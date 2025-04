Famózní Pastrňák znovu dosáhl na stobodovou metu, za Boston udeřil i Lauko

David Pastrňák se prosazuje v utkání s New Jersey. | foto: AP

Boston sice okupuje předposlední místo v tabulce Východní konference, skvělé individuální výkony hvězdného forvarda Davida Pastrňáka však fanouškům Bruins dodávají naději na lepší zítřky. Rodák z Havířova bodoval v sedmi startech za sebou, z nichž hlavně poslední tři poutaly velkou pozornost. Desetizápasovou sérii proher Bruins uťal pěti zápisy (3+2) při úspěchu 5:1 nad Carolinou, následně třikrát asistoval proti Buffalu (prohra 3:6) a v úterý přidal další tři body u kanonády proti New Jersey.

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 79z. - 100b. (41+59) 2. M. Nečas (COL) 76z. - 81b. (27+54) 3. T. Hertl (VEG) 70z. - 59b. (31+28) 4. P. Zacha (BOS) 79z. - 45b. (14+31) 5. F. Hronek (VAN) 57z. - 32b. (5+27)

Venkovní výhru Bostonu 7:2 nad třetím týmem tabulky Metropolitní divize režíroval gólem a dvěma asistencemi (17:44, 1+2, +3, 1 střela), díky čemuž zaokrouhlil svou sezonní bilanci na rovných 100 bodů (41+59). Přes bájnou hranici se čtvrtý muž tabulky produktivity NHL dostal potřetí za sebou (sezona 2022/23 - 113 bodů, 2023/24 - 110 a letos je tři starty před koncem základní části na rovné stovce). Český rekordman Jaromír Jágr během kariéry v NHL pokořil stovku pětkrát, za sebou však maximálně ve dvou sezonách (97/98 - 102 bodů, 98/99 - 127).

Kromě Pastrňáka se v dresu Bruins jednou střelecky prosadil i Jakub Lauko (11:57, 1+0, +1, 1 střela), centr Pavel Zacha (16:51, +1, 1 střela) i přes sedm vstřelených branek tentokrát nebodoval. Za Devils vysokou porážku před vlastním publikem musel přijmout Ondřej Palát (12:44, -1).

„Neberu to jako samozřejmost, protože bodovat v téhle lize není vůbec jednoduché. V tento moment se mi to těžce hodnotí. Jsem hlavně rád, že jsme zvítězili. Doufám, že sezonu zakončíme dalšími podobnými zápasy ať máme na čem stavět na další roky,“ hodnotil svůj zápis do osobních statistik Pastrňák.

Nevídaná stíhací jízda se podařila hokejistům Vancouveru, kteří v poslední minutě řádné hrací doby na ledě Dallasu třemi góly senzačně dokázali srovnat skóre na 5:5.

V čase 59:00 vše odstartoval Aatu Raty. Následně se za asistencí českého beka Filipa Hronka (23:38, 0+2, +3, 1 střela) dvakrát prosadil centr Pius Suter, jenž slavil v čase 59:30 a 59:53. Aby toho na zaskočené hráče Stars nebylo málo, tak v následném prodloužení završil obrat Canucks Kiefer Sherwood.

V případě prohry v řádné hrací době by Vancouver již definitivně přišel o možnost účasti v play off. Smazat třígólovou ztrátu v poslední minutě dosud žádný jiný tým v historii soutěže nedokázal.

Ještě bohatší na góly, než souboj Dallasu s Vancouverem (5:6PP), byl v úterním programu překvapivě i duel Nashvillu s Islanders. Domácí Predators pobavili fanoušky výsledkem 7:6 po prodloužení, přestože ještě v 57. minutě prohrávali 4:6.

Ztrátu v závěru řádné hrací doby pomohli vymazat veterán Steven Stamkos (v zápase 2+2) a klíčovou trefou z času 59:20 Michael Bunting. Nastavený čas ukončil v jeho druhé minutě domácí Fedor Svečkov. Radovat se tak v dresu Nashvillu mohl i český forvard Jakub Vrána (11:45, +/-: 0, 1 střela).

Tým Utahu si vytovřil nový klubový rekord sedmigólovým triumfem nad Seattlem. Výhru 7:1 nejvíce podpořili obránce Michail Sergačjov (1+2) a autor tří asistencí Dylan Guenther.

Gólman Karel Vejmelka pochytal 18 z 19 střel soupeře, o čisté konto jej připravil až čestnou trefou ze třetí třetiny za rozhodnutého stavu Jared McCann. Česká jednička Utahu nastoupila již do 21. zápasu za sebou, což je nejdelší série brankáře v NHL od zápisu Darcy Kuempera. Ten v roce 2019 odchytal za Arizonu 22 navazujících zápasů.

Výsledky

Nashville Predators Nashville Predators : New York Islanders New York Islanders 7:6P (2:2, 2:2, 2:2 - 1:0) Góly:

06:44 O'Reilly (Bunting, Evangelista)

11:45 F. Forsberg

27:24 Stamkos (Blankenburg, Marchessault)

33:25 McCarron (Skjei, Marchessault)

57:53 Stamkos (Marchessault, F. Forsberg)

59:20 Bunting (Stamkos, Skjei)

61:56 Svečkov (Skjei, Stamkos) Góly:

04:16 Holmström (Pulock, Pageau)

16:12 Anders Lee (Horvat, Pelech)

24:36 Holmström (Pageau, Cyplakov)

32:09 Cyplakov (Holmström, Pageau)

55:21 Palmieri

56:19 Mayfield (Holmström, A. Romanov) Sestavy:

Annunen (Saros) – Skjei, Blankenburg, Del Gaizo, J. Barron, Englund, Oesterle – Bunting, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Stamkos (A), L'Heureux – Vrána, Svečkov, Marchessault – Cole Smith, McCarron, Matthew Wood. Sestavy:

Sorokin (41. Högberg) – A. Romanov, DeAngelo, Pelech, Pulock, Dobson, Mayfield – Anders Lee (C), Horvat (A), Palmieri (A) – Cyplakov, Pageau, Holmström – Engvall, Cizikas, Fasching – M. Martin, MacLean, Gatcomb. Rozhodčí: O'Rourke, Schrader – Daisy, O'Quinn Počet diváků: 17159

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Seattle Kraken Seattle Kraken 7:1 (3:0, 4:0, 0:1) Góly:

02:44 Sergačjov (Stenlund, Durzi)

12:54 Keller (Sergačjov, Guenther)

16:28 Yamamoto (Doan, L. Cooley)

20:16 Crouse

31:15 L. Cooley (Guenther, Keller)

36:05 Schmaltz (Guenther, Sergačjov)

38:07 Carcone (Kesselring, Stenlund) Góly:

40:23 McCann (Burakovsky, Dunn) Sestavy:

Vejmelka (Villalta) – Durzi, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, DeSimone, Määttä – Guenther, L. Cooley, Keller (C) – Yamamoto, Hayton, Schmaltz – Doan, McBain, Crouse (A) – Bjugstad, Stenlund, Carcone. Sestavy:

Daccord (41. Östman) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, Mahura – Kakko, Beniers (A), Tolvanen – Eberle (C), Stephenson, Schwartz (A) – Burakovsky, Wright, McCann – Eyssimont, Winterton, Kartye. Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Peter MacDougall. Čároví: Libor Suchánek, Caleb Apperson Počet diváků: 11 131

Dallas Stars Dallas Stars : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:6P (2:0, 1:0, 2:5 - 0:1) Góly:

13:48 Rantanen (W. Johnston, Harley)

18:01 Marchment (Benn, Granlund)

27:28 Duchene (Benn, Granlund)

57:15 Bourque (J. Robertson, Ceci)

57:39 Granlund (Lindell, Duchene) Góly:

40:16 DeBrusk (Garland, Q. Hughes)

44:37 Mancini (Räty, L. Karlsson)

59:00 Räty (M. Pettersson)

59:30 P. Suter (Garland, Hronek)

59:54 P. Suter (Hronek, Q. Hughes)

63:44 Sherwood (Garland) Sestavy:

DeSmith (Oettinger) – Ljubuškin, Harley, Ceci, Lindell (A), Dumba, Bichsel – Rantanen, Hintz, J. Robertson – Granlund, Duchene (A), Marchment – Bourque, W. Johnston, Benn (C) – Blackwell, Steel, Dadonov. Sestavy:

Demko (Lankinen) – Mancini, Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson (A), Elias Pettersson, Forbort – Boeser (A), P. Suter, Höglander – Garland, Blueger, DeBrusk – Sherwood, Räty, Joshua – L. Karlsson, Sasson, D. O'Connor. Rozhodčí: McCauley, Pochmara – Kovachik, Tobias Počet diváků: 18 532

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Góly:

36:29 Caufield (Matheson, N. Suzuki)

50:48 Josh Anderson (Dvorak, Gallagher)

58:54 Gallagher (Josh Anderson)

59:08 N. Suzuki (J. Evans, A. Carrier) Góly:

09:54 Larkin (Kane, Seider) Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – A. Carrier, Matheson (A), Hutson, Guhle, Savard, Struble – Slafkovský, N. Suzuki (C), Caufield – Laine, Newhook, O. Kapanen – Gallagher (A), Dvorak, Josh Anderson – Armia, J. Evans, Pezzetta. Sestavy:

Talbot (Lyon) – Seider (A), Chiarot, Petry, Edvinsson, Holl, A. Johansson – Kane, Larkin (C), DeBrincat – Raymond, Kasper, E. Söderblom – Tarasenko, Compher, Berggren – Craig Smith, Motte, Rasmussen. Rozhodčí: McIsaac, L'Ecuyer – Mills, Pancich Počet diváků: 21 105

Florida Panthers Florida Panthers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Góly:

9:25 Forsling (Lundell)

41:08 Luostarinen

59:11 Verhaeghe (Marchand, Barkov) Góly:

21:06 Tavares Sestavy:

Bobrovskij (Vaněček) – S. Jones, Mikkola, Schmidt, Forsling (A), Balinskis, Jaycob Megna – Reinhart (A), Barkov, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Rodrigues, Puljujärvi – Gadjovich, Nosek, Greer. Sestavy:

Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly, C. Tanev, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Marner (A), Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), McMann – Järnkrok, Domi, Laughton – N. Robertson, Holmberg, Lorentz. Rozhodčí: Hebert, Luxmore – MacPherson, Murray

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Góly:

07:00 Voronkov (Olivier)

16:38 Danforth (Mateychuk, Kuraly)

39:38 Olivier (Danforth, Gudbranson)

42:37 Monahan (K. Johnson, Werenski)

51:42 Fantilli (K. Johnson, Provorov) Góly:

36:18 Zetterlund (Giroux, Chabot)

55:10 Chabot (Batherson, Perron) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – Fabbro, Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Gudbranson, Christiansen – Marčenko, Monahan, Jenner (C) – K. Johnson, Fantilli, J. van Riemsdyk – Olivier, C. Sillinger, Voronkov – Danforth, Kuraly (A), Aston-Reese. Sestavy:

A. Forsberg (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Giroux (A), Stützle, Zetterlund – Batherson, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Greig – Crookshank, Gaudette, Highmore. Rozhodčí: Lee, Lambert – Flemington, Gawryletz Počet diváků: 15 188

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

29:47 Ničuškin (MacKinnon, Coyle)

37:08 Vesey (Coyle, Miles Wood)

Coyle Góly:

11:10 W. Karlsson (R. Smith)

20:40 McNabb Sestavy:

Wedgewood (Blackwood) – Toews (A), Makar (A), R. Lindgren, Malinski, K. Middleton, E. Johnson – Lehkonen, MacKinnon (A), Ničuškin – Kiviranta, Nelson, L. O'Connor – Vesey, Coyle, Miles Wood – Kelly, Drury, Wagner. Sestavy:

Schmid (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, B. Hutton, Korczak – Barbašev, Howden, Stone (C) – Olofsson, W. Karlsson, R. Smith – Saad, N. Roy, Dorofejev – Pearson, Schwindt, Kolesar. Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Murchison, Gawryletz Počet diváků: 18 077

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Góly:

21:32 T. Thompson

36:45 Tuch (Byram, McLeod)

41:58 Peterka (Quinn) Góly:

Sestavy:

Reimer (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Clifton, Byram, Bernard-Docker, Power – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Quinn, McLeod, Peterka – Tuch, Krebs, Zucker – Lafferty, Östlund, Malenstyn. Sestavy:

Kočetkov (Andersen) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Blake, Sebastian Aho, Jarvis – Stankoven, Roslovic, Hall – Martinook (A), Staal (C), Svečnikov – Jost, Jankowski, Robinson. Rozhodčí: Rank, Hamilton – Cherrey, Smith Počet diváků: 13 709

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) Góly:

19:44 Crosby (Rakell, Rust)

24:45 E. Karlsson (Koivunen, Rust)

44:28 Letang (Malkin, Timmins)

47:42 Hayes (Heinen, Dewar)

58:13 Hayes (Heinen, Acciari) Góly:

Sestavy:

Jarry (Nedeljkovic) – Letang (A), Grzelcyk, E. Karlsson, Timmins, Shea, Graves – Rust, Crosby (C), McGroarty – Koivunen, Malkin (A), Rakell – Heinen, Hayes, Dewar – Acciari, Koppanen, Nieto. Sestavy:

Knight (A. Söderblom) – Rinzel, A. Vlasic, Murphy (A), Korchinski, Levšunov, Kaiser – Michejev, Bedard, Donato – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen (A) – Kurashev, O. Moore, Slaggert – N. Foligno (C), Veleno, Reichel. Rozhodčí: StLaurent, Lepkowski – Marquis, Baker Počet diváků: 15 029