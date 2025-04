Philadelphia osmi góly roznesla Rangers, v přestřelce slaví i Minnesota

Tyson Foerster z Philadelphia Flyers střílí do prázdné branky New York Rangers. | foto: Reuters

Malá naděje hokejistů Rangers dostat se na postupové pozice tabulky Východní konference utržila další těžkou ránu. Tým z New Yorku nezabránil třetí porážce v řadě poté, co doma podlehl 5:8 již ze hry o play off vyřazené Philadelphii. Svým premiérovým hattrickem se v dresu Flyers blýskl útočník Tyson Foerster, obránce Nick Seeler si odnesl tři asistence.

Za Rangers si vylepšoval statistiky čtyřmi přihrávkami Mika Zibanejad, ve statistice +/- však i tak skončil v záporných hodnotách (-1). Gólman New Yorku Jonathan Quick inkasoval šest branek, finální dvě trefy hosté v samém závěru přidali do prázdné klece. Diváci v Madison Square Garden se rozhodně nenudili zejména ve třetí třetině, která nabídla v součtu devět branek.

Ještě divočejší zápas, než v Madison Square Garden, byl ve středu k vidění v Minnesotě. Domácí Wild s uzdravenými navrátilci do sestavy Kirillem Kaprizovem (2+1) a Joel Erikssonem Ekem (4+0) porazili 8:7 po prodloužení San Jose. Veterán Marc-Andre Fleury se tak ve svém pravděpodobně posledním domácím startu končící kariéry mohl i přes sedm obdržených gólů rozloučit s fanoušky vítězně.

Domácí hokejisté byli blíže úspěchu už v řádné hrací době. Po čtvrté brance centra Erikssona Eka z 43. minuty vedli 7:4. Závěr třetí třetiny ale patřil San Jose. Nikolaj Kovalenko, hattrick završující Macklin Celebrini (3+2) a další produktivní nováček Will Smith (1+3) se však postupně góly z 45., 51. a 60. minuty postarali o senzační vyrovnání na 7:7. Z následného prodloužení pak uběhlo jen dalších 61. vteřin hry, rozhodnutí přinesl ofenzivní lídr Minnesoty Kaprizov.

V bitvě o čelo Atlantické divize uspělo Toronto (100 bodů) 4:3 po prodloužení na ledě celku Tampa Bay (97 bodů). Hrdinou kanadského celku, který jako šestý tým letošní sezony (po Winnipegu, Washingtonu, Dallasu, Coloradu a Vegas) překonal stobodovou hranici, byl útočník Matthew Knies.

V prodloužení vítěznou akcí završil svůj hattrick. Tři body si odnesli také jeho spoluhráči Mitch Marner (1+2) a Auston Matthews (0+3).

Útočník Anaheimu Cutter Gauthier svým druhým gólem večera rozhodl v 62. minutě prodloužení proti Calgary. Domácí Ducks tak výhrou 4:3PP obrali soupeře o možnost dalšího bodu v boji o postup do play off.

Kanadský celek je první pod čarou postupu v Západní konferenci a s 87 body dotírá na držitele divokých karet St. Louis a Minnesotu (oba celky mají 93 bodů). Výhru slavil i obránce Radko Gudas (23:06, +2), v útoku Flames dostal poměrně velký prostor Adam Klapka (16:51, -2, 2 střely). Čeští brankáři na obou stranách, Lukáš Dostál a Dan Vladař, tentokrát plnili jen role náhradníků.

Výsledky

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Calgary Flames Calgary Flames 4:3P (0:0, 0:1, 3:2 - 1:0) Góly:

51:49 Zegras (Kylington)

56:03 Vatrano (Zellweger, R. Strome)

56:11 C. Gauthier (Leo Carlsson, Killorn)

61:11 C. Gauthier (Leo Carlsson) Góly:

34:18 Backlund (Weegar, Hanley)

53:44 Šarangovič (Farabee, Hanley)

55:18 Coronato (Backlund, Coleman) Sestavy:

Husso (Dostál) – LaCombe, Gudas (C), Minťukov, Helleson, Kylington, Zellweger – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn (A) – Vatrano, R. Strome (A), Terry – Zegras, McTavish, Colangelo – Nesterenko, Lundeström, Harkins. Sestavy:

Wolf (Vladař) – Hanley, Weegar, Bahl, Andersson (A), Bean, Pachal – Huberdeau, Kadri (A), Klapka – Šarangovič, Frost, Farabee – Coleman, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Rooney, Pospíšil. Rozhodčí: Sutherland, Brenk – Mahon, McNamara Počet diváků: 15 000

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) Góly:

21:30 C. Brown (McDavid)

32:39 Podkolzin (Nurse, McDavid)

41:41 Arvidsson (Kulak, Nurse)

59:39 C. Brown (McDavid, Bouchard) Góly:

08:44 R. Suter (Bučněvič, Tucker)

40:14 Kyrou (Bučněvič, R. Thomas)

45:25 Bučněvič (Kyrou, R. Thomas) Sestavy:

Pickard (Rodrigue) – Nurse (A), Bouchard, Kulak, Stecher, Emberson – J. Skinner, McDavid (C), C. Brown – Arvidsson, Henrique, Hyman (A) – Podkolzin, Janmark, Perry – M. Jones, Philp, K. Kapanen. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Fowler, Leddy, Broberg, Faulk (A), R. Suter, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Kyrou – Neighbours, B. Schenn (C), Snuggerud – Dvorský, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, Faksa, N. Walker. Rozhodčí: Charron, Sandlak – Toomey, Brisebois Počet diváků: 18347

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:4P (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1) Góly:

18:58 Perbix (Cirelli)

40:50 Bjorkstrand (Kučerov, Hedman)

51:05 Hedman (Bjorkstrand, Hagel) Góly:

01:13 Marner (Matthews)

03:33 Knies (Matthews, Marner)

42:03 Knies (Tavares, Marner)

62:56 Knies (Matthews, Knies) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg, D. Raddysh – Kučerov (A), Point, Gourde – Goncalves, Cirelli, Hagel – Bjorkstrand, Paul, Chaffee – Girgensons, Glendening. Sestavy:

Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly, C. Tanev, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Marner (A), Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), McMann – Järnkrok, Domi, Laughton – N. Robertson, Holmberg, Lorentz. Rozhodčí: Hebert, Blandina – Murray, MacPherson Počet diváků: 19 092

New York Rangers New York Rangers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:8 (1:0, 1:2, 3:6) Góly:

11:33 Trocheck (Zibanejad, Quick)

38:32 Panarin (Zibanejad, Vaakanainen)

45:38 Brodzinski (Vaakanainen, Schneider)

47:01 J. Miller (Zibanejad, Cuylle)

58:10 Kreider (Zibanejad, Fox) Góly:

29:03 Foerster (Cates)

36:43 Hathaway (Poehling)

43:03 Sanheim (Cates, Brink)

48:01 Pelletier (Tippett, Poehling)

51:55 Couturier (Mičkov, Konecny)

55:31 Foerster (Sanheim, Seeler)

59:05 Foerster (Brink, Seeler)

59:45 Tippett (Couturier, Seeler) Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Soucy, Borgen, Z. Jones, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Zibanejad, J. Miller, Cuylle – Berard, Carrick, Kreider – Rempe, Brodzinski, Othmann. Sestavy:

Kolosov (Ersson) – Sanheim, Seeler, Drysdale, York, Andrae, Zamula – Brink, Cates, Foerster – Konecny (A), Couturier (C), Mičkov – Tippett, Poehling, Pelletier – Hathaway, Dorwart, Deslauriers. Rozhodčí: Rooney, Dunning – Barton, Murray Počet diváků: 17 530