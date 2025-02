Palát vstřelil vítěznou branku, debutoval Stezka. Třígólový Ovečkin dorovnal Jágra

Palát odstartoval cestu Devils k jednoznačné výhře v Nashvillu v čase 13:45. Třiatřicetiletý český útočník po pobídce obránce Luka Hughese zamířil do odkryté branky. New Jersey je páté ve Východní konferenci a má stejně bodů jako čtvrtá Carolina.

Stezka držel při premiéře v NHL naděje Seattlu na body až do 52. minuty. Do té doby se hokejisté domácí Tampy Bay těšili jen z hubeného vedení 1:0. Poté však jejich náskok navýšili Nikita Kučerov a Luke Glendening. V čase 55:24 ještě snížil Shane Wright, ale výhru domácích potvrdil v závěru do prázdné branky svou 17. trefou v sezoně Nick Paul.

Osmadvacetiletý Stezka čelil 22 střelám a stal se již devátým českým gólmanem se startem v letošní sezoně NHL. Lightning vyhráli popáté v řadě.

Vejmelka vychytal proti Vancouveru svou 14. výhru v sezoně. Z 15 střel inkasoval pouze jednou. O výhře Utahu rozhodl v 55. minutě jednadvacetiletý Dylan Guenther. Utah nadále živí naděje postup do play off, v Západní konferenci mu patří desátá pozice se ztrátou čtyř bodů na osmé místo.

Kämpf přispěl asistencí ke čtvrté brance Toronta, kterou dal Christopher Tanev. Maple Leafs měli celé utkání ve své režii. Dvěma góly se o to zasloužil Nick Robertson, jenž ve 40. minutě zaznamenal i vítěznou trefu. Blackhawks s brankářem Petrem Mrázkem jen na lavičce prohráli potřetí v řadě a na Západě jim patří předposlední příčka s náskokem čtyř bodů na San Jose.

Dostál v brance Anaheimu, který neuspěl po sérii čtyř vítězství, inkasoval pětkrát. V prodloužení o bodu navíc pro Detroit rozhodl Patrick Kane, jenž po přihrávce Marco Kaspera v souboji jeden na jednoho vyzrál na českého gólmana. Šestatřicetiletý americký útočník zaznamenal tři body (2+1). Ducks si vynutili prodloužení v 60. minutě po druhém zásahu Cuttera Gauthiera v zápase.

Jednoznačným výsledkem 7:3 porazili hokejisté Washingtonu v úvodním nedělním zápase NHL hosty z Edmontonu. Hattrickem se pod výhru podepsal kapitán vítězů Alexandr Ovečkin, jenž se tak opět přiblížil historickému rekordu v počtu nastřílených branek. Na překonání slavného Waynea Gretzkého nově potřebuje jen 13 zásahů.

Po vítězném gólu za Kanadu ve finále nedávného reprezentačního turnaje 4 Nations Face-off si kapitán Edmontonu Connor McDavid návrat mezi mantinely NHL představoval určitě jinak. V sobotu však jeho Oilers propadli 3:6 na ledě Philadelphie a hrozivý víkend uzavřeli výsledkem 3:7 proti Washingtonu.

Hvězdný útočník bral jednu asistenci, jeho parťák z útoku Leon Draisaitl si 42. trefou sezony upevnil pozici nejlepšího ligového střelce. Tím ovšem pozitiva z pohledu kanadského celku končí. Suverénně hlavní postavou večera byl totiž kapitán domácího Washingtonu Alexandr Ovečkin, jenž sedmigólový příděl režíroval hattrickem.

Zlepšil se tak na sezonních 29 zásahů a hlavně kariérních 882 (potřeboval na to 1 467 startů). Na překonání historického rekordu Waynea Gretzkého (1 487 zápasů - 894 gólů) tak potřebuje jen 13 tref.

Ovečkin si připsal také 135. vítězný gól v kariéře, čímž se dotáhl na rekordmana zámořské soutěže Jaromíra Jágra.

Výsledky

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Rangers New York Rangers 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) Góly:

12:53 Malkin (Glass, Heinen)

40:57 Shea (Malkin, E. Karlsson)

43:31 Shea (Crosby, Hayes) Góly:

19:12 Cuylle (K. Miller, R. Smith)

37:00 J. Miller (Fox, Panarin)

44:21 Vesey (Trocheck, R. Lindgren)

51:26 Fox (R. Smith, Zibanejad)

59:53 J. Miller (Vesey) Sestavy:

Blomqvist (Nedeljkovic) – Letang (A), P. Joseph, E. Karlsson, Grzelcyk, Shea, Graves – Rakell, Crosby (C), Beauvillier – Heinen, Malkin (A), Glass – Bunting, Hayes, Tomasino – Nieto, Lizotte, Acciari. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox (A), K. Miller, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin (A), J. Miller, Zibanejad – Cuylle, Trocheck, Lafrenière – Vesey, Carrick, R. Smith – Kaliyev, Brodzinski, Rempe. Rozhodčí: O ́Rourke, Skilliter – Gawryletz, Murray Počet diváků: 17 186

Washington Capitals Washington Capitals : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 7:3 (2:1, 3:0, 2:2) Góly:

17:15 Wilson (Dubois, M. Roy)

19:37 Chychrun (D. Strome, Wilson)

28:53 Ovečkin (D. Strome, Protas)

38:39 Ovečkin (Chychrun)

39:46 McMichael (Carlson, Protas)

50:38 D. Strome (Protas, Carlson)

57:22 Ovečkin Góly:

01:42 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid)

46:35 Nugent-Hopkins (Arvidsson, Hyman)

55:05 J. Skinner Sestavy:

C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun – Wilson (A), D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, Protas – Frank, Eller, T. Raddysh – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Emberson, Nurse, Klingberg, Kulak – K. Kapanen, McDavid (C), Podkolzin – Savoie, Draisaitl (A), Perry – Hyman, Nugent-Hopkins (A), Arvidsson – C. Brown, Henrique, J. Skinner. Rozhodčí: Charron, Pochmara – Knorr, Deschamps Počet diváků: 18 573

St. Louis Blues St. Louis Blues : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) Góly:

30:45 B. Schenn (Kyrou, Faulk)

34:13 Parayko (Bučněvič, R. Thomas)

39:50 Holloway (Faulk, Kyrou) Góly:

07:49 Toews (Makar, Lehkonen) Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko, Fowler, Faulk (A), Broberg, Leddy, R. Suter – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Z. Bolduc, Sundqvist, M. Joseph – N. Walker, Faksa, Toropčenko. Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews (A), Malinski, Girard, Kylington, de Haan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Pärssinen, Mittelstadt, Drouin – Colton, Drury, Wood – L. O'Connor, Kelly, Kiviranta. Rozhodčí: St. Laurent, Rehman – Grillo, Marquis Počet diváků: 17 806

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Góly:

29:27 Hagel (McDonagh, Lilleberg)

51:15 Kučerov (Point)

52:58 Glendening (Atkinson, Eyssimont)

58:14 Paul (Hagel, Cirelli) Góly:

55:24 Wright (Montour) Sestavy:

Vasilevskij (Tomkins) – Hedman (C), Moser, McDonagh, Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Goncalves – Chaffee, Paul, Atkinson – Girgensons, Glendening, Eyssimont. Sestavy:

Stezka (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, Oleksiak, Mahura – Schwartz, Beniers, Kakko – Tolvanen, Stephenson, Bjorkstrand – McCann, Wright, Burakovsky – Stephens, Eberle (C), B. Tanev. Rozhodčí: Luxmore, Dunnig – Suchánek, Kovachik Počet diváků: 19 092

Calgary Flames Calgary Flames : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Góly:

07:27 Kadri (Frost, Weegar)

23:35 Rooney (Lomberg, Pospíšil)

53:28 Hanley (Huberdeau, Kadri) Góly:

03:41 Celebrini (Toffoli, Walman)

41:54 Toffoli (Eklund, Muchamadullin) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Hanley, Weegar (A), Solovjov, Andersson, Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri (A), Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman – Kerins, Frost, Šarangovič – Lomberg, Rooney, Pospíšil. Sestavy:

Georgijev (Vaněček) – Walman, Thrun, Ferraro (A), Liljegren, Muchamadullin, J. Thompson – Eklund, Celebrini, Toffoli (A) – Zetterlund, Wennberg, W. Smith – Graf, Sturm, Kunin (A) – Goodrow, Dellandrea, Duehr. Rozhodčí: Sandlak, Hanson – Toomey, Apperson Počet diváků: 17 656

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Góly:

19:48 Teräväinen (Bertuzzi, Donato)

39:53 Kurashev (Nazar, Bertuzzi) Góly:

27:09 N. Robertson (Domi, McMann)

29:45 McCabe (C. Tanev, Matthews)

39:44 N. Robertson (Domi, Lorentz)

52:07 C. Tanev (McCabe, Kämpf)

58:28 Holmberg (W. Nylander, Tavares) Sestavy:

A. Söderblom (Mrázek) – S. Jones (A), Martinez, Murphy (A), A. Vlasic, Brodie, Allan – Donato, Bedard, Slaggert – Bertuzzi, Nazar, Kurashev – Michejev, N. Foligno (C), Teräväinen – Craig Smith, Reichel, Maroon. Sestavy:

Woll (Stolarz) – C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Rielly (A), Timmins, Benoit – Marner, Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Holmberg – N. Robertson, Domi, McMann – Steeves, Kämpf, Lorentz. Rozhodčí: Furlatt, MacPhhee – Mills, McNamara Počet diváků: 19 199

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:4P (3:1, 1:1, 0:2 - 1:0) Góly:

03:11 Kasper (Raymond)

04:29 DeBrincat (Larkin, Kane)

05:06 Kane (Seider, Raymond)

22:14 Compher (E. Gustafsson)

63:59 Kane (Kasper) Góly:

08:24 R. Strome (Terry)

27:04 C. Gauthier (LaCombe, McTavish)

57:44 Zellweger (Leo Carlsson, Fabbri)

59:07 C. Gauthier Sestavy:

Lyon (Talbot) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Kasper – Kane (A), Compher, DeBrincat – Tarasenko, Rasmussen, E. Söderblom – Motte, Veleno, Berggren. Sestavy:

Dostál (Dansk) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Dumoulin – Killorn (A), Leo Carlsson, Zegras – Terry, R. Strome (A), Vatrano – Fabbri, McTavish, C. Gauthier – Leason, Lundeström, R. Johnston. Rozhodčí: Chmielewski, Hebert – MacPherson, O'Quinn Počet diváků: 19 515

New York Islanders New York Islanders : Dallas Stars Dallas Stars 3:4 (0:1, 2:3, 1:0) Góly:

23:44 Engvall (MacLean, Gatcomb)

28:55 Palmieri (DeAngelo, Nelson)

49:17 Duclair (Horvat) Góly:

02:10 Steel (Bäck, Ceci)

28:48 J. Robertson (Hintz, Bourque)

35:53 J. Robertson (Hintz, Duchene)

37:28 J. Robertson (W. Johnston, Duchene) Sestavy:

Sorokin (Škarek) – DeAngelo, Romanov, Pulock, Perunovich, Mayfield, Pelech – Duclair, Horvat (A), Anders Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Cyplakov – Holmström, Pageau, Cizikas – Gatcomb, MacLean, Engvall. Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Ceci, Harley, Ljubuškin, Lindell, Dumba, Bichsel – Bourque, Hintz (A), J. Robertson – Granlund, Duchene, Marchment – Dadonov, W. Johnston (A), Benn (C) – Blackwell, Steel, Bäck. Rozhodčí: L'Ecuyer, Beach – Nansen, Hughes Počet diváků: 16 602

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Góly:

23:51 L. Cooley (Marino, Keller)

54:07 Guenther (Schmaltz, Keller) Góly:

21:43 DeBrusk (Elias Pettersson, P. Suter) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Sergačjov (A), Marino, Määttä, Durzi, Cole, Kesselring – Keller (C), Kerfoot, Schmaltz – Guenther, Hayton, Carcone – Crouse (A), McBain, Doan – Stenlund, Bjugstad, L. Cooley. Sestavy:

Šilovs (Lankinen) – Forbort, Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Soucy – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Sherwood – D. O'Connor, Chytil, Boeser (A) – Joshua, P. Suter, Garland – Aman, Blueger, Höglander. Rozhodčí: Rank, Kea – Gibbons, Johnson Počet diváků: 11 131