Rittich nahradil zraněného kolegu a pomohl Los Angeles k výhře s nulou

Hokejisté Los Angeles uhráli důležitou výhru před blížícími se vyřazovacími boji. Triumf Kings 5:0 v domácím prostředí Edmontonu jim zajistil jistotu druhé příčky v Pacifické divizi, díky čemuž budou mít v sérii úvodního kola právě proti Oilers výhodu domácího ledu. Kanadský celek, jenž nastoupil bez hvězdných forvardů Connora McDavida a Leona Draisaitla, je v tabulce na třetí příčce hned za LA.

Hosté rázně nakročili za ziskem dvou bodů už v zahajovací třetině, kdy se prosadili Warren Foegele, Quinton Byfield a Vladislav Gavrikov. Ve druhém dějství brankáře Edmontonu Calvina Pickarda z přesilovky překonal ještě Kevin Fiala a poslední slovo si vzal v 49. minutě Adrian Kempe. Právě po dané akci nahradil odstoupivšího Darcy Kuempera v bráně LA David Rittich, jenž ze zbývajících pěti pokusů domácích rovněž neinkasoval.

Základní část NHL finišuje a v obou konferencích se hraje již jen o poslední postupové místo. Calgary (92 bodů) v Západní konferenci atakuje St. Louis (94 bodů) s Minnesotou (95 bodů) a na Východě Montreal (89 bodů) i přes klopýtání odolává tlaku Columbusu (85 bodů). V případě výhry v pondělní domácí partii s Chicagem by již měl kanadský celek hotovo. Jistotu první účasti v play off od roku 2021 však zatím stále nabýt nedokázal poté, co soupeři podlehl 3:4 po nájezdech.

Vydařený debut v NHL za Canadiens prožila posila z Petrohradu Ivan Děmidov, jenž se na remíze 3:3 z řádné hrací doby podílel gólem a asistencí. Mnoho navíc nechybělo a Chicago se mohlo radovat už v řádné hrací době. Canadiens zachránil vyrovnáním až z 58. minuty slovenský forvard Juraj Slafkovský. V rozhodujících nájezdech se pak jako jediný prosadil hostující Frank Nazar.

Smůla potkala českého beka Jana Ruttu. Nedávno se vrátil do akce po 27zápasové absenci a ve dvou startech se hned dokázal i střelecky prosadit. Do pondělního duelu San Jose na ledě Vancouveru jej však opět nepustilo zranění.

Sharks vedli od 25. minuty díky využité přesilovce produktivního nováčka Macklina Celebriniho. Favorizované Canucks dostal zpátky do hry vyrovnáním na 1:1 až v 50. minutě Linus Karlsson. V nastaveném čase pak tým Filipa Hronka (25:56, +/-: 0, 2 střely) dokázal skóre otočit, když se v 65. minutě prosadil Jake DeBrusk.

Po dlouhých 23 zápasech, kdy Utah nastoupil v bráně s Karlem Vejmelkou, zůstal český reprezentant na střídačce a sledoval výkon kolegy Matta Villalty, jenž díky 27 zákrokům na ledě Nashvillu vychytal svou první výhru začínající kariéry v NHL.

Hostující Utah roznesl Predators jasně 7:3 hlavně díky produktivitě forvardů Claytona Kellera (2+2), Logana Cooleyho (1+2) a Alexandera Kerfoota (0+3). V dresu domácích odcházel do kabin zklamaný Jakub Vrána (8:22, -3, 1 střela), jenž byl na ledě u tří inkasovaných gólů.

Výsledky

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly:

49:03 L. Karlsson (Blueger, D. O'Connor)

64:42 DeBrusk (Boeser, Q. Hughes) Góly:

24:20 Celebrini (Toffoli, Cagnoni) Sestavy:

Tolopilo (Lankinen) – Q. Hughes (C), Elias Pettersson, M. Pettersson (A), Hronek, Kudrjavcev, Mancini – Höglander, P. Suter, Garland – DeBrusk, Mueller, Boeser (A) – Joshua, Räty, Sherwood – D. O'Connor, Blueger, L. Karlsson. Sestavy:

Georgijev (G. Romanov) – Thrun, Liljegren, Lucas Carlsson, Schuldt, M. Vlasic, Cagnoni – Kovalenko, Celebrini, W. Smith – Eklund, Wennberg (A), Toffoli (A) – Gregor, Dellandrea, Goodrow (A) – Grundström, Lund, Guščin. Rozhodčí: Hanson, L'Ecuyer – Cherrey, Mahon Počet diváků: 18908

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

02:54 Foegele (Danault, T. Moore)

09:26 Byfield (Kempe, Fiala)

18:45 Gavrikov (T. Moore, Foegele)

27:43 Fiala (Kempe, Kopitar)

48:13 Kempe (Kopitar, M. Anderson) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Nurse (A), Kulak, Emberson, Dineen, J. Brown – J. Skinner, Nugent-Hopkins (A), C. Brown – Podkolzin, Janmark, Arvidsson – Perry (A), Henrique, M. Jones – K. Kapanen. Sestavy:

Kuemper (49. Rittich) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, Spence, Moverare, Clarke – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Foegele, Danault (A), T. Moore – Fiala, Byfield, Laferriere – Malott, Helenius, Turcotte. Rozhodčí: McCauley, Hebert – Mills, Apperson Počet diváků: 18 347

Nashville Predators Nashville Predators : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 3:7 (1:2, 2:2, 0:3) Góly:

06:10 O'Reilly (F. Forsberg)

31:01 Evangelista (O'Reilly, Skjei)

34:20 Bunting (Matthew Wood, J. Barron) Góly:

12:30 Kesselring (Cole, Kerfoot)

18:21 Bjugstad (Kerfoot, Stenlund)

23:03 L. Cooley (Keller)

24:13 Schmaltz (Hayton, Keller)

52:05 Keller (L. Cooley, Kesselring)

58:13 Keller (Guenther, L. Cooley)

59:36 Stenlund (Määttä, Kerfoot) Sestavy:

Saros (Annunen) – Blankenburg, Skjei, J. Barron, Oesterle, Del Gaizo, Ufko – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Matthew Wood, Stamkos (A), Bunting – Marchessault, Svečkov, L'Heureux – Vrána, McCarron, Cole Smith. Sestavy:

Villalta (Vejmelka) – Durzi, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, DeSimone, Määttä – Guenther, L. Cooley, Keller (C) – Doan, Hayton, Schmaltz – O'Brien, McBain, Crouse (A) – Bjugstad, Stenlund, Kerfoot. Rozhodčí: Syvret, Hiff – Gawryletz, O'Quinn

Florida Panthers Florida Panthers : New York Rangers New York Rangers 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) Góly:

02:21 Reinhart (Bennett, Rodrigues)

24:32 Verhaeghe (Forsling, Barkov)

33:54 Reinhart (Barkov, S. Jones) Góly:

08:43 Rempe (K. Miller, Pärssinen)

35:55 Pärssinen (K. Miller, Cuylle)

37:33 J. Miller (Zibanejad, Kreider)

43:39 Trocheck (J. Miller)

56:31 Brodzinski (Kreider, Rempe) Sestavy:

Bobrovskij (Vaněček) – Forsling (A), Kulikov, Jaycob Megna, S. Jones, Schmidt, Balinskis – Reinhart (A), Barkov (C), Verhaeghe – Rodrigues, Bennett, J. Boqvist – Asplund, Sturm, Puljujärvi – Gadjovich, Nosek, Greer. Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – Borgen, K. Miller, Fox (A), Robertson, Soucy, Z. Jones – Othmann, Trocheck, Panarin (A) – Perreault, J. Miller, Zibanejad – Cuylle, Pärssinen, Lafrenière – Kreider, Brodzinski, Rempe. Rozhodčí: Rank, Sutherland – Tobias, Kovachik Počet diváků: 19 453

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Dallas Stars Dallas Stars 6:4 (2:1, 0:2, 4:1) Góly:

04:27 A. Johansson (Larkin, Berggren)

13:52 DeBrincat (Kane, Kasper)

41:15 Berggren (Raymond, Seider)

44:19 Seider (Raymond, Larkin)

49:49 Raymond

58:04 Tarasenko (Rasmussen, Seider) Góly:

07:15 Bichsel (Benn, Rantanen)

29:00 Dadonov (Hintz)

31:25 Blackwell (Steel, Ceci)

52:56 W. Johnston (Benn, B. Smith) Sestavy:

Talbot (Mrázek) – Seider, Edvinsson, A. Johansson, Chiarot, Holl, Petry – Raymond, Larkin (C), Berggren – Kane (A), Kasper, DeBrincat – Tarasenko, Compher (A), Rasmussen – Watson, Motte, Craig Smith. Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Dumba, Ljubuškin, Petrovic, Bichsel, Ceci, B. Smith – Rantanen, Hintz (A), J. Robertson – Dadonov, Duchene, Granlund – Bourque, W. Johnston (A), Benn (C) – Blackwell, Steel, Bäck. Rozhodčí: Furlatt, McIsaac – Baker, Brisebois Počet diváků: 18 669