gaudreau, M. Foligno (A) – Trenin, Chusnutdinov, Shore. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Rantanen, Sebastian Aho, Blake – Svečnikov, Kotkaniemi, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook (A) – Roslovic, Robinson, Jääskä. Rozhodčí: Hebert, Hanson – Gawryletz, Tobias Počet diváků: 18 273

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Góly:

09:23 Guentzel (Point, Kučerov)

30:14 Hagel (McDonagh, Vasilevskij)

55:44 Point (Kučerov, Goncalves)

59:09 Černák (Point)

59:35 Chaffee (D. Raddysh, Lilleberg) Góly:

25:27 Amadio (Stützle, Chabot) Sestavy:

Vasilevskij (Halverson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Atkinson – Goncalves, Guentzel, Hagel – Sheary, Paul, Girgensons – Eyssimont, Glendening, Chaffee. Sestavy:

A. Forsberg (Ullmark) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Hamonic, Kleven, Giroux (A) – Greig, B. Tkachuk (C), Amadio – Stützle, Perron, Batherson – Ostapchuk, Highmore, Matinpalo – Gaudette, Reinhardt. Rozhodčí: J. McIsaac, B. Bladina – D. Nansen, B. Kovachik

New Jersey Devils New Jersey Devils : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Góly:

55:43 Palát (Noesen, Bratt) Góly:

23:09 N. Roy (McNabb)

31:18 Theodore (Olofsson, Barbašev)

44:06 Eichel (Hanifin, Whitecloud) Sestavy:

Allen (Daws) – Dillon, Hamilton, Pesce, Kovacevic, L. Hughes, Nemec – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt (A) – Meier, Haula, Mercer – Cotter, Dowling, Noesen – Tatar, Lazar, Bastian. Sestavy:

Hill (Samsonov) – McNabb, Theodore, Hague, Pietrangelo (A), Hanifin, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Olofsson – Dorofejev, Hertl, Holtz – Saad, Howden, Stone (C) – Röndbjerg, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: Rooney – StLaurent, Suchánek, Berg Počet diváků: 16 514